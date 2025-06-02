¡Ø»Ò°é¤ÆDX¡Ù¤Î¡ÖÈ¼Áö·¿ÁêÃÌ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡×¤¬ÀÅ²¬¸©ÈØÅÄ»Ô¤ÇÆ³Æþ¡ª
¡¡Êì»Ò¥â³ô¼°²ñ¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡¢¼«¼£ÂÎ¤Î»Ò°é¤Æ´ØÏ¢»ö¶È¥Ç¥¸¥¿¥ë²½»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡Ø»Ò°é¤ÆDX(R)¡Ù¤Î¡ÖÈ¼Áö·¿ÁêÃÌ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡×¤¬ÀÅ²¬¸©ÈØÅÄ»Ô¤ÇËÜÆ³Æþ¤µ¤ì6·î2Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê±¿ÍÑ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÈØÅÄ»Ô¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿»Ò°é¤Æ»Ù±çºö¤È¤·¤ÆÊì»Ò¼êÄ¢¥¢¥×¥ê¡ØÊì»Ò¥â¡Ù¤òÆ³Æþ¤·¡¢2017Ç¯9·î¤è¤ê¡Ø¤¤¤ï¤¿»Ò°é¤Æ¥¢¥×¥ê¡Ù¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢¡ÖÈ¼Áö·¿ÁêÃÌ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡×¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¡ØÊì»Ò¥â¡Ù¤òÄÌ¤¸¤ÆÇ¥¿±ÆÏ¤ÎÄó½Ð¤È¡ÖÇ¥ÉØ¤Î¤¿¤á¤Î»Ù±çµëÉÕ¶â¡×¤Î¿½ÀÁ¡¢Êì»Ò¼êÄ¢¸òÉÕ»þ¤ÎÍèÄ£Í½Ìó¤¬¥¢¥×¥ê¤«¤é²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡ÃÏ°è¤Ç¤Î°Â¿´¤Ê»Ò°é¤Æ¤ò»Ù¤¨¤ë»Ù±çºö¤¬À°¤¦ÀÅ²¬¸©ÈØÅÄ»Ô¤ÇÈ¼Áö·¿ÁêÃÌ»Ù±ç¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¡ª
¡¡ÈØÅÄ»Ô¤Ç¤Ï¡¢ÈØÅÄ»Ô¤³¤É¤â·×²è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¤³¤É¤â¡¦¼ã¼Ô¤¬¿´¤«¤é°Â¿´¤Ç¤¡¢¼è¤ê´¬¤¯Á´¤Æ¤ÎÀ¤Âå¤Î¿Í¤¬¹¬¤»¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¤Þ¤Á¡×¤ò´ðËÜÍýÇ°¤È¤·¡¢Êì¿Æ¤È¤³¤É¤â¤Î·ò¹¯ÊÝ»ýÁý¿Ê¤Î¤¿¤á¤Î»Ù±ç¤Î½¼¼Â¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2017Ç¯9·î¤«¤é¤ÏÊì»Ò¼êÄ¢¥¢¥×¥ê¡ØÊì»Ò¥â¡Ù¤òÆ³Æþ¤·¡¢¡Ø¤¤¤ï¤¿»Ò°é¤Æ¥¢¥×¥ê¡Ù¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Ç¥»ºÉØ¤È»Ò¤É¤â¤Î·ò¹¯¥Çー¥¿¤ÎµÏ¿¡¦´ÉÍý¤äÍ½ËÉÀÜ¼ï¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë´ÉÍý¡¢½Ð»º°é»ù¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ä»Ô¤¬ÇÛ¿®¤¹¤ëÃÏ°è¾ðÊó¤Ê¤É¤¬¥¢¥×¥ê¤«¤é³ÎÇ§²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿Æ±»Ô¤Ç¤Ï¡¢»Ò°é¤Æ¤ä¶µ°é¤Ø¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤Î³èÍÑ¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢½»Ì±¤ÎÍøÊØÀ¤ò¹â¤á¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬½¸¤Þ¤ëÌ¥ÎÏÅª¤Ê¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡ØÊì»Ò¥â¡Ù¤ÎÄÉ²Ãµ¡Ç½¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡Ø»Ò°é¤ÆDX¡Ù¤Î¡ÖÈ¼Áö·¿ÁêÃÌ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡×¤òÆ³Æþ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤¬¤è¤êÊØÍø¤Ë¼êÂ³¤¤¬¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤È»Ò°é¤Æ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë½¼¼Â¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢ËþÂÅÙ¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¥¢¥×¥ê¤ò³èÍÑ¤·¤Æ»Ò°é¤Æ¤Ë·¸¤ë¼êÂ³¤¤ÎÍøÊØÀ¤ò¸þ¾å¡ª
