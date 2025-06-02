¡Ö¤Ò¤È¤¨¡¦±ü¤Ö¤¿¤¨ÍÑ¥Þ¥¹¥«¥é¡×¤Ë²Æ¤Î¸ÂÄê¿§¤¬ÅÐ¾ì¡£3¿§¥Ñー¥ë¤ÇÌÜ¤â¤È¤Ë¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤Ê¤¤é¤á¤¤ò¡£Ìë¶õ¤òºÌ¤ë¥¹¥Ñー¥¯¥ë¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¡Ò¾¬À±(¤è¤¤¤Ü¤·)¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ó
¥¢¥¤¥×¥Á¡¡¤Ò¤È¤¨¡¦±ü¤Ö¤¿¤¨ÍÑ¥Þ¥¹¥«¥é¡Ò¾¬À±¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ó¡Ê¥¤¥áー¥¸¡Ë
¥¤¥ß¥å³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡Ö¥¢¥¤¥×¥Á(R)¡×¤«¤é¡¢¥«ー¥ë¥ー¥×ÎÏ¤Î¹â¤µ¤È¤Ë¤¸¤ß¤Ë¤¯¤µ¤òÄÉµá¤·¤¿¡Ö¤Ò¤È¤¨¡¦±ü¤Ö¤¿¤¨ÍÑ¥Þ¥¹¥«¥é¡×¤Î²Æ¸ÂÄê¿§¤¬ÅÐ¾ì¡£2025Ç¯6·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡Ê¢¨1¡Ë
»ä¤¿¤Á¤Î²Æ¤Îµ²±¤ËºÌ¤ê¤òÍ¿¤¨¤ë¡Ö¼ê»ý¤Á²Ö²Ð¡×¡£
¼ê¤â¤È¤«¤éÂç¤¤ÊÌë¶õ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤é¤á¤¤òÊü¤Á¡¢À±¶ý¤Î¤è¤¦¤ËÑ³¤¯¾Ã¤¨¤Æ¡¢¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤Êµ¤Ê¬¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
º£²ó¥¢¥¤¥×¥Á(R)¤¬Äó°Æ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡ÈÌë¶õ¤Ë¤¤é¤á¤¯¥¹¥Ñー¥¯¥ë¡Ê¼ê»ý¤Á²Ö²Ð¡Ë¡É¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¡Ò¾¬À±(¤è¤¤¤Ü¤·)¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ó¤Ç¤¹¡£
¹õ¤Î¥Ùー¥¹¥«¥éー¤Ë¡¢3¿§¤Î¥Ñー¥ë¡ÊÀÄ¡¦¥·¥ë¥Ðー¡¦¥ª¥ì¥ó¥¸¡Ë¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¡£¸÷¤ÎÅö¤¿¤ëÎÌ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÍõ¿§¡×¤ä¡Ö¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥°¥ìー¡×¤Ë¤æ¤é¤á¤¤¤Æ¡¢¾åÉÊ¤Ë¤¤é¤á¤¯¤Þ¤Ä¤²¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¢¥¤¥×¥Á(R)¡¡¤Ò¤È¤¨¡¦±ü¤Ö¤¿¤¨ÍÑ¥Þ¥¹¥«¥é¡×¤Ï¡¢´À¡¦Èé»é¡¦¤³¤¹¤ì¤Ë¤â¶¯¤¤½èÊý¤Ç¡¢¤Ë¤¸¤Þ¤º¤Ë¥«ー¥ë¤·¤¿¤Æ¤Î¾å¸þ¤¤Þ¤Ä¤²¤ò1ÆüÃæ¥ー¥×¡£¤Þ¤Ä¤²¤¬²¼¤¬¤ë¡¦¥Þ¥¹¥«¥é¤¬¤Ë¤¸¤ß¤ä¤¹¤¤¤Õ¤¿¤¨¤ÎÊý¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡Ê¢¨1¡Ë2025Ç¯6·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êAmazon.co.jp¤Ç¤âÈ¯Çä³«»Ï¡£¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÉô¤ª¼è¤ê°·¤¤¤Î¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ú¡ÖEyeputti¡×¡Ö¥¢¥¤¥×¥Á¡×¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡Ú¸ÂÄê¿§³µÍ×¡Ò¾¬À±¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ó¡Û
