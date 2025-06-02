ÆüËÜNo.1¤Î»Ò¤É¤âÆ°²è¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ò·è¤á¤ë¡ÖÁ´¹ñ¾®Ãæ³ØÀ¸Æ°²è¥³¥ó¥Æ¥¹¥È FULMA Creator Awards 2025¡×ºîÉÊÊç½¸³«»Ï¡ª
»Ò¤É¤â¸þ¤±Æ°²èÀ©ºî¥¹¥¯ー¥ë¤ò±¿±Ä¤¹¤ëFULMA³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§óîÆ£ ÎÃÂÀÏº¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢¹¤¯Á´¹ñ¤Î¾®Ãæ³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡ÖÁ´¹ñ¾®Ãæ³ØÀ¸Æ°²è¥³¥ó¥Æ¥¹¥È FULMA Creator Awards 2025¡×¡ÊURL¡§https://fulma-creator-awards.com/¡Ë¤ÎÆ°²èºîÉÊ¤ÎÊç½¸¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Á´¹ñ¾®Ãæ³ØÀ¸Æ°²è¥³¥ó¥Æ¥¹¥È FULMA Creator Awards¡Ê¥Õ¥ë¥Þ¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥¢¥ïー¥É¡Ë¤Ï¡¢¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦¾®³ØÀ¸¡¦Ãæ³ØÀ¸¤«¤éºÍÇ½°î¤ì¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤òÈ¯·¡¡¢°éÀ®¤·¡¢»Ò¤É¤â¤È¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤Ê¤°¡¢¾®Ãæ³ØÀ¸¸þ¤±Æ°²èÀ©ºî¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¤¹¡£
±þÊçºîÉÊ¤Ï¡Ö¹Í¤¨¤ëÎÏ¡×¡ÖÅÁ¤¨¤ëÎÏ¡×¡Ö¤Ä¤¯¤ëÎÏ¡×¤Î3¤Ä¤Î¹àÌÜ¤«¤é¿³ºº¤µ¤ì¡¢Áª¤Ð¤ì¤¿10ºîÉÊ¤¬ºÇ½ª¿³ºº²ñ¤Ë¤ÆÉ½¾´¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Æ°²è¤Ç¡É¹¥¤¡É¤òÉ½¸½¤¹¤ë¡¢¾®³Ø1Ç¯À¸～Ãæ³Ø3Ç¯À¸¤Î¼¡À¤Âå¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î³§¤µ¤ó¤«¤é¤ÎÁÇÅ¨¤ÊºîÉÊ¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á´¹ñ¾®Ãæ³ØÀ¸Æ°²è¥³¥ó¥Æ¥¹¥È FULMA Creator Awards 2025 ³Æ¾Þ
¢¨2025Ç¯6·î1Æü¸½ºß¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£»öÁ°¤Î¹ðÃÎ¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¡¦ÄÉ²Ã¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£³Æ¾Þ
¡¦ºÇÍ¥½¨¾Þ¡Ê1ºîÉÊ¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¾Þ¶â10Ëü±ß¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥È¥í¥Õ¥£ー
¡¦Í¥½¨¾Þ¡Ê2ºîÉÊ¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¾Þ¶â5Ëü±ß¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥È¥í¥Õ¥£ー
¡¦¥ªー¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¾Þ¡Ê1ºîÉÊ¡Ë¡¡¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥È¥í¥Õ¥£ー
¢£¶¨»¿´ë¶È¾Þ¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È10ÁÈ¤è¤êÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¼õ¾Þ¼Ô¤ËÂ£Äè¡Ë
¡¦¥½¥Ëー¾Þ¡Ê1ºîÉÊ¡Ë¡¡Vlog¥«¥á¥é¡ØVLOGCAM(TM) ZV-1F¡Ù
¡¦¥ï¥³¥à¾Þ¡Ê1ºîÉÊ¡Ë¡¡Wacom One 12 ±Õ¾½¥Ú¥ó¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È
¡¦¥¥æー¥Ôー¾Þ¡Ê10ºîÉÊ¡Ë¡¡¥³¥Ã¥¯¥¥æー¥Ôー¿Í·Á¡¿¥¥æー¥Ôー¾¦ÉÊ¤ÎµÍ¤á¹ç¤ï¤»
¡¦au¾Þ¡Ê1ºîÉÊ¡Ë¡¡ Æ°²èÀ©ºî»²²Ã¸¢
¡¦¥¦ー¥à¾Þ¡Ê1ºîÉÊ¡Ë¡¡UUUM¥¹¥¿¥¸¥ª»£±Æ¸¢
¢£TOP10¾Þ¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È10ÁÈÁ´°÷¤ËÂ£Äè¡Ë
¡¦TOP10¾Þ¡Ê10ºîÉÊ¡Ë¡¡TOP10¥á¥À¥ë¡¢¥Á¥í¥ë¥Á¥ç¥³120¸Ä
¢£¥Æー¥Þ¾Þ
¡¦¥«¥á¥éºîÉÊ¾Þ supported by ¥½¥Ëー¡Ê3ºîÉÊ¡Ë
¡¦¥¤¥é¥¹¥ÈºîÉÊ¾Þ supported by ¥ï¥³¥à¡Ê3ºîÉÊ¡Ë
¡¦¤ä¤µ¤¤ ¤ï¤¯¤ï¤¯¾Þ supported by ¥¥æー¥Ôー¡Ê3ºîÉÊ¡Ë
¢£ÆÃÊÌ¾Þ
¡¦3ºîÉÊ±þÊçÆÃÊÌ¾Þ¡Ê3ºîÉÊ±þÊç¼ÔÁ´°÷¡Ë¡¡ ¾Þ¾õ
¡¦³ØÇ¯¾Þ¡Ê18ºîÉÊ¡Ë¡¡ ¾Þ¾õ
