¼«Í³¸¦µæ¤¬À¤³¦ÅªÂçÈ¯¸«¤Ë¡ª¡©¡¡¾®³ØÀ¸¡ÊÅö»þ¡Ë¤¬µ®½Å¤Ê¥Ë¥Û¥ó¥ª¥ª¥«¥ß¤ÎÇíÀ½¤òÈ¯¸«¡¢ÏÀÊ¸¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤¬»ùÆ¸½ñ¤Ë¡£°Ë½¸±¡¸÷¤µ¤ó¤«¤é¤Î¿äÁ¦ÂÓ¥³¥á¥ó¥È¤â¡£
³ô¼°²ñ¼Ò ³Ø¸¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊÅìµþ¡¦ÉÊÀî¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÜ¸¶Çî¾¼¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò Gakken¡ÊÅìµþ¡¦ÉÊÀî¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÆîÛêÃ£Ìé¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯6·î2Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¡Ø¤Þ¤Ü¤í¤·¤ÎÆ°Êª¡¡¥Ë¥Û¥ó¥ª¥ª¥«¥ß¡¡¾®³ØÀ¸¡¢¤Ê¤¾¤Î¤Ï¤¯¤»¤¤¤ÎÀµÂÎ¤òÄÉ¤¦¡Ù¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
100Ç¯°Ê¾å¤âÁ°¤ËÀäÌÇ¤·¡¢¤½¤Î¾ÜºÙ¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤Þ¤Ü¤í¤·¤ÎÆ°Êª¥Ë¥Û¥ó¥ª¥ª¥«¥ß¡£¤½¤ÎÀ¤³¦¤Ç6ÂÎÌÜ¤È¤Ê¤ëÇíÀ½¤òÈ¯¸«¤·¤¿¾®³ØÀ¸¡ÊÅö»þ¡Ë¤Î¸¦µæ¤Î²áÄø¤¬¡¢°ìºý¤Î»ùÆ¸½ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¥ÃÈ¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¥«¥Ðー¥¤¥é¥¹¥È¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¤Î¤Ï¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¤Îºä¸ýÍ§²Â»Ò¤µ¤ó¡£
¢¥ÇíÀ½¤òÈ¯¸«¤·¤¿¾®¿¹ÆüºÚ»Ò¤µ¤ó¡£2025Ç¯6·î¸½ºß¤ÏÃæ³Ø3Ç¯À¸¡£
¢¥¾®¿¹¤µ¤ó¤¬Ä´ºº¤·¤¿ÇíÀ½¡£
µ®½Å¤ÊÇíÀ½¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Åö»þ¾®³Ø4Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿¾®¿¹ÆüºÚ»Ò¤µ¤ó¡£2020Ç¯11·î¡¢¤Ä¤¯¤Ð¤Ë¤¢¤ë¹ñÎ©²Ê³ØÇîÊª´Û¤Î¸¦µæ»ÜÀß¤Ë¡¢¸«³Ø¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇË¬¤ì¤¿ºÝ¡¢¥Ë¥Û¥ó¥ª¥ª¥«¥ß¤È»×¤ï¤ì¤ëÇíÀ½¤òÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÆ¬¤ÎÃæ¤Î¥ìー¥Àー¤¬¥Ô¥Ô¥Ã¤ÈÈ¿±þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¾®¿¹¤µ¤ó¤Ï¡¢ÀìÌç²È¤ÎÎÏ¤â¼Ú¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Ä´ºº¤ò³«»Ï¡£ÇíÀ½¤¬¤É¤³¤«¤é¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤ò²òÌÀ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÇíÀ½¤ò¤È¤³¤È¤ó´Ñ»¡¤·¡¢¤Þ¤¿ËÄÂç¤Ê»ñÎÁ¤òÆÉ¤ß¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
