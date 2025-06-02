¡ÖPARISBROW¡×2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¶È³¦ºÇ¹âÊö¤Îµ»½ÑÂç²ñ¤ò¥µ¥Ýー¥È - EYELASH WORLD CUP 2025¶¨»¿·èÄê -
¥Ñ¥ê¥¸¥§¥ó¥Ì¥é¥Ã¥·¥å¥ê¥Õ¥È¤òÅ¸³«¤¹¤ëPARISIENNE BEAUTY GROUP¤Î±¿±Ä²ñ¼Ò¡¦Paris.³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§À¶¿å¾®Ìë¹á¡Ë¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥³¥¹¥á¥é¥ó¥É¡ÖPARISBROW¡Ê¥Ñ¥ê¥Ö¥í¥¦¡Ë¡×¤Ï¡¢ºòÇ¯¤ËÂ³¤2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Ý¥ó¥µー¤Ë½¢Ç¤¡£ËÜÂç²ñ¤Ï¡¢2025Ç¯6·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë¥·¥ã¥ë¥Þ¥ó¥·ー¥ÊÅìµþ¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Èý¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖPARISBROW¡Ê¥Ñ¥ê¥Ö¥í¥¦¡Ë¡×¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¢¥¤¥é¥Ã¥·¥å¶È³¦¤Î¹ñºÝÂç²ñ¡ÖEYELASH WORLD CUP 2025¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºòÇ¯¤ËÂ³¤¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Ý¥ó¥µー¤È¤·¤Æ¶¨»¿¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅöÆü¤Ï²ñ¾ìÆâ¤ËPARISBROWÆÃÀß¥Öー¥¹¤ò½ÐÅ¸¤·¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ñ¥ê¥¸¥§¥ó¥Ì¥é¥Ã¥·¥å¥ê¥Õ¥È¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä¤â¼Â»ÜÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÅöÆü¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¡¢Ëè²ó¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¿·ºî¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëPARISBROW¥Ð¥Ã¥°¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¸ÂÄêÆÃÅµ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
¥¢¥¤¥é¥Ã¥·¥å¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤È¤Ï
¥é¥Ã¥·¥å¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Îµ»½Ñ¸þ¾å¤È¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤ÎÈ¯Å¸¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥¢¥¤¥é¥Ã¥·¥å¶È³¦ºÇ¹âÊö¤Îµ»½Ñ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥¢¥¤¥é¥Ã¥·¥å¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡×¡£
2018Ç¯¤ÎÂè1²óÂç²ñ°ÊÍè¡¢ËèÇ¯Â¿¤¯¤Î¥¨¥ó¥È¥êー¤ò½¸¤á¡¢¿Íµ¤¹Ö»Õ¤Ë¤è¤ë¥»¥ß¥Êー¤ä¥áー¥«ーÅ¸¼¨²ñ¤âÆ±»þ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤«¤é¸ü¤¤»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Âè7²ó¤È¤Ê¤ë2025Ç¯Âç²ñ¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¡×¡£
¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤¹µ»½Ñ¼Ô¤¿¤Á¤¬½¸¤¤¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¹â¤¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÀï¤¤¤ÎÉñÂæ¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ËÜÂç²ñ¤Ï4¤Ä¤ÎÉôÌç¡Ê¥¢¥¤¥é¥Ã¥·¥å¡¦¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¡Ë¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤Ï¡¢»öÁ°³«ºÅ¤È¤·¤Æ¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤ò¿·¤¿¤ËÆ³Æþ¡£
2024Ç¯12·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë～2025Ç¯2·î28Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î´ü´Ö¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÀ¤³¦³Æ¹ñ¤«¤é¾·¤«¤ì¤¿¼ÂÎÏÇÉ¿³ºº°÷¤Ë¤è¤ë¿³ºº¤ò·Ð¤Æ¡¢³ÆÉôÌç¤Î¾å°Ì20Ì¾¤Ë¤Ï2025Ç¯6·î3Æü³«ºÅ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æー¥¸¤Ø¤Î½Ð¾ì¸¢¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Î¿³ºº°÷¤Ë¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¥¸¥§¥ó¥Ì¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥°¥ëー¥×¤«¤éÂåÉ½¤ÎÀ¶¿å¾®Ìë¹á¤È¡¢¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤Î¿¼ÄÅÍÛ»ÒÀèÀ¸¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
