¡Ú¤ª¤¦¤Á¥â¥ó¥Æ¥Ã¥½ー¥ê¿·´©¡Û¡Ö¥Ú¥¢¡×¡Ö½çÈÖ¡×¡Ö¼ïÎà¤ï¤±¡×¡¢£³¤Ä¤ÎÁàºî¤Ç»×¹ÍÎÏ¤òÃÃ¤¨¤ë¡ª¡¡Ë¡Â§À­¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ³Ú¤·¤à¥·ー¥ë¥Ö¥Ã¥¯¤¬ÅÐ¾ì¡ª ¡ã£³ºÐ¤«¤é¡ä

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´7Ëç)

³ô¼°²ñ¼Ò¡¡³Ø¸¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹

³ô¼°²ñ¼Ò ³Ø¸¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊÅìµþ¡¦ÉÊÀî¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÜ¸¶Çî¾¼¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò Gakken¡ÊÅìµþ¡¦ÉÊÀî¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÆîÛêÃ£Ìé¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯6·î2Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¡Ø¥â¥ó¥Æ¥Ã¥½ー¥ê¡¡¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¡¡¥·ー¥ë¥Ö¥Ã¥¯¡¡¤Ê¤«¤Þ¤òÃµ¤½¤¦ÊÔ¡Ù¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£




¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥·ー¥ë¤È³¨ËÜ¤Î¤è¤¦¤ÊÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¤¬¿Íµ¤¤Î¡Ø¥â¥ó¥Æ¥Ã¥½ー¥ê¡¡¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¡¡¥·ー¥ë¥Ö¥Ã¥¯¡Ù¤ËÂÔË¾¤Î¿·´©¤¬ÅÐ¾ì¡£¡Ö¥Ú¥¢¤Ë¤¹¤ë¡×¡Ö½çÈÖ¤Ë¤¹¤ë¡×¡Ö¼ïÎà¤Ë¤ï¤±¤ë¡×¤Î£³¤Ä¤Îºî¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´Ñ»¡ÎÏ¤ä¹Í¤¨¤ëÎÏ¤¬¿È¤Ë¤Ä¤­¤Þ¤¹¡£




¢¡´¶³Ð¤ÎÉÒ´¶´ü¤ËÃåÌÜ¡ª

¥â¥ó¥Æ¥Ã¥½ー¥ê¶µ°é¤Ç¤Ï¡¢0～6ºÐ¤Î»þ´ü¤ò¡Ö´¶³Ð¤ÎÉÒ´¶´ü¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´¶³Ð´ï´±¤ò»É·ã¤¹¤ë¤â¤Î¤ËÂÐ¤·¶¯¤¤¶½Ì£¤òÊú¤¯¤³¤Î»þ´ü¤Ë¡¢ÂÎ¤È¸Þ´¶¤ò»È¤Ã¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Ð¸³¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´¶³Ð¤Î°õ¾Ý¤¬¤È¤®¤¹¤Þ¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÃÎÅª³èÆ°¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£


¢¡Ë¡Â§À­¤Ëµ¤¤Å¤­¡¢»×¹ÍÎÏ¤òÃÃ¤¨¤ë¡ª

ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢ÃÎÀ­¤¬²êÀ¸¤¨»Ï¤á¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î´¶³Ð¤ò¤è¤êÀöÎý¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢£³¤Ä¤Î´ðËÜÁàºî¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£¥Úー¥¸¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê´Ñ»¡¤·¡¢ÈùÌ¯¤Ê¿§¤ä·Á¤Î°ã¤¤¡¢½çÈÖ¤Ê¤É¤ÎË¡Â§À­¤ò¸«¤Ä¤±¡¢³Ú¤·¤¯¥·ー¥ëÍ·¤Ó¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»×¹ÍÎÏ¤Î´ðÁÃ¤ò¤Ï¤°¤¯¤ß¤Þ¤¹¡£


¡ã´ðËÜÁàºî¡ä


1¡§¥Ú¥¢¤Ë¤¹¤ë¡Ê¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¡Ë


2¡§½çÈÖ¤Ë¤¹¤ë¡Ê¥°¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¡Ë


3¡§¼ïÎà¤Ë¤ï¤±¤ë¡Ê¥½ー¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë





¢§´ðËÜÁàºî£±¡§¥Ú¥¢¤Ë¤¹¤ë¡Ê¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¡Ë


Æ±¤¸¼ïÎà¤Î²Ö¤äÌîºÚ¤ò¤Ò¤ÈÁÈ¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢Æ°Êª¤ÎÂÎ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¹ç¤¦¤·¤Ã¤Ý¤òÃµ¤·¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£




¢§´ðËÜÁàºî£²¡§½çÈÖ¤Ë¤¹¤ë¡Ê¥°¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¡Ë