1Ç¯¸å¡¢¾®¿¹¤µ¤ó¤ÏÄ´¤Ù¤¿¤³¤È¤ò¡Ø¥ä¥Þ¥¤¥Ì～»ä¤¬²òÌÀ¤·¤¿¤¤Ææ¤Î¥Ë¥Û¥ó¥ª¥ª¥«¥ß～¡Ù¤È¤·¤Æ¼«Í³¸¦µæ¤Ë¤Þ¤È¤á¤¢¤²¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼«Í³¸¦µæ¤Ï¡¢Âè25²ó¡Ö¿Þ½ñ´Û¤ò»È¤Ã¤¿Ä´¤Ù¤ë³Ø½¬¥³¥ó¥¯ー¥ë¡×¡Ê¼çºÅ¡§¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í ¿Þ½ñ´Û¿¶¶½ºâÃÄ¡Ë¤ÇÊ¸Éô²Ê³ØÂç¿Ã¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¥¾®¿¹¤µ¤ó¤¬¤Þ¤È¤á¤¿¼«Í³¸¦µæ¡£
¤½¤Î¸å¡¢Ä´ºº¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿ÀìÌç²È¤Î´«¤á¤â¤¢¤ê¡¢³Ø½ÑÏÀÊ¸¤È¤·¤Æ¤Þ¤È¤á¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¡£ÌÊÌ©¤Ê¸¡¾Ú¤ò½Å¤Í¡¢2024Ç¯2·î¡¢Ãæ³Ø1Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë¾®¿¹¤µ¤ó¤ÏÀìÌç²È¤é¤È¶¦¤ËÏÀÊ¸¡Ø¹ñÎ©²Ê³ØÇîÊª´Û½êÂ¢¥ä¥Þ¥¤¥ÌÇíÀ½É¸ËÜ¤Ï¥Ë¥Û¥ó¥ª¥ª¥«¥ßCanis lupus hodophilax¤«¡©¡Ù¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÇíÀ½¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤«¤é¤ª¤è¤½3Ç¯¤È3¤«·î¡¢¤Ä¤¤¤ËÊ¸¸¥¾ðÊó¤Ê¤É¤«¤é¥Ë¥Û¥ó¥ª¥ª¥«¥ß¤ÎÇíÀ½¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¤³¤È¤Ï¥Ë¥åー¥¹¤Ê¤É¤Ç¤â¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¢¥¿¿¤óÃæ¤¬¾®¿¹¤µ¤ó¡£¼êÁ°¤¬Ä´ºº¤·¤¿ÇíÀ½¡£º¸Ã¼¤Ï¸¦µæ¼Ô¤ÎÀîÅÄ¿°ìÏº»á¡Ê¹ñÎ©²Ê³ØÇîÊª´Û¡Ë¡£±¦Ã¼¤ÏÆ±¤¸¤¯¸¦µæ¼Ô¤Î¾®ÎÓ¤µ¤ä¤«»á¡Ê¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í »³³¬Ä»Îà¸¦µæ½ê¡Ë¡£
º£²ó¤Î½ñÀÒ¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¾Ã¤¨¤¿¥ì¥Ã¥µー¥Ñ¥ó¥À¤òÄÉ¤¨¡ª¡¡·Ù»ëÄ£¡ÖÀ¸¤¤â¤Î·¸¡×»ö·ïÊí¡Ù¡ÊGakken¡Ë¤Ê¤É¤ÎÃø½ñ¤¬¤¢¤ë»ùÆ¸Ê¸³Øºî²È¤Î¤¿¤±¤¿¤Ë¤Á¤Û¤ß¤µ¤ó¤¬¡¢¾®¿¹¤µ¤ó¤ÎÈ¯¸«¤«¤é¸¦µæ¤Î²áÄø¤ò»Ò¶¡¸þ¤±¤ËÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
É¸ËÜ¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿¥·ー¥ë¤äÂçÀÎ¤ÎµÏ¿¤Ê¤É¡¢¤ï¤º¤«¤Ê¼ê¤¬¤«¤ê¤«¤é¡¢¾®¿¹¤µ¤ó¤¬¤½¤ÎÀµÂÎ¤òÃµ¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥ß¥¹¥Æ¥êー¾®Àâ¤Î¤è¤¦¤Ë¥É¥¥É¥¤·¤Ê¤¬¤éÆÉ¤á¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼«Í³¸¦µæ¤äÏÀÊ¸¤ÎºîÀ®¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤«¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¼«Í³¸¦µæ¤Îºî¤êÊý¤ä¹Í¤¨Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤¢¤ï¤»