¡Ú¹ñÆâÌ±Êü½é ¡ö£± ¡Û¡¡PTP¤òÍøÍÑ¤·¤¿ÊüÁ÷TS¿®¹æ¤ÎFPUÅÁÁ÷¼Â¸³¤ËÀ®¸ù

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*2) PTP¡ÊPrecision Time Protocol¡Ë
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*3) ÊüÁ÷TS¡ÊTransport Stream¡Ë¿®¹æ
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*4) FPU (Field Pickup Unit)
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*£µ) SMPTE ST2022-2
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*£¶) IEEE1588v2
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*7) IPoverTS
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*8) RPTP¡ÊResilient PTP¡Ë
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https://www.astrodesign.co.jp/product/cx-5548a
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https://www.seiko-sol.co.jp/products/time_server/time_server_lineup/time-server-pro_ts2910/
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https://www.kokusaidenki.co.jp/products/broadcast/recept/fpumaicro/index.html
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