ÁÛ¤¤¤ä²ÁÃÍ¤ò¸«¶Ë¤á¡È¿Í¤ËÅÒ¤±¤ë¡É¡ÖÎáÏÂ¤Î¸× Tiger Funding¡×¤ËÂåÉ½¤Îºç󠄀¸¶À¶°ì¤¬¸×¤È¤·¤ÆÎ×¤à
Áí¹çÅªSNS¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡¢³ô¼°²ñ¼ÒEMOLVA(ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ºç󠄀¸¶ À¶°ì¡¢°Ê²¼EMOLVA)¤Îºç󠄀¸¶À¶°ì¤¬¡¢ÎáÏÂ¤Î¸×¡×¤Ë¸×¤È¤·¤Æ»²²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÊÔ¡§https://www.youtube.com/watch?v=U1IFAb29KBI&t=979s(https://www.youtube.com/watch?v=U1IFAb29KBI&t=979s)
¢£¡ÖÎáÏÂ¤Î¸×¡¦Tiger Funding¡×¤È¤Ï
2000Ç¯Âå¤Ë¼Ò²ñ¸½¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅÁÀâ¤ÎÈÖÁÈ¡Ø¥Þ¥Íー¤Î¸×¡Ù¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¡¢¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£·¿¤Îµ¯¶È»Ù±ç¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡£µ¯¶È¤òÌÜ»Ø¤¹Ä©Àï¼Ô¡Ê»Ö´ê¼Ô¡Ë¤¬¡¢¼«¤é¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥é¥ó¤äÌ´¤òÈ¯É½¤·¡¢¼Â¶È²È¤Ç¤¢¤ë¡È¸×¡É¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¤Æ½Ð»ñ¤ä»Ù±ç¤òµá¤á¤ë¿¿·õ¾¡Éé¤Î¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î´ë²è¤Ç¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë»ö¶È·×²è¤ÎÎÉ¤·°¤·¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ä©Àï¼Ô¤Î¡Ö¿Í´ÖÀ¡×¡ÖÇ®°Õ¡×¡ÖÏÀÍýÀ¡×¤Ê¤É¡¢ÆâÌÌ¤äÁÛ¤¤¤âÉ¾²Á¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢¡ÈÌ´¤È¸½¼Â¤¬¸òº¹¤¹¤ëÇ®¤Ä©Àï¤ÎÉñÂæ¡É¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤Î¶¦´¶¤È´Ø¿´¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥ëー¥ë
¡¦»Ö´ê¼Ô¤¬¡¢¼«Ê¬¤Îµ¯¶È¥¢¥¤¥Ç¥¢¤äÌ´¤ò¸ì¤ê¡¢¤½¤Î¼Â¸½¤ËÉ¬Í×¤Ê¶â³Û¤È½Ð»ñ¾ò·ï¤òÌÀ¼¨¡£
¡¦¡Ö¸×¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë5¿Í¤Îµ¯¶È²È¡Ê¿³ºº°÷¡Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤ò¤â¤È¤Ë¸·¤·¤¯¿³ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢½Ð»ñ¤Î²ÄÈÝ¤òÈ½ÃÇ¡£½Ð»ñ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¸×¤¬¡Ö¼«Ê¢¤Ç½Ð¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥ê¥¢¥ë¤ÊÅê»ñ¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿³ºº°÷Â¦¤Ë¤âËÜµ¤ÅÙ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦½Ð»ñ´õË¾³Û¤¬Á´³ÛÂ·¤¨¤Ð¡Ö¥ªー¥ë(Ã£À®)¡×¡¢1±ß¤Ç¤âÂ¤ê¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ö¥Ê¥Ã¥·¥ó¥°(¥Îー¥Þ¥Íー)¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=U1IFAb29KBI ]
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/21425/table/67_1_51dc9fab89a3fcf6e1fcba176de33bfd.jpg ]
±¢ÍÛ»Õ¤È¤·¤Æ¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢¡Ö¼°¿À·ë³¦¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¤Ê¥×¥í¥À¥¯¥È¤ÇÀ¤³¦¤ò¹¬¤»¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¸ì¤ë»Ö´ê¼Ô¡£¤½¤ÎÁÛ¤¤¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ä¼ÂÀÓ¤ÎÉÔÆ©ÌÀ¤µ¤«¤é¡¢½øÈ×¤«¤é¸×¤¿¤Á¤Î¸·¤·¤¤»ØÅ¦¤¬Áê¼¡¤°¡£
¡Ö¤Þ¤ë¤ÇÃæ³ØÀ¸¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡×¤Èº¤ÏÇ¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤ê¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¶ÛÄ¥´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡£¼Â±é¤ò¸ò¤¨¤¿ÀâÌÀ¤âÃê¾ÝÅª¤Ç¡¢¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¤Ë°ÍÂ¸¤·¤¿ÈÎÇä¼êË¡¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¸×¤¿¤Á¤Ï¡Ö¾ÚÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï¾¦ÉÊ¤È¤·¤ÆÀ®Î©¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë»ØÅ¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢²áµî¤Î¶õÇò´ü´Ö¤ä·ÐÎò¤Ø¤Îµ¿Ìä¤Ë¤âÌÀ³Î¤Ê²óÅú¤¬¤Ç¤¤º¡¢µÄÏÀ¤Ï¤«¤ß¹ç¤ï¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¿Ê¤à¡£¤½¤ì¤Ç¤â»Ö´ê¼Ô¤Ï¡¢¼«¤é¤Î¿®Ç°¤ò´Ó¤¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¸ì¤êÂ³¤±¤¿¡£