¤Æ³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¾®¿¹¤µ¤ó¤Î¹¥¤¤ÊÀäÌÇÆ°Êª¤ä¡¢º£¤â¥Ë¥Û¥ó¥ª¥ª¥«¥ß¤ÎÀ¸Â¸¤ò¿®¤¸ÁÜº÷¤òÂ³¤±¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î³èÆ°¡¢¥Ë¥Û¥ó¥ª¥ª¥«¥ß¿®¶Ä¤ÎÎò»Ë¤Ê¤É¤Ë¤â¿¨¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ë¥Û¥ó¥ª¥ª¥«¥ß¤òÃæ¿´¤ËÀäÌÇÆ°Êª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¥½ñÀÒ¤Ç¤ÏºÇ¿·¤Î¸¦µæÆâÍÆ¤Î·ë²Ì¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¥¿Þ²ò¤Ä¤¤ÎËÜÊ¸¡£
¢¥¥³¥é¥à¡ÖÀäÌÇÆ°Êª¤º¤«¤ó¡×¤Ç¤Ï¾®¿¹¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ë¥Û¥ó¥ª¥ª¥«¥ß°Ê³°¤ÎÀäÌÇÆ°Êª¤â¾Ò²ð¡£
¢¥Ä¹Ç¯¡¢À¸¤¤¿¥Ë¥Û¥ó¥ª¥ª¥«¥ß¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ëNPOË¡¿Í¡Ö¥Ë¥Û¥ó¥ª¥ª¥«¥ß¤òÃµ¤¹²ñ¡×¤Î³èÆ°¤â¾Ò²ð¡£
¡ü¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°Ë½¸±¡¸÷¤µ¤ó¤â¿äÁ¦¡ª
ËÜ½ñ¤òÆÉ¤ó¤À¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°Ë½¸±¡¸÷¤µ¤ó¤«¤é¡¢È¯´©¤ËºÝ¤·¿äÁ¦¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¤ª´ó¤»¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
°Ë½¸±¡¤µ¤ó¤Ï¾®¿¹ÆüºÚ»Ò¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤·¡¢ÀäÌÇÆ°Êª¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Î¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¤Ëµ±¤¤¤¿¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¡ÖÄ¶µÕ¶¥¯¥¤¥º¥Ð¥È¥ë!! 99¿Í¤ÎÊÉ¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¡Ë¤Ç¡¢²òÀâ¥²¥¹¥È¤òÌ³¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦
¡ã°Ë½¸±¡¸÷¤µ¤ó ¿äÁ¦¥³¥á¥ó¥È¡ä
Àè¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤À¤±¤ÎËÍ¡Ê57ºÐ¡Ë¤Ï¡¢Èà½÷¡Ê14ºÐ¡Ë¤ò¾®¿¹ÀèÀ¸¤È¸Æ¤Ö¡£
¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦
¡ü¾®¿¹¤µ¤ó¤Î¼«Í³¸¦µæ¡Ø¥ä¥Þ¥¤¥Ì～»ä¤¬²òÌÀ¤·¤¿¤¤Ææ¤Î¥Ë¥Û¥ó¥ª¥ª¥«¥ß～¡Ù¤¬ÆÉ¤á¤Þ¤¹¡ª
Âè25²ó¡Ö¿Þ½ñ´Û¤ò»È¤Ã¤¿Ä´¤Ù¤ë³Ø½¬¥³¥ó¥¯ー¥ë¡×¡Ê¼çºÅ¡§¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í ¿Þ½ñ´Û¿¶¶½ºâÃÄ¡Ë¤ÇÊ¸Éô²Ê³ØÂç¿Ã¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¾®¿¹¤µ¤ó¤Î¼«Í³¸¦µæ¤Ï¡¢¥³¥ó¥¯ー¥ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¸ø³«Ãæ¤Ç¤¹¡£
