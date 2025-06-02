2026Ç¯½ÕÆþ³Ø¡Ø¥´ー¥ë¥É¥ê¥Ü¥ó¾©³Ø¶â¡Ù¾©³ØÀ¸¤ÎÊç½¸¤ò³«»Ï¡¡¡ÊÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿ÌÈïºÒ¼Ô¤Î³ØÀ¸¤Î¤¿¤á¤ÎÏÈ¤ò·ÑÂ³¤·¤ÆÀßÃÖ¡Ë
¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¥´ー¥ë¥É¥ê¥Ü¥ó¡¦¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡ÊÍý»öÄ¹¡§°ëÃæ ½ß¡Ë¤Ï¡¢Âç³ØÅù¿Ê³Ø¤òÌÜ»Ø¤¹¾®»ù¤¬¤ó·Ð¸³¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡Ö¤Ï¤Ð¤¿¤±¡ª¥´ー¥ë¥É¥ê¥Ü¥ó¾©³Ø¶â¡×¤ÎÂè12´ü¡Ê2026Ç¯½ÕÆþ³Ø¡Ë¾©³ØÀ¸¤ÎÊç½¸¤ò¡¢6·î2Æü¤Ë³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
£±¡¥¤Ï¤Ð¤¿¤±¡ª¥´ー¥ë¥É¥ê¥Ü¥ó¾©³Ø¶â¤È¤Ï
Âç³Ø¡¦Ã»Âç¡¦ÀìÌç³Ø¹»¤Ø¤Î¿Ê³Ø¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢·ÐºÑÅªÍýÍ³¤Ë¤è¤ê½¤³Øº¤Æñ¤Ê¾®»ù¤¬¤ó·Ð¸³¼Ô¤Ø¤Î»Ù±ç¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿Í½ÌóºÎÍÑ·¿¡ÊÆþ»îÁ°¤ËºÎÍÑ¤ò¡ÖÍ½Ìó¡×¤·¡¢¹ç³Ê¸å¤Ë·èÄê¡Ë¡¢ÊÖ´ÔÉÔÍ×¤ÎµëÉÕ·¿¾©³Ø¶â¤Ç¡¢·î³Û4Ëü±ß¤òÂ´¶È¤Þ¤Ç»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
£²¡¥Êç½¸ÆâÍÆ
18ºÐÌ¤Ëþ¤Ç¤¬¤ó¤ËØí´µ¤·¤¿¡¢¿Ê³Ø¤òÌÜ»Ø¤¹¹â¹»3Ç¯À¸¤ª¤è¤Ó´ûÂ´¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¡¢2025Ç¯6·î2Æü～10·î15Æü¤Î´ü´Ö¤ÇÊç½¸¤ò¹Ô¤¤¡¢Áª¹Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ20Ì¾ÄøÅÙ¤ò·èÄê¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤Á¡¢ºÇÂç3Ì¾¤òÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÇÈïºÒ¤µ¤ì¤¿³ØÀ¸¤Î¤¿¤á¤ÎÏÈ¤È¤·¤Þ¤¹¡£
£³¡¥¾®»ù¤¬¤ó·Ð¸³¼Ô¤Î¤¿¤á¤Î¾©³Ø¶âÀ©ÅÙ¤¬É¬Í×¤ÊÇØ·Ê
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢Ç¯´ÖÌó2,000¿Í～2,500¿Í¤¬¾®»ù¤¬¤ó¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°åÎÅ¤Î¿ÊÊâ¤Ë¤è¤ê5Ç¯À¸Â¸Î¨¤Ï70～90¡ó¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼£ÎÅ¤ò½ª¤¨¤¿¾®»ù¤¬¤ó·Ð¸³¼Ô¤ÎÌóÈ¾¿ô¤¬ÈÕ´ü¹çÊ»¾É¡ÊÀ®Ä¹ÅÓÃæ¤Î¿ÈÂÎ¤Ø¤ÎÊü¼ÍÀþ¤ä²½³ØÎÅË¡¤Ê¤É¤Î¼£ÎÅ¤Î±Æ¶Á¤Çµ¯¤³¤ë¸å°ä¾É¡Ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¤Î¿Ê³Ø¡¢½¢¿¦¤ä¼«Î©¤Ê¤É¤Ëº¤Æñ¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æþ±¡¡¦¼£ÎÅ¤ò·Ð¤Æ´²²ò¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÈÕ´ü¹çÊ»¾É¤Ë¤è¤ë¼À´µ¤òÀ¸³¶¤Ë¤ï¤¿¤êÊú¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ëè·îÄÌ±¡¤·¤Ê¤¬¤é³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ë³ØÀ¸¡¢¸å°ä¾É¤Ë¤è¤ë»ëÎÏ¤ä»ëÌî¤Î°Û¾ï¡¢ÆâÊ¬Èçµ¡Ç½¾ã³²¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÎ²¹Ä´À°¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢Ä¹»þ´ÖÎ©¤Ä¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¤Ê¤É¤ÎÂÎÎÏÅª¤ÊÍýÍ³¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤³ØÀ¸¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¥´ー¥ë¥É¥ê¥Ü¥ó¡¦¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ï¡¢½¤³Ø¤Ø¤Î¶¯¤¤°Õ»Ö¤ò»ý¤Ä³ØÀ¸¤¬·ÐºÑÅªÍýÍ³¤Ç¿Ê³Ø¤ò¤¢¤¤é¤á¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¾®»ù¤¬¤ó·Ð¸³¼Ô¤Ø¤ÎÊÖ´ÔÉÔÍ×¤ÊµëÉÕ·¿¾©³Ø¶âÀ©ÅÙ¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À©ÅÙ¤ò³«»Ï¤·¤¿2015Ç¯°Ê¹ß¡¢2025Ç¯ÅÙÀ¸¤Þ¤Ç¤Î¾©³ØÀ¸À¤ÂÓ¤ÎÊ¿¶Ñ¼ýÆþ¤Ï252Ëü±ß¤Ç¡¢¤Ò¤È¤ê¿Æ¤Î³ä¹ç¤Ï64.4¡ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢·ÐºÑÅª¤ÊÍýÍ³¤Ç¿Ê³Ø¤òÇº¤à¤Ò¤È¤ê¿ÆÀ¤ÂÓ¤«¤é¤Î±þÊç¤âÂ¿¤¤¸½¾õ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤º£²ó¤ÎÊç½¸¤Ç¤â¡¢2024Ç¯¸µÆü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÇÈïºÒ¤·¤¿¾®»ù¤¬¤ó·Ð¸³¼Ô¤Î¤¿¤á¤ÎÏÈ¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÈïºÒ¤È¤¤¤¦¹¹¤Ê¤ëº¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬³Ø¤ÓÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢·ÐºÑÅª¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£¾Íè¤ÎÌ´¤Ë·Ò¤¬¤ë¿Ê³Ø¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤À¹¤¯¤ÏÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾®»ù¤¬¤ó·Ð¸³¼Ô¤Î¼Ò²ñÅª²ÝÂê¤Î°ì¤Ä¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¾©³Ø¶âÀ©ÅÙ¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë»Ò¤É¤â¤äÊÝ¸î¼Ô¤Ë¾ðÊó¤òÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤·¤Æ¾®»ù¤¬¤ó·Ð¸³¼Ô¤¬Êú¤¨¤ë¸½¾õ¤òÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢ÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ª¤«¤ì¤Þ¤·¤Æ¤ÏËÜ·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´·ÇºÜ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¾©³ØÀ¸¿ô¤ª¤è¤Ó¾©³Ø¶âµëÉÕ³Û¤Î¿ä°Ü
¾©³ØÀ¸¿ô¤ª¤è¤Ó¾©³Ø¶âµëÉÕ¶â³Û¤Ï2015Ç¯¤ÎÀ©ÅÙ³«»Ï°Ê¹ß¡¢Áý²Ã¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯ÅÙ¾©³ØÀ¸¡ÊÂè11´ü¡§2025Ç¯4·î～2026Ç¯3·î¡Ë¤Ï¿·¤¿¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¿·Æþ³Ø¤Î24Ì¾¤È·ÑÂ³¤ò´Þ¤á¤Æ81Ì¾¡ÊÁ´³ØÇ¯¹ç·×¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢2025Ç¯ÅÙ¤Î¾©³Ø¶âµëÉÕÍ½Äê³Û¤Ï3,108Ëü±ß¤Ë¾å¤ê¡¢2025Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Î¾©³Ø¶âµëÉÕ³Û¤ÏÎß·×¤Ç1²¯5,000Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¢¨¾©³ØÀ¸¿ô¤Ë¤Ï¡¢Ç¯ÅÙÅÓÃæ¤ÎµÙ³Ø¼Ô¡¦Âà³Ø¼Ô¤ò´Þ¤à
¡Ú¥´ー¥ë¥É¥ê¥Ü¥ó¾©³ØÀ¸¡Û¡¡2025Ç¯ÅÙ¾©³ØÀ¸¤ÎÀ¼¡¡
¡Ö»ä¤Ï¾Íè¡¢¥µ¥¯¥½¥Õ¥©ー¥óÁÕ¼Ô¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Î¿´¤ËÆÏ¤¯±éÁÕ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Æü¡¹Âç³Ø¤ÇÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²»³Ú¤Ï¼«Ê¬¤È¤ÎÀï¤¤¤È¤¤¤¦°ìÌÌ¤¬¤È¤Æ¤â¶¯¤¤¤¿¤á¡¢Çº¤ó¤À¤ê¤Ä¤é¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»Ù±ç¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ë¤â»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤È¡¢¼«Ê¬¤ò¸ÝÉñ¤·¤Æ¤Þ¤¿Îý½¬¤ËÎå¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£Âç³Ø»ÍÇ¯´Ö¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î·Ð¸³¤ò¤¤¤Ä¤«Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ø¡Ö´Ô¸µ¡×¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¡Ê2025Ç¯·ÑÂ³À¸¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ö»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¡¢£±ºÐ¤Î¤È¤¤ËµÞÀ¥ê¥ó¥ÑÀÇò·ìÉÂ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾®¤µ¤¯¤Æµ²±¤¬¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢º£¤Ç¤âÆþ±¡Ãæ¤Î¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤«¤é18Ç¯¤¬¤¿¤Á¡¢º£¤ÏÍý³ØÎÅË¡»Î¤Î³Ø¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Íè¤Ï¼«Ê¬¤ÎÍÄ¤¤º¢¤Î¤è¤¦¤Ê»Ò¶¡¤¿¤Á¤ò¥±¥¢¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Íý³ØÎÅË¡»Î¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤¹¡£¡×¡Ê2025Ç¯·ÑÂ³À¸¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡ÚËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í ¥´ー¥ë¥É¥ê¥Ü¥ó¡¦¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡¡¡¡Ã´Åö¡§»³ºê¡¦ÃçÅÄ
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔËÅç¶èÀ¾ÃÓÂÞ£²-21-8-204¡¡¡¡¡¡TEL¡§03-5944-9922¡¡¡¡¡¡ E-mail¡§npo@goldribbon.jp
WEB¥µ¥¤¥È¡§https://www.goldribbon.jp/¡¡¡ÊHP¡Ë¡¢https://www.goldribbon.jp/archives/13019¡¡¡Ê¾©³ØÀ¸Êç½¸¥Úー¥¸¡Ë