¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥¿¥ª¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖHippopotamus¡×¤è¤êÄêÈÖ¾¦ÉÊ¤Ë¥ß¥Ë¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë¤¬Ãç´ÖÆþ¤ê¡ª¢ã2025Ç¯6·î6ÆüÈ¯Çä¢ä
¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë¤è¤ê¾®¤µ¤¯¡¢¥Õ¥§¥¤¥¹¥¿¥ª¥ë¤è¤êÂç¤¤¤
¤Ä¤¤¤Ë¥Ò¥Ý¥Ý¥¿¥Þ¥¹¤«¤é¡¢
ÄêÈÖ¥«¥éー¤Î¥ß¥Ë¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë¤¬¥ì¥®¥å¥éー¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¿·ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
²áµî¤Ë´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢
ÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤¿¥ì¥®¥å¥éー¥«¥éー¤Î¥ß¥Ë¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë¡£
º£¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥×¤Ë²Ã¤¨¡¢
¥ª¥ì¥ó¥¸¡¢¥Ö¥ëー¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥«¥·¥¹¡¢¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¡¢¥Í¥¤¥Óー¡¢
¥´ー¥ë¥É¡¢¥íー¥º¡¢¥«¥ê¥Ó¥¢¥ó¥Ö¥ëー¡¢¥Ö¥ê¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥·¥çー¥È¥Ø¥¢¡¢¥Þ¥¿¥Éー¥ë
¤Î11¿§¤¬Ëþ¤ò»ý¤·¤ÆÅÐ¾ì¤Ç¤¹¡£
Á´¿È¤ò¿¡¤¾å¤²¤ë¤Î¤Ë½½Ê¬¤ÊÂç¤¤µ¤È
»ý¤Á±¿¤Ó¤ä¤¹¤¤¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤µ¤òÊ»¤»»ý¤Ã¤¿
Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥µ¥¤¥º´¶
³°½ÐÀè¤Ë»ý¤Á½Ð¤¹¤Ë¤â¡¢¤ª¤¦¤Á¤ÎÃæ¤Ç»È¤¦¤Ë¤â
¤¤Ã¤ÈÂç³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¡¢¤´¼«ÂðÍÑ¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
º£Ç¯¤ÎÇß±«¤Ï¡¢¥ß¥Ë¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë¤«¤é¤Ï¤¸¤á¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¥ª¥ì¥ó¥¸
¥ß¥Ë¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë
²Á³Ê¡§\7,700(ÀÇ¹þ)
¥µ¥¤¥º¡§²£ 60cm ½Ä 120cm
ÁÇºà¡§Íµ¡ºÏÇÝÌÊ63%¡ÜºÆÀ¸ÃÝÁ¡°Ý37¡ó
¥Ö¥ëー
¥Û¥ï¥¤¥È
¥«¥·¥¹
¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª
¥Í¥¤¥Óー
¥´ー¥ë¥É
¥íー¥º
¥«¥ê¥Ó¥¢¥ó¥Ö¥ëー
¥Ö¥ê¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥·¥çー¥È¥Ø¥¢
¥Þ¥¿¥Éー¥ë
¥ß¥Ë¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë¡¡¥®¥Õ¥È¥»¥Ã¥È
¥ß¥Ë¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë¡ß£±¡¡¥Áー¥Õ¥Ù¥¢¡ß£±
¥ß¥Ë¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë¡ß£²¡¡¥Áー¥Õ¥Ù¥¢¡ß£²
ìÔÂô¤ÊÈ©¿¨¤ê¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¡¢ÍýÁÛ¤ò³ð¤¨¤ë¥ß¥Ë¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë
¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥³¥Ã¥È¥ó¤È¥Ð¥ó¥Öー¥ìー¥è¥ó¡ÊºÆÀ¸ÃÝÁ¡°Ý¡Ë¤ò¸ò¿¥¤·¤¿¥Ò¥Ý¥Ý¥¿¥Þ¥¹ÄêÈÖ¤Î¥¿¥ª¥ë¡£
Ê£»¨¤Ç°õ¾Ý¿¼¤¤¥«¥éー¥ê¥ó¥°¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤ÊÈ©¿¨¤ê¡¢ÁÖ²÷´¶¤Î¤¢¤ë¿¡¤¿´ÃÏ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Á´¿È¤ò¿¡¤¾å¤²¤ë¤Î¤Ë½½Ê¬¤ÊÂç¤¤µ¤È¡¢»ý¤Á±¿¤Ó¤ä¤¹¤¤¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤µ¤òÊ»¤»»ý¤Ã¤¿Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥µ¥¤¥º´¶¡£