¢§¡Ö¿Þ½ñ´Û¤ò»È¤Ã¤¿Ä´¤Ù¤ë³Ø½¬¥³¥ó¥¯ー¥ë¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¢§
https://concours.toshokan.or.jp//book/250003/
¡ü¾®¿¹¤µ¤ó¤¬¸¦µæ¤·¤¿¥Ë¥Û¥ó¥ª¥ª¥«¥ß¤ÎÇíÀ½¤Ï¹ñÎ©²Ê³ØÇîÊª´Û¤Ç¸ø³«Ãæ¡ª
¾®¿¹¤µ¤ó¤¬¸¦µæ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡¢¥Ë¥Û¥ó¥ª¥ª¥«¥ß¤ÎÇíÀ½¡ÊÅÐÏ¿ÈÖ¹æM831¡Ë¤¬ÅìµþÅÔ¡¦¾åÌî¸ø±àÆâ¤Î¹ñÎ©²Ê³ØÇîÊª´Û¤Ç³«ºÅÃæ¤ÎÆÃÊÌÅ¸¡Ö¸ÅÂåDNA―ÆüËÜ¿Í¤Î¤¤¿Æ»―¡×¤Ë¤ÆÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Å¸Í÷²ñÌ¾¡§ÆÃÊÌÅ¸¡Ö¸ÅÂåDNA ―ÆüËÜ¿Í¤Î¤¤¿Æ»―¡×
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Special Exhibition: Ancient DNA: The Journey of the Japanese People
¢£²ñ´ü¡§2025Ç¯3·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë～6·î15Æü¡ÊÆü¡Ë
¢£³«´Û»þ´Ö¡§9»þ～17»þ¡¡¡ÊÆþ¾ì¤Ï16»þ30Ê¬¤Þ¤Ç¡Ë
¢¨¤¿¤À¤·Ëè½µÅÚÍËÆü¤Ï19»þ¤Þ¤Ç±äÄ¹¡ÊÆþ¾ì¤Ï18»þ30Ê¬¤Þ¤Ç¡Ë¡£
¢¨¾ïÀßÅ¸¼¨¤Ï17»þÊÄ´Û¡ÊÆþ¾ì¤Ï16»þ30Ê¬¤Þ¤Ç¡Ë¡£
¢£µÙ´ÛÆü¡§·îÍËÆü¡¡¢¨6·î9Æü¡Ê·î¡Ë¤Ï³«´Û¡£
¢¨²ñ´ü¡¦³«´Û»þ´Ö¡¦µÙ´ÛÆüÅù¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡§https://ancientdna2025.jp/
¡ü¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¤¿¤±¤¿¤Ë¤Á¤Û¤ß¡ÊÊ¸¡Ë
ÆüËÜ»ùÆ¸Ê¸·Ý²È¶¨²ñ¾ïÌ³Íý»ö¡¢²£ÉÍ»Ôºß½»¡£ºîÉÊ¤Ë¡Ø¥Ñ¥Ñ¤Î¤Ï¤Ê¤·¤¸¤ã¤Í¤à¤ì¤Ê¤¤¡Ù¡ÊPHP¸¦µæ½ê¡Ë¡¢¡Ø¡Ö¤ª¤µ¤«¤Ê¥Ý¥¹¥È¡×¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¡Ù¡Ê¸óÀ®½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¤ï¤¤À¤»¡ª¤¤¤Î¤Á¤Î¿å¡Ù¡Ê¥Õ¥ìー¥Ù¥ë´Û¡Ë¡¢¡Ø¾Ã¤¨¤¿¥ì¥Ã¥µー¥Ñ¥ó¥À¤òÄÉ¤¨¡ª¡¡·Ù»ëÄ£¡ÖÀ¸¤¤â¤Î·¸¡×»ö·ïÊí¡Ù¡¢¡Ø½ïÊýÄç»Ò¡Ù¡Ê°Ê¾åGakken¡Ë¤Ê¤É¡£
ÀîÅÄ¿°ìÏº¡Ê´Æ½¤¡Ë
¹ñÎ©²Ê³ØÇîÊª´ÛÆ°Êª¸¦µæÉô¸¦µæ¼ç´´¡£³ØÀ¸¤Î¤³¤í¤«¤é¥â¥°¥é¤ò¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï¸Å¤¤É¸ËÜ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¿Í¤ä½ÐÍè»ö¤Ë´Ø¿´¤¬¤¢¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥â¥°¥éÇî»Î¤Î¥â¥°¥é¤ÎÏÃ¡Ù¡Ê´äÇÈ½ñÅ¹¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¡ØÉ¸ËÜ¥Ð¥«¡Ù¡Ê¥Ö¥Ã¥¯¥Þ¥ó¼Ò¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤½¤Î¿Í¤È¤Ê¤ê¤ò¤è¤¯ÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¾®¿¹ÆüºÚ»Ò¡ÊÆÃÊÌ¶¨ÎÏ¡Ë
