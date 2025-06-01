¥Ðー¥Á¥ã¥ë¤Ç¤â¥ê¥¢¥ë¤Ç¤â¡È²ñ¤¨¤ë¡É¥¢¥¤¥É¥ëVTuber¡Ö¤é¤Ó¤Ñ¤ì!!¡×¡¢¿·¶ÊMV¡ØWelcome to Palette Land¡Ù¤ò6·î15Æü21»þ¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒBlackbox¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ºäËÜÎ¶Í¥¡Ë¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¡È²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤±¤ë¥¢¥¤¥É¥ëVTuber¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡É¥é¥Ö¥Ü¥Ã¥¯¥¹½êÂ°¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ø¤é¤Ó¤Ñ¤ì!!¡Ù¤¬¡¢¿·¶Ê¡ØWelcome to Palette Land¡Ù¤Î¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò¡¢2025Ç¯6·î15Æü¡ÊÆü¡Ë21:00¤è¤ê¡¢¤é¤Ó¤Ñ¤ì!!¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜ³Ú¶Ê¤Î¥ê¥êー¥¹¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ç²ñ¤¨¤ë¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤é¤Ó¤Ñ¤ì!! Release Mini Live ~Welcome to Palette Land~¡×¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£6·î29Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢Åìµþ¡¦Áã³ûIFNESS¤Ë¤Æ¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
VTuber¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¡ªÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤ë¡È¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É·Ï¡É¥¢¥¤¥É¥ë¡Ö¤é¤Ó¤Ñ¤ì!!¡×¤¬Ì¥¤»¤ë¡¢¿Ê²½·Ï¥é¥¤¥ÖÂÎ¸³
¥Ðー¥Á¥ã¥ë¤Ç¤â¥ê¥¢¥ë¤Ç¤â¡È¤«¤ï¤¤¤¤¡É¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¼¡À¤ÂåVTuber¥¢¥¤¥É¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¤é¤Ó¤Ñ¤ì!!¡×¡£YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï3Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¡¢Àª¤¤¤òÁý¤¹Èà½÷¤¿¤Á¤ÎºÇ¿·¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¡ØWelcome to Palette Land¡Ù¤ÎMV¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
MV¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¾ðÊó
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡Û¡ØWelcome to Palette Land¡Ù
¡ÚÆü»þ¡Û2025Ç¯6·î15Æü¡ÊÆü¡Ë21:00～
¡Ú»ëÄ°ch¥ê¥ó¥¯¡Ûhttps://www.youtube.com/@lovvipale_lvv
¥ª¥Õ¥é¥¤¥óMini Live¤â³«ºÅ¡ªÆÃÊÌÂÎ¸³¤ò¥ê¥¢¥ë¤Ç
¿·¶Ê¡ØWelcome to Palette Land¡Ù¥ê¥êー¥¹¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤Ç¤Î¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅ·èÄê¡ª
²ñ¾ì¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤Îµ÷Î¥¤¬¤°¤Ã¤È¶á¤¯¤Ê¤ë¡ÈÁã³ûIFNESS¡É¡£¤³¤³¤Ç¤·¤«´Ñ¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢À¸¤Î¡Ö¤é¤Ó¤Ñ¤ì!!¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸Þ´¶¤Ç´¶¤¸¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏFANBOX²ñ°÷¸ÂÄê¤ÎÀè¹Ô¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¤â¼Â»Ü¡£Ëè·î¤ÎÇÛ¿®¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄ¶¤¨¤ë¡¢ÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
¡ÚÆâÍÆ¡Û¤é¤Ó¤Ñ¤ì!! Release Mini Live ~Welcome to Palette Land~
¡ÚÆüÄø¡Û2025Ç¯6·î29Æü¡ÊÆü¡Ë
¡Ú²ñ¾ì¡ÛÁã³ûIFNESS¡ÊÅìµþÅÔËÅç¶èÁã³û3ÃúÌÜ25－10 ¥Ð¥í¥ó¥Ï¥¤¥ÄÁã³ûB1¡Ë
²ñ¾ì¸ø¼°¥µ¥¤¥È(https://sugamo.if-ness.com/)
¡Ú³«¾ì¡Û12:00¡ÊÀ°Îó³«»Ï11:45～¡Ë
¡Ú³«±é¡Û12:30
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥È¡Û3,000±ß¡ÊÊÌÅÓ¥É¥ê¥ó¥¯Âå600±ß¡Ë
¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
¡ÚFANBOXÀè¹ÔÈÎÇä¡Û6·î2Æü¡Ê·î¡Ë0:00～6·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë23:59
¡ÊÂÐ¾Ý¡§¤é¤Ó¤Ñ¤ì!!¥á¥ó¥Ðー¤¤¤º¤ì¤«¤ÎFANBOX¡Ö¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥×¥é¥ó°Ê¾å¡×²ñ°÷¡Ë