PARISIENNE BEAUTY GROUP¡Ã¿³ºº°÷¤Î¤´¾Ò²ð
¥Ñ¥ê¥¸¥§¥ó¥Ì¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥°¥ëー¥×¤è¤êÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¿³ºº°÷2Ì¾¤Î¤´¾Ò²ð¡£
PARISIENNE BEAUTY GROUP¡ÃÂåÉ½ À¶¿å ¾®Ìë¹á
ºòÇ¯¤ËÂ³¤¡¢¡ÖEYELASH WORLD CUP 2025¡×¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Ý¥ó¥µー¤È¤·¤Æ»²²Ã¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡ÖPARISBROW¡Ê¥Ñ¥ê¥Ö¥í¥¦¡Ë¡×¤Ï¡¢ÈþÍÆ¶È³¦¡¦¥¢¥¤¶È³¦¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¸þ¤±¤Î¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
Èý¤Ï¤ª´é¤Î°õ¾Ý¤òº¸±¦¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê¥Ñー¥Ä¡£¤Þ¤Ä¤²¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¡È¼«¿®¡É¤ä¡È¤È¤¤á¤¡É¤ò°ú¤½Ð¤¹Â¸ºß¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÂç²ñ¤¬¡¢µ»½Ñ¼Ô°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÀ®Ä¹¤äÄ©Àï¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¥Ñ¥ê¥¸¥§¥ó¥Ì¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥°¥ëー¥×¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¸½¾ì¤ÇÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤ë³§¤µ¤Þ¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤â¤ËÊâ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢Èþ¤·¤¤Ì¤Íè¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤±¤¿¤é´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
AMPLIR for beautiful eyebrows¡ÃÂåÉ½ ¿¼ÄÅ ÍÛ»Ò
¡ÖÈý¤Ï³°¸«¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆâÌÌ¤Ë¤âÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿®Ç°¤Î¤â¤È¡¢¡ÖÈþ¤·¤µ¤ÏÈý¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡×¤òÍýÇ°¤Ë¡¢¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¶È³¦¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¡£
Èý¥µ¥í¥ó·Ð±Ä¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤«¤é¡¢Èý¤Î²ÄÇ½À¤ò¿®¤¸¡¢µ»½Ñ¡¦ÍýÏÀ¡¦·Ð±Ä¤òËá¤¾å¤²¡¢ÆÈ¼«¥á¥½¥Ã¥É¤òÃÛ¤¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
2005Ç¯¡¢Ì¾¸Å²°¤Ë¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦ÀìÌç¥µ¥í¥ó¡ÖAMPLIR¡Ê¥¢¥ó¥×¥êー¥ë¡Ë¡×¤ò¥ªー¥×¥ó¤·¡¢¤½¤Î³×¿·Åª¤Êµ»½Ñ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¸½ºß¤ÏÌ¾¸Å²°¤ÈÅìµþ¡¦¹Èø¤Ë·×4Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¡£»Ü½Ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È°éÀ®¤ä¥µ¥í¥ó¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦µ»½Ñ¤ÎÉáµÚ¤òÌÜÅª¤Ë¡ÖÈþÈý¡¦¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¥¹¥¯ー¥ë¡×¤ò³«¹»¡£Á´¹ñ¤«¤é¼õ¹Ö¼Ô¤¬½¸¤Þ¤ë¤Û¤«¡¢¹Ö»Õ¡¦»Ü½Ñ°ÍÍê¤Ï¹ñÆâ³°¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤Æ³èÆ°¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Èý¤ÎÈþ¤·¤µ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÈþÍÆ¶È³¦Á´ÂÎ¤Î²ÁÃÍ¸þ¾å¤È¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤Å¤¯¤ê¤ËÄ©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
PARISBROW¥¹¥Æー¥¸¡Ã³µÍ×
º£²ó¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Î¿³ºº°÷¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡¢AMPLIRÂåÉ½¡¦¿¼ÄÅÍÛ»ÒÀèÀ¸¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¡£
¥×¥í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤Ç¡¢º£¤¹¤°¸½¾ì¤Ë³è¤«¤»¤ë"¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯"¤ò¡¢¼Â±é¤òÄÌ¤·¤Æ¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢PARISIENNE BEAUTY GROUPÂåÉ½¡¦À¶¿å¾®Ìë¹á¤È¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÂÐÃÌ¤â³«ºÅ¡£
