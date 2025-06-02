BONUS TRACK¤Ç¡Ö´Ä¶¤ÎÏ»·î¡×¤ò³«ºÅ¡£½Û´Ä¤ò¤á¤°¤ë¥Þー¥±¥Ã¥È¡¦Å¸¼¨¡¦¥Èー¥¯¡¦¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò³«ºÅ
BONUS TRACK¡Ê¥Üー¥Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥¯¡Ë¤Ï²¼ËÌÂô¡¦ÂåÅÄ¤Î´Ö¤Ë¤¢¤ë¡¢¸ÄÀË¤«¤Ê15¤Î¤ªÅ¹¤¬°Ï¤à¹¾ì¤Ç¤¹¡£¥®¥ã¥é¥êー¤ä¥³¥ïー¥¥ó¥°¥¹¥Úー¥¹¡¢¥·¥§¥¢¥¥Ã¥Á¥ó¤âÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¾¦Å¹³¹¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤È¤·¤Æ¡¢¤Õ¤é¤ê¤ÈË¬¤ì¤¿¿Í¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¸²½¤Ë¿¨¤ì¡¢¤Õ¤È¡Ö¼Ò²ñ²ÝÂê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¡¢Æü¡¹¡¢´ë²è¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¤Ç¤âÂç¤¤Ê¡Ö¼Ò²ñ²ÝÂê¡×¤Î1¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö´Ä¶¡×¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë6·î¤Ï´Ä¶¾Ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö´Ä¶·î´Ö¡×¤ÈÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë·î¤Ç¤¢¤ê¡¢2023Ç¯¤«¤éËèÇ¯6·î¤Ë´Ä¶¤òÆÃ½¸¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö´Ä¡Ê¤Þ¤ï¤ê¡Ë¡×¡Ö¶¡Ê¤µ¤«¤¤¡Ë¡×¤È¤¤¤¦Ê¸»ú¤¬¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¼þ¤ê¤ò¼è¤ê°Ï¤ó¤Ç¤¤¤ë¤â¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¹µÁ¤Î´Ä¶¤È¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö´Ä¶¤ÎÏ»·î¡×¤ò¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤·¤¿º£Ç¯¤Ï¡¢Æü¾ï¤ÇÇÑ´þ¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤ò¥¢¥¤¥Ç¥¢¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÎÏ¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤Ê²ÁÃÍ¤¢¤ë¥â¥Î¤ËÊÑ¤¨¤ë¡Ö½Û´Ä¡Ê¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¡Ë¡×¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«Á³´Ä¶¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Î¿ÈÂÎ¤È¿´¤ò¼è¤ê°Ï¤à¡¢¤¢¤é¤æ¤ë´Ä¶¤Î¤³¤È¤ËÏÃÂê¤ò¹¤²¤¿´ë²è¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¥Þー¥±¥Ã¥È
¡Ö¤á¤°¤ë¤ë¤ë -½Û´Ä¤ò½ä¤ë¥Þー¥±¥Ã¥È- vol.3¡×
¤Ò¤È¡¢¤â¤Î¡¢¤³¤È¡¢¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤È½Ð²ñ¤¤¤¬½Û´Ä¤·¤Æ¿·¤·¤¤¤â¤Î¤òÃÂÀ¸¤µ¤»¤ë¥Þー¥±¥Ã¥È¡Ø¤á¤°¤ë¤ë¤ë¡¦½Û´Ä¤ò½ä¤ë¥Þー¥±¥Ã¥Èvol.3¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ÈÎÇä¤Î¤Û¤«¡¢¤½¤Î¾ì¤ÇÍÎÉþ¤¬À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¡¢ÂÎ¸³´ë²è¤âÂ¿¿ô¡£¿©¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë½ÐÅ¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æ±Æü¤Ë¤Ï¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¥×¥í¥À¥¯¥È¤Î´ü´Ö¸ÂÄêSHOP¡Ö½Û´Ä¤ò½ä¤ëexhibition¡×¤Î³«ºÅ¤â¡£°áÉþ¤ä¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤â¤Î¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤è¤ê¿È¶á¤Ë"½Û´Ä"¤È¤¤¤¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Î°ìÊâ¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¡ª ¤¼¤Ò¡¢µ¤·Ú¤ËÍ·¤Ó¤Ë¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½ÐÅ¹¼Ô¡§RESCARP¡¿EGACU¡¿Hand knits by ACO.¡¿¥Æ¥¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥Ésomaru¡¿NEEDLEWORK EVERYDAY¡¿nve tokki¡¿ÐòËÜµ×Èþ»Ò¡¿GO MAYUMI¡¿HEADQUARTERS¡¿¤ª¤«¤¨¤ê¤¯¤Þ¡¡and more
