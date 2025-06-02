´Ä¶¤ËÍ¥¤·¤¤¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ØYoga Design Lab¡Ù¤«¤éNEW¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Þ¥Ã¥È¤ÎÈ¯Çä¡ª
Yoga Design LabÆüËÜÁíÂåÍýÅ¹³ô¼°²ñ¼Ò¥¢ー¥ë¥ªー¥¨¥Ì¤Ï2025Ç¯6·î¾å½Ü¿·¾¦ÉÊ¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Yoga Design Lab
Yoga Design Lab ¤Ï¡¢2014Ç¯¤Ë¥«¥Ê¥À¿Í¥è¥®&¥µー¥Õ¥¡ー¤Ç¤¢¤ë¥Á¥ã¥É¡¦¥¿ー¥Êー¤Ë¤è¤êÁÏÀß¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¿ÍÌÜ¤ò°ú¤¯¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¥Á¥ã¥É¤¬µòÅÀ¤òÃÖ¤¯¿ÀÈëÅª¤Ê¥Ð¥êÅç¤è¤ê¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡ØËÍ¤Ï¥Ð¥êÅç¤ËÎ¹¹Ô¤ËÍè¤Æ¡¢¤¢¤ë¥è¥¬¥¯¥é¥¹¤Î°ìÈÖ¸å¤í¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼þ¤ê¤ò¸«ÅÏ¤¹¤ÈÂçÎÌÀ¸»º¤µ¤ì¤¿¡¢¸ÄÀ¤Î¤Ê¤¤¥è¥¬¥Þ¥Ã¥È¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Ã¤Èµ¡Ç½Åª¡¢¹âÉÊ¼Á¤Ç¡¢ÈþÅª´¶³Ð¤Î¤¢¤ë¥è¥¬¥Þ¥Ã¥È¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤¤¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¥¹¥¿ー¥È¤Ç¤·¤¿¡£¿Í¡¹¤¬¥è¥¬¤ò¤µ¤é¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤ÊÀ½ÉÊ¤òºî¤ë·è¿´¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ ¡Ù »äÃ£¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤Ï¡¢Èþ¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢³×¿·Åª¤Êµ¡Ç½À¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¤ÊÁÇºà¤Ç¤¹¡£¥«¥é¥Õ¥ë¤Ç´Ä¶¤ËÍ¥¤·¤¤¥¨¥³¥Õ¥ì¥ó¥É¥êー¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ²¤ÊÆ¤Ç¤ÏÃÎ¤é¤ì¡¢¸½ºß55¤«¹ñ°Ê¾å¤ÇÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£ ¥è¥¬¥Þ¥Ã¥È¤È¥¿¥ª¥ë¤Ï¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¤Ê»ñ¸»¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤µ¤ì¤¿ÁÇºà¤ÇÀ½ÉÊ¤ÎÀ½Â¤¤ò¤¹¤ë¡Ø¥¯¥íー¥º¥É¡¦ ¥ëー¥×¡¦¥µ¥×¥é¥¤¡¦¥Á¥§ー¥ó¡Ù¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í³²¤ÊÊª¼Á¤Ï»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¥·¥ã¥Ðー¥µ¥Ê¤ò ¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Î¤è¤¦¤Ë¤´°Â¿´¤¯¤À¤µ¤¤¡£»äÃ£¤ÎÀ½ÉÊ¤Ë¤Ï¡¢Æ»ÆÁÅª¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤ÈÃÏµå´Ä¶¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤¬¤³¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ Yoga Design Lab ¤ÏÁÇºà¡¦µ¡Ç½À¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¶¦¤Ë¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÈþ¤·¤¤À½ÉÊ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
NEW¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÈ¯Çä¡ª
❒Combo Mat Aamani(¥¢ー¥Þ¥Ë)
Aamani¤Ï¥Ò¥ó¥Ç¥£ー¸ì¤ËÍ³Íè¤·¡¢¡Ö°¦¡×¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£
