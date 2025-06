²Ê³ØÅªº¬µò¤Î¤¢¤ëÅ·Á³¥ß¥Í¥é¥ë¡È¥Ð¥¤¥ª¥ß¥Í¥é¥ë±Õ¡É¡¢»õËá¤­ºÞ¡¦Àö¸ý±Õ¸þ¤±OEM¸¶ÎÁ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ

株式会社アルラ

歯磨き剤や洗口液の原料として注目される、岩塩由来の天然成分「バイオミネラル液」が歯周病やう蝕の原因菌に対して高い抗菌効果を示すことが明らかになりました。この研究成果は、株式会社アルラと公立大学法人 九州歯科大学(感染分子生物学分野・山崎亮太教授)との共同研究によるものです。2025年3月には、歯科基礎医学分野の学術誌『Journal of Oral Biosciences』に掲載され、米国の医療データベース「PubMed」にも登録されました。天然成分でありながら、臨床利用に適した有効性と安全性を兼ね備えた“エビデンス付き原料”として評価されています。

現在、OEM原料として導入を検討されるメーカー様からのご相談を受付中です。

業界背景と開発の意図

現在のオーラルケア市場は、

● 「ナチュラル素材」

● 「エビデンスに基づく安心感」

● 「製品としての差別化力」

この3つを兼ね備えたアイテムが求められる時代へと進んでいます。一方で、多くの市販歯磨き剤・洗口液は、従来成分のブレンドにとどまり、明確な根拠やストーリーを持たせづらいのが実情です。そこで株式会社アルラは、グレートソルトレイク産の岩塩から抽出された“天然バイオミネラル液”に着目。口腔領域での有用性を明らかにするべく、九州歯科大学との共同研究を実施し、論文化・エビデンス取得・学術登録までを完了させました。

研究成果のポイント

本成分の科学的評価は、OEM導入において「根拠のある訴求」や「差別化された製品設計」を実現する裏付けとなります

● 歯周病原因菌(P. gingivalis/P. intermedia等)への増殖抑制・バイオフィルム形成抑制効果

● う蝕原因菌(S. mutans等)に対しても有効

● 一般的なNaClより低濃度で効果を発揮し、安全性も確認済み

● 細胞毒性がないため、継続使用にも適した成分

この結果は『Journal of Oral Biosciences』に掲載され、PubMed・ScienceDirectにも登録済み。OEM製品への導入時に「信頼できる素材」として根拠の提示が可能です。

“売れる商品設計”に貢献できる素材

バイオミネラル

本原料は既に、自社商品「BIOPASTE(バイオペースト)」として一般販売も行われており、消費者・歯科従事者から高い関心を得ています。

現在は以下のようなメーカー・開発企業様とのOEM連携を進めています

● 新ブランド立ち上げを検討している化粧品・健康食品メーカー様

● ドラッグストア・量販チャネルに向けた歯周病ケア商品の開発担当者様

● 歯科医院専売モデルの製品で、院内信頼を高めたい医療系OEM企業様

OEM導入により、差別化素材 × 科学的エビデンス × ストーリー性という3要素を掛け合わせた製品開発が可能になります。

商品アイデアに活用可能な例

● エビデンス付き成分を訴求した機能性歯磨き剤・洗口液

● 天然ミネラル配合のナチュラルケアブランド

● 医療現場と連携した専売向けや信頼性の高い製品づくり

● プロダクトストーリーを重要視するD2Cプロジェクト

導入後は、論文掲載・成分裏付けのストーリー構築までサポート可能です。

掲載論文情報

論文名: Antimicrobial effects of Great Salt Lake mineral salts on oral pathogenic bacteria: Implications for oral care

掲載誌: Journal of Oral Biosciences(2025年3月)

DOI: https://doi.org/10.1016/j.job.2025.100633

PubMed掲載ページ: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/100633(全文オープンアクセスで閲覧可能)

OEM・原料導入のご相談はこちら

現在、OEM導入をご検討の企業様からのお問い合わせを受付中です。

企画段階のご相談から、用途提案・販促支援まで、お気軽にご連絡ください。

株式会社アルラ(Arura Co., Ltd.)

〒619-0232 京都府相楽郡精華町桜が丘

TEL:0774-71-8833

MAIL:customer@biopaste.jp

Webサイト:https://biopaste.jp(https://biopaste.jp)