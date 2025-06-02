¡ÚGOKUMIN¡Û¡ÈÁª¤Ù¤ëÌ²¤ê¡É¤È¤¤¤¦³×¿·¡£¡Ø¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥¤¥È¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹Plus¡Ù¡¢125ÄÌ¤ê¤Î¿²¿´ÃÏ¤Ç¿·ÅÐ¾ì
³ô¼°²ñ¼ÒKURUKURU¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§´ØÂô¹¯´²¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ëÁí¹ç¿²¶ñ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖGOKUMIN¡×¤è¤ê¡¢¿·À½ÉÊ¡Ø¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥¤¥È¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹Plus¡Ù¤ò2025Ç¯5·î29Æü¤è¤êÈÎÇä³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÄãÈ¿È¯¤Î¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¿²¿´ÃÏ¤«¤é¡¢¹âÈ¿È¯¤Î¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿»Ù¤¨¤Þ¤Ç¡¢4ÁØ¹½Â¤¤Ë¤è¤êºÇÅ¬¤ÊÌ²¤ê¤ò¼ê·Ú¤Ë¼Â¸½¡£»°¤ÄÀÞ¤ê¤Ç¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¼ýÇ¼¤Ç¤¡¢¸ü¤µ15cm¤Î¶Ë¸üÀß·×¤¬²÷Ì²¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Â¿ÁØ¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹ÆÃÍ¤ÎÁØ¥º¥ì¤òËÉ¤°Àß·×¤Ë¤è¤ê¡¢¿²ÊÖ¤ê¤ò¤¦¤Ã¤Æ¤â²÷Å¬¤µ¤¬»ýÂ³¡£¼Á¤Î¹â¤¤¿çÌ²´Ä¶¤ÎÄó¶¡¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
³«È¯¼Ô¤ÎÁÛ¤¤
¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤Ï»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¹ØÆþ¤¹¤ëÂç¤¤ÊÇã¤¤Êª¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö¤â¤¦¼ºÇÔ¤µ¤»¤Ê¤¤¡×¤ò¥´ー¥ë¤Ë³«È¯¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¿²¿´ÃÏ125¥Ñ¥¿ー¥ó¤ÇÆü¡¹¤ÎÂÎÄ´¤ÎÊÑ²½¤ä²ÈÂ²¤È¤Î¥·¥§¥¢¤Ë¤â¼«Í³¼«ºß¤ËÂÐ±þ²ÄÇ½¡£¤µ¤é¤ËÂ¿ÁØ¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤Ê¤¢¤ê¤¬¤Á¤Ê¥º¥ì¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¸«Ä¾¤·¡¢"¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥¤¥È"¤ÎÌ¾Á°¤ËÁê±þ¤·¤¤¼«¿®ºî¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥¤¥È¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹Plus¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ú¿²¿´ÃÏ¤ò¼«Í³¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¡Û
¹âÈ¿È¯260N¡¦180N¡Ê¹øÉôÊ¬¤Î¤ß220N¡Ë¡¦¹âÃÆÀ¡¦ÄãÈ¿È¯¤Î4ÁØ¹½Â¤¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¸¤¿ºÇÅ¬¤Ê¿²¿´ÃÏ¤ò¼Â¸½¡£125ÄÌ¤ê¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤«¤é¡¢ÂÎ³Ê¤ä¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÀìÍÑ¤Î¿²¿´ÃÏ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£°Û¤Ê¤ëÂÎ³Ê¤ä¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÊý¤¬¶¦ÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿²ÊÖ¤ê¤·¤Æ¤â¡Ö¥º¥ì¤Ê¤¤°Â¿´´¶¡× ¿·¡¦¸ÇÄêÀß·×¡Û
Â¿ÁØ¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë¥º¥ì¤Î²ÝÂê¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¸¦µæ¤·¡¢¥º¥ì¤Î¤Ê¤¤°ÂÄê¤·¤¿¿²¿´ÃÏ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£2¼ïÎà¤ÎÀìÍÑ¥Ð¥ó¥É¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³ÆÁØ¤Î¥º¥ì¤ä»°¤ÄÀÞ¤ê»þ¤Î³«¤¤ò³Î¼Â¤Ë¸ÇÄê¡£¿²ÊÖ¤ê¤ÎÂ¿¤¤Ìë¤Ç¤â¡¢°ÂÄê¤·¤¿²÷Å¬¤µ¤òÊÝ¤Á¤Þ¤¹¡£
¡ÚÇã¤¤ÂØ¤¨¤Î¼ê´Ö¤È¥³¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¤ë¡¢¹âÂÑµ×Àß·×¡Û
Éé²Ù¤¬¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¹øÉôÊ¬¤Î¥¦¥ì¥¿¥ó¤òÄê´üÅª¤ËÆþ¤ìÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹1Ëç¤¢¤¿¤êºÇÂç12ÇÜ¤ÎÂÑµ×À¤ò¼Â¸½¡£¤µ¤é¤Ë¡¢30D°Ê¾å¤Î¹âÌ©ÅÙ¥¦¥ì¥¿¥ó¤òºÎÍÑ¤·¡¢¤Ø¤¿¤ê¤Ë¤¯¤¯Í¥¤ì¤¿ÂÑµ×À¤òÊÝ»ý¤·¤Þ¤¹¡£¹½Â¤¤Î¹©É×¤Ë¤è¤ê¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤Î¼÷Ì¿¤ò±ä¤Ð¤·¡¢Ä¹´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ²÷Å¬¤Ê¿çÌ²´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú½ü¼¾ÂÐºö¤È¾Ê¥¹¥Úー¥¹À¤òÎ¾Î©¤·¤¿»°¤ÄÀÞ¤ê¥¿¥¤¥×¡Û
