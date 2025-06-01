¤Ê¤È¤ê¡¢2025Ç¯10·î¤Ë½é¤Î¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢ー³«ºÅ·èÄê¡ª6·î6Æü(¶â)¤Ë¶ÊÌ¾Ì¤¸ø³«¤Î¿·¶Ê¥ê¥êー¥¹¤â·èÄê¡£

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Music Video URL : https://youtu.be/VDdLF1YubI0
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10/26(Æü)ÂæËÌ Zepp New Taipei
11/8(ÅÚ)¥Ð¥ó¥³¥¯ Union Hall 1
11/22(ÅÚ)¥½¥¦¥ë YES24 LIVE HALL
11/28(¶â)¾å³¤ TBA
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2025Ç¯10·î26Æü¡ÊÆü¡Ë
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Inquires ¡§ Âç¹ãéº½ÑBIG ART / contact@abigart.com / ·î～¶â 11:00 ～18:00
https://www.facebook.com/bigart.tw
2025Ç¯11·î8Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¥Ð¥ó¥³¥¯ Bangkok / Union Hall 1
Inquires ¡§ Avalon Live / https://www.facebook.com/share/16GZXPr8jH/?mibextid=wwXIfr
2025Ç¯11·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¥½¥¦¥ë Seoul / YES24 LIVE HALL
Inquires ¡§
LIVET¡§hello@wanderloch.com
Ticket¡§https://to.livet.one/natori
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¾å³¤ Shanghai / TBA
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ËÌµþ Beijing / TBA
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6/20(¶â) 19:00 ～¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®³«»Ï¡£
¾ÜºÙ¡§https://t.unext.jp/r/natori
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2026Ç¯2·î18Æü(¿å) ÆüËÜÉðÆ»´Û ³«¾ì 17:30 / ³«±é 18:30¡ãÄÉ²Ã¸ø±é¡ä
2026Ç¯2·î19Æü(ÌÚ) ÆüËÜÉðÆ»´Û ³«¾ì 17:30 / ³«±é 18:30
»ØÄêÀÊ¡§\8,500(ÀÇ¹þ) / »ØÄêÀÊ(U-22³ä) \7,500(ÀÇ¹þ)
Â¾¸ø±é¾ÜºÙ¤Ï¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://natori-official.com/
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