¡ÚÆüËÜ½é¾åÎ¦¡Û¥¹¥¤¥¹¡¦¥Á¥åー¥ê¥Ã¥Ò½é¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¡¦¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹Jillian Switzerland (¥¸¥ê¥¢¥ó¡¦¥¹¥¤¥Ã¥Ä¥¡¥é¥ó¥É¡Ë¤¬2025Ç¯6·î¤è¤êKinscent¡Ê¥­¥ó¥»¥ó¥È¡Ë¤ÇÈÎÇä³«»Ï

株式会社Kinscent

【Kinscent オンラインショップ】https://kinscent.com/

スイス発、クワイエット・ラグジュアリー・フレグランス

厳選された上質素材と世界的に著名な調香師たちの協力によって生み出された新ブランドを発表します。

Jillian Switzerlandは「自然」と「愛」をテーマに掲げ、自然への敬意と持続可能なブランドづくりへのこだわりを大切にしています。

スイスのチューリッヒで開発され、フランス・グラースで瓶詰めされる製品は、伝統的な調香技術と最新の研究開発が融合した、卓越したクラフトマンシップの結晶です。

製品概要

Jillian Switzerland(ジリアン・スイッツァランド)

全13種類

Luxrury collecion(ラグジュアリー・コレクション) 50mL 10種類

Signature collection(シグネチャー・コレクション) 100mL 3種類

ブランド価値

EDELWEISS(エーデルワイス)50mLHONEY AND BEE(ハニーアンドビー)50mLDROP OF LOVE(ドロップ・オブ・ラブ)50mLTHE ART OF SEDUCTION(ザ・アート・オブ・セダクション)50mLLOVE HANGOVER(ラブ・ハングオーバー)50mLLAKE BRIENZ(レイク・ブリエンツ)50mL

1. メイド・イン・スイス

世界最高水準の厳格な品質基準のもと、スイス・チューリッヒで調香され、フランス・グラースで瓶詰めされる香水ブランドです。

2. トップ・クラフトマンシップ

世界的に著名な調香師やアーティスト、プロの研究開発チームが協力し、一つひとつ丁寧に創り上げています。

3. 自然を敬う心

香りを通じて、自分自身、他者、そして自然への愛を紡ぎます。

企業詳細

UCC Europe

スイスを拠点にするラグジュアリーフレグランスブランド、Jillian Switzerlandは、UCCヨーロッパ(旧UCCスイスGmbH)は、2019年に香り愛好家とトップ調香師が設立した、香り製品の研究開発企業です。1926年創業のスイス・LUZI社をはじめ、世界有数のフレグランスメゾンの原料を使用。環境責任を重視する「The Caring Company((ケアリング・カンパニー))」として知られています。

MARK BUXTON(マーク・バクストン)

21歳のとき、たった一度の嗅覚で600本の香水ボトルの香りを嗅ぎ分けることができた。

ジバンシィ、パコ・ラバンヌ、ヴェルサーチ、サルバドール・ダリ、ショパール、カルティエ、フェレのメゾンで一流の香水を調香したことで有名であり、ニッチメゾンであるコム・デ・ギャルソンとの長期的な協力関係でも知られている。

また、ウェス・アンダーソン監督の映画『グランド・ブダペスト・ホテル』の香水「L'air de Panache」のクリエイターでもある。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=407c9AOtSRw ]

Kinscentオンラインショップについて

Let Your Heart Breathe | 心を呼吸させる

Kinscentは、フレグランスがお好きな方のために、それぞれの目的に合った香りを見つけるお手伝いをします。

日本未上陸で世界中から選りすぐったフレグランスを整理し、誰でも簡単に楽しく発見できます。

Webサイト:https://kinscent.com/

Instagram:https://www.instagram.com/kinscent.jp/

株式会社Kinscentについて

大量消費から個性重視へと変わる中、パーソナライズされた香りの需要が急増しています。

一方で、ヨーロッパなど香水大国の製品は、日本での需要を見込んでいるものの、物理的・文化的な壁から販売機会が限られています。そこで現地でブランド理解を深め、物流や技術、市場調査を駆使して、時代に合ったサービスを展開しております。

日本の繊細な感性を持つ消費者に、自分にとって特別な香りと持続可能で豊かなライフスタイルを提案します。

【会社概要】

社名:株式会社Kinscent

本社所在地:東京都港区南青山三丁目14番11号

事業内容: 資源やサービスの調達、生産、流通、提供

許可:化粧品製造・化粧品製造販売

HP:https://kinscent.net/

プレスリリース:https://kinscent.net/ja/press-release/