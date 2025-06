ディスカバリー・ジャパン合同会社Copyright: Silverback Films 2015

世界最大級の動物・自然チャンネル『アニマルプラネット』を運営するディスカバリー・ジャパン株式会社は、6月8日の「世界海洋デー」を記念し、海にまつわる多彩な番組を6月2日(月)23:00から「世界海洋デーSP」として特別編成いたします。深海魚の秘密から貴重なサメの映像、海の楽園の生き物、海洋ネイチャードキュメンタリーまで、海の生き物の魅力と謎に迫る厳選した番組を放送。6月6日(金)には、美しくも神秘的な海の世界を描いた新番組『オーシャンワイルド~神秘の海の物語~』がスタート。続く6月19日(木)には、水中での驚きの体験を追体験できる『究極!おどろき水中体験』も放送開始となります。自然の神秘と壮大さを余すことなく伝える特別企画に、ぜひご注目ください。

<世界海洋デーSP 特集放送>

放送日時:6月2日(月)~6月27日(金)毎週月曜~金曜 23:00~24:00(4週連続)

チャンネル:アニマルプラネット

<新番組>『オーシャンワイルド~神秘の海の物語~』

6月6日(金)23:00(60分×4話)

Copyright: Tokyovision Inc.

東アジアの澄んだ透明な海、そこは世界で最も珍しい希少生物のいくつかが暮らす楽園でもある。波打つ大海原に飛び込み、息をのむような光景を覗いてみよう。このシリーズでは、植物だけでなく魚たちも豊かに繁殖していくことができる環境で、そういった水生生物がどのように進化してきたのかを探っていく。日本の海洋生物の秘密に迫るエピソードにも注目!

『究極!おどろき水中体験』

6月19日(木)23:00(60分×1話)

Copyright: 2025 Warner Bros. Discovery, Inc. or its subsidiaries and affiliates. All rights reserved.

波の下で最もワイルドな体験ができるツアーに視聴者をご招待!600メートル以上、潜ることができる潜水艦とは?巨大ショッピングモールの真ん中で参加できる水中体験とは?水中に隠された究極の世界を探検しよう。

<その他のラインナップ番組>

『謎のサメ:奇妙な新世界』

『エア・ジョーズ 最後のフロンティア』

『ジョーズvs巨大イカ』

『ジョーズvsメガロドン』

『秘密の楽園 ガラパゴス諸島』

『動物まるごと図鑑 シーズン2:ペンギン』

『深海魚のすべて』

『驚愕!水中ミステリーを追え!:海の怪物クラーケンの呪い』

『深海ミステリー:ハチワレを追え!』

『冒険!世界ミステリーハンター S2:Ep.7 日本のアトランティス』

『追跡!幻のアラスカのジョーズ』

『追跡!幻の絶滅動物 失われたサメの王国』

『BBC超大作 ザ・ハント:大海原の猛者たち』

『アニマル・ウエポン:大海原の戦い』

『カメラがとらえた野生の瞬間:モントレー湾』