¡¡ÈØÅÄ»Ô¤Ç¤Ï¡ÖÈ¼Áö·¿ÁêÃÌ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡×¤ò¡¢Ç¥¿±ÆÏ¤ÎÄó½Ð¤È¡ÖÇ¥ÉØ¤Î¤¿¤á¤Î»Ù±çµëÉÕ¶â¡×¤Î¿½ÀÁ¡¢Êì»Ò¼êÄ¢¸òÉÕ»þ¤ÎÍèÄ£Í½Ìó¤Ë³èÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£ÍøÍÑ¼Ô¤ÏÇ¥¿±ÆÏ¤ÈµëÉÕ¶â¤Î¿½ÀÁ¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¼Â»Ü¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢ÍèÄ£Í½Ìó¤â¥¢¥×¥ê¤òÄÌ¤·¤Æ24»þ´Ö¤É¤³¤«¤é¤Ç¤â¼Â»Ü¤Ç¤¡¢ÂÔ¤Á»þ´Ö¤Î·Ú¸º¤äº®»¨¤Ë¤è¤ëÌ©½¸¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼«¼£ÂÎ¿¦°÷¤Ï²óÅúÆâÍÆ¤ò¤â¤È¤Ë»öÁ°½àÈ÷¤ä¶ÈÌ³Ä´À°¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢»öÌ³½èÍý¤Î¸úÎ¨²½¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¤â¡¢¤è¤ê´ÊÃ±¤Ë¼êÂ³¤¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ÎÀ°È÷¤È°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¹ç¤Ã¤¿ÀÚ¤ìÌÜ¤Î¤Ê¤¤»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤ÎÉéÃ´¤äÉÔ°Â¤ò²ò¾Ã¤·¡¢ÊØÍø¤Ç°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ê»Ò°é¤Æ´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãÀÅ²¬¸©ÈØÅÄ»Ô¡¡ÁðÃÏ Çî¾¼»ÔÄ¹¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¡ËÜ»Ô¤Ç¤Ï¡¢»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤Ë¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¡¢ÈØÅÄ¤ÇÊë¤é¤½¤¦¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢»Ò°é¤Æ»Ù±çÂÎÀ©¤Î½¼¼Â¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£2017Ç¯9·î¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤ï¤¿»Ò°é¤Æ¥¢¥×¥ê¡×¤Î¡ØÊì»Ò¥â¡Ù¤òÆ³Æþ¤·¡¢»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿»ÔÌ±¤Î³§ÍÍ¤Ë¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¡ØÊì»Ò¥â¡Ù¤ò¤µ¤é¤ËÊØÍø¤Ê¥¢¥×¥ê¤È¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¡¢»Ò°é¤Æ¤Ë´Ø¤¹¤ëÉÔ°Â¤ä¤´ÉéÃ´¤òÏÂ¤é¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¡ÖÈ¼Áö·¿ÁêÃÌ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡×¤òÆ³Æþ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êÇ¥¿±ÆÏ¤ÎÄó½Ð¤ä¡ÖÇ¥ÉØ¤Î¤¿¤á¤Î»Ù±çµëÉÕ¶â¡×¤Î¿½ÀÁ¡¢Êì»Ò·ò¹¯¼êÄ¢¸òÉÕ»þ¤ÎÍèÄ£Í½Ìó¤¬¡¢¡ØÊì»Ò¥â¡Ù¤Ë¤Æ¼êÂ³¤²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤«¤é¤â°ú¤Â³¤¡¢¤è¤ê°Â¿´¤¤¤¿¤À¤±¤ë»Ò°é¤Æ´Ä¶¤ÎÀ°È÷¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤Î³§ÍÍ¡¢¤´²ÈÂ²¤ÎÊý¡¹¤Ë¡¢¤¼¤Ò¡¢¿·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¤¤¤ï¤¿»Ò°é¤Æ¥¢¥×¥ê¡×¡ØÊì»Ò¥â¡Ù¤ò¤´³èÍÑ¤¤¤¿
¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¡¢Ç¥¿±¤«¤é»Ò°é¤Æ´ü¤Î¼êÂ³¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢É¬Í×¤Ê¿Í¤Ë¾ðÊó¤òÆÏ¤±¡¢ÊÝ¸î¼Ô¡¢¼«¼£ÂÎ¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤Î¼ê´Ö¤òÌµ¤¯¤¹¤³¤È¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò°é¤Æ´ØÏ¢»ö¶È¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¡Ø»Ò°é¤ÆDX¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ÎÆýÍÄ»ù¤ÎÄê´üÍ½ËÉÀÜ¼ïÍ½¿ÇÉ¼¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Ë¸þ¤±¤¿ÃÏ°è¼Â¾Ú¢¨1¤ò¹Ô¤¤¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»Ò°é¤Æ´ØÏ¢»ö¶È¤ÎDX¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Î¡ÈÉÔ°Â¤äÉéÃ´¡É¤ò·Ú¸º¤·¡¢¡È°Â¿´¤Ç´ÊÊØ¡É¤Ê»Ò°é¤Æ¼Ò²ñ¤òÃÏ°è¤È¶¦ÁÏ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹Ì¾ ¡§ ¤¤¤ï¤¿»Ò°é¤Æ¥¢¥×¥ê
