株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス(東京・品川/代表取締役社長:宮原博昭)のグループ会社、株式会社 Gakken(東京・品川/代表取締役社長:南條達也)は、2025年6月2日(月)より順次『らぶキャラvol.54』(2025年6月13日発売予定)の予約販売を開始いたします。

『らぶキャラ』は、サンリオキャラクターといっしょに遊んで学べる雑誌です。

今回の『らぶキャラ』は、マイメロディ&クロミのアニバーサリーをお祝いして、スペシャルな付録&企画をお届けします。

■別冊付録は「マイメロディ&クロミのスマホふうケース」

注目は、別冊付録! マイメロディ&クロミの大人気周年イラストを使用した、本誌限定のケースです。スマホ風のデザインでかわいく持ち運ぶことができます。

ケースの中には透明のポケットがついており、本誌とじこみ付録の「スマホがめんきせかえメモ」を差し込むことで、スマホ画面のように着せ替えをして楽しむことができます!

着せ替えのパターンはロック画面とホーム画面で計4種類。お好きなデザインを選んでお使いください。

※ケースの中のアイテムは付属していません。

中身が見える透明な窓つきなので、お気に入りのぬいぐるみを入れたり、前ポケットにカードやアクリルスタンドなどのグッズを入れて、見せたりするのもオススメ。

付属のボールチェーンでバッグにつけて、キーホルダーのように持ち運ぶこともできます。

お出かけや推し活にもピッタリ! 子どもから大人まで幅広くお使いいただけます。

■マイメロディ&クロミと遊びつくせる付録や企画

さらに、とじこみ付録として、ここでしか手に入らないマイメロディ&クロミの歴代デザインのレターがついてきます!

本誌企画も、マイメロディ&クロミでおそろいのアイドル着せ替えシール、サンリオピューロランドでのアニバーサリーイベント特集など、楽しい記事がいっぱいです。

『らぶキャラvol.54』は、全国の書店やネット書店で、絶賛予約受付中!

※表紙は進行中のものです、変更になる可能性があります。

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.L 660821

[商品概要]

『らぶキャラvol.54』

価格:1,320円(税込)

発売予定日:2025年6月13日

判型:AB判/38ページ

電子版:なし

雑誌JAMコード:4910021100756

発行所:株式会社 Gakken

学研出版サイト:https://hon.gakken.jp/book/3702110075(https://hon.gakken.jp/book/3702110075)

【本書のご予約・ご購入はコチラ】

・楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18250624/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18250624/)

■株式会社 Gakken(Gakken Inc.)

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長:南條 達也

・法人設立年月日:2009年1月13日(2022年10月1日商号変更)

・資本金:50百万円

・所在住所:〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容:出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス(GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.)

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長:宮原 博昭

・法人設立年月日:1947年3月31日

・資本金:19,817百万円

・売上高:1,855億円、連結子会社79社(2024年9月期)

東京証券取引所 プライム市場上場(証券コード:9470)

・所在住所:〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号:03-6431-1001(代表)

・事業内容:1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野:「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野:サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル:150か国以上で活動・事業展開