マンガ、アニメ、特撮などを始めとするサブカルチャーをテーマとした企画展を開催・運営している株式会社クレイジーバンプは2025年6月21日(土)~7月23日(水)の期間でTSUTAYA土佐道路店にて開催する【『COBRA』連載開始45周年記念展~Memory of 寺沢武一~POP UP STORE in 高知】の情報を公開致します。

SFアクション漫画の金字塔として、時代を超えて光り輝く名作『コブラ』。

主人公コブラや美しき相棒のレディー、そして宿敵クリスタル・ボーイといったキャラクターたちの魅力はもちろん、数々の名言や手に汗握るアクションシーンなど、45年間の年月をまったく感じさせない新鮮な感動は、世代や国境を超えて今も広がり続けています。

1978年の連載開始から45周年を迎え、今あらためて『コブラ』の魅力を振り返り、また2023年9月に惜しくもこの世を去った寺沢武一先生に思いを馳せ、『Memory of 寺沢武一』と題した記念POP UP STOREを開催します。

45年間の思い出と、これからも心の中に生き続けるコブラたちを永遠に語り継ぐ記念すべきイベントにぜひご来場ください。

■心を打ち抜くクールでスぺイシーなオリジナルグッズを大公開!

パピヨン Tシャツ/5,500円(税込)

サイズ:M~XXL

コミックス「神の瞳編」に登場する異装の女武器商人「パピヨン」との激闘を鮮やかに描いたTシャツはヴィンテージ風に加工されたデザインが味わい深い。

サイコガン Tシャツ/4,950円(税込)

サイズ:M~XXL

コブラのトレードマークとも言える”サイコガン”を構える姿をデザインした一枚。君はもうコブラにロックオンされている!

クリスタルボーイ Tシャツ/4,950円(税込)

サイズ:M~XXL

ブラックシープのロゴを前面に、背中には迫りくるクリスタル・ボーイ!着る者には暗黒神アーリマンの力が身につく…かも!?

レディ Tシャツ/5,500円(税込)

サイズ:M~XXL

フロント部分は石にされた美しきアーマロイド・レディを大胆にプリント。この1枚でサイバーパンクな雰囲気が手に入るぞ。

コラージュ ロングスリーブTシャツ/7,480円(税込)

サイズ:M~XXL

コブラシリーズを彩る様々な名シーンをコラージュし、アメコミの表紙風にデザインした逸品。左腕にプリントされた憧れのサイコガンも君のモノ!

レッドサクソンズ プルオーバーパーカー/9,900円(税込)

サイズ:M~XXL

ラグボール編より、コブラ扮するジョー・ギリアン選手のユニフォームを落とし込んだパーカー。フード部分には嬉しいチームロゴ入り。

ブラックシープ ベースボールキャップ/4,950円(税込)

サイズ:フリー

ギルド親衛隊ブラックシープのロゴを配置したキャップ。これを身に着けて君もボーイの部下になろう。

ブラインド 名言アクリルキーホルダー(全15種)/550円(税込)

サイズ:H70mm×W30mm

『COBRA』の魅力といえば、数々の名台詞!そんな名言集の中からピックアップした全15種の名言アクリルキーホルダーが登場!

自分の座右の銘として、常に持ち歩きたい!

ブラインド おまけ風シール(全10種)/495円(税込)

サイズ:H48mm×W48mm

人気キャラクターを懐かしさあふれるヨンパチシールに変換。

キラが出てもノーマルが出ても嬉しいラインナップだ!

ブラインドクリアコマステッカー/495円(税込)

サイズ:H41mm~H70mm×W40mm~H90mm

何度も胸を震わせた、コミックスの”あの”シーンがクリアステッカーになって登場だ。

何が当たるかは明けてからのお楽しみ。光に透かしてビビッドな世界観を楽しもう。

■ギルドも欲しがる!? POP UP限定の購入特典を手に入れよう。

【購入者特典】VHSジャケット風ステッカー(全5種)

「COBRA45周年記念展~MEMORY OF 寺沢武一~POP UP STORE」関連商品をご購入5,000円(税込)毎に1枚プレゼント。※無くなり次第終了。店頭では絵柄をお選び頂けます。

【「COBRA連載開始45周年記念展~Memory of 寺沢武一~」POP UP STORE in 高知】

期間 2025年6月21日(土) ~ 7月23日(水)

時間 9:00~24:00

会場 TSUTAYA 土佐道路店

所在地 〒780-8050 高知県 高知市 鴨部3-24-17

https://store-tsutaya.tsite.jp/store/detail?storeId=7301

https://store.hakabanogarou.jp/view/category/ct137

(C)BUICHI TERASAWA/ART TEKNIKA