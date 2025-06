国立大学法人岡山大学

2025(令和7)年 6月 1日

国立大学法人岡山大学

<発表のポイント>

- ラットにおける指の長さが性的活発性の指標になることを発見しました。- 第2指(人差し指)が短いオスのラットは性的に活発で、メスの匂いに対する明確な選好性を示しました。- 子宮内ホルモン環境を反映する形態学的特徴が、脳の性分化と性的活発性に影響することをラットで初めて明らかにしました。

◆概 要

国立大学法人岡山大学(本部:岡山市北区、学長:那須保友)の大学院自然科学研究科博士後期課程でOU-SPRING生※である林姫花大学院生(研究当時。現、学術研究院環境生命自然科学学域(理)特任助教)、学術研究院環境生命自然科学学域(理)の坂本浩隆教授(神経内分泌学)の研究グループは、ラットにおいて第2指(人差し指)と第4指(薬指)の長さの比(2D:4D比)1)が性的活発性の指標となることを世界で初めて明らかにしました。



2D:4D比は、胎児期の男性ホルモンへの曝露(アンドロゲンシャワー)2)の程度を反映する形態学的指標として知られており、ヒトの手では男性で有意に小さい値を示す性的二型3)です。



本研究では、ラットの前肢においても、オスはメスよりも第2指が短く、オスで小さい2D:4D比を示し、これはヒトと一致していることがわかりました。性的活性と2D:4D比の関係を調べたところ、初回の性行動テストで射精に至ったオスは、射精に至らなかったオスに比べて第2指が有意に短いことが判明しました。

さらに、第2指の長さで群分けを行い、性行動を比較した結果、第2指が短いオスは第2指が長いオスよりも性的に活発であることが明らかになりました。

また、第2指が短いオスのみがメスの匂いに対して明確な選好性を示しました。これらの結果は、子宮内ホルモン環境を反映する形態学的特徴が、脳の性分化と性的活性に影響することをラットで初めて明らかにしたものです。

本研究は、ラットの第2指の長さが性的活性や選好性を反映する有用な形態学的指標であることを示し、今後、性的指向性の神経生物学的メカニズムの解明にも貢献することが期待されます。



この研究成果は、2025年5月14日付で国際学術誌「Experimental Animals」電子版に掲載されました。

※OU-SPRING生

国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)「次世代研究者挑戦的研究プログラム」を用いて、大学院の博士後期課程又は博士課程に進学する優秀な人材の確保を図るとともに、岡山大学の「最重点研究分野」の研究を推進する若手研究者の養成、ひいては、我が国の科学技術・イノベーション創出を担う研究者の養成等を目的に運用している制度です。選抜されたOU-SPRING生には、研究奨励費(生活費相当)と研究費を支給し、より研究に専念できる環境を提供しています。

図1. 指の長さの測定方法

(A)2mm厚のアクリル板を直角に接着してカスタム測定プレートを作製しました。

(B)仕切り板を指の間に配置し、その端が指の付け根に合うように位置させました。

(C)指をプレートに平らに押し付け、仕切り板の端から爪を除いた指先までの長さをノギスで測定しました。

図2. 指の長さにおける性差

(A)第 2指長(2D)の性差。オスはメスと比較して第2指が第4指に比べて短いことが示されました。

(B)2D:4D比への影響。オスは第2指が短いため、より低い2D:4D比を示しました。

図3. 視覚的なストーリーテリング

この図は、胎児期のアンドロゲン濃度が、指の長さの比率(2D:4D)や性行動傾向に与える影響を、ラットの生活空間を通して物語風に描いたものです。図奥のシャワーブースでは、アンドロゲン濃度の違いを表す手ぬぐいの色の濃淡でホルモン曝露の強さを示しています。中央では 2D:4D比の測定、左右では嗅覚選好性(匂いを含むメスの床敷きに対する興味)や行動の活発性が視覚的に表現されています。

◆坂本浩隆教授と林姫花特任助教からのひとこと

<坂本浩隆教授>

指先をみるだけで行動傾向がわかる時代が、ついに到来したかもしれません。古くから手相占いでは手のシワや形から性格を読み解こうとしてきましたが、今回は「指の長さ」という客観的な指標から、性的活発性の傾向が予測できる可能性が科学的に示されました。

動物実験の成果がヒトの理解へとつながる--その過程で、指がまさに「指し示す」道のりはまだ長いかもしれませんが、本研究がその「指南役」となれば幸いです。ただし、指の長さだけで個人を判断するのは早計です。研究室では常に『指をみて人を見ず』とならぬよう、肝に銘じています(笑)

坂本浩隆教授

<林姫花特任助教>

匂いに対する性的選好性や性行動の活発さは、行動テストをするまでわからないと思っていましたが、ラットでも「指先」をみるだけである程度の予測ができるとわかりとても驚きました。生まれる前のホルモン作用と成熟後の性的活発性の両方が反映されている指は、性的多様性を理解するための重要な手(指)がかりになりそうです。

林姫花特任助教

◆論文情報

論文名: Sexual activity is predicted by digit ratio in rats

「ラットにおいて指の長さは性的活発性の指標となる」

掲載誌: Experimental Animals

著 者: Himeka Hayashi & Hirotaka Sakamoto*(*責任著者)

D O I: https://doi.org/10.1538/expanim.24-0159

D O I: https://doi.org/10.1538/expanim.24-0159

◆研究資金

本研究は、日本学術振興会(JSPS)の科学研究費助成事業(#23K23919; #22H02656; #22K19332)、岡山大学 次世代研究拠点形成支援事業(拠点代表者:坂本浩隆)、武田科学振興財団、内藤記念科学振興財団および岡山大学次世代研究者挑戦的研究プログラム(OU-SPRING, #JPMJSP2126)からの支援を受けて実施されました。

◆詳しい研究内容について

性的傾向が指に現れる?~ラットの指の長さが行動のカギに

◆参 考

・岡山大学 学術研究院 環境生命自然科学学域(理)神経行動研究室

・岡山大学次世代研究者挑戦的研究プログラム(OU-SPRING)

◆参考情報

・【岡山大学】文部科学省主催「未来の博士フェス2024」に参加した岡山大学大学院生らが那須保友学長を表敬訪問~社会変革の起爆剤となる高度専門人材(ナレッジワーカー)としての博士人材の育成・輩出へ~

・【岡山大学】岡山大学次世代研究者挑戦的研究プログラム対象大学院生が文部科学省主催「未来の博士フェス2024」に参加し、アサヒ賞を受賞!~社会変革の起爆剤となるナレッジワーカーとしての博士人材を推進~

・【岡山大学】岡山から次を拓くナレッジワーカーとしての博士人材を ~2023年度岡山大学科学技術イノベーション創出フェローシップ(OUフェローシップ)「研究成果報告会」を開催~

・【岡山大学】林姫花さん(大学院自然科学研究科) 令和4年度日本動物学会中国四国支部 若手研究者優秀発表賞を受賞

