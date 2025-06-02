¤¢¤Îº¢¤Î²Æ¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤ë¡ª¿¿²Æ¤ÎÄêÈÖ¡Ö¤«¤É¹¡×¤¬¹¥Êª¥¥ã¥ó¥É¥ë¥·¥êー¥º¤«¤é¿·ÅÐ¾ì
¥íー¥½¥¯¡¦Àþ¹á¤ÎÀ½Â¤ÈÎÇä¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥«¥á¥ä¥Þ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹·óCEOÃ«Àî²Ö»Ò¡Ë¤Ï¡¢ È¯Çä°ÊÍè¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¹¥Êª¥¥ã¥ó¥É¥ë¡×¥·¥êー¥º¤«¤é¡¢²Æ¤ò´¶¤¸¤ë¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢ÈÇ¡Ö¤«¤É¹¡×¤òÈ¯Çä¡£
¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢´¶¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡Ö¤«¤É¹¡×¥¥ã¥ó¥É¥ë¥ß¥Ë¡Ê£²¼ï¥»¥Ã¥È¡Ë¡¡
¸Î¿Í¤Î¹¥Êª¤ò¤«¤¿¤É¤Ã¤¿¥¥ã¥ó¥É¥ë¥·¥êー¥º¡£¤½¤ÎÌ¾¤â¡Ö¹¥Êª¥¥ã¥ó¥É¥ë¡×¤«¤é¡¢2025Ç¯¤Î¿·¾¦ÉÊ¤¬¿·ÅÐ¾ì¡£
¸Î¿Í¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¤ª¶¡¤¨¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡¢¤´²ÈÂ²¤Î´ê¤¤¤ò³ð¤¨¤ë¥¥ã¥ó¥É¥ë¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¤³¤Î¥·¥êー¥º¡£È¯Çä¤«¤é16Ç¯·Ð²á¤·¤¿º£¤Ç¤â¡¢ÄêÈÖ¤Î¥ß¥Ë¥¸¥ç¥Ã¥¤äÎÐÃã¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤ª¿©»ö¡¦¥Ç¥¶ー¥È¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤¢¤é¤æ¤ë¥á¥Ë¥åー¤ò¼è¤êÂ·¤¨¡¢Âç¿Íµ¤¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¤ªËß»þ´ü¤Î¤ª¶¡¤¨¤È¤·¤Æ¾þ¤ì¤ë¹¥Êª¥¥ã¥ó¥É¥ë¤ÏËèÇ¯¿Íµ¤¤ÇÇä¤êÀÚ¤ì¤ë¤â¤Î¤â¡£º£Ç¯¤Î¤ªËß¤Ë¤Ï¡¢½ë¤¤²Æ¤â¸«¤¿ÌÜ¤ÇÎÃ¤·¤¤¤ª¶¡¤¨¡Ö¤«¤É¹¥¥ã¥ó¥É¥ë¡×¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥Ö¥ëー¥Ï¥ï¥¤¤È¤¤¤Á¤´¤Î£²¼ïÎà¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¤«¤É¹¡×¥¥ã¥ó¥É¥ë¥ß¥Ë¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¥Ö¥ëー¥Ï¥ï¥¤¤È¤¤¤Á¤´¤Î¹á¤êÉÕ¤¡ª¸«¤¿ÌÜ¤â¹á¤ê¤â¥ê¥¢¥ë¤ËºÆ¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤«¤É¹¤Ê¤Î¤Ë²Ð¤¬¤È¤â¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤Ê¤ó¤È¤â¥·¥åー¥ë¤Ê¥®¥ß¥Ã¥¯¤¬¤¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥ó¥É¥ë¤ò¤¼¤Ò¤ªËß¤Î¤ª¶¡¤¨¤Ë¡ª
¤«¤É¹¥¥ã¥ó¥É¥ë¥ß¥Ë¡¡£²¸ÄÆþ
¾åÂå¡§825±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§¦Õ40¡ßH55mm¡¡
³Æ¥Ö¥ëー¥Ï¥ï¥¤¡¦¤¤¤Á¤´¤Î¹á¤êÉÕ¤
¥«¥á¥ä¥Þ³ô¼°²ñ¼Ò
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Î¤ªÌä¹ç¤»Àè¡Û
¥«¥á¥ä¥Þ³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÁíÌ³Éô Àî¾å¡¦µÜºê
¢©519-0111 »°½Å¸©µµ»³»Ô±ÉÄ®£±£µ£°£´-£±
TEL¡§0595-82-3111¡ÊÂåÉ½¡ËFAX:0595-82-5367