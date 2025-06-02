Èó±ÄÍø³ô¼°²ñ¼Òeumo¶¦Æ±ÂåÉ½¼èÄùÌò¤ÎÉð°æ¹À»°¡Ê¤¿¤±¤¤¤³¤¦¤¾¤¦¡Ë»á¤¬GOLFIN¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー½¢Ç¤
GOLFIN¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓÈó±ÄÍø³ô¼°²ñ¼Òeumo¶¦Æ±ÂåÉ½¼èÄùÌò¤ÎÉð°æ¹À»°¡Ê¤¿¤±¤¤ ¤³¤¦¤¾¤¦¡Ë»á¤ò¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Éð°æ»á¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Æ¥£ー¥ëÁÈ¿¥¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥óµ»½Ñ¤äÊ¬»¶·¿¼Ò²ñ¤Î¹½ÃÛ¤Ë¤âÀºÄÌ¤·¤¿¼Â¶È²È¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎËÉÙ¤ÊÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¡¢GOLFIN¤ÎWeb3µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
Éð°æ ¹À»°¡Ê¤¿¤±¤¤ ¤³¤¦¤¾¤¦¡Ë
Èó±ÄÍø³ô¼°²ñ¼Òeumo ¶¦Æ±ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¿¼Ò²ñ³èÆ°²È¡¿¼Ò²ñ¥·¥¹¥Æ¥à¥Ç¥¶¥¤¥Êー
Éð°æ¹À»°»á
1983Ç¯¡¢²£ÉÍÀ¸¤Þ¤ì¡£ ¹â¹»Â´¶È¸å¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤ò»Ö¤·¡¢ÅÏÊÆ¡£Citrus College·Ý½Ñ³ØÉô²»³Ú³Ø²Ê¤òÂ´¶È¡£µ¢¹ñ¸å¤Ëµ¯¶È¤¹¤ë¤âÅÝ»º¡¦»ö¶ÈÇäµÑ¤ò·Ð¸³¡£¡Ö´Ø¤ï¤ë¤â¤ÎÁ´¤Æ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤¬´ë¶È¤Î»ÈÌ¿¡×¤È¹Í¤¨¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¡¢2007Ç¯¤Ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¤òÁÏ¶È¡£2017Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È´ë¶ÈÂç¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¡£¥Æ¥£ー¥ëÁÈ¿¥¡¦¥Û¥é¥¯¥é¥·ー·Ð±ÄÅù¡¢¼«Î§Ê¬»¶·¿·Ð±Ä¤ÎÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëÂè°ì¿Í¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ø¤Î´ó¹Æ¡¦¹Ö±é¡¦ÁÈ¿¥»Ù±ç¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¡£2024Ç¯¸½ºß¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£ÄÌ²ß¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÈó±ÄÍø³ô¼°²ñ¼Òeumo¤Î¶¦Æ±·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤Æ¿·¤·¤¤¶âÍ»¤Ë´Ø¤ï¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢SDGs¡¢ÁÈ¿¥³«È¯¡¢¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¡¢¥Õ¥§¥¢¥È¥ìー¥É¡¢¥¨¥·¥«¥ë¾ÃÈñ¡¢ÃÏ°è¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¢ÃÏÊýÁÏÀ¸¡¢ÇÀ¶ÈDAOÅù¡¢Â¿¿ô¤Î±ÄÍøÈó±ÄÍøÃÄÂÎ¤Î·Ð±Ä¤ò¹Ô¤¦¡£Ãø½ñ¡Ø¼«Á³·Ð±Ä¡Ù¤Ê¤É¡£
¢£Éð°æ¹À»°»á¤è¤ê½¢Ç¤¥³¥á¥ó¥È
GOLFIN¤Ï¡¢web3¤Îµ»½Ñ¤È¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê·ÐºÑ¥â¥Ç¥ë¤È¡¢¥²ー¥à¤Î¸ä³ÚÀ¤È¡¢¥æー¥¶ーÆ±»Î¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤È¤òÍ»¹ç¤·¤¿¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿¼¡À¤Âå¥²ー¥à¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë´Ø¤ï¤ì¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
GOLFINÁÏ¶È¼Ô¡¡¾®¾¾¸
¢£GOLFINÁÏ¶È¼Ô¡¡¾®¾¾¸¤Î¥³¥á¥ó¥È
¤³¤ÎÅÙ¡¢Éð°æ¹À»°»á¤òGOLFIN¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤È¤·¤Æ¤ª·Þ¤¨¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢ÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Éð°æ»á¤Ï¡¢¼«Î§Ê¬»¶·¿¤Î¿·¤·¤¤·Ð±Ä¥â¥Ç¥ë¤òÄó¾§¤·¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÃÏ°è³èÀ²½¤Ê¤É¤Î¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤àÀè¶î¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¼Ò²ñ¤Î»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
