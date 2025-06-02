ÈþÈ±¤Î¥³ー¥É¤È½Ð°©¤¤¡¢ÂÎ´¶¤¹¤ë¡£ÈþÍÆ¶È³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¡ØÂè10²ó ¥¢¥¸¥¢¥Ó¥åー¥Æ¥£¥¨¥¥¹¥Ý¡Ù¤Ëoggi otto¤¬½ÐÅ¸¡ª
¥Æ¥¯¥Î¥¨¥¤¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÄá¸«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¿¹ Éð»Ë¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥Èー¥¿¥ë¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥Ö¥é¥ó¥É¡Öoggi otto¡Ê¥ª¥Ã¥¸¥£¥ª¥Ã¥È¡Ë¡×¤¬¡¢6·î16Æü¡Ê·î¡Ë¡¦17Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥¹Âçºå¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ØÂè10²ó ¥¢¥¸¥¢¥Ó¥åー¥Æ¥£¥¨¥¥¹¥Ý¡Ù¤Ë¥Öー¥¹¤ò½ÐÅ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ø¥¢¥·¥çー¥¹¥Æー¥¸¶á¤¯¤Î¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ó¥Ü¥ë¥Ä¥êー¤ä¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤¬¤ª½Ð·Þ¤¨¡£
¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¡Øoggi otto¥Þ¥¤¥¹¥¿ー¡Ù¤Ë¤è¤ëÈ±¼Á¿ÇÃÇÂÎ¸³²ñ¤ä¡¢2025Ç¯¸ÂÄê¥é¥Ù¥ë¥»¥é¥à¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ÎÆÃÊÌÈÎÇä¡¢SNS¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÅ¸³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢ÃæÂ¼¥È¥áµÈ»á¡ÊGOALD¡Ë¡¢ÊÆÅÄÀ±·Å»á¡ÊGOALD¡Ë¡¢¥Ê¥¬¥Î¥À¥¤¥»á¡Ê¥³¥Ï¥¯¡Ë¡¢¹â°ÂÎ¼²ð»á¡Êfreera¡Ë¡¢¤ß¤ä¤Á¤Î¤ê¤è¤·»á¡ÊSHACHU¡Ë¤ò¥Öー¥¹¤Ë¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ¡¢¹ë²Ú¥Èー¥¯¥·¥çー¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥ª¥Ã¥¸¥£¥ª¥Ã¥È¥é¥Ðー¤¿¤Á¤Î¡ÈÀ¸¤ÎÀ¼¡É¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¡¢ÈþÍÆ¶È³¦¤Î²ÁÃÍ¤ò¶¦¤ËÁÏ¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡¢ÁÇÅ¨¤Ê½Ð²ñ¤¤¤Î¾ì¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡ØÂè10²ó ¥¢¥¸¥¢¥Ó¥åー¥Æ¥£¥¨¥¥¹¥Ý¡Ù³µÍ×
¡Ø¥¢¥¸¥¢¥Ó¥åー¥Æ¥£¥¨¥¥¹¥Ý¡Ù¤ÏÈþÍÆ¶È³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¥¢¥¸¥¢ºÇÂçµé¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢Á´¹ñÈþÍÆÍÑÉÊ¾¦¶È¶¨Æ±ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ¤¬1995Ç¯¤«¤é³«ºÅ¤·¡¢º£²ó¡¢Âè10²ó¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
Âç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂçºå¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É³ÍÆÀ¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿¿·¤·¤¤»þÂå¤Î¥¨¥¥¹¥Ý¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñÆâ³°150¤òÄ¶¤¨¤ë¥áー¥«ー¤Ë¤è¤ëÈþÍÆ¾¦ºà¤ÎÅ¸¼¨¡¢ÆüËÜ¤È¥¢¥¸¥¢¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥Ø¥¢¥·¥çー¤ä½ÐÅ¸¼Ô¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥»¥ß¥Êー¤Ê¤É¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
