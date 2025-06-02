¡ÚÆîÆüËÜ¿·Ê¹¼Ò¼çºÅ¡ÛÃæ¾®´ë¶È¤Î¤¿¤á¤Î·Ð±ÄÀïÎ¬¥»¥ß¥Êー in ¼¯»ùÅç

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´3Ëç)

³ô¼°²ñ¼ÒM¡õAÁí¹ç¸¦µæ½ê

¤³¤ÎÅÙ¡¢¼¯»ùÅç¸©¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤Î»ö¶È¾µ·Ñ¤äÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Âè°ìÉô¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¿·ÆüËÜ²Ê³Ø ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹·ó¼ÒÄ¹ ±ÊÅÄÎÉ°ì»á¤è¤ê¡Ö»ä¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤Æ²ñ¼Ò¤ò¾å¾ì¤µ¤»¡¢³¤³°¤Ë¿Ê½Ð¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Î¿·ÌôÈÎÇä¾µÇ§¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡×¤ÈÂê¤·¡¢¤´¹Ö±é¤òÄºÂ×¤·¤Þ¤¹¡£ÂèÆóÉô¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒM&AÁí¹ç¸¦µæ½ê Äó·ÈËÜÉô ¶âÍ»Äó·ÈÉô ¥·¥Ë¥¢¥Þ¥Íー¥¸¥ãー º´Çì¸÷ÍÛ¤è¤ê¡Ö´ë¶È¤ÎÌ¤Íè¤ò¤É¤¦ÉÁ¤¯¤« À®Ä¹¡¦¾µ·Ñ¤Ë¤ª¤±¤ëM&A¤Î²ÄÇ½À­¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¤ªÏÃ¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£



¥»¥ß¥Êー½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¸ÄÊÌÁêÃÌ²ñ¤Î»þ´Ö¤òÀß¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¾ðÊó¼ý½¸¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤â¡¢M&A¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤Ë¸ÄÊÌ¤Ë¤´ÁêÃÌ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤´´Ø¿´¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£



¾ÜºÙ¡¦¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é


https://masouken.com/seminars/180



M&AÁí¹ç¸¦µæ½ê¤ÎÂ¾¤ÎÌµÎÁ¥»¥ß¥Êー¤Ï¤³¤Á¤é
https://masouken.com/seminars







¥»¥ß¥ÊーÆâÍÆ


¢£Âè°ìÉô¡¡´ðÄ´¹Ö±é¡¡14:00～14:40
³ô¼°²ñ¼Ò¿·ÆüËÜ²Ê³Ø


ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹·ó¼ÒÄ¹¡¡±ÊÅÄ ÎÉ°ì»á


¡Ö»ä¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤Æ²ñ¼Ò¤ò¾å¾ì¤µ¤»¡¢³¤³°¤Ë¿Ê½Ð¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Î¿·ÌôÈÎÇä¾µÇ§¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡×

¢£ÂèÆóÉô¡¡¶¨»¿¹Ö±é¡¡14:40～15:10
³ô¼°²ñ¼ÒM&AÁí¹ç¸¦µæ½ê


Äó·ÈËÜÉô ¶âÍ»Äó·ÈÉô ¥·¥Ë¥¢¥Þ¥Íー¥¸¥ãー º´Çì¸÷ÍÛ


¡Ö´ë¶È¤ÎÌ¤Íè¤ò¤É¤¦ÉÁ¤¯¤« À®Ä¹¡¦¾µ·Ñ¤Ë¤ª¤±¤ëM&A¤Î²ÄÇ½À­¡×

¢£¸ÄÊÌÁêÃÌ²ñ
¥»¥ß¥Êー½ªÎ»¸å¡¢M&A¤ä»ö¶È¾µ·Ñ¤Ë¤´¶½Ì£¤¬¤¢¤ëÊý¤ä¡¢¾ðÊó¼ý½¸¤ò´õË¾¤µ¤ì¤ëÊý¤Ï¡¢Ã´Åö¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤Ë¸ÄÊÌ¤Ë¤´ÁêÃÌ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£




Æü»þ¡¦²ñ¾ì


Æü»þ

2025Ç¯7·î15Æü¡Ê²Ð¡Ë


14:00～15:10¡Ê13:30³«¾ì¡Ë



²ñ¾ì

¢©890-8586
¼¯»ùÅç¸©¼¯»ùÅç»Ô¿·¾È±¡Ä®41ÈÖ1¹æ
SHIROYAMA HOTEL kagoshima 2³¬¡Ö¥¢¥á¥¸¥¹¥È¡×
¢¨Ãó¼Ö¾ì´°È÷ 4»þ´Ö¤Þ¤ÇÌµÎÁ




ÅÐÃÅ¼Ô



³ô¼°²ñ¼Ò¿·ÆüËÜ²Ê³Ø
ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹·ó¼ÒÄ¹
±ÊÅÄ ÎÉ°ì»á

