21 ¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¥»¥óÁª¼ê·ÀÌó¹ç°Õ(·ÑÂ³)¤Î¤´Êó¹ð

株式会社茨城ロボッツ・スポーツエンターテインメント

茨城ロボッツでは、りそなグループB.LEAGUE 2025-26シーズンにおいて、#21 エリック・ジェイコブセン選手との選手契約が合意に至りましたので、ご報告いたします。

#21 エリック・ジェイコブセン -Eric Jacobsen-

ポジション

PF/C

身長/体重

208cm/116kg

生年月日

1994年6月2日

出身地

アメリカ合衆国

出身校

アリゾナ州立大学

経歴

2016-17 アデレード36ers(オーストラリアNBL)

2017-19 ライジングゼファー福岡

2020.1-21 仙台89ERS

2021- 茨城ロボッツ

2024-25シーズン スタッツ :https://www.bleague.jp/roster_detail/?PlayerID=12634

エリック・ジェイコブセン選手 コメント

今シーズンもロボッツに戻ってくることができて、とても嬉しいです。水戸は素晴らしいホームであり、大好きな場所です!

初戦でブースターの皆様に会うのが待ちきれません!いつも応援ありがとうございます!

GO GO ROBOTS!

I am super excited to be coming back to the Robots again this season! MITO has been a great home and a place I love! I can’t wait to see all the booster at our first game! Thank you for your support! GO GO ROBOTS!

落慶久GM コメント

ジェイコブセン選手は、オフェンスではチームメイトをオープンにする献身的かつ効果的なスクリーンをかけ、また自らも積極的にリングにアタックし、対戦相手へ脅威を与えてくれます。また、ディフェンスではインサイドでフィジカルにディフェンスするだけでなく、リムプロテクトやリバウンドの役割をこなすチームディフェンスの核であり、常にハードワークするプレースタイルは、ロボッツがステップアップしていく上で欠かせない選手だと考えています。

過去2シーズンは怪我の影響もあり、プレー面での貢献は、ジェイコブセン選手本人も満足ではなかったとのことですが、来シーズンは怪我も完治し、オフシーズンで自らの課題に向き合い、成長し、万全の状態でチームの勝利に貢献してくれると思っています。また、オフコートにおいても、チームの中心として高いプロフェッショナルマインドと人間性でチームを鼓舞し、チームカルチャー構築に引き続き大きく貢献してくれることに期待しています。