³«ºÅÆü»þ
6·î16Æü¡Ê·î¡Ë10:00～18:00
6·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë10:00～17:00
²ñ¾ì
¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥¹Âçºå 4¹æ´Û¡¦5¹æ´Û
ÂçºåÉÜÂçºå»Ô½»Ç·¹¾¶èÆî¹ÁËÌ1-5-102
¥Æー¥Þ
OSAKA CALLING
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://asiabeautyexpo.jp/
Âè10²ó¥¢¥¸¥¢¥Ó¥åー¥Æ¥£¥¨¥¥¹¥Ý¸ø¼°HP
¢£¥Æ¥¯¥Î¥¨¥¤¥È¡Êoggi otto¡Ë¥Öー¥¹³µÍ×
¥Öー¥¹¥¤¥áー¥¸¥Ñー¥¹
¥Öー¥¹ÇÛÃÖ
4¹æ´Û F11
¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä
¡ÒÈ±¼Á¿ÇÃÇÂÎ¸³²ñ¡Ó
¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤È¤·¤ÆÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¡Øoggi otto¥Þ¥¤¥¹¥¿ー¡Ù¤¬¡¢¤´Íè¾ì¼ÔÍÍ¤ÎÈ±¼Á¿ÇÃÇ¤ò¹Ô¤¤¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¥êー¥º¡¦¾¦ÉÊ¤ÎÃæ¤«¤é¤ª¤¹¤¹¤á¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨Í×Í½Ìó¡§ÅöÆü¥Öー¥¹¤Ë¤Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Þ¤Ç¤ªÀ¼¤¬¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
È±¼Á¿ÇÃÇ¤ò¤´Ã´Åö¤¤¤¿¤À¤¯¥µ¥í¥ó¡Ê½çÉÔÆ±¡Ë
16Æü¡Ê·î¡Ë¡§¥³¥Ï¥¯(https://minamimorimati-kohaku.com/)¡¦FIVE-Hair Boutique(https://fivehair.net/)¡¦RAD ¿´ºØ¶¶Å¹(https://beauty.hotpepper.jp/slnH000104291/)¡¦La Pucelle(https://beauty.hotpepper.jp/slnH000649947/)¡¦hair therapy Sara ¹Ó°æÅ¹(https://beauty.hotpepper.jp/slnH000229206/)¡¦PASSION Ä¹Ä®ÆîÅ¹(https://beauty.hotpepper.jp/slnH000499747/)
17Æü¡Ê²Ð¡Ë¡§È±¼Á²þÁ±ÈþÍÆ¼¼ GOD'S(https://beauty.hotpepper.jp/slnH000560291/)¡¦TREASURE(https://h-treasure.com/)¡¦BASE CAMP(https://www.basecamp2013.com/)¡¦¥«¥ß¥Î¥±¥¥ë¥È¥³(https://www.instagram.com/kaminokekirutoko_osaka/)¡¦MILSHE(https://beauty.hotpepper.jp/slnH000704838/)¡¦corso(https://beauty.hotpepper.jp/slnH000118748/)
¡Ò¾¦ÉÊÈÎÇä¡Ó
¤Õ¤À¤ó¤ÏÆ³Æþ¥µ¥í¥ó¤Ç¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ª¥Ã¥¸¥£¥ª¥Ã¥ÈÁ´¾¦ÉÊ¡Ê¶ÈÌ³¾¦ºà°Ê³°¡Ë¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÈËâË¡¤Î¥·¥ã¥ó¥×ー(R)¡É¤ÇÏÃÂê¤Î¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ÖPPT¥»¥é¥à¡Ê¥¹¥àー¥¹¡¦¥â¥¤¥¹¥Á¥ãー¡¦¥Ü¥ê¥åー¥à¡¦¥¹¥¥ã¥ë¥×¤Î4¼ï¡Ë¤Ï2025Ç¯¸ÂÄê¥é¥Ù¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¿ôÎÌ¡¦´ü´Ö¸ÂÄêÉÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000023.000061079.html
¤Þ¤Û¤¦¤Î¥ª¥Ã¥¸¥£¸ÂÄê¥é¥Ù¥ë¥»¥é¥à2025