¥¢¥¤¥é¥Ã¥·¥å¡¦¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¶È³¦¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ç³èÌö¤¹¤ëÆó¿Í¤À¤«¤é¤³¤½¸ì¤ì¤ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¥µ¥í¥ó»ö¶È¤ËÉ¬Í×¤Ê¥ê¥¢¥ë¤Ê»ëÅÀ¤ä¥Ò¥ó¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡¢µ®½Å¤Ê¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æü¡¹¿Ê²½¤¹¤ë¥Ó¶È³¦¤ÎÃæ¤Ç¡¢º£µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÃÎ¼±¤Èµ»½Ñ¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ëÆÃÊÌ¤Êµ¡²ñ¤ò¡¢¤¼¤Ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
¢£¿¼ÄÅÍÛ»ÒÀèÀ¸¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æー¥¸¡¡¡ã16:00～16:30¡ä
Ã¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¼ÂÁ©¤Ç¤¤ë¡ÖÃ¸¤¤¥½¥Õ¥È¥¢ー¥ÁÈý¤ÎÉÁ¤Êý¡×¤ä¡¢¡Ö´ÝÈý¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤ÎÈþÈý¶ºÀµ¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡×¡¢¤µ¤é¤Ë¡ÖÃ¯¤Ç¤â¥¤¥±¥á¥ó¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¥á¥ó¥ºÈý¤ÎÉÁ¤Êý¡×¤Ê¤É¡¢¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤ÆâÍÆ¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡ªº£¤¹¤°¸½¾ì¤Ë³è¤«¤»¤ë¥ê¥¢¥ë¤Êµ»½Ñ¤ò¡¢PARISBROW¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢£À¶¿å¾®Ìë¹á ¡ß ¿¼ÄÅÍÛ»ÒÀèÀ¸¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÂÐÃÌ¡¡¡ã17:45～18:30¡ä
¥µ¥í¥ó·Ð±ÄÎò20Ç¯°Ê¾å¤ÎÆó¿Í¤À¤«¤é¤³¤½¸ì¤ì¤ë¡¢"º£"¤Î¥µ¥í¥ó¤ËÉ¬Í×¤Ê¥ê¥¢¥ë¤Ê»ëÅÀ¡£
¸½¾ì¤Î²ÝÂê¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î·Ð±Ä¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ê¤É¡¢
ËÜ²»¤Ç¸ì¤ê¹ç¤¦µ®½Å¤Ê45Ê¬´Ö¤Ç¤¹¡£
¥µ¥í¥ó¥ªー¥Êー¡¦¥¹¥¿¥Ã¥ÕÌä¤ï¤º¡¢É¬Ä°¤ÎÆâÍÆ¡£
¤á¤Ã¤¿¤ËÊ¹¤±¤Ê¤¤ÂÐÃÌ¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
PARISBROW¤È¤Ï
¥¢¥¸¥¢ºÇÂçµé¤È¤Ê¤ë40¼ïÎà°Ê¾å¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¸þ¤±¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖPARISBROW¡Ê¥Ñ¥ê¥Ö¥í¥¦¡Ë¡×¡£
¡ÖÃ¯¤â¤¬´°àú¤ÊÈý¤òÉÁ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡×¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤äÈþÈý¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤ò¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤Ë·Þ¤¨¡¢·Á¾õ¡¦¼Á´¶¡¦»ÈÍÑ´¶¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿ËÉÙ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÅ¸³«¡£¹ü³Ê¤äÌÓÎ®¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Á¡ºÙ¤Ê¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥á¥¤¥¯¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ëÀ½ÉÊ¤Ï¡¢ÈþÍÆ¶È³¦¤Î¥×¥í¤òÃæ¿´¤Ë¹â¤¯»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á´¹ñ¤ÎÈþÍÆ¥µ¥í¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢³Æ¼ï¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤âÂ¿¿ô¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÏÃÂê¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊPARISBROW¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÆÃ¤Ë¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥¹¥ê¥à¥Ö¥í¥¦¥Ú¥ó¥·¥ë¡¡¡ãÁ´5¿§¡ä ¡¿ 1,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë(https://parisbrow.jp/collections/all/products/parisbrow-slimbrow-pencil)
Îß·×½Ð²Ù¿ô10ËüËÜ¤òÆÍÇË¤·¤¿¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¿Íµ¤No.1¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
