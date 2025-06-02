21 ¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¥»¥óÁª¼ê·ÀÌó¹ç°Õ(·ÑÂ³)¤Î¤´Êó¹ð

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#21 ¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¥»¥ó -Eric Jacobsen-¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó
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I am super excited to be coming back to the Robots again this season! MITO has been a great home and a place I love! I can¡Çt wait to see all the booster at our first game! Thank you for your support! GO GO ROBOTS!
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