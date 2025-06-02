²Ê³ØÅªº¬µò¤Î¤¢¤ëÅ·Á³¥ß¥Í¥é¥ë¡È¥Ð¥¤¥ª¥ß¥Í¥é¥ë±Õ¡É¡¢»õËá¤­ºÞ¡¦Àö¸ý±Õ¸þ¤±OEM¸¶ÎÁ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ

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DOI¡§ https://doi.org/10.1016/j.job.2025.100633
PubMed·ÇºÜ¥Úー¥¸¡§ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/100633¡ÊÁ´Ê¸¥ªー¥×¥ó¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç±ÜÍ÷²ÄÇ½¡Ë
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