¡Ú°ìÈÌÈÎÇä¡Û6·î9Æü¡Ê·î¡Ë0:00～6·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë23:59
ÈÎÇä¥µ¥¤¥È¡§ZAIKO(https://lovvebox.zaiko.io/e/welcome-to-palette-land)¡Ê»öÁ°ÅÐÏ¿¿ä¾©¡Ë
¡ÖVTuber¤È¥ê¥¢¥ë¤¬·Ò¤¬¤ë»þÂå¡×¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ø
¤é¤Ó¤Ñ¤ì!!¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ðー¼«¿È¤¬´ë²è¤ä¤Ë¤â·È¤ï¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÇÛ¿®¡¢²»³Ú³èÆ°¡¢¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î½Ð±é¤Ê¤É¡¢¥Ðー¥Á¥ã¥ë¤È¥ê¥¢¥ë¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤Æ³èÌö¤¹¤ë¡È²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤±¤ëVTuber¡É¥°¥ëー¥×¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢²èÌÌ±Û¤·¤Î¤«¤ï¤¤¤µ¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Î¥¨¥ó¥¿¥áÀ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤Îµ÷Î¥´¶¤Î¶á¤µ¡¢¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¥ê¥¢¥ë¤È¥Ðー¥Á¥ã¥ë¤ò¹Ô¤Íè¤·¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤·Â³¤±¤ë»Ñ¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤òÄÏ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤â¤Ê¤¯¸ø³«¤µ¤ì¤ë¿·¶Ê¡ØWelcome to Palette Land¡Ù¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡Ö¤é¤Ó¤Ñ¤ì!!¡×¤Î¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤ÎËë³«¤±¤È¤Ê¤ë°ìºî¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î¡Ö¤é¤Ó¤Ñ¤ì!!¡×¤Ë¡¢¤É¤¦¤¾¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
[Æ°²è1: https://www.youtube.com/watch?v=rkoB92bYBc0 ]
¥¿¥ì¥ó¥È¾ðÊó
°ª¶õ¤«¤Î¤ó¡Ê¤¢¤ª¤¾¤é¤«¤Î¤ó¡Ë
¤é¤Ó¤Ñ¤ì!!︎¤Î²Î¾§Ã´Åö¡£
¥«¥éー¡§¥Ö¥ëー
X¡§https://x.com/kanon_lvv
YouTube¡§https://www.youtube.com/@kanon_lvv(https://www.youtube.com/@kanon_lvv)
ºé°¦¤ê¤Ü¤ó¡Ê¤µ¤¯¤é¤ê¤Ü¤ó¡Ë
¤é¤Ó¤Ñ¤ì!!︎¤Î¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥óÃ´Åö¡£
¥«¥éー¡§¥Ô¥ó¥¯
X¡§https://x.com/ribbon_lvv
YouTube¡§https://www.youtube.com/@ribbon_lvv(https://www.youtube.com/@ribbon_lvv)
¶é¿¹¤è¤â¤®¡Ê¤¤¤Ì¤â¤ê¤è¤â¤®¡Ë
¤é¤Ó¤Ñ¤ì!!︎¤ÎÆ¬Ç¾Ã´Åö¡£
¥«¥éー¡§¥°¥êー¥ó
X¡§https://x.com/yomogi_lvv¡¡
YouTube¡§https://www.youtube.com/@yomogi_lvv(https://www.youtube.com/@yomogi_lvv)
¤é¤Ó¤Ñ¤ì!!︎
²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤±¤ë¥¢¥¤¥É¥ëVTuber3¿ÍÁÈ¡£
¥Ðー¥Á¥ã¥ë¤Ç¤â¥ê¥¢¥ë¤Ç¤â³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¨¥ó¥¿¥á¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
X¡§https://x.com/lovvipale_lvv
YouTube¡§https://www.youtube.com/@lovvipale_lvv
[Æ°²è2: https://www.youtube.com/watch?v=wZMJroEnPYc ]
²ñ¼Ò³µÍ×¢£¥é¥Ö¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ø¥é¥Ö¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤Ï¡¢²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤±¤ë½÷À¥¢¥¤¥É¥ëVTuber¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¥Ðー¥Á¥ã¥ëÀ¤³¦¤Ç¤ÏÆü¡¹¤Î³Ú¤·¤¤ÂÎ¸³¤ò¹¤¯ÆÏ¤±¡¢¥ê¥¢¥ëÀ¤³¦¤Ç¤Ï¤³¤³¤Ç¤·¤«ÂÎ¸³¤Ç¤¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥é¥Ö¥Ü¥Ã¥¯¥¹¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://lovvebox.com/¡¡
¢£³ô¼°²ñ¼ÒBlackbox¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒBlackbox¤Ï¡¢¥Ðー¥Á¥ã¥ë¤Ç¤â¥ê¥¢¥ë¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë2.5¼¡¸µVTuber¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤·¤¿¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Ç¤¹¡£
¡¦Ì¾¾Î¡§³ô¼°²ñ¼ÒBlackbox
¡¦ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ºäËÜÎ¶Í¥
¡¦½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É3-7-1 ¿·½É¥Ñー¥¯¥¿¥ïーNÅï30³¬
¡¦´ë¶ÈHP¡§https://blackbox-inc.com/