¹â¤µ¤äÂç¤­¤µ¤Ê¤É¡¢°ìÄê¤Îµ¬½à¤Ë½¾¤Ã¤Æ½ç¤ËÊÂ¤Ù¤Þ¤¹¡£




¢§´ðËÜÁàºî£³¡§¼ïÎà¤Ë¤ï¤±¤ë¡Ê¥½ー¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë


¿¢Êª¤òÆ±¤¸Ãç´Ö¤Ë¤ï¤±¤¿¤ê¡¢Æ»¶ñÎà¤òÈ¢¤Î¤¯¤Ü¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÊ¬Îà¤·¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£




¢¡¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥·ー¥ë¤Ç½¸Ãæ¸½¾Ý¤ò¥µ¥Ýー¥È¡ª

´¶³Ð¤ÎÉÒ´¶´ü¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¤Î¿§Á¯¤ä¤«¤Ê¥·ー¥ë¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê1,551Ëç¼ýÏ¿¡£¥·ー¥ë¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡¢¤ª¼ê»ý¤Á¤ÎÉ®µ­ÍÑ¶ñ¤Ç¼«Í³¤ËÌÏÍÍ¤ä´é¤ò¤«¤­¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¾ìÌÌ¤Ë±þ¤¸¤Æ¼«Í³¤Ë½Å¤Í¤¿¤ê¡¢¤Á¤®¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤âOK¡£¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛÎÏ¤Ç¡¢³Ú¤·¤ßÊý¤ÏÌµ¸ÂÂç¤Ç¤¹¡ª



¢¥¥«¥Ðー¤ò¤á¤¯¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¥·ー¥ëÍ·¤Ó¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£

¢¡ËÜ½ñ¤ÎÆÃÄ§

¡¦ÆüËÜ¥â¥ó¥Æ¥Ã¥½ー¥ê¶µ°éÁî¹ç¸¦µæ½ê¤ÎÁ´ÌÌ´Æ½¤


¡¦ÆÃÊÌ¤ÊÆ»¶ñ¤ÏÉÔÍ×¡ª¡¡¥â¥ó¥Æ¥Ã¥½ー¥ê¶µ°é¤ËºÇ½é¤Ë¿¨¤ì¤ë¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥Ö¥Ã¥¯¤È¤·¤ÆºÇÅ¬


¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÉÁ¤­¤ª¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤Ç»Ò¤É¤â¤Î¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤ò°ú¤­½Ð¤·¤Þ¤¹


¡¦¥·ー¥ëÍ·¤Ó¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÃÎÀ­¤¬°é¤Á¤Þ¤¹


¡¦¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¤Î¥·ー¥ë¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹


¡¦¹¥¤­¤Ê¿§¤ä·Á¤òÁª¤Ó¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤¬ºî¤ì¤Þ¤¹


¡¦¤¿¤Ã¤×¤ê1,551Ëç¤Î¥·ー¥ë¤Ë¡¢Ê¸»ú¤äÌÏÍÍ¤ò¤«¤­¤³¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹


¢¡¡Ö¤ª¤¦¤Á¥â¥ó¥Æ¥Ã¥½ー¥ê¡×¤È¤Ï¡©

¤ª¤¦¤Á¤Ç¤â¡Ö¥â¥ó¥Æ¥Ã¥½ー¥ê¶µ°é¡×¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤¡¢¤Ç¤â²¿¤«¤é»Ï¤á¤¿¤é¤è¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¤½¤ó¤ÊÀ¼¤Ë¤ª¤³¤¿¤¨¤·¡¢¤ª¤¦¤Á¤Ç°Â¿´¤·¤Æ¤Ç¤­¤ë¡Ö¤ª¤¦¤Á¥â¥ó¥Æ¥Ã¥½ー¥ê¡×¥·¥êー¥º¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£


¤¹¤Ç¤Ë¥ïー¥¯¥Ö¥Ã¥¯4ºý¡¢¥·ー¥ë¥Ö¥Ã¥¯2ºý¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª»Ò¤µ¤ó¤ÎÇ¯Îð¤ä¶½Ì£¤Î¤¢¤ë¥Æー¥Þ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤«¤é¤¼¤Ò¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£



¢¥º¸¤«¤é¡¢¥â¥ó¥Æ¥Ã¥½ー¥ê¡¡¡ØÃÎ°é¤³¤¦¤µ¤¯¥ïー¥¯¡Ù¡ØÃÎ°é¤³¤¦¤µ¤¯¥ïー¥¯¡¡È¯Å¸ÊÔ¡Ù¡Ø¤«¤º¥ïー¥¯¡Ù¡Ø¤â¤¸¡¦¤³¤È¤Ð¥ïー¥¯¡Ù¡Ø¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¡¡¥·ー¥ë¥Ö¥Ã¥¯¡Ù¡Ø¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¡¡¥·ー¥ë¥Ö¥Ã¥¯¡¡¸Þ´¶ÌÜ³Ð¤á¤ëÊÔ¡Ù


