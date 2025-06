¡Ö¿À¸ÍÏ»¹Ã¥ßー¥Ä¡¦¥¢ー¥È2025 beyond¡×¸øÊç¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È15ÁÈ·èÄê¡ª ～6·î2Æü(·î)¤«¤é¤ÏÁ°Çä¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¤òÈÎÇä～

阪神電気鉄道株式会社

六甲山観光株式会社(本社:神戸市灘区 社長:妹尾昭孝)は、2025年8月23日(土)~11月30日(日)まで神戸・六甲山上を舞台とした現代アートの芸術祭「神戸六甲ミーツ・アート2025 beyond」を開催します。

※公募アーティスト参考作品 クレジットは一項目作品画像:クレジット一覧に記載

この度、公募アーティストが決定しましたのでお知らせします。公募作品は「環境への視座と思考」をテーマに、2025年2月1日(土)~4月6日(日)の期間で募集し、応募総数389点のプランが集まりました。その後、4月21日(月)に公募1次審査会が実施され、15組の入選者が決まりました。今後、入選者は作品プランを具体化し、8月1日(金)から随時現地での制作を行います。

また、招待アーティストと特別展示アーティストの11組が新たに加わりました。

なお、6月2日(月)から7月31日(木)までの期間は、各種鑑賞パスポートを前売価格にて販売いたします。

【公募アーティスト】(15組) ※敬称略・50音順

池ヶ谷陸+林浩平+上條悠、石島基輝、岡留優、風の環、北村拓也、松蔭中学校・高等学校 美術部、studio SHOKO NARITA、遠山之寛、ヘルマン・ファン・デン・マウイセンベルグ、堀園実、村上史明、山羊のメリーさん、山田愛、山田毅、林廻(rinne)

招待・特別展示アーティストも追加で11組決定! ※各アーティストの詳細は別紙をご確認ください。

【招待アーティスト】(10組) ※敬称略・50音順

Artist in Residence KOBE(AiRK)、乾久子、nl/rokko project、鍵井靖章、川原克己、C.A.P.(芸術と計画会議)、高橋銑(※1)、チャール・ハルマンダル、Trivial Zero、やなぎみわ

【特別展示】Michele De Lucchi(ミケーレ・デ・ルッキ)

■公募大賞

完成した作品を以て8月21日(木)に2次審査を行い、神戸六甲ミーツ・アート2025 beyond公募大賞を決定します。また、8月22日(金) の表彰式にて、神戸六甲ミーツ・アート2025 beyond 公募大賞の発表と表彰及びレセプションパーティーを行います。

【神戸六甲ミーツ・アート2025 beyond公募大賞】

・グランプリ 1組(賞金150万円)

・準グランプリ 1組(賞金50万円)

・奨励賞 2組(賞金30万円)

[表: https://prtimes.jp/data/corp/5180/table/3320_1_cf323898ad575067eb5c6802a587ffda.jpg ]

一項目作品画像:クレジット一覧

(1)池ヶ谷陸+林浩平+上條悠《入れ子の教会》2017年、ベルリン 撮影:Masaya KATO(2)石島基輝《降り立つ時間-雨と靴》2024年(3)岡留優《サードパーティー》2025年、「2024年度 京都市立芸術大学作品展」、京都市立芸術大学(京都)撮影:津村侑希(4)風の環(5)北村拓也《重奏の家》2025年、撮影:新山源一郎(6)松蔭中学校・高等学校 美術部《FISH STORY2~銀魚鉄道の夜》2024年、神戸六甲ミーツ・アート2024 beyond「六甲山芸術劇場」(神戸・六甲山)(7)studio SHOKO NARITA《Photo Receptor》2020年 撮影:Takuma Matsuda(8)遠山之寛《タカシマ松戸事業所》2022年(千葉県)撮影:中村絵(9)ヘルマン・ファン・デン・マウイセンベルグ《Seaweed Recording Studio (as part of collective Verstrengeld)》2024年、「Open doen」、Club Solo(ブレダー) 撮影:Hussel Zhu(10)堀園実《ことばとは》2010年、個展「ことばとは」、ガレリア・グラフィカbis(11)村上史明《風景幻灯機》2016年、県北芸術祭、旧美和中学校(茨城)(12)山羊のメリーさん《猫 Frontier》2023年、「Frontier」、有隣堂(13)山田愛《真鏡》2024年、YOSHINO 20 ART FESTIVAL(吉野山)撮影:Haruka Oka(14)山田毅(副産物産店)《The end is in the beginning and yet you go on.》2024年、高島屋×京都市立芸術大学 「NEW VINTAGE展」(京都府)撮影:山根香(15)林廻(rinne)《J39.5》2025年、Milan Design Week 2025(ALCOVA 2025/Villa Borsani)AtMa inc. / Photo by Shunsuke Watanabe

