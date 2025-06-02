¡Ú¶äºÂ ¾¾ºêÀùÌß¡Û´ü´Ö¸ÂÄê¡¦¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¡Ö¼·Í¼»°Ì£Æ¹¡×¤¬¡¢À±¶õ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î4ËçÆþ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ÇÅÐ¾ì¡ª
¶äºÂ ¾¾ºêÀùÌß¤Î´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢ÁÏ¶ÈÅö½é¤«¤é¤ÎÎò»Ë¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿´¤¤»¤ó¤Ù¤¤¡£¾®ÇþÊ´¡¦Íñ¡¦º½Åü¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÌ£ÉÕ¤±¡¢ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎÀ½Ë¡¤Ç°ìËç°ìËçÃúÇ«¤Ë¾Æ¤¾å¤²¤Æ¤ª¤êÉ½ÌÌ¤Ëµ¨Àá¤Ë¤½¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÉÁ¤¯¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢ÌÜ¤Ë¤â³Ú¤·¤¤¤ª¤»¤ó¤Ù¤¤¤Ç¤¹¡£
6·î1Æü(Æü)¤è¤êÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¼·Í¼»°Ì£Æ¹¡×¡£Ç¯¤Ë°ìÅÙ¡¢Å·¤ÎÀî¤òÄ¶¤¨¤Æ¿¥É±¤ÈÉ§À±¤¬¤á¤°¤ê°©¤¦¼·Í¼¤ÎÌë¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¡¢µ¨Àá¤ÎÉ÷¾ð¤ò´¶¤¸¤ë¥»¥Ã¥È¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ò¤½¤Ã¤È³«¤±¤ë¤È¡¢Ãæ¤Ë¤Ï³¨ÊÁ¤Î°Û¤Ê¤ë´¤¤»¤ó¤Ù¤¤¤¬4Ëç¡£
¿¥É±¤äÉ§À±¡¢À±¶õ¤äÃ»ºý¤Ê¤É¡¢¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¼·Í¼¤ÎÀ¤³¦¤¬¤ä¤µ¤·¤¯¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë¡¢¤¼¤Ò¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Î¤Þ¤Þ¤ªÉô²°¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ìë¶õ¤È¼·Í¼¾þ¤ê¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¡¢¤ªÉô²°¤ËÎÃ¤ä¤«¤Êµ¨Àá¤ÎºÌ¤ê¤òÅº¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
´¤¤»¤ó¤Ù¤¤¤ÎÉ½ÌÌ¤Ë¤Ï¡¢¿¥É±¤ÈÉ§À±¤ÎÍ¥Èþ¤Ê»Ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Å·¤ÎÀî¤Ë¤Þ¤¿¤¿¤¯À±¡¹¤ä¡¢´ê¤¤¤´¤È¤¬¤½¤Ã¤ÈÄÖ¤é¤ì¤¿¿§¤È¤ê¤É¤ê¤ÎÃ»ºý¤Ê¤É¡¢¼·Í¼¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¾ð·Ê¤òÁ¡ºÙ¤Ê¥¿¥Ã¥Á¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìËç°ìËç¤Î´¤¤»¤ó¤Ù¤¤¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿Êª¸ì¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢µ¨Àá¤ÎÉ÷¾ð¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¸«¤Æ³Ú¤·¤¯¡¢¿©¤Ù¤Æ¤Û¤Ã¤È¤¹¤ë¡¢¿´¤Ë»Ä¤ë¤Ò¤ÈÉÊ¤Ç¤¹¡£
º£Ç¯¤Ï¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò°ì¿·¤·¡¢¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ìë¶õ¤Ë¹¤¬¤ëÌµ¿ô¤ÎÀ±¡¹¤È¡¢É÷¤Ë¤½¤è¤°ºû¤ÎÍÕ¡¢¤½¤Î»Þ¤Ë·ë¤Ð¤ì¤¿¿§¤È¤ê¤É¤ê¤ÎÃ»ºý¤òÉÁ¤¤¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇËÜÊª¤Î¼·Í¼¤ÎÌë¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¸¸ÁÛÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â£¤êÊª¤È¤·¤Æ¤â¡¢µ¨Àá¤Î¤´°§»¢¤È¤·¤Æ¤âÂçÊÑ´î¤Ð¤ì¤ë¤ªÉÊ¤Ç¤¹¡£
6·î1Æü(Æü)¤è¤ê¿ôÎÌ¸ÂÄê¡¦´ü´Ö¸ÂÄê¤Ë¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¼·Í¼»°Ì£Æ¹¡×
¼·Í¼¤Î¤Ò¤È¤È¤¤òºÌ¤ë´¤¤»¤ó¤Ù¤¤¤ò¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤´²ÈÂ²¤ä¤´Í§¿Í¤È°ì½ï¤ËÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ö¼·Í¼»°Ì£Æ¹¡×¡¡4ËçÆþ¡¡972±ß(ÀÇ¹þ)
¶äºÂ ¾¾ºêÀùÌßÁ´Å¹ÊÞ¤È¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤ÆÈÎÇäÃæ
¢¡¶äºÂ ¾¾ºêÀùÌß ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
URL¡§https://matsuzaki-senbei.com/
¢¡¶äºÂ ¾¾ºêÀùÌß ¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à
https://www.instagram.com/matsuzakisenbei/
¢¡¾¦ÉÊ¼è¤ê°·¤¤Å¹ÊÞ¾ðÊó
¡¡
¡¦MATSUZAKI SHOTEN(¶äºÂ ¾¾ºêÀùÌß¡¡ËÜÅ¹)
¡¡¢©104-0061¡¡ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ4-13-8
¡¡±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00～19:00(eat-in LO:18:30)
¡¡ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§03-6264-6703
¡¡¥¢¥¯¥»¥¹¡§Åìµþ¥á¥È¥íÆüÈæÃ«Àþ¡¢ÅÔ±ÄÀõÁðÀþ¡ÖÅì¶äºÂ±Ø¡×3ÈÖ½Ð¸ý¤¹¤°
¡¦¾¾ºêÀùÌß ¾¾±¢¿À¼ÒÁ°Å¹
¡¡¢©154-0023 ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¼ãÎÓ3-17-9
¡¡±Ä¶È»þ´Ö:11:00～19:00(eat-in LO:18:30)
¡¡ÅÅÏÃÈÖ¹æ:03-5787-8979
¡¡¥¢¥¯¥»¥¹:ÅìµÞÀ¤ÅÄÃ«Àþ¡Ö¾¾±¢¿À¼ÒÁ°±Ø¡×ÅÌÊâ1Ê¬
¡¦¹âÅç²°ÆüËÜ¶¶Å¹
¡¦¹âÅç²°¿·½ÉÅ¹
¡¦¾¾²°¶äºÂÅ¹
¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
¢¡²ñ¼Ò³µÍ×
³ô¼°²ñ¼Ò ¾¾ºê¾¦Å¹¡¡ÁÏ¶È¡§1804Ç¯ 5·î
¼çÍ×»ö¶È¡§ÏÂ²Û»Ò¡¦ÊÆ²Û¤ÎÀ½Â¤ÈÎÇä¡¡ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ4-13-8
ÂåÉ½¼ÔÌ¾¡§¾¾ºê½¡Ê¿¡¡½¾¶È°÷¿ô¡§50Ì¾¡¡¼çÍ×»ö¶È¡§ÏÂ²Û»Ò¡¦ÊÆ²Û¤ÎÀ½Â¤ÈÎÇä