0.9mm¤ÎÄ¶¶ËºÙ¿Ä¤Ç¡¢ÌÓÎ®¤ì¤Þ¤Ç¼«ºß¤ËÉÁ¤±¤ë¥¹¥ê¥à¤Ê¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ú¥ó¥·¥ë¡£
¹Å¤¹¤®¤º½À¤é¤«¤¹¤®¤Ê¤¤ÀäÌ¯¤Ê¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãー¤Ç¡¢¥à¥é¤Ê¤¯¤Ê¤á¤é¤«¤ËÈ¯¿§¤·¡¢Èý¿¬¤ä·ä´Ö¤ÎÉÁ¤Â¤·¤â¥¹¥àー¥º¡£
»Å¾å¤²¤ÏÉÕÂ°¤Î¥¹¥¯¥ê¥åー¥Ö¥é¥·¤Ç¤Ü¤«¤¹¤À¤±¤Ç¡¢¼«Á³¤ÊÎ©ÂÎ´¶¤Î¤¢¤ëÈþÈý¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤ÎÈþÍÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤â¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¡¢¥×¥í¤«¤é°ìÈÌ¥æー¥¶ー¤Þ¤ÇÉý¹¤¯»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ïÉÊ¤Ç¤¹¡£
➤¤´¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é(https://parisbrow.jp/collections/all/products/parisbrow-slimbrow-pencil)
¢£¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¥Ö¥í¥¦¥¸¥§¥ë¡¡¡ã01¥¯¥ê¥¢¡ä ¡¿ 3,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë(https://parisbrow.jp/collections/all/products/%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%96%E3%83%AD%E3%82%A6%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%AB)
Î©ÂÎÈý¤Ç¡¢´éÁ´ÂÎ¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ë¡£¼¡À¤Âå¥¯¥ê¥¢¥Þ¥¹¥«¥é¡£
ÌÓÊÂ¤ß¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¤è¤¦Àß·×¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ÐーÆþ¤ê½èÊý¤Ç¡¢¥Ä¥ä´¶¤ÈÎ©ÂÎ´¶¤Î¤¢¤ë¼«Á³¤ÊÌÓÎ®¤ì¤Ë¡£
Å½¤êÉÕ¤¤¹¤®¤º¡¢¸Ç¤Þ¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤ÀäÌ¯¤Ê¥Ûー¥ë¥ÉÎÏ¤Ç¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¹¤È´¤±Èý¤ò±é½Ð¡£¥¯¥ê¥¢¥¿¥¤¥×¤Î¤¿¤á¡¢Èý¥á¥¤¥¯¤Î¿§¤ä¼Á´¶¤ò¼ÙËâ¤»¤º¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤ËÀ°¤¤¤Þ¤¹¡£
È±¤ÎÌÓ¤òÀ°¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¼ê·Ú¤ËÌÓÎ®¤ì¤ò¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤¹¤ë´¶³Ð¤Ç»È¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¥á¥ó¥º¤ÎÈý¥á¥¤¥¯¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
➤¤´¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é(https://parisbrow.jp/collections/all/products/%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%96%E3%83%AD%E3%82%A6%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%AB)
EYELASH WORLD CUP 2025¡Ã¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¢£¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§EYELASH WORLD CUP 2025
¢£³«ºÅÆü¡§2025Ç¯6·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë
¢£³«ºÅ¾ì½ê¡§¥·¥ã¥ë¥Þ¥ó¥·ー¥ÊÅìµþ
¢£¼çºÅ¡§¥¢¥¤¥é¥Ã¥·¥å¥¬¥ìー¥¸¡¦°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¢¥¤¥é¥Ã¥·¥å¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×
¢£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.eyelash-worldcup.com/
²ñ¼Ò³µÍ×
PARISIENNE BEAUTY GROP
³ô¼°²ñ¼ÒIL¡¡¡¿¡¡Paris.³ô¼°²ñ¼Ò
¢©150-0012¡¡¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¹Èø1－6－10 Giraffa3F
10¡§00～18¡§00 ¢¨ÅÚ¡¦Æü¡¦½ËÆü¡¦Ç¯ËöÇ¯»Ï½ü¤¯
¡ÚPARISIENNE BEAUTY GROUP¡Û
➤¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡§https://parisienne-group.jp/
➤¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡§https://www.instagram.com/parisienne_lashlift/
➤¥×¥íÍÑ¾¦ºà¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡§https://shop.parisienne-lashlift.jp/
¡ÚPARISBROW¡Û
➤¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡§PARIhttps://parisbrow.jp
➤¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡§https://www.instagram.com/parisbrow_official/