·î³ÛÎÁ¶â¡ÊÀÇ¹þ¡Ë ¡§ ÌµÎÁ
¡ü¥µー¥Ó¥¹ÆâÍÆ
¡ãÊì»Ò¼êÄ¢¥¢¥×¥ê¡ØÊì»Ò¥â¡Ù¡ä
Ç¥»ºÉØ¤È»Ò¤É¤â¤Î·ò¹¯¥Çー¥¿¤ÎµÏ¿¡¦´ÉÍý¤äÍ½ËÉÀÜ¼ï¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë´ÉÍý¡¢½Ð»º¡¦°é»ù¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ÎÄó¶¡¡¢Î¥¤ì¤¿ÃÏ°è¤Ë½»¤àÁÄÉãÊì¤Ê¤É²ÈÂ²¤È¤Î¶¦Íµ¡Ç½¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹¡¦È¯Ã£¤ÎÌÜ°Â¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë°é»ùÆüµ¡Ö¤Ç¤¤¿¤èµÇ°Æü¡×¤Ê¤É¤ÎÊØÍø¤Êµ¡Ç½¤«¤é¡¢¼«¼£ÂÎ¤¬ÇÛ¿®¤¹¤ëÃÏ°è¤Î¾ðÊó¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°é»ù¤ä»Å»ö¤ËË»¤·¤¤Êì¿Æ¤äÉã¿Æ¤ò½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ëµ¡Ç½¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¡Ø»Ò°é¤ÆDX¡Ù¡ä
¼«¼£ÂÎ¤Î»Ò°é¤Æ´ØÏ¢»ö¶È¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¡£¡ØÊì»Ò¥â¡Ù¤ÎÄÉ²Ãµ¡Ç½¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¡¢Ç¥¿±ÆÏ½Ð¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÄó½Ð¤äÆýÍÄ»ù·ò¿Ç¤Î¼êÂ³¤¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Ê¤É¤ËÂÐ±þ¤·¡¢´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¿·¤¿¤Ê»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤ä¡¢¤è¤êÊØÍø¤Ç°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ê»Ò°é¤Æ´Ä¶¤Î¼Â¸½¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü¥¢¥¯¥»¥¹ÊýË¡
¡ãÊì»Ò¼êÄ¢¥¢¥×¥ê¡ØÊì»Ò¥â¡Ù¡ä
¡¦¥¢¥×¥ê¡§App Store¡¢Google Play¤Ç¡ØÊì»Ò¥â¡Ù¤ò¸¡º÷¡ÊÂÐ±þOS¡§Android 8.0°Ê¾å¡¢iOS 15.0°Ê¾å¡Ë
¡¦Web¥Ö¥é¥¦¥¶¡§https://www.mchh.jp (https://www.mchh.jp)¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹
¡ã¡Ø»Ò°é¤ÆDX¡Ù¡ä
¡¦Web¥Ö¥é¥¦¥¶¡§https://www.mchh.jp/boshimo-kosodatedx ¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹
¢¨ÂÐ¾Ý¼«¼£ÂÎ¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎÊý°Ê³°¤Ç¤â¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª½»¤Þ¤¤¤Î¼«¼£ÂÎ¤Î¾ðÊó¤Ê¤É¤Ï¸ø¼°HP¤Î¾ðÊó¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ¡Ç½¤Ï¡¢¤ª½»¤Þ¤¤¤Î»Ô¶èÄ®Â¼¤Ë¤è¤ê°ìÉôÆâÍÆ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡§¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000018.000099909.html
¢¨¡Ø»Ò°é¤ÆDX¡Ù¤ÏÊì»Ò¥â³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨Google Play¡¢Android¤Ï¡¢Google LLC.¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£¡¡
¢¨App Store¤Ï¡¢Apple Inc.¤Î¥µー¥Ó¥¹¥Þー¥¯¤Ç¤¹¡£
¢¨iOS¤Ï¡¢Apple Inc.¤ÎOSÌ¾¾Î¤Ç¤¹¡£iOS¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëCisco Systems,Inc.¤Þ¤¿¤Ï¤½¤Î´ØÏ¢²ñ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¢¤ê¡¢¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤Ë´ð¤Å¤»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£