¥è¥¬¤Î¤Ò¤È¤È¤¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÈÃÏµå¤ÎÈþ¤·¤µ¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¥Ô¥ó¥¯¤Î¿§¹ç¤¤¤Ï¡¢¿´¤ËÊ¿²º¤È¼«¸Ê°¦¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢ÆâÌÌ¤Î°Â¤é¤®¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¤¥¯¥í¥Õ¥¡¥¤¥ÐーÁÇºà¤Ê¤Î¤ÇÈ©¿¨¤ê¤¬¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£»ÈÍÑÁ°¤ËÅÉ¤ì¤¿¥¿¥ª¥ë¤Ç¿¡¤¯¤³¤È¤Ë¤è¤ê¥°¥ê¥Ã¥×À¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û
¾¦ÉÊÌ¾¡§YDL Combo Yoga Aamani(1.5£í£í/3.5mm)
´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§1.5£í£í \9,600¡ÊÀÇ¹þ¡Ë/3.5mm \12,800¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÁÇºà¡§Å·Á³¥´¥à+¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Çºî¤é¤ì¤¿¥Þ¥¤¥¯¥í¥Õ¥¡¥¤¥Ðー+¿åÀ¥¤¥ó¥
¥µ¥¤¥º
1.5mm:Ä¹¤µ178cm x Éý61cmÌó 1.6kg
3.5mm:Ä¹¤µ178cm x Éý61cmÌó 2.2kg¡¡
❒Combo Mat Crystal(¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë)
¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¤ÎÍ¥Èþ¤ÊÈþ¤·¤µ¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿¥Þ¥Ã¥È¡£
ÊõÀÐ¤Î¤è¤¦¤ÊÀÅëí¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¿´¿È¤È¤â¤Ë²º¤ä¤«¤Ç½¸ÃæÎÏ¤Î¤¢¤ëÎ®¤ì¤Ø¤ÈÍ¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥Þ¥Ã¥È¤È¶¦¤Ë¥è¥¬¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÈþ¤·¤¯ÊõÀÐ(µ®Êý)¤òµ±¤ä¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥Þ¥¤¥¯¥í¥Õ¥¡¥¤¥ÐーÁÇºà¤Ê¤Î¤ÇÈ©¿¨¤ê¤¬¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£»ÈÍÑÁ°¤ËÅÉ¤ì¤¿¥¿¥ª¥ë¤Ç·Ú¤¯¿¡¤¯¤³¤È¤Ë¤è¤ê¥°¥ê¥Ã¥×À¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊÌ¾¡§YDL Combo Yoga Crystal(1.5£í£í/3.5mm)
´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§1.5£í£í \9,600¡ÊÀÇ¹þ¡Ë/3.5mm \12,800¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÁÇºà¡§Å·Á³¥´¥à+¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Çºî¤é¤ì¤¿¥Þ¥¤¥¯¥í¥Õ¥¡¥¤¥Ðー+¿åÀ¥¤¥ó¥
¥µ¥¤¥º
1.5mm:Ä¹¤µ178cm x Éý61cmÌó 1.6kg
3.5mm:Ä¹¤µ178cm x Éý61cmÌó 2.2kg¡¡
❒Combo Mat Original(¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë)
Â¸µ¤Ë¹¤¬¤ë¡Ø±§Ãè¡Ù¡£
¤³¤ÎÌ¥ÏÇÅª¤Ê¥Þ¥Ã¥È¤Ï¡¢À±±À¤äÌµ¸Â¤Î±§Ãè¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¡¢¿¼¤¯±²´¬¤¯¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¥Àー¥¯¤Ê¥«¥éー¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤Ï¡¢ÃÏ¤ËÂ¤Î¤Ä¤¤¤¿´¶³Ð¤ÈÆâ¾Ê¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤·¡¢Æâ¤Ê¤ëÀ¤³¦¤òÀÅ¤«¤ËÃµ¤ë»þ´Ö¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥Þ¥¤¥¯¥í¥Õ¥¡¥¤¥ÐーÁÇºà¤Ê¤Î¤ÇÈ©¿¨¤ê¤¬¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£»ÈÍÑÁ°¤ËÅÉ¤ì¤¿¥¿¥ª¥ë¤Ç·Ú¤¯¿¡¤¯¤³¤È¤Ë¤è¤ê¥°¥ê¥Ã¥×À¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊÌ¾¡§YDL Combo Yoga Original(1.5£í£í/3.5mm)