¡Î¾¦ÉÊ³µÍ×¡Ï







¡Ø¥â¥ó¥Æ¥Ã¥½ー¥ê¡¡¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¡¡¥·ー¥ë¥Ö¥Ã¥¯¡¡¤Ê¤«¤Þ¤òÃµ¤½¤¦ÊÔ¡Ù


´Æ½¤¡§ÆüËÜ¥â¥ó¥Æ¥Ã¥½ー¥ê¶µ°éÁî¹ç¸¦µæ½ê


Äê²Á¡§1,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë


È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯6·î2Æü


È½·¿¡§230¡ß230mm¡¿48¥Úー¥¸


ÅÅ»ÒÈÇ¡§¤Ê¤·


ISBN¡§978-4-05-206094-6


È¯¹Ô½ê¡§³ô¼°²ñ¼Ò Gakken


³Ø¸¦½ÐÈÇ¥µ¥¤¥È¡§https://hon.gakken.jp/book/1020609400(https://hon.gakken.jp/book/1020609400)



¡ÚËÜ½ñ¤Î¤´¹ØÆþ¤Ï¥³¥Á¥é¡Û


¡¦Amazon¡¡https://www.amazon.co.jp/dp/4052060946(https://www.amazon.co.jp/dp/4052060946)


¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¡https://books.rakuten.co.jp/rb/18168516/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18168516/)


¡¦¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¡¡https://7net.omni7.jp/detail_isbn/978-4-05-206094-6(https://7net.omni7.jp/detail_isbn/978-4-05-206094-6)


¢£³ô¼°²ñ¼Ò Gakken¡ÊGakken Inc.¡Ë

https://www.corp-gakken.co.jp/
¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÆîÛê Ã£Ìé
¡¦Ë¡¿ÍÀßÎ©Ç¯·îÆü¡§2009Ç¯1·î13Æü¡Ê2022Ç¯10·î1Æü¾¦¹æÊÑ¹¹¡Ë
¡¦»ñËÜ¶â¡§50É´Ëü±ß
¡¦½êºß½»½ê¡§¢©141-8416 ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÀ¾¸ÞÈ¿ÅÄ2ÃúÌÜ11ÈÖ8¹æ
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§½ÐÈÇ¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»ö¶È¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë»ö¶È¡¢°åÎÅ¡¦´Ç¸î½ÐÈÇ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»ö¶È¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡±à¡¦³Ø¹»¸þ¤±»ö¶È¡¢¶µ¼¼´ØÏ¢»ö¶È¡¢EC¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»ö¶È¡¢¹­¹ð»ö¶È¤òÅ¸³«





¢£³ô¼°²ñ¼Ò³Ø¸¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊGAKKEN HOLDINGS CO., LTD.¡Ë

https://www.gakken.co.jp/
¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÜ¸¶ Çî¾¼
¡¦Ë¡¿ÍÀßÎ©Ç¯·îÆü¡§1947Ç¯3·î31Æü
¡¦»ñËÜ¶â¡§19,817É´Ëü±ß
¡¦Çä¾å¹â¡§1,855²¯±ß¡¢Ï¢·ë»Ò²ñ¼Ò79¼Ò¡Ê2024Ç¯9·î´ü¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê ¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¾å¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§9470¡Ë
¡¦½êºß½»½ê¡§¢©141-8510 ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÀ¾¸ÞÈ¿ÅÄ2ÃúÌÜ11ÈÖ8¹æ
¡¦ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§03-6431-1001¡ÊÂåÉ½¡Ë
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§1946Ç¯ÁÏ¶È¤Î¶µ°é¡¦°åÎÅÊ¡»ã´ØÏ¢»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë»ý³ô²ñ¼Ò
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¶µ°éÊ¬Ìî¡§¡Ö³Ø¸¦¶µ¼¼¡×¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ë¶µ¼¼¡¦³Ø½¬½Î»ö¶È¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³Ø½¬¶µºà¤Ê¤É¤Î½ÐÈÇ¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»ö¶È¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¶µ²Ê½ñ¡¦ÊÝ°éÍÑÉÊ¤Ê¤É¤Î±à¡¦³Ø¹»»ö¶È¤Ê¤É
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°åÎÅÊ¡»ãÊ¬Ìî¡§¥µー¥Ó¥¹ÉÕ¤­¹âÎð¼Ô¸þ¤±½»Âð»ö¶È¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ç§ÃÎ¾É¥°¥ëー¥×¥Ûー¥à»ö¶È¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊÝ°é±à¡¦³ØÆ¸¤Ê¤É¤Î»Ò°é¤Æ»Ù±ç»ö¶È¤Ê¤É
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥°¥íー¥Ð¥ë¡§150¤«¹ñ°Ê¾å¤Ç³èÆ°¡¦»ö¶ÈÅ¸³«