ÆüÄø¡§6·î21Æü(ÅÚ)~6·î23Æü(·î) 12»þ～19»þ
¡Öfleeeeeema¡ªvol.12 -´Ä¶ÊÔ-¡×
¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡¦ºî²È¡¦¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤Ç³èÌö¤¹¤ë³§¤µ¤ó¤ä¡¢BONUS TRACK¥á¥ó¥Ðー¡¢¤ªÅ¹¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ë¡É¤ªÆÀ¤ÊÃÍÃÊ¤ÇÎÉ¤¤¤â¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¡É¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Õ¥êー¥Þー¥±¥Ã¥È¡ª º£²ó¤Ï¤è¤ê¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò¹Í¤¨¤ëµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢¡Ö´Ä¶¤ÎÏ»·î¡×¤ÎÅ¸¼¨¶õ´Ö¤ÎÃæ¤Ç³«ºÅ¡£
ÆüÄø¡§6·î14Æü(ÅÚ)12»þ～18»þ
¾ì½ê¡§BONUS TRACK GALLERY 1
¡ÖÍÜÀ¸»Ô¾ì-´Ä¶ÊÔ-¡×
°ìÊýÄÌ¹Ô¤Î¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¼«Á³¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ëÊýË¡¤ò¤ß¤ó¤Ê¤ÇÃµ¤ê¡¢¥·¥§¥¢¤·¤¢¤¦¡£¤«¤é¤À¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿´ÃÏ¤è¤µ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¸Æ±þ¤äÂÐÏÃ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ëÍÜÀ¸»Ô¾ì¤Î´Ä¶ÊÔ¤ò³«ºÅ¡£º£²ó¤Ï¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¤ä¡¢´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿ÊªÈÎ¤¬Â¿¿ôÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
ÆüÄø¡§6·î28Æü(ÅÚ)12»þ～18»þ
¾ì½ê¡§BONUS TRACK ¹¾ì
¡ÖRebirth and Reuse¡×
ÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°áÉþ¤Ë¿·¤¿¤ÊÌ¿¤ò¿á¤¹þ¤ß½Û´Ä¤òÀ¸¤à¥Þー¥±¥Ã¥È¡£
¸ÅÃå¤òÊÂ¤Ù¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºî²È¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ì¼ê´Ö²Ã¤¨¤é¤ì¤¿¥ê¥á¥¤¥¯ÉÊ¤ÎÈÎÇä¤ä¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç°õºþ¤¬¤Ç¤¤ë¥·¥ë¥¯¥¹¥¯¥êー¥ó¥³ー¥Êー¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅöÆü¤ÏÃå¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿°áÎà¤ò¤ª»ý¤Á¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î°ìÅÀÊª¤âºîÀ®¤Ç¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡ª
ÆüÄø¡§6·î7Æü(ÅÚ)～6·î8Æü(Æü)
¡ÖBOOK LOVER'S HOLIDAY ´Ä¶ÊÔ¡×
Ëè·î³«ºÅ¡ª µ¤¤Ë¤Ê¤ëËÜ¤È½Ð²ñ¤¨¤ë¥Ö¥Ã¥¯¥Þー¥±¥Ã¥È¡ÖBOOK LOVER¡ÇS HOLIDAY¡×¤Î´Ä¶ÊÔ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Á³´Ä¶¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¿ÈÂÎ¤ä¤³¤³¤í¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤é¤ò¼è¤ê°Ï¤à¤¢¤é¤æ¤ë´Ä¶¤Î¤³¤È¤ËÏÃÂê¤ò¹¤²¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¹Í¤¨¡¢¹ÔÆ°¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤ÊËÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¥Þ¥ë¥·¥§¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüÄø¡§6·î29Æü(Æü)12～18»þ