1958Ç¯ ¼¯»ùÅç¸©¼¯»ùÅç»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£1983Ç¯ À»¥Þ¥ê¥¢¥ó¥Ê°å²ÊÂç³ØÂ´¶È¡£°å»Õ¡¢°å³ØÇî»Î(¼¯»ùÅçÂç³Ø)¡¢Ì©¶µ³Ø½¤»Î(¹âÌî»³Âç³Ø)¡£1981Ç¯ ¿·ÆüËÜ²Ê³ØÈó¾ï¶Ð¼èÄùÌò¡¢1991Ç¯ ¼ÒÄ¹¡¢1997Ç¯ ¼ÒÄ¹·óCEO¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢2014Ç¯¤«¤é¸½¿¦¡£


¥á¥Ç¥£¥Ý¥ê¥¹°å³Ø¸¦µæ½ê Íý»öÄ¹¡¢³Ø¹»Ë¡¿Í¥ô¥§¥ê¥¿¥¹³Ø±à Íý»öÄ¹¡¢SNBL U.S.A.,Ltd.(Chairman¡¢Board of Directors)¡¢¿·ÆüËÜ²ÊÕÜ(°¡½£)Í­¸Â¸ø»Ê Æ¡»öÄ¹¡¢ºß¼¯»ùÅç¥Öー¥¿¥ó²¦¹ñÌ¾ÍÀÁíÎÎ»ö(Ãæ¹ñ¡¢»Í¹ñ¡¢¶å½£¡¦²­ÆìÃ´Åö)¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤ë¡£







³ô¼°²ñ¼ÒM&AÁí¹ç¸¦µæ½ê
Äó·ÈËÜÉô ¶âÍ»Äó·ÈÉô ¥·¥Ë¥¢¥Þ¥Íー¥¸¥ãー
º´Çì ¸÷ÍÛ

ÃæµþÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢ÉðÅÄÌôÉÊ¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢Âç³ØÉÂ±¡¡¦´ð´´ÉÂ±¡¡¦³«¶È°å¤Î°å»Õ¤Ø¤Î¥»ー¥ë¥¹¡¢ÃÏ°è°åÎÅ²ÝÂê¤ËÂÐ¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÄó¶¡¤Ë½¾»ö¡£±Ä¶È³èÆ°¤ÎÃæ¤Ç¡¢¸å·Ñ¼ÔÉÔÂ­¤Î¿¼¹ï¤µ¡¢Äó°ÆÆâÍÆ¤Ë¸Â³¦¤ò´¶¤¸M&A¶È³¦¤ËÅ¾¿¦¤ò·è°Õ¡£
M&AÁí¹ç¸¦µæ½ê¤Ç¤Ï¡¢À½Â¤¶È¡¢°åÎÅ¶È³¦¡¢ÉÔÆ°»º¶È¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Éý¹­¤¤¶È¼ï¤òÃ´Åö¡£







¤ª¿½¤·¹þ¤ßÊýË¡


https://masouken.com/seminars/180


¤³¤Á¤é¤ÎURL¤«¤é¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£



¡Ú¥»¥ß¥Êー°ìÍ÷¥Úー¥¸¡Û


¢¨²áµî¤Î¥»¥ß¥Êー¤â¤´»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£


https://masouken.com/seminars




M&AÁí¹ç¸¦µæ½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ


²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒM&AÁí¹ç¸¦µæ½ê


»ö¶ÈÆâÍÆ¡§M&AÃç²ð»ö¶È


ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ1-8-1 ´Ý¤ÎÆâ¥È¥é¥¹¥È¥¿¥ïーN´Û 17³¬


ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ º´¾å ½Ôºî


URL¡§https://masouken.com/




»²¹Í


¡ÖM&AÁí¹ç¸¦µæ½ê¡×¤Ç¤ÏM&A¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤¿µ­»ö¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹


M&A¤È¤Ï¡©¡§https://masouken.com/M&A(https://masouken.com/M&A)


»ö¶È¾µ·Ñ¤È¤Ï¡©¡§https://ma-s.jp/x/jbk4w



¢§M&AÁí¹ç¸¦µæ½ê¤Îyoutube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ï¤³¤Á¤é


M&A¤Ë´Ø¤¹¤ëÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£


https://www.youtube.com/channel/UC8asITL1F4ZmLg8ugJKvKsw



¢§¥»¥ß¥ÊーÌµÎÁ»ëÄ°


ÌµÎÁ¤Ç²áµî¤Î¥»¥ß¥Êー¤Î¥¢ー¥«¥¤¥Ö¤ò¤´»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£


https://masouken.com/seminars



¢§¼¯»ùÅç¸©¤ÎM&A¡¦²ñ¼ÒÇäµÑ¡¦»ö¶È¾µ·Ñ¤ÎÆ°¸þ¤Ï¡©°Æ·ï°ìÍ÷¤«¤é»öÎã¤Þ¤Ç¾Ò²ð¡ª


https://ma-s.jp/x/ikjns