¡¦¥·¥çー¥ÈÆ°²è¾Þ¡Ê1ºîÉÊ¡Ë ¾Þ¾õ
¡¦TOP100¾Þ¡Ê¾å°Ì100ºîÉÊ¡Ë ¾Þ¾õ¡¿Amazon¥®¥Õ¥È¥«ー¥É1000±ßÊ¬
¢£»²²Ã¾Þ
¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Á´°÷¤Ë»²²Ã¾ÚÌÀ½ñ¤ò¤ªÁ÷¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¼õ¸³Åù¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ëÆâ¿½½ñ¤ËµºÜ¤¹¤ë¡¢²Ý³°³èÆ°¤Î¾ÚÌÀ¤È¤·¤Æ¤â¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¿³ºº°÷¾Ò²ð
◼︎¥«¥ó¥¿ ÍÍ
¡Ê¥³¥á¥ó¥È¡Ë
Ãæ³ØÀ¸¤Îº¢¡¢Í§Ã£¤Èºî¤Ã¤¿±ÇÁü¤òÊ¸²½º×¤ÇÎ®¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤´¤¯¶ÛÄ¥¤·¤Æ¡¢ÉÝ¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òº£¤Ç¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¤¢¤Î½Ö´Ö¤«¤é¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤¬Æ°¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾®Ãæ³ØÀ¸¤Î³§¤µ¤ó¤¬»ý¤ÄÌµ¸Â¤Î¥Ñ¥ïー¤È¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤Ç¡¢¤É¤ó¤ÊºîÉÊ¤¬ÆÏ¤¯¤Î¤«¡¢º£¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ç»ÅÊý¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹Í¦µ¤¤Ë¡¢¿´¤«¤é¥¨ー¥ë¤òÁ÷¤ê¤Þ¤¹¡£Ì¤Íè¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¿¤Á¤ÎºîÉÊ¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡Ê¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Ë
¡Ö¿åÎ¯¤ê¥Ü¥ó¥É¡×¤È¤·¤ÆÁêÊý¥È¥ßー¤È¤È¤â¤ËYouTube¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¡£ 2015Ç¯¤Î³èÆ°³«»Ï°ÊÍè¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤±¤É¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤òÆ°²èÅê¹Æ¤·¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤«¤é»Ù»ý¤ò³ÍÆÀ¡£¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï410Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¡£ ¸Ä¿Í¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥«¥ó¥¿¤ÎÂçËÁ¸±¡Ú¿Í´Ö¡Û¡×¤Ç¤ÎÊÔ½¸µ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¤¿¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£ー¤Ê¥È¥ê¥Ã¥¯Æ°²è¤Ï³¤³°¤Ç¤âÂç¿Íµ¤¡£ ¤Þ¤¿¡¢ËÜÌ¾¤Î¡Öº´Æ£´²ÂÀ¡×Ì¾µÁ¤Ë¤Æ¡¢±ÇÁü´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
◼︎¤Ý¤×¤ê¤« ÍÍ
¡Ê¥³¥á¥ó¥È¡Ë
ËÍ¤¬±ÇÁü¤ò½é¤á¤Æºî¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤è¤ê¤º¤Ã¤È¸å¡¢Âç³ØÀ¸¤Îº¢¤Ç¤·¤¿¡£
Âç³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â½é¤á¤Æ¤Î»ö¤Ç¤È¤Æ¤âÂçÊÑ¤Ç¡¢
¤Ç¤â¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¤¤Ã¤È¼«Ê¬¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿»ö¤À¤«¤é³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤·¤ÆÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½Ã£À®´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤É¤¦¤«¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢ÂçÊÑ¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¦»ö¤ò¼«Ê¬¤ÇÁª¤Ó¡¢¤½¤ì¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¤³¤Î¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤¬¤½¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Ë
±ÇÁüÀ©ºî¥Áー¥à Hurray!ÂåÉ½¡£