¢£À½ÉÊÌ¾¡§¥¢¥¤¥×¥Á(R)¡¡¤Ò¤È¤¨¡¦±ü¤Ö¤¿¤¨ÍÑ¥Þ¥¹¥«¥é¡ÊÈÎÇäÌ¾¡§¥¢¥¤¥×¥Á(R)¡¡¥Ó¥åー¥Æ¥£ ¥Þ¥¹¥«¥é R 112¡Ë
¢£¿§¿ô¡õ¿§Ì¾¡§Á´1¿§¡Ò¾¬À±¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ó
¢£²Á³Ê¡§1,320±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯6·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¡Ê¢¨2¡Ë
¢£ÈÎÇä¾ì½ê¡§Á´¹ñ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥¹¥È¥¢¡¢¥¤¥ß¥å¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢ ¡Ê¢¨2¡Ë
¥¢¥¤¥×¥Á(R)¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§
https://www.eyeputti.jp
¥¤¥ß¥å¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡§
https://www.imju.jp/shop/c/c1030
¥¢¥¤¥×¥Á(R)¡¡¤Ò¤È¤¨¡¦±ü¤Ö¤¿¤¨ÍÑ¥Þ¥¹¥«¥é¡Ò¾¬À±¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ó
¡Ê¢¨2¡Ë2025Ç¯6·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êAmazon.co.jp¤Ç¤âÈ¯Çä³«»Ï¡£
¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÉô¤ª¼è¤ê°·¤¤¤Î¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡
¡ú¡ÖEyeputti¡×¡Ö¥¢¥¤¥×¥Á¡×¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡Ú¸ÂÄê¿§ÆÃÄ¹¡Ò¾¬À±¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ó¡Û
¡ÖÌÜ¥Ñ¥Ã¥Á¥ê¡×¤È¡Ö¥È¥ì¥ó¥É´¶¡×¤òÎ¾Î©¡ª¤Ò¤È¤¨¡¦±ü¤Ö¤¿¤¨¤Î¤¿¤á¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¥«¥éー¡£
Ìë¶õ¤Ë¤¤é¤á¤¯¥¹¥Ñー¥¯¥ë¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¡¢3¿§¥Ñー¥ëÆþ¤ê¡Ò¾¬À±¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ó
- ¹õ¤Î¥Ùー¥¹¥«¥éー¡Ê´éÎÁ¡Ë¤Ë¡¢3¿§¤Î¥Ñー¥ë¡ÊÀÄ¡¦¥·¥ë¥Ðー¡¦¥ª¥ì¥ó¥¸¡Ë¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤Æ¹âÇÛ¹ç¡£
ÀÄ¤ÎÈùºÙ¤ÊÊÐ¸÷¥Ñー¥ë¤¬ÌÌ¾õ¤Ë¥Ä¥ä¤á¤¡¢ÂçÎ³¤Î¥·¥ë¥Ðー¡õ¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ñー¥ë¤¬ÅÀ¾õ¤Ë¾åÉÊ¤Ê¤¤é¤á¤¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£¸÷¤ÎÅö¤¿¤êÊý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÍõ¿§¡×¤ä¡Ö¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥°¥ìー¡×¤Ë¿§ºÌ¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¸«¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Î°Û¤Ê¤ëÌÜ¤â¤È¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¤¥×¥Á(R)¡¡¤Ò¤È¤¨¡¦±ü¤Ö¤¿¤¨ÍÑ¥Þ¥¹¥«¥é¡Ò¾¬À±¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ó¡¡¿§Àß·×