¥Ð¥¹¥¿¥¤¥à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥¸¥à¤äÎ¹Àè¤Ç¤â³èÌö¤·ÌÜ¤ò°ú¤¯¿Íµ¤¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¥×¥Á¥®¥Õ¥È¤ËÂç¿Íµ¤¤Î¥Áー¥Õ¥Ù¥¢
¥×¥Á¥®¥Õ¥È¤È¤·¤ÆÂç¿Íµ¤¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¡Ø¥Áー¥Õ¥¿¥ª¥ë¡Ù¤¬²Ä°¦¤é¤·¤¤¥Ù¥¢¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»Í³Ñ¤¤¥¿¥ª¥ë¤ò¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°»þ¤ËÀÞ¤ê¤¢¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¥Ù¥¢¤ËÊÑ¿È¡ªÊø¤¹¤Î¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Î¥¥åー¥È¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Ç¡¢¥Ï¥Ã¥Ôー¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÚAbout HIPPOPOTAMUS¡Û
HIPPOPOTAMUS¡Ò¥Ò¥Ý¥Ý¥¿¥Þ¥¹¡Ó¤Ï¡¢¸ÄÀÅª¤Ê¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤È¾å¼Á¤Ê¿´ÃÏ¤è¤¤ÁÇºà¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥¿¥ª¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ2007Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Made in Japan¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ºî¤ê¼ê¤ÈÂÐÏÃ¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢ÂÅ¶¨¤Î¤Ê¤¤¡¢¼Á¤Î¹â¤¤¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¿²¶ñ¡¢¥Ù¥Óー¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤É¤â²Ã¤ï¤ê¡¢Æü¾ï¤ËºÌ¤ê¤È¿´ÃÏ¤è¤µ¤òÆÏ¤±¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¾¦ÉÊ¤òÀ¸¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¤¤¯¸ý¤ò³«¤±¤¿¥«¥Ð¤Î¥í¥´¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¡ÖÄ¹Ç¯°¦¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÏ¶È¼Ô¤ÎÁÛ¤¤¤ò¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¹¥¤¤À¤Ã¤¿¥«¥Ð¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤Ë¤â¡¢¤½¤Î°¦¾ð¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£HIPPOPOTAMUS¤Î¥¿¥ª¥ë¤Ï¡¢À½¿¥¡¦À÷¿§¡¦Ë¥À½¤Þ¤Ç¤ò°ì´ÓÀ¸»º¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¤¤¿ÉÊ¼Á¤ò¼Â¸½¡£¼«Á³¤ä¥¢ー¥È¡¢Îò»Ë¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤¿¸ÄÀÅª¤Ê¿§ºÌ¤Ï¡¢¥¿¥ª¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»È¤¦¤Û¤É¤Ë°¦Ãå¤¬¿¼¤Þ¤ê¡¢Êë¤é¤·¤ËÍ¥¤·¤¯´ó¤êÅº¤¦¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ï¡¢¤É¤ì¤â¿´¤òË¤«¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ãÈÎÇäÆü¡ä
2025Ç¯6·î6Æü
¡ãÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡ä
¡¦Hippopotamus Online Shop
¡¦Hippopotamus Çò¶âÅ¹
¡¦°ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹ ËÜ´Û5F¡ÊHippopotamus In Shop¡Ë
¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
¼ÒÌ¾:³ô¼°²ñ¼Ò HPS
½»½ê:¢©113-0033 ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶èËÜ¶¿1-21-5Âè4ÂÀÊ¿¥Ó¥ë5F
TEL : 03-3817-0855
WEB : http://hippopotamus.co.jp
Instagram :https://www.instagram.com/hippopotamus_japan/?hl=ja
Facebook : https://www.facebook.com/organic.hippopotamus