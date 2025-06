¥°¥íー¥Ó¥¹ËÙµÁ¿Í¡¢¥ª¥Þー¥ó¹ñ²¦Î©·Ð±Ä¥¢¥«¥Ç¥ßー¤Î¹ñºÝ»ðÌä°Ñ°÷¤Ë½¢Ç¤¡¡ÃæÅì¤Î¼¡À¤Âå¥êー¥Àー°éÀ®¤Ë¹×¸¥

株式会社グロービス

株式会社グロービス(本社:東京都千代田区、代表取締役:堀義人 以下「グロービス」)は、代表取締役 堀義人がオマーン国の王立経営アカデミー(Royal Academy of Management、以下「 RAM」)の国際諮問委員に就任したことを発表します。この名誉ある役割を任じられたことは、リーダーシップ及びエグゼクティブ教育における戦略的パートナーシップを通じて、日本とオマーン国の連携を一層深める重要な節目となります。堀はこれまでの経営人材育成や国際協働に関する豊富な経験を活かし、RAMのエグゼクティブ向け教育プログラムの拡充やグローバルネットワーク構築に貢献してまいります。

今回の就任は、2024年にグロービスとRAMが共同で実施したプログラムの成果に基づいています。グロービスが設立したEMEA地域(ヨーロッパ・中東・アフリカ)ハブ拠点のGLOBIS Europe BV (ベルギー ブリュッセル市、社長:高橋亨、以下「GLOBIS Europe」)は、オマーン国の王立経営アカデミーと2024年6月に東京のオマーン大使館にて調印式を行い、戦略的パートナーシップを締結。この一環として、GLOBIS Europeは2024年9月よりRAMが主導する次世代リーダー育成プログラム「フューチャー・リーダーズ・プログラム」の研修を実施。同アカデミーからの50名の参加者が、異文化交流とリーダーシップ開発に取り組みました。この取り組みは、両機関の「グローバルリーダーの育成」という共通ビジョンを体現するものとなりました。

さらに堀は、中東地域における協力関係強化の一環として、RAMの招待により2024年10月にオマーン国を訪問。オマーン国の経済発展を担う官民両セクターのリーダーと対話し、成長やイノベーション推進に向けた意見交換を行いました。

堀との会談においてRAM学長 Ali bin Qassim Al Lawati博士は、戦略的パートナーシップを通じたイノベーション推進の重要性について認識を共有しました。この議論には、商工・投資促進省 H.E. Ibtisam Al Farouji氏、経済特別区および自由区当局長官 H.E. Sheikh Dr. Ali Al Sunaidy氏、中小企業開発庁長官 H.E. Halima Al-Zari氏、オマーン国投資庁傘下の「Future Fund Oman」シニアマネージャー Rashid Al Hashmi氏らも参加し、活発な意見交換が行われました。

グロービスは今後も中東地域をはじめとする国際社会において、リーダーシップ開発と経済協力の橋渡し役として貢献してまいります。

◇RAM(Royal Academy of Management)について

Royal Academy of Management(RAM)は、オマーン国スルタン陛下の名誉後援を受け、2022年に設立されました。本アカデミーは、国家建設のビジョンを推進し、オマーン国のさらなる発展に貢献することを目的としています。現在および将来のリーダーに対して、グローバル環境を乗り越えるための戦略的な洞察力とスキルを提供することに注力しています。

経営幹部教育の先進的な機関として、RAMは内省、対話、長期的なビジョンの構築のためのプラットフォームを提供し、官民をまたぐ協働を促進しています。オックスフォード大学サイード・ビジネス・スクールやIMDといった世界的に著名な教育機関と提携することで、国内外のリーダーシップ課題に対する国際的な知見と解決策を導入しています。これにより、現在の課題への対応、将来の機会の創出、そして持続可能な成功を目指しています。

◇GLOBIS Europe

GLOBIS Europeは、EMEA地域(ヨーロッパ、中東、アフリカ)におけるグロービスの活動のハブ拠点として、ベルギー ブリュッセル市に2022年7月1日に設立。現地の次世代リーダーをメインターゲットとした英語での企業研修やビジネスナレッジの定額制オンライン学習サービス(英語版)「GLOBIS Unlimited」を提供しています。また、EMEA地域のビジネスパーソンに向けては、グロービス経営大学院のオンラインMBAプログラムの受講もご案内しています。米州、アジア、中国のハブとも連携し、世界中で人材育成の機会をダイナミックに提供することで、GLOBIS Europeは、世界で活躍するリーダーの育成に貢献してまいります。

◆グロービス ( https://www.globis.co.jp(https://www.globis.co.jp) )

グロービスは1992年の設立以来、「経営に関するヒト・カネ・チエの生態系を創り、社会の創造と変革を行う」ことをビジョンに掲げ、各種事業展開を進めてきました。「ヒト」の面では、学校法人としての「グロービス経営大学院」ならびに、株式会社立のスクール「グロービス・エグゼクティブ・スクール」「グロービス・マネジメント・スクール」、企業内研修事業を行うグロービス・コーポレート・エデュケーションとeラーニングやオンラインクラスのほか定額制動画学習サービス「GLOBIS 学び放題」などを提供するグロービス・デジタル・プラットフォーム、「カネ」の面では、ベンチャー企業への投資・育成を行うベンチャー・キャピタル「グロービス・キャピタル・パートナーズ」、「チエ」の面では、出版事業ならびにオウンドメディア「GLOBIS 学び放題×知見録」により、これを推進しています。さらに社会に対する創造と変革を促進するため、一般社団法人G1によるカンファレンス運営、一般財団法人KIBOW による震災復興支援および社会的インパクト投資を展開しています。

グロービス:

学校法人 グロービス経営大学院

・日本語(東京、大阪、名古屋、福岡、オンライン)/英語(東京、オンライン)

株式会社 グロービス

・グロービス・エグゼクティブ・スクール

・グロービス・マネジメント・スクール

・企業内研修

・出版/電子出版

・「GLOBIS 学び放題×知見録」/「GLOBIS Insights」

・「GLOBIS 学び放題」/「GLOBIS Unlimited」

グロービス・キャピタル・パートナーズ株式会社

顧彼思(上海)企業管理諮詢有限公司

GLOBIS Asia Pacific Pte. Ltd.

GLOBIS Asia Campus Pte. Ltd.

GLOBIS Thailand Co., Ltd.

GLOBIS USA, Inc.

GLOBIS Europe BV

GLOBIS Manila Inc.

その他の活動:

・一般社団法人G1

・一般財団法人KIBOW

・株式会社茨城ロボッツ・スポーツエンターテインメント

・株式会社LuckyFM茨城放送

