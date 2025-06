BONUS TRACK¤Ç¡Ö´Ä¶­¤ÎÏ»·î¡×¤ò³«ºÅ¡£½Û´Ä¤ò¤á¤°¤ë¥Þー¥±¥Ã¥È¡¦Å¸¼¨¡¦¥Èー¥¯¡¦¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò³«ºÅ

株式会社散歩社

BONUS TRACK(ボーナストラック)は下北沢・代田の間にある、個性豊かな15のお店が囲む広場です。ギャラリーやコワーキングスペース、シェアキッチンも並んでいます。商店街として、あるいはイベント会場として、ふらりと訪れた人がさまざまな文化に触れ、ふと「社会課題」について考えてしまうような場所をめざして、日々、企画を開催しています。

中でも大きな「社会課題」の1つとして、「環境」を掲げています。特に6月は環境省によって「環境月間」と定められている月であり、2023年から毎年6月に環境を特集してまいりました。「環(まわり)」「境(さかい)」という文字が示すように、自分の周りを取り囲んでいるものすべてを広義の環境ととらえています。

「環境の六月」をタイトルとした今年は、日常で廃棄されるものをアイデアとデザインの力で魅力的な価値あるモノに変える「循環(アップサイクル)」に重点を置くことにしました。自然環境に関することだけではなく、わたしたちの身体と心を取り囲む、あらゆる環境のことに話題を広げた企画・コンテンツをご用意しています。

◆マーケット

「めぐるるる -循環を巡るマーケット- vol.3」

ひと、もの、こと、アイディアと出会いが循環して新しいものを誕生させるマーケット『めぐるるる・循環を巡るマーケットvol.3』を開催します。販売のほか、その場で洋服が生まれ変わるワークショップや、体験企画も多数。食にまつわる出店もあります。同日にはアップサイクルプロダクトの期間限定SHOP「循環を巡るexhibition」の開催も。衣服や身につけるものを通して、より身近に"循環"というアクションの一歩を体感できる機会になるかも! ぜひ、気軽に遊びにきてください。

出店者:RESCARP/EGACU/Hand knits by ACO./テキスタイルブランドsomaru/NEEDLEWORK EVERYDAY/nve tokki/會本久美子/GO MAYUMI/HEADQUARTERS/おかえりくま and more

日程:6月21日(土)~6月23日(月) 12時~19時

「fleeeeeema!vol.12 -環境編-」

デザイナー・作家・ミュージシャンなど、さまざまな分野で活躍する皆さんや、BONUS TRACKメンバー、お店のスタッフによる”お得な値段で良いものが見つかる”スペシャルフリーマーケット! 今回はよりリサイクルを考える機会になるよう、「環境の六月」の展示空間の中で開催。

日程:6月14日(土)12時~18時

場所:BONUS TRACK GALLERY 1

「養生市場-環境編-」

一方通行のセルフケアではない、自然に受け入れられる方法をみんなで探り、シェアしあう。からだと相談しながら、心地よさを獲得する。そんな呼応や対話が生まれる養生市場の環境編を開催。今回はアップサイクルのプロダクトや、環境に配慮した物販が多数並びます。

日程:6月28日(土)12時~18時

場所:BONUS TRACK 広場

「Rebirth and Reuse」

不要になった衣服に新たな命を吹き込み循環を生むマーケット。

古着を並べるだけではなく、作家によって一手間加えられたリメイク品の販売や、その場で印刷ができるシルクスクリーンコーナーもご用意してお待ちしています。

当日は着なくなった衣類をお持ち込みいただき、自分だけの一点物も作成できちゃいます!