³¤³°¤«¤é¤ª±Û¤·¤ÎÊý¸þ¤±¤Ë¡¢±Ñ¸ì¡¦Ãæ¹ñ¸ìÈÇ¤Î¥êー¥Õ¥ì¥Ã¥È¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤´ÆþÍÑ¤ÎÊý¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Þ¤Ç¤ª¿½¤·ÉÕ¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£
¡¦ÀÇ¹þ3,000±ß°Ê¾å¤Î¤´¹ØÆþ¡§¥ª¥Ã¥È¤Á¤ã¤ó¶ÒÃå
¡¦ÀÇ¹þ5,000±ß°Ê¾å¤Î¤´¹ØÆþ¡§¤Þ¤Û¤¦¤Î¥ª¥Ã¥¸¥£¿Æ»Ò¶ÒÃå
·èºÑÊýË¡
¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¡¦ÅÅ»Ò¥Þ¥Íー¡¦QR¥³ー¥É·èºÑ
¢¨¸½¶â¤Ç¤Î¤ª»ÙÊ§¤¤¤Ë¤ÏÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ò¸ø¼°SNS¥Õ¥©¥íー¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Ó
oggi otto¸ø¼°SNS¡ÊInstagram(https://www.instagram.com/oggiotto/)¡¦X(https://x.com/oggiotto)¡¦TikTok(https://www.tiktok.com/@oggiotto_official)¡Ë¤Î¤¦¤Á2¤Ä¤ò¥Õ¥©¥íー¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¾¦ÉÊ¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬É¬¤ºÅö¤¿¤ë¥¹¥í¥Ã¥È¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬³ÎÇ§¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Î²èÌÌ¤ò¤´½àÈ÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÆÃÊÌÈÎÇä°÷ ¢¨·É¾ÎÎ¬
6·î16Æü¡Ê·î¡Ë12:00～15:00¡¡ÊÆÅÄÀ±·Å¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒGOALD JAPAN(https://goald.co.jp/) ¼¹¹ÔÌò°÷¡Ë
6·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë10:00～12:30¡¡ÃæÂ¼¥È¥áµÈ¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒGOALD JAPAN CEO¡Ë
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Èー¥¯¥·¥çー¡ØTHE HAIR CODE¡Ù
ÈþÈ±¤Î¥³ー¥É¡Èoggi otto¡É¤ÎÌ¥ÎÏ¤È²ÄÇ½À¤ò¥È¥Ã¥×¥×¥í¤¬É³²ò¤¯¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Èー¥¯¥·¥çー¡£
ÅöÆü¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¸ø¼°Instagram¡Ê@oggiotto(https://www.instagram.com/oggiotto/)¡Ë¤Ë¤ÆÀ¸ÇÛ¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨³Æ²ó20Ê¬ÄøÅÙ
¢¨·É¾ÎÎ¬
6·î16Æü¡Ê·î¡Ë12:00 START
ÊÆÅÄÀ±·Å¡ÊGOALD¡Ë¡ß ¥Ê¥¬¥Î¥À¥¤¥¡Ê¥³¥Ï¥¯ / oggi otto ¥Þ¥¤¥¹¥¿ー¡Ë
º¸¤«¤é ÊÆÅÄÀ±·Å¡ÊGOALD¡Ë¡¦¥Ê¥¬¥Î¥À¥¤¥¡Ê¥³¥Ï¥¯¡Ë
6·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë10:00 START
¹â°ÂÎ¼²ð¡Êfreera(https://www.freera.jp/)¡Ë¡ß ÃæÂ¼¥È¥áµÈ¡ÊGOALD¡Ë¡ß ¤ß¤ä¤Á¤Î¤ê¤è¤·¡ÊSHACHU(http://shachuhair.com/)¡Ë
º¸¤«¤é ¹â°ÂÎ¼²ð¡Êfreera¡Ë¡¦ÃæÂ¼¥È¥áµÈ¡ÊGOALD¡Ë¡¦¤ß¤ä¤Á¤Î¤ê¤è¤·¡ÊSHACHU¡Ë
¢£¥Èー¥¿¥ë¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥Ö¥é¥ó¥É¡Øoggi otto¡Ê¥ª¥Ã¥¸¥£¥ª¥Ã¥È¡Ë¡Ù
ËÜÊª»Ö¸þ¤Î¥ªー¥Àー¥á¥¤¥É¥±¥¢¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥Èー¥¿¥ë¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥Ö¥é¥ó¥É¡£
