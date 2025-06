¡Ö¥¹¥Ìー¥Ôー¥É¥í¥Ã¥×¥¹¤Ç³Ø¤Ö¡¢³¤¤ÎÌ¤Íè¡×¥Óー¥Á¥¯¥êー¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖBLUE SANTA¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÈ¯É½¡ª

株式会社カプコン

爽快パズルゲーム『スヌーピードロップス』にて、ビーチクリーンイベント「BLUE SANTA」とのコラボレーションを発表します。

コラボイベントでは、「スヌーピードロップスで学ぶ、海の未来」と題して、海のゴミ問題について、ゲームを通じて楽しく学ぶことができます。

■コラボ限定オリジナルストーリー

コラボイベントでは、PEANUTSに登場するキャラクターたちが、海のゴミ問題やゴミ拾いイベントに参加する様子などを描いたオリジナルストーリーが楽しめます。

■BLUE SANTAデザインのスヌーピー

コラボイベントを遊ぶと、BLUE SANTAデザインのスヌーピーの衣装とスマートフォン用の待ち受け画像を手に入れる事ができます。

さらに、マップ上のスヌーピー用の衣装は、コラボ特設サイトにアクセスすると入手することができます。

▼詳細はこちら

https://mobile.capcom.com/sd/bluesanta_2025.html

■プレゼントキャンペーン

BLUE SANTAの活動やコラボのことをより多くの方に知っていただくために、Xにて貴重な非売品ピンバッジが当たる、フォロー&リポストキャンペーンを開催します。

開催期間:2025年7月11日~7月22日

▼『スヌーピードロップス』公式Xアカウント

https://x.com/snoopy_drops



▼『海さくら』公式Xアカウント

https://x.com/umisakura_pr

■スペシャル対談

どのようにしてコラボが実現したのかなど、NPO法人「海さくら」理事長の古澤さんとの熱いトークが楽しめる対談動画も公開中!

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=kM6BjhtmMlo ]

<BLUE SANTAとは>

BLUE SANTAごみ拾いは、日本最大の民間財団として半世紀以上、海の問題や社会課題の解決に取り組んでいる『日本財団』と、湘南・江の島にて20年間ビーチクリーンを行い清掃活動のイノベーションを起こしてきたごみ拾い団体『NPO法人 海さくら』が中心となり、海と日本PROJECTの一環として海の日に行う環境イベントです。

「海の日」は、海の恩恵に感謝する日として定められた祝日。

2025年は7月21日(海の日)です。

赤いサンタクロースは白い袋から子供たちにプレゼントを渡し、青いサンタクロースは海の日にごみを拾って子供たちにきれいな海をプレゼントします。

▼BLUE SANTA2025特設サイトはこちら

https://umisakura.com/bluesanta/2025/

■スヌーピードロップスとは

スヌーピーと一緒に楽しめる、 簡単なパズルゲームです。

同じ色のドロップを3つそろえて消していき、 ステージ毎に設定された目標を達成するとクリア!

連続してドロップが消えると気分爽快♪

■ダウンロード

https://snoopydrops.onelink.me/mtAv/4b3bd313

■公式SNS

公式X(旧Twitter)

https://twitter.com/snoopy_drops



LINE

http://line.me/ti/p/@ngt4651f

■アプリ情報

ジャンル:パズルゲーム

プレイ料金:基本プレイ無料(アプリ内課金あり)

iOS 13.3以上の iPhone、 iPadに対応。

Android OS 6.0以上のスマートフォン、 タブレットに対応。

iOS 18.3以上、Android OS 15.0以上はサポート対象外。

(C) 2014 Peanuts Worldwide LLC. All game code (C)CAPCOM CO., LTD.

【「ピーナッツ」とは】

「ピーナッツ」のキャラクターおよび関連する知的財産権は、Peanuts Worldwideが所有し、WildBrainが41%、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントが39%、チャールズ M.シュルツ氏のファミリーが 20%を保有しています。チャールズ M.シュルツ氏が初めて「ピーナッツ」の仲間たちを世の中に紹介したのは、1950年。「ピーナッツ」が7つの新聞紙上でデビューを飾った時でした。それ以来、チャーリー・ブラウン、スヌーピーをはじめとするピーナッツ・ギャングたちは、ポップカルチャーに不滅の足跡を残してきました。Apple TV +で親しまれているピーナッツの番組や特番に加えて、世界中のファンの皆様には、多種多様の商品、アミューズメントパークのアトラクション、文化イベント、ソーシャルメディア、そして伝統的な紙媒体からデジタルまで各種媒体で掲載されている連載コミックなどを通して「ピーナッツ」を楽しんでいただいています。さらに2018年、「ピーナッツ」は、NASA とスペース・アクト・アグリーメントで複数年の提携をしました。このスペース・アクト・アグリーメントは、宇宙探査と STEMへの情熱を啓発するよう次世代の子供たちに向けてデザインされたプログラムです。

■関連URL

・日本のスヌーピー公式サイト

http://www.snoopy.co.jp/



・日本のスヌーピー公式Facebook ページ「Snoopy Japan」

https://www.facebook.com/SnoopyJapan



・日本のスヌーピー公式X アカウント「Snoopy Japan」

https://x.com/snoopyjapan



・日本のスヌーピーNEWS 公式 X アカウント「Snoopy News Japan」

https://x.com/snoopy_jp_info



・日本のスヌーピー公式Instagramアカウント「SNOOPY in Dailylife」

https://www.instagram.com/snoopyindailylife



・日本のスヌーピー公式Tiktokアカウント「ピーナッツ【公式】」

https://www.tiktok.com/@peanuts_jp

