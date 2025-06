¡Ú¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥êー¥È¥Þー¥±¥Ã¥È¡Û¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖGO OUT FOR SUMMER¡×²Æ¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È»þ¤ËÂç³èÌö¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡Ò6·î5Æü(ÌÚ)¡Ó

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュスタイルラボ(本社:東京都千代田区/代表取締役社長:近藤広幸)が展開する物販・カフェ・ワークショップを複合した世界で唯一のセサミストリートのオフィシャルストア「セサミストリートマーケット」では、2025年6月5日(木)より「GO OUT FOR SUMMER」をテーマとするアウトドアコレクションをセサミストリートマーケット 池袋サンシャインシティ店、アーバンドック ららぽーと豊洲店およびオフィシャルオンラインストアにて発売いたします。

アウトドアコレクションテーマは「GO OUT FOR SUMMER」。

夏のおでかけやイベント時のコーディネートのポイントになるだけでなく、実用性も兼ね備えたアイテムが登場。

アースカラーをベースとした豊富なカラー展開が特徴で、各キャラクターのラインアートとロゴデザインを施したファッションアイテムが充実しています。

夏の想い出をさらに盛り上げてくれること間違いなしの豊富なアイテムが揃います。

・商品ラインアップ

スリングバッグ

(左より時計回り:ベージュ、ブラック)

全2種/\4,950

スリムな形状ながら、2つのポケットでたっぷり収納できるスリングバッグ。

ショルダーテープで長さを調整することができるため、身体にフィットしやすく、すっきりとしたシルエットに仕上がります。

旅行やアウトドアにはもちろん、タウンユースでもご使用いただけるシンプルなデザインと厚みのあるロゴのプリントが特徴です。

サコッシュ

(左より時計回り:オレンジ(ゾーイ)、ブラック(エルモ&クッキーモンスター)、ピンク(アビー)、ベージュ(アーニー&バート)、グリーン(オスカー)、パープル(グローバー))

全6種/\3,520

フェスやキャンプ、旅行などのアウトドアシーンだけでなく、生地が薄く軽量なので、ちょっとしたお出かけにも便利なサコッシュです。

ファスナーポケットが2か所あるので、貴重品を入れても安心。

内側はセサミストリートマーケットのロゴが総柄のデザインになっています。

ソックス

(左より時計回り:オレンジ(ゾーイ)、ベージュ(アーニー&バート)、ブラック(エルモ&クッキーモンスター)、グリーン(オスカー)、ピンク(アビー)、パープル(グローバー))

全6種/\1,485

ラインアートが大人っぽいジャガードソックス。

後ろから見えるデザインと豊富なカラーバリエーションが、コーディネートのアクセントになります。

しっかり伸びる仕様で快適にフィットするユニセックスソックスです。

ラバーペットボトルホルダー

(左より:アーニー&バート、クッキーモンスター&エルモ)

全2種/\2,090

ペットボトルの口部分にはめることで、手軽に飲み物を持ち運べるペットボトルホルダー。

カラビナ付きなのでハンズフリーで持ち運べ、アクティブに行動したい日にもぴったりです。

またバッグの中に収納せずに持ち運べる分、水滴などで中が湿る心配もなくなります。

※表記は全て税込み価格

■発売日:

・店舗 2025年6月5日(木)

・オフィシャルオンラインストア 2025年6月5日(木)12:00(正午)

■店舗所在地:

セサミストリートマーケット 池袋サンシャインシティ店

〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目1 サンシャインシティ 専門店街アルパ1階



セサミストリートマーケット アーバンドック ららぽーと豊洲店

〒135-0061東京都江東区豊洲2-4-9 アーバンドック ららぽーと豊洲 サウスポート1階 区画番号1791

■オフィシャルオンラインストア

GO OUT FOR SUMMER 商品一覧(2025年6月2日(月)12:00公開)

https://sesamestreetmarket.jp/Form/Product/ProductList.aspx?shop=0&pgi=SE250602outdoor&plan=SE250602outdoor(https://sesamestreetmarket.jp/Form/Product/ProductList.aspx?shop=0&pgi=SE250602outdoor&plan=SE250602outdoor)

「セサミストリートマーケット」について

<ブランド名>

SESAME STREET MARKET(セサミストリートマーケット)

<コンセプト>

ー Discover Sesame Street World ー

カフェ・物販・ワークショップの3つの業態を中心に構成された世界で唯一のセサミストリートのオフィシャルストア・セサミストリートマーケットは『セサミストリート』を通して未知の世界や普段触れることのないものへの発見や気づきが広がる空間です。

カフェでくつろぎ、ショッピングを楽しみ、遊びながら感性を育み、誰もが思わず笑顔になる場所を提案します。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



・「株式会社マッシュスタイルラボ」について



「私たちの発想を形にし、人々に幸せを届ける。」という企業理念のもと、ファッション、ビューティー、フード、デザイン、不動産など多岐にわたる事業を展開しているマッシュグループのファッション事業を担っています。1998年にグラフィックデザイン会社として設立し、2005年にファッション事業へ参入。ファッションブランド「SNIDEL」をはじめルームウェアブランド「gelato pique」など全20ブランドを、国内のみならず、アジアを中心にアメリカなど世界へ事業を展開しています。みんなが同じ服を着なくていい。誰かのためではなく、自分のために、自分が笑顔になれるものを着ればいい。そんな想いで、明確なコンセプトのもと、個性の違うブランドが次々に生まれています。



URL:https://www.ms-lab.com/



・「セサミストリート」について

セサミストリートは、1969年に誕生した先駆的な子ども向け教育番組で、現在は150以上の国と地域で展開しています。公民権運動の時代、ジョーン・ガンツ・クーニーとロイド・モリセットによって生み出されたこの番組は、にぎやかな街並みを舞台に、音楽やかわいらしいパペットたち、アニメーションを織り交ぜながら、就学前に必要な基礎学力はもちろん、思いやりや優しさ、インクルージョンといったメッセージを伝えてきました。エルモ、クッキーモンスター、ビッグバード、オスカーといった愛らしいキャラクターたちが活躍し、識字能力や計算力、社会性、文化理解を育むための入念な研究に基づく教育コンテンツを通じて、世界中で幼児向けコンテンツの模範として高く評価されています。セサミストリートは、国際的な非営利団体セサミワークショップによって制作されています。



・「セサミワークショップ」について

セサミワークショップは、「セサミストリート」をはじめ様々な活動を世界中で展開している非営利団体です。50年以上にわたり、教育、メディア、研究の3つを融合させ、心や感性を豊かにする楽しい体験を創出してきました。すべての子どもたちがかしこく、たくましく、やさしく育つよう支援するという理念を掲げ、世代を超えて親しまれるキャラクターや番組、コミュニティーへのアウトリーチ活動を通じて、150以上の国や地域で良質な教育を届けています。

HP: www.sesameworkshop.org, www.sesamestreetjapan.org

その他、Instagram, X, Facebook, TikTokでも情報を発信しています。