¡Èº£Æü¤È¤¤¤¦°ìÆü¤ËÌµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¤ò¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢Åù¿ÈÂç¤Ç·ò¤ä¤«¤Ê¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤Êë¤é¤·¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ëÌ¤Íè¤ÎÈþ¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Ø¥¢¥±¥¢¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥×¥í¥À¥¯¥È¤ä¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
PPT·Ï³¦ÌÌ³èÀºÞ¤ò40¡ó°Ê¾åÇÛ¹ç¤·¤¿¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ÖPPT¥»¥é¥à¤Ï¡Ö¤Þ¤ë¤ÇËâË¡¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤ËÈ±¤¬¤¤ì¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡ª¡×¤È¤Î¸ý¥³¥ß¤«¤é¡ÈËâË¡¤Î¥·¥ã¥ó¥×ー(R)¡É¤ÈÏÃÂê¤Ë¡£
´õ¾¯À¡¦ÀìÌçÀ¤Î¹â¤¤¾¦ºà¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë°¦¤µ¤ì¡¢2024Ç¯¤Ë¤ÏÈ¯Çä10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¥ª¥Ã¥¸¥£¥ª¥Ã¥È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼è°·¥µ¥í¥óÍÍ¤Ï¡¢¶¦¤Ë²ÁÃÍ¤òÁÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÂçÀÚ¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¡£
¼Á¤Î¹â¤¤¾¦ºà¤ÈÃÎ¼±¡¦µ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤ÆËÜ¼ÁÅª¤ËÈþ¤·¤¤È±¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤¯¡¢¥ªー¥Àー¥á¥¤¥É¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¤È¥Ûー¥à¥±¥¢¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢»Ü½Ñ¡¦Å¹ÈÎ¤ÎÈó¾ï¤Ë¹â¤¤¥ê¥Ôー¥ÈÎ¨¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥ª¥Ã¥¸¥£¥ª¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¥µ¥í¥ó¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢²ÁÃÍ¤¢¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ø¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤ÎÇ§ÃÎ³èÆ°¡¢¥Þ¥¤¥¹¥¿ーÀ©ÅÙ¤Ë¤è¤ë¼è°·¥µ¥í¥óÍÍ¤Î¥¹¥Æー¥¿¥¹¸þ¾å¡¢°Û¶È¼ï¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÄ©Àï¤Ç¿·¤¿¤Ê¤ï¤¯¤ï¤¯¤òÁÏ¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://oggiotto.com/
oggi otto ¥Ö¥é¥ó¥É¥Úー¥¸
¢£´ë¶È³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§¥Æ¥¯¥Î¥¨¥¤¥È³ô¼°²ñ¼Ò
ËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÄá¸«¶èº£ÄÅËÌ4ÃúÌÜ13-8
ÂåÉ½¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¿¹ Éð»Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§²½¾ÑÉÊ¤ÎÀ½Â¤ÈÎÇä¶È¡ÊÈþÍÆ¾¦ºàÈÎÇä¡¦¥Ø¥¢¥µ¥í¥ó / ÈþÍÆÂåÍýÅ¹³èÀ»ö¶È¡Ë
¡¡
´ë¶È¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://www.techno-eight.co.jp/
oggi otto¥Ö¥é¥ó¥É¥Úー¥¸¡§https://oggiotto.com/