- ¹õ¤Î¥Ùー¥¹¥«¥éー¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤Ä¤²¤¬¥¯¥Ã¥¥ê¤ÈÈ¯¿§¤·¡¢¥Ñ¥Ã¥Á¥ê¤È¤·¤¿ÌÜ¤â¤È¤ò³ð¤¨¤Þ¤¹¡£
- Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÁ¯¤ä¤«¤ÊÈ¯¿§¤Î¥«¥éー¥Ñー¥ë¤È³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤Ä¤²¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬½Å¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¥¯¥ê¥¢¤ÊÈ¯¿§¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- ¥Ñー¥ë¤Î¸ú²Ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤Þ¤Ä¤²¤Ë¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥Ä¥ä´¶¤ÈÎ©ÂÎ´¶¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÀ½ÉÊÆÃÄ¹¡Ò¥¢¥¤¥×¥Á(R)¡¡¤Ò¤È¤¨¡¦±ü¤Ö¤¿¤¨ÍÑ¥Þ¥¹¥«¥é¡¡Á´¿§¶¦ÄÌ¡Ó¡Û
1¡¥¥¢¥¤¥é¥Ã¥·¥å¥«ー¥éー¤Ç¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤Þ¤Ä¤²¤Î¥«ー¥ë¤ò½Ö»þ¤Ë¸ÇÄê¡¢1ÆüÃæ¥ー¥×
- ÆÈ¼«µ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢¤Þ¤Ä¤²¤ÎÉ½ÌÌ¤ËÂÑ¿åÀ¡¦ÂÑÌýÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿ÈïËì¤ò·ÁÀ®¡£¡Ö¥«ー¥ë¥ー¥×ÎÏ¤Î¹â¤µ¡×¤È
¡Ö¤Ë¤¸¤ß¤Ë¤¯¤µ¡×¤òÎ¾Î©¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¼Á´¶¤Î¤Þ¤Ä¤²¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- ¡Ò½Ö´Ö¥í¥Ã¥¯À®Ê¬¡Ê¢¨4¡Ë¡Ó¤¬¡¢¥¢¥¤¥é¥Ã¥·¥å¥«ー¥éー¤Ç¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤Þ¤Ä¤²¤Î¥«ー¥ë¤ò¡¢ÅÉ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤«¤é¥¬¥Á¥Ã¤È¸ÇÄê¤·¤Þ¤¹¡£
- ¡Ò·Á¾õµ²±¥Ý¥ê¥Þー¡Ê¢¨5¡Ë¡Ó¤¬¡¢¤Þ¤Ö¤¿¤Î½Å¤ß¤ËÉé¤±¤º¤Ë¡¢ÅÉ¤ê¤¿¤Æ¤Î¤Þ¤Ä¤²¤Î³ÑÅÙ¤òÄ¹»þ´Ö¥ー¥×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨4¡Ë¥Ý¥ê¥¨¥Á¥ì¥ó¡¦¥³¥á¥Ì¥«¥í¥¦¡¦¥È¥ê¥á¥Á¥ë¥·¥í¥¥·¥±¥¤»À¡¡¡Ê¢¨5¡Ë¥Ý¥ê¥á¥Á¥ë¥·¥ë¥»¥¹¥¥ª¥¥µ¥ó
¥¢¥¤¥×¥Á(R)¡¡¤Ò¤È¤¨¡¦±ü¤Ö¤¿¤¨ÍÑ¥Þ¥¹¥«¥é¡¡ÆÈ¼«µ»½Ñ
2¡¥¿åÊ¬¡¦ÌýÊ¬¡¦¤³¤¹¤ì¤Ë¤è¤ë¤Ë¤¸¤ß¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êËÉ¤°
- ¡Ò´À¡¦ÎÞ¥×¥ëー¥Õ¡Ó¡ÒÈé»é¥×¥ëー¥Õ¡Ó¡Ò¤³¤¹¤ì¥×¥ëー¥Õ¡Ó¤Ë¤è¤ê¡¢´À¡¦ÎÞ¤Ê¤É¤Î¿åÊ¬¤äÈé»é¤Ê¤É¤ÎÌýÊ¬¤ÎÂ¾¡¢¤Þ¤Ð¤¿¤¤Ë¤è¤ë¤Ë¤¸¤ß¤Þ¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤êËÉ¤®¤Þ¤¹¡£
3¡¥ÌÜÆ¬¤«¤éÌÜ¿¬¤Þ¤Ç¤Î¤Þ¤Ä¤²¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¤·¤Ã¤«¤ê¥¥ã¥Ã¥Á
- ¡Ò¤Ê¤®¤Ê¤¿·¿¥Ö¥é¥·¡Ó¤òºÎÍÑ¡£