日程:6月7日(土)~6月8日(日)

「BOOK LOVER'S HOLIDAY 環境編」

毎月開催! 気になる本と出会えるブックマーケット「BOOK LOVER’S HOLIDAY」の環境編を行います。自然環境に関することを中心に、身体やこころ、またはコミュニティなど、それらを取り囲むあらゆる環境のことに話題を広げながら、それぞれが考え、行動するきっかけになるような、そんな本が集まるマルシェを目指します。

日程:6月29日(日)12~18時

場所:BONUS TRACK 広場

◆ブックフェア

「環境の六月」ブックフェア

『BOOK LOVER'S HOLIDAY -環境編-』にご参加いただく出店者さんに、環境にまつわる本を選書いただき、2週間限定のフェアを開催します。環境について、さらに知識を広げたり、身近に感じる機会になるはず。

日程:6月19日(木)~6月30日(月)

場所:本屋B&B

◆ワークショップ

「ビーガンキムチと発酵ドリンクテパチェを作る会」

食のワークショップを開催している高山恭子さんを講師に迎え、廃棄になった野菜や皮を使って、みんなでキムチとメキシコの発酵ドリンクテパチェを作ります。材料で使用する野菜はBONUS TRACKにある店舗「Why_?下北沢」のパイナップルマーケットで使用されたパイナップルの皮をご提供いただきます。ぜひお気軽にご参加ください!

企画協力:Why__? 下北沢

日程:6月28日(土)

場所:BONUS TRACK KITCHEN

◆トークイベント

「いまこそ能登へ!」近況報告

能登トークイベント開催!里山里海・キリコ祭り・伝統工芸など多彩な魅力と能登の今を語ります。ボランティアから観光、体験、2拠点生活まで。今年こそぜひ能登へ。

登壇者:安居 昭博(『サーキュラーエコノミー実践』著者)/但馬 武(fascinate株式会社 代表取締役社長)/三上奈緒(旅する料理人)

日時:6月27日(金)18時30分~20時30分

予約:https://noto-bonustrack.peatix.com/view

◆展示

「BONUS TRACKの『循環』」

BONUS TRACKで行っている、資源を循環させる取り組みをご紹介します。読み物に加え、古布から生まれ変わった鞄や、廃材から作られたイスなど、アップサイクルされた実物もご覧いただけます。

日程:6月5日(土)~6月30日(月)

場所:BONUS TRACK GALLERY 1

「めぐるるる -循環を巡るexhibition-」

アップサイクルプロダクトの期間限定SHOP「循環を巡るexhibition」が、1週間限定OPEN。日常の中で廃棄されたもの・廃棄を待つものを掬い上げ、新しく生まれ変わり「お気に入り」になっていく、そんな嬉しい「循環」をテーマとしています。終わり3日間は、日常で廃棄されるものを、アイデアとデザインの力で魅力的な価値あるモノに変える『めぐるるる・循環を巡るマーケットvol.3』も広場で同時開催。ぜひ、合わせてお楽しみください。

出展者:SIGHT SITE STUDIO/YEAH RIGHT!!/here/HOZUBAG/うそみたいなコップ and more

日程:6月15日(日)~6月23日(月)11時~20時

場所:BONUS TRACK GALLERY 1

「広場のアート」

BONUS TRACKが回収してきた古布を活用して、散歩社による手作りの装飾を施します。

BONUS TRACKで開催するマーケットの様子昨年開催した環境月間の様子

「環境の六月」担当編集者・鷹取愛よりコメント

「もっと環境のことを考えようよ」と声が上がっていても、何から始めれば? 難しい本を読まないといけない? エコバックだけ使ってたらいい? ちょっとなんかわかんないから後回し……みたいに考えていました。私たちの大半が頭の片隅で行動を起こせずにいる。だけど、まずは身近な衣食住の中からだったら、取り組めるかもしれない。BONUS TRACKのメンバーと対話しながら、無理なく取り組める"環境へのちいさな意識"を考える機会を作ろうと考えました。それが今回の「環境の六月」です。

1ヶ月間行われる様々な企画イベントの中で、興味があるものにひとつでも参加していただき、少しでも「環境とは?」と考えるきっかけになったら嬉しいです。

「環境の六月」ステートメント

株式会社散歩社 代表取締役 内沼晋太郎より

◇企画概要

タイトル:環境の六月

開催場所:BONUS TRACK(東京都世田谷区代田2-36-15)

開催期間:2025年6月5日(木)~6月30日(月)

◇取材をご希望のメディアご担当者の方へ

本件の取材に関しては、下記にご連絡をお願いいたします。

info@samposha.com 散歩社 (担当・井上)

◇協賛・協業をご検討の企業の方へ

貴社名とご要件を明記の上、下記にご連絡をお願いいたします。

info@samposha.com 散歩社 (担当・井上)