ÍýÁÛ¤ò·Ç¤²¤ë»Ö´ê¼Ô¤Ï¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤³¤ÎÄ©Àï¤Ç²¿¤òÄÏ¤à¤Î¤«¡£¤½¤ì¤È¤â¡¢¸×¤¿¤Á¤ÎÁ°¤Ç¸½¼Â¤ÎÊÉ¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¤Î¤«――¡£
¢£³ô¼°²ñ¼ÒEMOLVA ÂåÉ½¼èÄùÌò ºç󠄀¸¶ À¶°ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¢£
¡Ú¼ÂÀÓ¡Û
¡üÅìµþÍý²ÊÂç³ØÂç³Ø±¡Â´¶È¸å¡¢¥µ¥¤¥Ðー¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ç¥¤¥ó¥Õ¥é¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¡£¤½¤Î¸åSNSÁí¹ç¾¦¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼ÒEMOLVA¤òÁÏ¶È¤·¡¢2025Ç¯¸½ºß11´üÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡üSNS¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÀìÌç²È¤È¤·¤Æ¶È³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¡£
¡ü¼«¿È¤â50Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¥Õ¥©¥í¥ïー¤ò»ý¤Ä¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡üEMOLVA¤Ï¡¢500¼Ò°Ê¾å¤Î´ë¶È¤ËSNS¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ÜµÒ¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È¤«¤éÃæ¾®´ë¶È¡¢Âç¼ê´ë¶È¡¢ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¹ñ¤Þ¤ÇÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¡£
¡üºÎÍÑ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢SNS¤ò³èÍÑ¤·¤Æ1.2Ëü¿Í°Ê¾å¤ÎÆþ¼Ò´õË¾¼Ô¤ò½¸¤á¤¿¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¡£
¡ü¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤âÃíÎÏ¤·¡¢140Ëü¿Í¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤ª¤è¤Ó1Ëü¿Í°Ê¾å¤Î°ìÈÌ¥â¥Ë¥¿ー¤ÈÄó·È¡£³Æ¼ï·ÝÇ½»öÌ³½ê¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤âÏ¢·È¤·¡¢Áí¹çÅª¤Ê¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú³èÆ°ÆâÍÆ¡Û
¡ü2021Ç¯ / ¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿ÍÅìµþ⻘Ç¯²ñµÄ½ê¤ËÆþ½ê¡£
¡¦½ÂÃ«¶è°Ñ°÷²ñ ¹Êó´´»ö - ½ÂÃ«¶è Twitter ¥¢¥«¥¦¥ó¥È±¿ÍÑÀÕÇ¤¼Ô -
¡¦¹ÊóÀïÎ¬°Ñ°÷²ñ Éû°Ñ°÷Ä¹
¡¦²ñ°÷³ÈÂç°Ñ°÷²ñ Áí³ç´´»ö
¡¦Åìµþ¥Ö¥í¥Ã¥¯¶¨µÄ²ñ ¹Êó¡¦¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°°Ñ°÷²ñ Éû°Ñ°÷Ä¹
¡ü2024Ç¯ / Åìµþ´Ú¹ñÀÄÇ¯¾¦¹©²ñ¤ËÆþ½ê¡£
¡üYouTubeÈÖÁÈ¡¢¡Ö¿ÍºâÈÇ ÎáÏÂ¤Î¸×¡×¡ÖÎáÏÂ¤Î¸×¡×¡ÖÀÄ¤¤ÎáÏÂ¤Î¸×¡×¤Ë¤Æ¸×¤È¤·¤Æ½Ð±éÃæ¡£
¡ÚSNS¡Û
¡¦X¡§https://x.com/sakakibara_sns
¡¦Instagram¡§https://www.instagram.com/seiichi_sakakibara
¡¦TikTok¡§https://www.tiktok.com/@seiichi_s
¡¦YouTube¡§https://www.youtube.com/@anime-sakakibara
¢£³ô¼°²ñ¼ÒEMOLVA
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://emolva.tokyo/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§´ë¶È¤ÎInstagram¡¢TikTok¡¢X¡¢YouTube¤Ê¤É¤ÎSNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È±¿ÍÑÂå¹Ô¤ä¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤ò´Þ¤à¡¢SNS¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÁí¹çÅª¤ÊÀïÎ¬Î©°Æ¤«¤é¼Â¹Ô¤Þ¤Ç¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£