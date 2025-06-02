°åÎÅµ¡´Ø¸þ¤±Æ°²è¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ø¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯TV¡Ù¤òÄó¶¡³«»Ï
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥¯¥È¥ë¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹·ó¼ÒÄ¹CEO¡§À¾¹¾ È¥»Ê¡¢Åì¾Ú¥×¥é¥¤ ¥à¡§6058¡¢°Ê²¼¥Ù¥¯¥È¥ë¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯TV¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ë¾·îÍ¦ºÈ¡Ë¤Ï¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤ËÆÃ²½¤·¤¿Æ°²è¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ø¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯TV¡Ù ¤ò¡¢2025 Ç¯ 6 ·î 2 Æü¤è¤êÄó¶¡³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ø¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯TV ¡Ù¥µー¥Ó¥¹³µÍ×
¡Ø¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯TV¡Ù¤Ï¡¢¿®ÍÑ¤Ç¤¤ë¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤¤´µ¼ÔÍÍ¡¢Æ¯¤¤¿¤¤¤È»×¤¨¤ë¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤¤µá¿¦¼Ô¤Î³§ÍÍ¤È°åÎÅµ¡´Ø¤È¤ò¿×Â®¤«¤Ä¸ú²ÌÅª¤Ë·Ò¤²¤ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤Æ°²è·¿¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£
Ã»»þ´Ö¤ÇÇüÂç¤Ê¾ðÊó¤òÅÁ¤¨¤ëÆ°²è¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê»Ñ¤Ê¤É¤ò¸ú²ÌÅª¤ËÈ¯¿®¤·¡¢¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ÎºÎÍÑ¤È½¸´µ¤Î¸úÎ¨²½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢´ë²è¡¦»£±Æ¡¦µá¿Í¡¦¥×¥í¥ÕºîÀ®¤Ê¤É¡¢·ÇºÜ¤Ë·¸¤ë¶ÈÌ³¤Ï¡¢¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯TV ¤¬°ì³ç¤·¤ÆÂå¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯Â¦¤ÎÉéÃ´¤Ï°ìÀÚ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯TVÎ©¤Á¾å¤²¤ÎÇØ·Ê
¶áÇ¯¡¢°åÎÅ¶È³¦¤Ç¤Ï¿ÍºàÉÔÂ¤¬¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯3·î»þÅÀ¤ÇÆüËÜ¤Î°åÎÅ¡¦Ê¡»ãÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëÍ¸úµá¿ÍÇÜÎ¨¤ÏÌó2.4ÇÜ¤È¹â¿å½à¤ò°Ý»ý[i]¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ðÊó¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤äÏ«Æ¯´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬¿Ê¤ß¤Ë¤¯¤¤Ãæ¤Ç¡¢Î¥¿¦Î¨¤ÎÁý²Ã¤ä¹âÎð²½¤Ë¤è¤ë°åÎÅ¥Ëー¥º¤Î³ÈÂç¤Ê¤É¡¢°åÎÅ¸½¾ì¤Ç¤Ï¿Íºà³ÎÊÝ¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¶¥Áè·ã²½¤Ë¤è¤ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ÎÅÝ»º·ï¿ô¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤âÍ½Â¬¤µ¤ì¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤Î·Ð±Ä¤½¤Î¤â¤Î¤Î¸«Ä¾¤·¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿°åÎÅµ¡´Ø¤Î¿ÍºàÉÔÂ¤ä¾ðÊó³Êº¹¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡Ø¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯TV¡Ù¤ÏÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ø¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯TV¡ÙÆÃÄ§
ºÎÍÑPR