¾®³Ø4Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë¡¢100Ç¯°Ê¾å¤âÁ°¤ËÀäÌÇ¤·¡¢¤½¤Î¾ÜºÙ¤â¤¢¤¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ö¥Ë¥Û¥ó¥ª¥ª¥«¥ß¡×¤ÎÇíÀ½¤òÈ¯¸«¡£ÀìÌç²È¤Î¶¨ÎÏ¤â·Ð¤Æ¼«Í³¸¦µæ¤Ë¤Þ¤È¤á¤¢¤²¡¢Âè25²ó¡Ö¿Þ½ñ´Û¤ò»È¤Ã¤¿Ä´¤Ù¤ë³Ø½¬¥³¥ó¥¯ー¥ë¡×¡Ê¼çºÅ¡§¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í ¿Þ½ñ´Û¿¶¶½ºâÃÄ¡Ë¾®³ØÀ¸¤ÎÉô¡Ê¹â³ØÇ¯¡ËÊ¸Éô²Ê³ØÂç¿Ã¾Þ¼õ¾Þ¡£¤½¤Î¸å¤â¸¦µæ¤ò¿Ê¤á¡¢ÏÀÊ¸¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¡£
ºä¸ýÍ§²Â»Ò¡Ê³¨¡Ë
¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡£TIS½êÂ°¡£µþÅÔÂ¤·Á·Ý½ÑÂç³Ø¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó³Ø²ÊÂ´¡£Âè15²óTIS¸øÊç¶ä¾Þ¼õ¾Þ¡£¹¹ð²ñ¼Ò¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ¡¢¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤Ë¡£¿ÍÊª¤äÆ°Êª¤ÎÀ¸¤À¸¤¤·¤¿ÍÍ»Ò¤òÉÁ¤¯¤Î¤¬ÆÀ°Õ¡£³¨ËÜ¤Ë¡Ø¤É¤³¤É¤³ ¤±¤À¤Þ¤Á¤ã¤ó¡Ù¡Ê¤Ò¤ë¤Í¤³¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
¡Î¾¦ÉÊ³µÍ×¡Ï
¡ØÆ°Êª´¶Æ°¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡¡¤Þ¤Ü¤í¤·¤ÎÆ°Êª¡¡¥Ë¥Û¥ó¥ª¥ª¥«¥ß¡Ù
Ê¸¡§¤¿¤±¤¿¤Ë¤Á¤Û¤ß¡¡´Æ½¤¡§ÀîÅÄ¿°ìÏº¡¡¶¨ÎÏ¡§¾®¿¹ÆüºÚ»Ò¡¡³¨¡§ºä¸ýÍ§²Â»Ò
Äê²Á¡§1,650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯6·î2Æü
ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡§¾®³Ø3¡¦4Ç¯À¸
È½·¿¡§A5¡¢¥Ïー¥É¥«¥Ðー¡¢144¥Úー¥¸¡¢´¬Æ¬¥«¥éー¥Úー¥¸
ÅÅ»ÒÈÇ¡§ÇÛ¿®Í½Äê
ISBN¡§ 978-4-05-206066-3
È¯¹Ô½ê¡§³ô¼°²ñ¼Ò Gakken
³Ø¸¦½ÐÈÇ¥µ¥¤¥È¡§https://hon.gakken.jp/book/1020606600(https://hon.gakken.jp/book/1020606600)
¡ÚËÜ½ñ¤Î¤´¹ØÆþ¤Ï¥³¥Á¥é¡Û
¡¦Amazon¡¡ https://www.amazon.co.jp/dp/4052060660/(https://www.amazon.co.jp/dp/4052060660/)
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¡https://books.rakuten.co.jp/rb/18168528/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18168528/)
¡ÚGakken»ùÆ¸½ñÊÔ½¸Éô¤Î½ÐÈÇ¥µ¥¤¥È¡¦SNS¤Ï¥³¥Á¥é¡Û
https://lit.link/gakken(https://lit.link/gakken)
¢£³ô¼°²ñ¼Ò Gakken¡ÊGakken Inc.¡Ë
https://www.corp-gakken.co.jp/
¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÆîÛê Ã£Ìé
¡¦Ë¡¿ÍÀßÎ©Ç¯·îÆü¡§2009Ç¯1·î13Æü¡Ê2022Ç¯10·î1Æü¾¦¹æÊÑ¹¹¡Ë
¡¦»ñËÜ¶â¡§50É´Ëü±ß