3DCG¤Ë¤è¤ë¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó±ÇÁü¤ò¼´¤Ë¡Ö¥è¥ë¥·¥«¡×¤Ê¤É¤Î¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤äCM¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤ä¥²ー¥à¤ÎOP/ED¤Ê¤É¤ÎÀ©ºî¤òÂ³¤±¤ë¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï¼«¿È¤Î´ë²è¤Ë¤è¤ëÁ´¹ñ¸ø³«¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë·à¾ì¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø¿ôÊ¬´Ö¤Î¥¨ー¥ë¤ò¡Ù¤ÎÀ©ºî¤È´ÆÆÄ¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¡£
◼︎°ËÆ£Í°í ÍÍ
¡Ê¥³¥á¥ó¥È¡Ë
Ã¯¤â¤¬±ÇÁü¤òºî¤ì¤ë¤³¤Î»þÂå¡¢ºÇ¤â¼«Í³¤Ê¥¤¥áー¥¸¤òÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£³¨¤ä¥Í¥ó¥É¡¢¿Í·Á¡¢Æü¾ï¤Î¾®Êª¤ä¤ª¤â¤Á¤ã¤ò»È¤Ã¤Æ¤¢¤Ê¤¿¤Î¶õÁÛÀ¤³¦¤ò±ÇÁü¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òºî¤Ã¤Æ¤¢¤Ê¤¿¤ÎÊ¬¿È¤È¤·¤Æ³èÌö¤µ¤»¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤Æ¤Ç¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ÇÁÇÅ¨¤ÊºîÉÊ¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¤³¤È³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Ë
I.TOON Ltd.ÂåÉ½¡£¥¯¥ì¥¤¤òÃæ¿´¤Ë¤¢¤é¤æ¤ëµ»Ë¡¤ò¶î»È¤·¤¿¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó±ÇÁü¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÀ©ºî¡£ÂåÉ½ºî¤Ï¡¢¥¯¥ì¥¤¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ë¥ã¥Ã¥¡ª¡×¡¢¥ß¥¹¥¿ー¥Éー¥Ê¥Ä¡Ö¥Ý¥ó¡¦¥Ç¡¦¥é¥¤¥ª¥ó¡×TVCM¤Ê¤É¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÃ»ÊÔ¡ÖHARBOR TALE¡×¤Ï¡¢À¤³¦26¥õ¹ñ¤Ç¼õ¾Þ¡¢¾å±Ç¡£Åìµþéº½ÑÂç³ØÂç³Ø±¡±ÇÁü¸¦µæ²Ê¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÀì¹¶¶µ¼ø¡£ÆüËÜ¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¶¨²ñÍý»ö¡£ASIFA¡ÊÀ¤³¦¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¥Õ¥£¥ë¥à¶¨²ñ¡ËÆüËÜÍý»ö¡£
Á´¹ñ¾®Ãæ³ØÀ¸Æ°²è¥³¥ó¥Æ¥¹¥È FULMA Creator Awards 2025 ³µÍ×
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/20934/table/67_1_6a18acd44fcb3df85998d4663d5dbbfa.jpg ]
¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/20934/table/67_2_c1ab69ec5192ee230a412991fd56921e.jpg ]
FULMA³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊURL¡§https://fulma.com/(https://fulma.com/)¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
FULMA³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢2016Ç¯¤«¤éÆ°²èÀ©ºî¤È¥Í¥Ã¥È¥ê¥Æ¥é¥·ー¤ËÆÃ²½¤·¤¿¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¾®Ãæ³ØÀ¸¸þ¤±¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Î¤Ù5,000¿Í°Ê¾å¤Î¼õ¹ÖÀ¸¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Æ°²èÀ©ºî¤òÄÌ¤¸¤Æ¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤¹¤ëÎÏ¤È¼ÂÁ©Åª¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ê¥Æ¥é¥·ー¤ò³Ø¤Ö¼ø¶È¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£FULMA¤Î¥Í¥Ã¥È¥ê¥Æ¥é¥·ー¶µ°é¤ÏÁ´¹ñ¤Î¸øÎ©¡¦»äÎ©¾®Ãæ³Ø¹»¤Î²Ý³°¼ø¶È¤È¤·¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¡¢¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê³èÆ°¼ÂÀÓ¡Ë
Ê¸µþ¶èÎ©ÀÄÌø¾®³Ø¹»/À¤ÅÄÃ«¶èÎ©ºù¾®³Ø¹»/Åìµþ³Ø·ÝÂç³ØÉíÂ°À¤ÅÄÃ«¾®³Ø¹»
»ÔÀî»ÔÎ©Ãæ¹ñÊ¬¾®³Ø¹»/Ì¾¸Å²°»ÔÎ©ÌðÅÄ¾®³Ø¹»/Ä¹ÌîÆüËÜÂç³Ø¾®³Ø¹»
ÀéÍÕ»ÔÀ¸³¶³Ø½¬¥»¥ó¥¿ー/¾ÂÄÅ»ÔÎ©¿Þ½ñ´Û¡¡Â¾