»°¤ÄÀÞ¤ê¹½Â¤¤Ë¤è¤ê¡¢¾Ê¥¹¥Úー¥¹¤Ç¤Î¼ýÇ¼¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¼«Î©À¤ËÍ¥¤ì¡¢Î©¤Æ¤«¤±¤ë¤À¤±¤ÇÄÌµ¤¤òÂ¥¤¹¤¿¤á¡¢¼ê·Ú¤Ë½ü¼¾ÂÐºö¤¬¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£Ì¤»ÈÍÑ»þ¤Ï¥½¥Õ¥¡Âå¤ï¤ê¤È¤·¤Æ¤â³èÍÑ¤Ç¤¡¢¸Â¤é¤ì¤¿µï½»¶õ´Ö¤Ë¤â½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¡£±ÒÀ¸À¤Èµ¡Ç½À¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡¢¸½Âå¤Î½»´Ä¶¤ËÅ¬¤·¤¿Àß·×¤Ç¤¹¡£
À½ÉÊ¾ðÊó
¡Ú¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥¤¥È¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹Plus¡Û
[²Á³Ê] ¥·¥ó¥°¥ë¡§31,998±ß¡¢¥»¥ß¥À¥Ö¥ë¡§38,998±ß
[¥«¥éー] ¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯
[¥µ¥¤¥º]¥·¥ó¥°¥ëÌó97¡ß195¡ß15cm¡¢¥»¥ß¥À¥Ö¥ëÌó120¡ß195¡ß15cm
[½ÅÎÌ]¥·¥ó¥°¥ëÌó12.5kg¡¢¥»¥ß¥À¥Ö¥ëÌó15.7kg
[È¯ÇäÆü]2025Ç¯5·î29Æü
[ÈÎÇäÅ¹]
¡¦¸ø¼°EC¡§https://gokumin.co.jp/products/utmps-bk-01
¡¦amazon¡§https://www.amazon.co.jp/dp/B0F6CK141R¡¡¡ÊS¡Ë
¡¦¥ä¥Õー¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡§https://store.shopping.yahoo.co.jp/shuterlife/utmps-01.html¡¡¡ÊS¡Ë
¡¦³ÚÅ·»Ô¾ì¡§https://item.rakuten.co.jp/gokumin/utmps-01/
¥·¥êー¥ºÎß·×ÈÎÇä¿ô 200Ëü¸Ä ¡ÖGOKUMIN¡×¤È¤Ï
Ì²¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¹¬Ê¡¤Ê°ìÆü¤Î»Ï¤Þ¤ê¤À¤«¤é¡£
ÆüËÜÈ¯¤Î¿²¶ñ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖGOKUMIN¡×¤Ï¡¢¹âÉÊ¼Á¤Ê¿²¶ñ¤ò¤ªµá¤á¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤Ç¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£ ¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç¡ØAmazon.co.jp ÈÎÇä»ö¶È¼Ô¥¢¥ïー¥É2023 ºÇÍ¥½¨¾Þ¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢2Ç¯Ï¢Â³¿²¶ñ¥Ö¥é¥ó¥ÉÉôÌç»°´§Ã£À®¤Ê¤É¼õ¾ÞÎò¤âÂ¿¿ô¡£Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£SDGs¤Ç¤âëð¤ï¤ì¤ë·ò¹¯Åª¤ÇË¤«¤ÊËèÆü¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¡ÖÁª¤ó¤Ç¤ª¤±¤Ð´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤ë¾¦ÉÊ¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
´ØÏ¢¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹
¡ÚGOKUMIN¡Û£´¼ïÎà¤Î¹âµ¡Ç½¡Ö¤¹¤Î¤³¥Þ¥Ã¥È¡×ÃÂÀ¸¡ª¿·À¸³è¤ËºÇÅ¬¤Ê¼¾µ¤ÂÐºö¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡Ö¤¹¤Î¤³¥Þ¥Ã¥È¡×¤òÈ¯Çä³«»Ï
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000217.000036491.html
¡ÚGOKUMIN¡Û¿²¤ë¤À¤±¤Ç¹ø¥±¥¢¡£ËýÀÅª¤Ê¹ø¤Î¥À¥ë¤µ¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¤¹¤ë¡Ö¥ê¥é¥¤¥Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ðー¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¡×¤¬¿·ÅÐ¾ì
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000222.000036491.html
¡ÚGOKUMIN Life Care¡Û¿·À¸³è¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡ª¥Ö¥é¥ó¥É½é¤Î¥¿¥ª¥ëÃÂÀ¸¡¢½Ö´ÖµÛ¿å¡õ¤Õ¤ó¤ï¤ê·ÚÎÌ¤Ç²÷Å¬¤ÊËèÆü¤ò
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000210.000036491.html
GOKUMIN¤Î¸ø¼°SNS- Instagram¡§https://www.instagram.com/gokumin_official/(https://www.instagram.com/gokumin_official/)
- X¡§https://x.com/gokumin888(https://x.com/gokumin888)
- LINE¡§https://s.lmes.jp/landing-qr/2004248957-drqYJvzN?uLand=7KYQLJ(https://s.lmes.jp/landing-qr/2004248957-drqYJvzN?uLand=7KYQLJ)
²ñ¼Ò³µÍ×
³ô¼°²ñ¼ÒKURUKURU
¡Ö¤Ò¤È¤¬¡¢¤Ä¤¯¤ë¡£¤Ò¤È¤Ø¡¢¤Ä¤¯¤ë¡£¡× ¿´¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¤Ä¤¯¤êÆÏ¤±¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒKURUKURU
ÂåÉ½¼ÔÌ¾¡§´ØÂô¡¡¹¯´²
½êºßÃÏ¡§¢©104-0061 ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ6-10-1
¸ø¼°HP¡§https://www.kurukuru.co.jp