¡¦½êºß½»½ê¡§¢©141-8416 ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÀ¾¸ÞÈ¿ÅÄ2ÃúÌÜ11ÈÖ8¹æ
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§½ÐÈÇ¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»ö¶È¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë»ö¶È¡¢°åÎÅ¡¦´Ç¸î½ÐÈÇ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»ö¶È¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡±à¡¦³Ø¹»¸þ¤±»ö¶È¡¢¶µ¼¼´ØÏ¢»ö¶È¡¢EC¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»ö¶È¡¢¹¹ð»ö¶È¤òÅ¸³«
¢£³ô¼°²ñ¼Ò³Ø¸¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊGAKKEN HOLDINGS CO., LTD.¡Ë
https://www.gakken.co.jp/
¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÜ¸¶ Çî¾¼
¡¦Ë¡¿ÍÀßÎ©Ç¯·îÆü¡§1947Ç¯3·î31Æü
¡¦»ñËÜ¶â¡§19,817É´Ëü±ß
¡¦Çä¾å¹â¡§1,855²¯±ß¡¢Ï¢·ë»Ò²ñ¼Ò79¼Ò¡Ê2024Ç¯9·î´ü¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê ¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¾å¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§9470¡Ë
¡¦½êºß½»½ê¡§¢©141-8510 ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÀ¾¸ÞÈ¿ÅÄ2ÃúÌÜ11ÈÖ8¹æ
¡¦ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§03-6431-1001¡ÊÂåÉ½¡Ë
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§1946Ç¯ÁÏ¶È¤Î¶µ°é¡¦°åÎÅÊ¡»ã´ØÏ¢»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë»ý³ô²ñ¼Ò
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¶µ°éÊ¬Ìî¡§¡Ö³Ø¸¦¶µ¼¼¡×¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ë¶µ¼¼¡¦³Ø½¬½Î»ö¶È¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³Ø½¬¶µºà¤Ê¤É¤Î½ÐÈÇ¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»ö¶È¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¶µ²Ê½ñ¡¦ÊÝ°éÍÑÉÊ¤Ê¤É¤Î±à¡¦³Ø¹»»ö¶È¤Ê¤É
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°åÎÅÊ¡»ãÊ¬Ìî¡§¥µー¥Ó¥¹ÉÕ¤¹âÎð¼Ô¸þ¤±½»Âð»ö¶È¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ç§ÃÎ¾É¥°¥ëー¥×¥Ûー¥à»ö¶È¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊÝ°é±à¡¦³ØÆ¸¤Ê¤É¤Î»Ò°é¤Æ»Ù±ç»ö¶È¤Ê¤É
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥°¥íー¥Ð¥ë¡§150¤«¹ñ°Ê¾å¤Ç³èÆ°¡¦»ö¶ÈÅ¸³«