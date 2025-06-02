¹â½êºî¶ÈÍÑ¥×¥í¥Æ¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¹¥Ëー¥«ー µ¡Æ°ÎÏ¤ËÍ¥¤ì¤ë¥Ë¥Ã¥È¥â¥Ç¥ë¡ÖÆÐµ»S238¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´6Ëç)

³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥â¥ó


À½ÉÊ³µÍ×

³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥â¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Íø²¬ÏÂÈÏ¡Ë¤Ï2025Ç¯6·î¤Ë¥×¥í¥Æ¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¹¥Ëー¥«ー¢¨ÆÐµ»¥·¥êー¥º¤Î¿·¥â¥Ç¥ë¡ÖÆÐµ»S238¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£ÆÐµ»¥·¥êー¥º¤ÏJSAAµ¬³ÊÇ§Äê¤Î°ÂÁ´À­¤ä¥Ç¥¶¥¤¥óÀ­¤¬É¾²Á¤µ¤ìÂ¿¤¯¤Î¥æー¥¶ーÍÍ¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹â½êºî¶ÈÍÑ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸½¾ì¤Ç¹­¤¯»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÆÐµ»S238¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×¤Ï´ûÂ¸¥â¥Ç¥ë¤è¤ê¤â¾æ¤òÃ»¤¯¤·¡¢¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ëÀ½¥Ë¥Ã¥È¥¢¥Ã¥Ñー¤òºÎÍÑ¡£È´·²¤Î¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤ÈÄÌµ¤À­¡¦¶þ¶ÊÀ­¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£



¢¨¥×¥í¥Æ¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¹¥Ëー¥«ー¤È¤Ï¡¢¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÊÝ°ÂÍÑÉÊ¶¨²ñ(Î¬¾Î¡§J SAA)¤¬À©Äê¤¹¤ë¡Ö°ìÄê¤Î°ÂÁ´´ð½à¤äÂÑµ×À­¡×¤òÍ­¤¹¤ë·Úºî¶È¤ËÅ¬¤·¤¿¥×¥í¥Æ¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¹¥Ëー¥«ーµ¬³Ê(ÄÌ¾Î¡§JSAAµ¬³Ê)Ç§Äêºî¶È·¤¤Ç¤¹¡£



À½ÉÊ»ÅÍÍ

¡üµ¬³Ê¡§JSAAµ¬³Ê A¼ï Ç§ÄêÉÊ ¿Í¹©Èé³×À½
¡¡(ÉÕ²ÃÅªÀ­Ç½¡§¤«¤«¤ÈÉô¤Î¾×·â¥¨¥Í¥ë¥®ーµÛ¼ýÀ­)


¡ü¥µ¥¤¥º¡§24.0～27.0¡¦28.0¡¦29.0cm(EEE)


¡ü¹ÃÈï¡§¿Í¹©Èé³×+¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë


¡üÀè¿Ä¡§¹ÝÀ½Àè¿Ä


¡ü·¤Äì¡§¹çÀ®¥´¥à1ÁØÄì


¡üÃæÉß¡§¥«¥Ã¥×¥¤¥ó¥½ー¥ë


¡üÉ¸½à½ÅÎÌ¡§1,100g (26.0cm¡¿Î¾Â­)






À½ÉÊÆÃÄ¹

¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ëÀ½¤Î¥Ë¥Ã¥È¥¢¥Ã¥Ñー

ÄÌµ¤À­¤ËÍ¥¤ì¥à¥ì¤ò·Ú¸º


È´·²¤Î¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤Ç¶þ¶ÊÀ­¤Ë¤âÍ¥¤ì¤ë






¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥«¥â¥Õ¥éー¥¸¥åÊÁ

¤É¤ó¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤â¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó







¤½¤ÎÂ¾ ¹â½êºî¶È¤ËÅ¬¤·¤¿Àß·×


Â­¾ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂª¤¨¤ë¡¢¥Òー¥ë¤Î¤Ê¤¤¥Õ¥é¥Ã¥È¥½ー¥ë


¥¹¥àー¥º¤Ê¶þ¶ÊÀ­


Æ°ºî¤òË¸¤²¤Ê¤¤¥Öー¥Ä¥«¥Ã¥È


¿þ¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¤³ê¤ê»ß¤á




À½ÉÊ¥Á¥é¥·

https://prtimes.jp/a/?f=d15927-5-0fa3410c8a5908a582c16aa415a3d61b.pdf³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥â¥ó
³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥â¥ó

³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥â¥ó¤Ï1948Ç¯ÀßÎ©¤Î°ÂÁ´·¤¡¦ºî¶È·¤¡¢ºî¶ÈÍÑ¼êÂÞ¤Î¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£¡Ö¼ê¤Î°ÂÁ´¡×¤È¡ÖÂ­¤Î°ÂÁ´¡×¤ò¼çÍ×¤Ê¥Æー¥Þ¤È¤·¡¢ÍÍ¡¹¤Ê°ÂÁ´±ÒÀ¸ÊÝ¸î¶ñ¤ò¤´Äó¶¡¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
https://www.simon.co.jp/