¥Ö¥é¥·ÀèÃ¼Éô¤Î¤æ¤ë¤ä¤«¤Ê¥«ー¥Ö¤¬¡¢¤Þ¤Ö¤¿¤Ë±£¤ì¤¿¤Þ¤Ä¤²¤Îº¬¤â¤È¤Ë¥°¥Ã¤ÈÆþ¤ê¹þ¤à¤¿¤á¡¢ÌÜÆ¬¤«¤éÌÜ¿¬¤Þ¤Ç¤ÎÌÓ¤ò»Ä¤µ¤º¤ËÅÉ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¤¥×¥Á(R)¡¡¤Ò¤È¤¨¡¦±ü¤Ö¤¿¤¨ÍÑ¥Þ¥¹¥«¥é¡¡¤Ê¤®¤Ê¤¿·¿¥Ö¥é¥·
4¡¥¤Þ¤Ä¤²¤ò¤¤¤¿¤ï¤ëÈþÍÆÊÝ¼¾À®Ê¬¡Ò²Ã¿åÊ¬²ò¥·¥ë¥¯¡Ó¡Ò¥¢¥í¥¨¥Ù¥é¥¨¥¥¹¡Ó¡Ò¥Û¥Û¥ÐÌý¡Ó¤òÇÛ¹ç
¡Ú¥«¥éー¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡Ò¥¢¥¤¥×¥Á(R)¡¡¤Ò¤È¤¨¡¦±ü¤Ö¤¿¤¨ÍÑ¥Þ¥¹¥«¥é¡¡Á´¿§¡Ó¡Û
¥¢¥¤¥×¥Á(R)¡¡¤Ò¤È¤¨¡¦±ü¤Ö¤¿¤¨ÍÑ¥Þ¥¹¥«¥é¡Ò¾¬À±¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ó
¥¢¥¤¥×¥Á(R)¡¡¤Ò¤È¤¨¡¦±ü¤Ö¤¿¤¨ÍÑ¥Þ¥¹¥«¥é¡¡ÄêÈÖ¿§
¡Ú»ÈÍÑ¾å¤ÎÃí°Õ¡Û
ËÜÉÊ¤Ï¡Ö¥«ー¥ë¥ー¥×ÎÏ¤Î¹â¤µ¡×¤È¡Ö¤Ë¤¸¤ß¤Ë¤¯¤µ¡×¤òÄÉµá¤·¤¿½èÊý¤Î¤¿¤á¡¢Íî¤È¤¹»þ¤Ë¤Ï¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥ê¥àー¥Ðー¤ò¤ª»È¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥¢¥¤¥×¥Á(R)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡ÖEyeputti¡×¡Ö¥¢¥¤¥×¥Á¡×¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£1967Ç¯¤Ë¡È´ÊÃ±¤Ë¤Õ¤¿¤¨¤Þ¤Ö¤¿¤ò¤Ä¤¯¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡É¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¡Ö¥¢¥¤¥×¥Á(R)¡×¡£°ÊÍè¡¢¡Ö¥¢¥¤¥×¥Á(R)¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤Ï¡¢»þ¤Ë¤Ï¤Õ¤¿¤¨¤Þ¤Ö¤¿²½¾ÑÎÁÁ´ÈÌ¤ò»Ø¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥×¥Á(R)¡×¤È¸Æ¤Ù¤ë¤Î¤Ï¥¤¥ß¥å¤ÎÀ½ÉÊ¤À¤±¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤È¤¨¡¦±ü¤Ö¤¿¤¨¤ÎÊý¤ÎÌÜ¤â¤È¤ò¤è¤êÈþ¤·¤¯¸«¤»¤ë¤³¤È¡¢¤É¤ó¤Ê´ê¤¤¤â³ð¤¨¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Æü¡¹¸¦µæ³«È¯¤òÂ³¤±¡¢2020Ç¯¡¢¤Ò¤È¤¨¡¦±ü¤Ö¤¿¤¨¤ò³è¤«¤·¤Æ¤â¤Ã¤ÈÌÜ¤ò¥Ñ¥Ã¥Á¥ê¸«¤»¤é¤ì¤ë¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥·¥êー¥º¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¤ªµÒÍÍ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
¥¤¥ß¥å
½êºßÃÏ ¡§ 104-0061 ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ4-8-10
TEL ¡§ 0120-371367
¥¢¥¤¥×¥Á(R)¸ø¼°¥µ¥¤¥È ¡§ https://www.eyeputti.jp
¥¤¥ß¥å¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢ ¡§ https://www.imju.jp/shop/c/c1030
¥¢¥¤¥×¥Á(R)¸ø¼°X ¡¡¡¡¡¡ ¡§ https://twitter.com/eyeputti
¥¢¥¤¥×¥Á(R)¸ø¼°Instagram ¡§ https://www.instagram.com/eyeputti_official