´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§1.5£í£í \9,600¡ÊÀÇ¹þ¡Ë/3.5mm \12,800¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÁÇºà¡§Å·Á³¥´¥à+¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Çºî¤é¤ì¤¿¥Þ¥¤¥¯¥í¥Õ¥¡¥¤¥Ðー+¿åÀ¥¤¥ó¥
¥µ¥¤¥º
1.5mm:Ä¹¤µ178cm x Éý61cmÌó 1.6kg
3.5mm:Ä¹¤µ178cm x Éý61cmÌó 2.2kg¡¡
❒Cork Mat Natural Balance(¥Ê¥Á¥å¥é¥ë ¥Ð¥é¥ó¥¹)
°ÂÄêÀ¤È»ýÂ³²ÄÇ½À¤òÄÉµá¤·¤¿¤³¤Î´Ä¶¤ËÍ¥¤·¤¤¥Þ¥Ã¥È¤Ï¡¢¹âµé¥³¥ë¥¯¤ÈÅ·Á³¥´¥à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Í¥¤ì¤¿¥°¥ê¥Ã¥×ÎÏ¡¢ÂÑµ×À¡¢¤½¤·¤Æ²÷Å¬¤µ¤ò¼Â¸½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£´ö²¿³ØÌÏÍÍ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¥¢¥é¥¤¥á¥ó¥È¤È¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¥Í¥¹¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ÈÍÑ¤¹¤ëÁ°¤ËÅÉ¤ì¤¿¥¿¥ª¥ë¤Ç·Ú¤¯¿¡¤¯¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¥°¥ê¥Ã¥×À¤¬Áý¤·¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¸ú²Ì¤Î¤¢¤ë±¢¥è¥¬¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤«¤é¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥ô¥£¥ó¥ä¥µ¥Õ¥íー¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥Ýー¥º¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£¼«Á³¤Î·Ã¤ß¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¥è¥¬¥é¥¤¥Õ¤ò¹¹¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
Å·Á³¤Î¹³¶ÝºîÍÑ¤Ç¡¢½¤¤¤ä¥Ð¥¯¥Æ¥ê¥¢¤ÎÈ¯À¸¤òËÉ¤®¡¢¥Þ¥Ã¥È¤òÀ¶·é¤ËÊÝ¤Á¤Þ¤¹¡£PVC¤äÍ³²²½³ØÊª¼Á¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢°ÂÁ´¤Ç´Ä¶¤ËÍ¥¤·¤¤¥Þ¥Ã¥È¡£
¾¦ÉÊÌ¾¡§YDL Combo Yoga Original(1.5£í£í/3.5mm)
´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§1.5£í£í \9,600¡ÊÀÇ¹þ¡Ë/3.5mm \12,800¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÁÇºà¡§Å·Á³¥´¥à+¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Çºî¤é¤ì¤¿¥Þ¥¤¥¯¥í¥Õ¥¡¥¤¥Ðー+¿åÀ¥¤¥ó¥
¥µ¥¤¥º
1.5mm:Ä¹¤µ178cm x Éý61cmÌó 1.6kg
3.5mm:Ä¹¤µ178cm x Éý61cmÌó 2.2kg¡¡
£´£·ÅÔÆ»ÉÜ¸©¥¢¥ó¥Ð¥µ¥ÀーÊç½¸Ãæ¡ª
¸½ºßYDL¤Ç¤Ï47ÅÔÆ»ÉÜ¸©(³Æ¸©£±Ì¾)¥¢¥ó¥Ð¥µ¥ÀーÍÍ¤òÊç½¸Ãæ¤Ç¤¹¡ª(¸½»þÅÀ¡§18Ì¾³èÌöÃæ)
¤´¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¥è¥¬¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ーÍÍ¤ÏÀ§Èó¡¢YDL¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Þ¤Ç¡ª
https://www.instagram.com/yogadesignlabjapan/
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¢ー¥ë¥ªー¥¨¥Ì
HP:https://rmore.jp/
EC¥µ¥¤¥È¡§https://www.rmorestore.com/view/page/yogadesignlab
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡§https://www.instagram.com/yogadesignlabjapan/
Ã´Åö¼ÔÌ¾¡§³¤³°»ö¶ÈÉô ÄÚÆâ
TEL: 048-434-5352
EMAIL: info@rmore.jp