GOLFIN¤Ï¡¢Web3µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿Ê¬»¶·¿¤Î¥´¥ë¥Õ¥¨¥³¥Î¥ßー¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ã±¤Ê¤ë¥²ー¥à¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ê¥¢¥ë¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¤òÍ»¹ç¤·¤¿¿·¤·¤¤¥´¥ë¥ÕÊ¸²½¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Éð°æ»á¤Î»ý¤Ä»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÁÈ¿¥±¿±Ä¤ÎÃÎ¸«¤ä¿·¤¿¤Ê·ÐºÑ·÷¤Î¹½ÃÛ¤Ë´Ø¤¹¤ë·Ð¸³¤Ï¡¢GOLFIN¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¿¼¤¯¶¦ÌÄ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー½¢Ç¤¤òµ¡¤Ë¡¢GOLFIN¤¬¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥´¥ë¥Õ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡×¤È¤·¤ÆÈ¯Å¸¤·¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬»²²Ã¤·¤ä¤¹¤¤¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Éð°æ»á¤È¤È¤â¤Ë³×¿·¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
º£¸å¤â¡¢¥´¥ë¥Õ¤ÈWeb3µ»½Ñ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿³×¿·Åª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¡¢¥æー¥¶ー¤Ë¤È¤Ã¤Æ²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Éð°æ»á¤È¶¦¤Ë¡¢GOLFIN¤Î¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
GOLFIN
¢§¡ØGOLFIN¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ØGOLFIN¡Ù¤Ï¡¢¥ê¥¢¥ë¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÎÍ»¹ç¤òÄÌ¤¸¤Æ¥´¥ë¥Õ¥¨¥³¥Î¥ßー¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡¢NFT¤ÈGPSµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿À¤³¦½é¤Î¥´¥ë¥Õ¥²ー¥à¤Ç¤¹¡£¥×¥ì¥¤¥äー¤Ï¥²ー¥àÆâ¤Ç¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼ý½¸¤·¡¢¼ÂÀ¤³¦¤Ç¤Î¥´¥ë¥Õ¥×¥ì¥¤¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¶¯²½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥²ー¥àÆâ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥¹¥«¥éーÀ©ÅÙ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Á´À¤Âå¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³ÍÆÀ¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÏNFT¤È¤·¤Æ¼è°ú¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¤äPVP¥âー¥É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥×¥ì¥¤¥äー¤È¶¥¤¤¹ç¤¤¡¢¾Þ¶â¤äÊó½·¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¡ ²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§¥ï¥ó¥Àー¥¦¥©ー¥ë³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§µþÅÔ»Ô²¼µþ¶èÀ¾¶Ä®163 µþÅÔ±ØÁ°Áý°æ¥Ó¥ë4F (ËÜ¼Ò)
Åìµþ¥ª¥Õ¥£¥¹¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¿·¶¶5-12-7 Totsu¿·¶¶¥Ó¥ë4F
ÂåÉ½¼Ô¡§¾®¾¾ ¸
ÀßÎ©¡§2017Ç¯6·î
»ñËÜ¶â¡§5000Ëü±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Web3¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¥²ー¥à¡ÖGOLFIN¡×¤ò³«È¯
GOLFIN¤Ï¡¢NFT¤ÈGPS¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿À¤³¦½é¤Î¥´¥ë¥Õ¥²ー¥à¤Ç¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¤¬¼«Ê¬¼«¿È¤Î¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò½êÍ¤·¡¢¥²ー¥àÆâ¤Ç¤Î·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¤³¤ì¤é¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£
¸ø¼°HP¡§https://wonder-wall.tech/
¡ã¥ê¥ó¥¯°ìÍ÷¡ä
GOLFIN¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ¿·¾ðÊó¤Ï°Ê²¼¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
X JP (µìTwitter)¡§ https://x.com/GOLFIN_official
X GL (µìTwitter)¡§ https://x.com/golfin_gl(https://x.com/golfin_gl)
Discord¡§ https://discord.gg/BrzYwcxdun
Instagram¡§ http://instagram.com/golfin_official
¸ø¼°HP¡§ https://golfin.io/(https://golfin.io/)
ÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Î¤ªÌä¹ç¤»Àè
·Ð±Ä´ë²è¼¼¡§¿·ÀîÅ¯Ê¿/ÍèÂ¼°í¿Í
Mail¡§wonder-pr@wonderwall-g.com