¾ì½ê¡§BONUS TRACK ¹¾ì
¢¡¥Ö¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¢
¡Ö´Ä¶¤ÎÏ»·î¡×¥Ö¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¢
¡ØBOOK LOVER'S HOLIDAY -´Ä¶ÊÔ-¡Ù¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¯½ÐÅ¹¼Ô¤µ¤ó¤Ë¡¢´Ä¶¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëËÜ¤òÁª½ñ¤¤¤¿¤À¤¡¢2½µ´Ö¸ÂÄê¤Î¥Õ¥§¥¢¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£´Ä¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÃÎ¼±¤ò¹¤²¤¿¤ê¡¢¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤ëµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£
ÆüÄø¡§6·î19Æü(ÌÚ)～6·î30Æü(·î)
¾ì½ê¡§ËÜ²°B&B
¢¡¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×
¡Ö¥Óー¥¬¥ó¥¥à¥Á¤ÈÈ¯¹Ú¥É¥ê¥ó¥¯¥Æ¥Ñ¥Á¥§¤òºî¤ë²ñ¡×
¿©¤Î¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¹â»³¶³»Ò¤µ¤ó¤ò¹Ö»Õ¤Ë·Þ¤¨¡¢ÇÑ´þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÌîºÚ¤äÈé¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥¥à¥Á¤È¥á¥¥·¥³¤ÎÈ¯¹Ú¥É¥ê¥ó¥¯¥Æ¥Ñ¥Á¥§¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£ºàÎÁ¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ëÌîºÚ¤ÏBONUS TRACK¤Ë¤¢¤ëÅ¹ÊÞ¡ÖWhy¡²?²¼ËÌÂô¡×¤Î¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¤ÎÈé¤ò¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
´ë²è¶¨ÎÏ¡§Why__? ²¼ËÌÂô
ÆüÄø¡§6·î28Æü(ÅÚ)
¾ì½ê¡§BONUS TRACK KITCHEN
¢¡¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È
¡Ö¤¤¤Þ¤³¤½Ç½ÅÐ¤Ø¡ª¡×¶á¶·Êó¹ð
Ç½ÅÐ¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¡ªÎ¤»³Î¤³¤¡¦¥¥ê¥³º×¤ê¡¦ÅÁÅý¹©·Ý¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤ÊÌ¥ÎÏ¤ÈÇ½ÅÐ¤Îº£¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤«¤é´Ñ¸÷¡¢ÂÎ¸³¡¢2µòÅÀÀ¸³è¤Þ¤Ç¡£º£Ç¯¤³¤½¤¼¤ÒÇ½ÅÐ¤Ø¡£
ÅÐÃÅ¼Ô¡§°Âµï ¾¼Çî¡Ê¡Ø¥µー¥¥å¥éー¥¨¥³¥Î¥ßー¼ÂÁ©¡ÙÃø¼Ô¡Ë¡¿Ã¢ÇÏ Éð¡Êfascinate³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡Ë¡¿»°¾åÆà½ï¡ÊÎ¹¤¹¤ëÎÁÍý¿Í¡Ë
Æü»þ¡§6·î27Æü(¶â)18»þ30Ê¬～20»þ30Ê¬
Í½Ìó¡§https://noto-bonustrack.peatix.com/view
¢¡Å¸¼¨
¡ÖBONUS TRACK¤Î¡Ø½Û´Ä¡Ù¡×
BONUS TRACK¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢»ñ¸»¤ò½Û´Ä¤µ¤»¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ÆÉ¤ßÊª¤Ë²Ã¤¨¡¢¸ÅÉÛ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿³ó¤ä¡¢ÇÑºà¤«¤éºî¤é¤ì¤¿¥¤¥¹¤Ê¤É¡¢¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¤µ¤ì¤¿¼ÂÊª¤â¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ÆüÄø¡§6·î5Æü(ÅÚ)～6·î30Æü(·î)
¾ì½ê¡§BONUS TRACK GALLERY 1
¡Ö¤á¤°¤ë¤ë¤ë -½Û´Ä¤ò½ä¤ëexhibition-¡×
¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¥×¥í¥À¥¯¥È¤Î´ü´Ö¸ÂÄêSHOP¡Ö½Û´Ä¤ò½ä¤ëexhibition¡×¤¬¡¢1½µ´Ö¸ÂÄêOPEN¡£Æü¾ï¤ÎÃæ¤ÇÇÑ´þ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡¦ÇÑ´þ¤òÂÔ¤Ä¤â¤Î¤òµÅ¤¤¾å¤²¡¢¿·¤·¤¯À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¡Ö¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢¤½¤ó¤Ê´ò¤·¤¤¡Ö½Û´Ä¡×¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½ª¤ï¤ê3Æü´Ö¤Ï¡¢Æü¾ï¤ÇÇÑ´þ¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤ò¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÎÏ¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤Ê²ÁÃÍ¤¢¤ë¥â¥Î¤ËÊÑ¤¨¤ë¡Ø¤á¤°¤ë¤ë¤ë¡¦½Û´Ä¤ò½ä¤ë¥Þー¥±¥Ã¥Èvol.3¡Ù¤â¹¾ì¤ÇÆ±»þ³«ºÅ¡£¤¼¤Ò¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½ÐÅ¸¼Ô¡§SIGHT SITE STUDIO¡¿YEAH RIGHT!!/here¡¿HOZUBAG¡¿¤¦¤½¤ß¤¿¤¤¤Ê¥³¥Ã¥×¡¡and more
ÆüÄø¡§6·î15Æü(Æü)~6·î23Æü(·î)11»þ～20»þ
¾ì½ê¡§BONUS TRACK GALLERY 1
¡Ö¹¾ì¤Î¥¢ー¥È¡×
BONUS TRACK¤¬²ó¼ý¤·¤Æ¤¤¿¸ÅÉÛ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢»¶Êâ¼Ò¤Ë¤è¤ë¼êºî¤ê¤ÎÁõ¾þ¤ò»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
BONUS TRACK¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¥Þー¥±¥Ã¥È¤ÎÍÍ»Ò
ºòÇ¯³«ºÅ¤·¤¿´Ä¶·î´Ö¤ÎÍÍ»Ò
¡Ö´Ä¶¤ÎÏ»·î¡×Ã´ÅöÊÔ½¸¼Ô¡¦Âë¼è°¦¤è¤ê¥³¥á¥ó¥È
¡¡¡Ö¤â¤Ã¤È´Ä¶¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤è¤¦¤è¡×¤ÈÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢²¿¤«¤é»Ï¤á¤ì¤Ð¡© Æñ¤·¤¤ËÜ¤òÆÉ¤Þ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡© ¥¨¥³¥Ð¥Ã¥¯¤À¤±»È¤Ã¤Æ¤¿¤é¤¤¤¤¡© ¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ê¤ó¤«¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤«¤é¸å²ó¤·¡Ä¡Ä¤ß¤¿¤¤¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤ÎÂçÈ¾¤¬Æ¬¤ÎÊÒ¶ù¤Ç¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤»¤º¤Ë¤¤¤ë¡£¤À¤±¤É¡¢¤Þ¤º¤Ï¿È¶á¤Ê°á¿©½»¤ÎÃæ¤«¤é¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¼è¤êÁÈ¤á¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£BONUS TRACK¤Î¥á¥ó¥Ðー¤ÈÂÐÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯¼è¤êÁÈ¤á¤ë"´Ä¶¤Ø¤Î¤Á¤¤¤µ¤Ê°Õ¼±"¤ò¹Í¤¨¤ëµ¡²ñ¤òºî¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬º£²ó¤Î¡Ö´Ä¶¤ÎÏ»·î¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡1¥ö·î´Ö¹Ô¤ï¤ì¤ëÍÍ¡¹¤Ê´ë²è¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÃæ¤Ç¡¢¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¡Ö´Ä¶¤È¤Ï¡©¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ö´Ä¶¤ÎÏ»·î¡×¥¹¥Æー¥È¥á¥ó¥È
³ô¼°²ñ¼Ò»¶Êâ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò Æâ¾Â¿¸ÂÀÏº¤è¤ê
¡þ´ë²è³µÍ×
¥¿¥¤¥È¥ë¡§´Ä¶¤ÎÏ»·î
³«ºÅ¾ì½ê¡§BONUS TRACK¡ÊÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶èÂåÅÄ2-36-15¡Ë
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯6·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë～6·î30Æü¡Ê·î¡Ë
¡þ¼èºà¤ò¤´´õË¾¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤´Ã´Åö¼Ô¤ÎÊý¤Ø
ËÜ·ï¤Î¼èºà¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢²¼µ¤Ë¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
info@samposha.com »¶Êâ¼Ò ¡ÊÃ´Åö¡¦°æ¾å¡Ë
¡þ¶¨»¿¡¦¶¨¶È¤ò¤´¸¡Æ¤¤Î´ë¶È¤ÎÊý¤Ø
µ®¼ÒÌ¾¤È¤´Í×·ï¤òÌÀµ¤Î¾å¡¢²¼µ¤Ë¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
info@samposha.com »¶Êâ¼Ò ¡ÊÃ´Åö¡¦°æ¾å¡Ë