■「神戸六甲ミーツ・アート2025 beyond」開催概要

【会期】2025年8月23日(土)~11月30日(日)

【開催時間】10:00~17:00 ※営業日・時間は会場により一部異なります。

【会場】

ミュージアムエリア(ROKKO森の音ミュージアム・六甲高山植物園・新池)、六甲ケーブル(六甲ケーブル下駅・山上駅)、天覧台、兵庫県立六甲山ビジターセンター(記念碑台)、六甲山サイレンスリゾート(旧六甲山ホテル)、トレイルエリア、みよし観音エリア、六甲ガーデンテラスエリア、風の教会エリア

【アーティスト】

Artist in Residence KOBE(AiRK)、池ヶ谷陸+林浩平+上條悠、イケミチコ、石島基輝、乾久子、岩崎貴宏、Winter/Hoerbelt(ヴィンター/ホルベルト)、植田麻由、nl/rokko project、岡田裕子、岡留優、長雪恵、小谷元彦、開発好明、鍵井靖章、風の環、川原克己、川俣正、北川太郎、北村拓也、C.A.P.(芸術と計画会議)、倉知朋之介、佐藤圭一、さとうりさ、さわひらき、松蔭中学校・高等学校 美術部、白水ロコ、studio SHOKO NARITA、須田悦弘、園田源二郎、高野千聖(※1)、高橋匡太(※1)、高橋銑(※1)、高橋瑠璃(※1)、田中望、チャール・ハルマンダル、遠山之寛、Trivial Zero、ナウィン・ラワンチャイクン、中村萌、奈良美智、西田秀己、パインツリークラブ、船井美佐、ヘルマン・ファン・デン・マウイセンベルグ、堀尾貞治×友井隆之、堀園実、三梨伸、村上史明、村松亮太郎/NAKED, INC.、山羊のメリーさん、やなぎみわ、山田愛、山田毅、林廻(rinne)、WA!moto."Motoka Watanabe"

《特別展示》Michele De Lucchi(ミケーレ・デ・ルッキ) (6月2日現在)

【料金】大人=中学生以上、小人=4歳~小学生、3歳以下無料

※当芸術祭会期限定で上記に大人+800円、小人+400円で「シダレミュージアム2025 エモい展」に割引入場できるセット券も販売。(8月23日(土)~11月24日(月・休)まで)

<夜間イベント>

「ひかりの森~夜の芸術散歩~」

夜間限定の光のアート作品が、ROKKO森の音ミュージアムと六甲高山植物園を幻想的に彩ります。

昼夜パス、夜パスで入場が可能です。

【会期】2025年9月20日(土)~11月30日(日)の土日祝

【開催時間】17:00~20:00

【会場】ROKKO森の音ミュージアム、六甲高山植物園

【アーティスト】鍵井靖章、高橋匡太(※1)、村松亮太郎/NAKED, INC.

主催:六甲山観光株式会社、阪神電気鉄道株式会社

特別助成・協賛:神戸市、阪急阪神ホールディングス株式会社

助成・協力:公益財団法人 神戸市民文化振興財団

総合ディレクター:高見澤清隆

(※1)高ははしごだか

参考資料:

https://prtimes.jp/a/?f=d5180-3320-6e79888278d94b5af57df32d2c9b7b03.pdf

六甲山ポータルサイト https://www.rokkosan.com/

リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/docs/86f90164b472552843538dd1441789e16cf3d7c0.pdf

発行元:阪急阪神ホールディングス

大阪市北区芝田1-16-1