¥ª¥ó¥é¥¤¥óÌÌÀÜ¤ÎÉáµÚ¤äÌÌÀÜ²ó¿ô¤Î¸º¾¯¤Ë¤è¤ê¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤Èµá¿¦¼Ô¤Î³§ÍÍ¤È¤Î´Ö¤Ç¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤¬À¸¤¸¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯ TV¡Ù¤Ï¡¢°åÎÅ¶È³¦¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤·¤Æ¤Ï Á°Îã¤Î¤Ê¤¤¡¢½Ä·¿Æ°²è¤ò³èÍÑ¤·¤¿Æ°²è·¿¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¶õµ¤´¶¤òÆ°²è¤ÇÈ¯¿®¤·¡¢±þÊçÃÊ³¬¤ÇÀ¸¤¸¤ë¥®¥ã¥Ã¥×¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æþ¼Ò¸å¤Î¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤äÄêÃåÎ¨¤Î¸þ¾å¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
´µ¼ÔÍÍ¸þ¤±PR
½¾Íè¤ÎÊ¸»ú¤äÀÅ»ß²èÁü¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿°åÎÅµ¡´Ø¤ÎPR ¤Ç¤Ï¡¢»ë³ÐÅª¤Ë¥ê¥¢¥ë¤Ê¾ðÊó¤òÅÁÃ£¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¡¢´µ¼ÔÍÍ¤¬Áª¤ÖºÝ¤ËÊ·°Ïµ¤¤òÇÄ°®¤·¤Å¤é¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯TV¡Ù¤Ç¤Ï¡¢½Ä·¿Æ°²è¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥æー¥¶ー¤ÎÄ°³Ð¤È»ë³Ð¤ËÁÊ¤¨¡¢¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Î¡Ö¥ê¥¢¥ë¡×¤äÆÃÄ§¡¢Ì¥ÎÏ¤ò¸ú²ÌÅª¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£½¾Íè¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÈæ¤Ù¤ÆÆÈ¼«¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¿»Æ©¤µ¤»¤ä¤¹¤¯¡¢³Æ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Î¡Ö¸ÄÀ¡×¤ò³è¤«¤·¤¿ PR ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢½¸´µµ¡²ñ¤ÎÁÏ½Ð¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ø¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯TV¡Ù·ÇºÜ¤Þ¤Ç¤ÎÎ®¤ì
·ÇºÜ¤ò¤´´õË¾¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯ÍÍ¤Ï¡¢²¼µ¤Î¼ê½ç¤Ë±è¤Ã¤Æ¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£±. ¥áー¥ë¡Êall@clinictv.jp¡Ë¤Ë¤Æ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£². Ã´Åö¼Ô¤è¤ê¤´Ï¢Íí¤Î¾å¡¢ÆüÄø¤òÄ´À°¤·½é²ó¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¥µー¥Ó¥¹¤Î¾ÜºÙÀâÌÀ¤Ë²Ã¤¨¡¢Æ°²è¤ÎÊý¸þÀ¤äÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
£³. ÆâÍÆ³ÎÄê¸å¡¢Æ°²èÀ©ºî¤ò³«»Ï¤·¡¢ºÇÃ» 2 ½µ´Ö¤ÇÇ¼ÉÊ¡¦¡Ø¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯ TV¡Ù¤Ø¤ÎÅê¹Æ¤ò´°Î»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
--------------------
¡ã·ÇºÜ´õË¾´ë¶ÈÍÍ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
·ÇºÜ¤ò´õË¾¤µ¤ì¤ë¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯ÍÍ¤Ï¡¢²¼µ¤Î¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤«¤é¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§all@clinictv.jp
--------------------
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯TV ²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯TV
½»½ê¡¡¡¡¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä 4-15-1
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§2024 Ç¯ 10 ·î 18 Æü
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§Ë¾·îÍ¦ºÈ (³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥ë¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È ÂåÉ½¼èÄùÌò)
»ñËÜ¶â¡¡¡§500 Ëü±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§°åÎÅµ¡´ØÆ°²è¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ø¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯TV¡Ù¤Î³«È¯¡¦±¿±Ä¡¢ ¿Íºà¾Ò²ð¶È¡¢
¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç
³ô¼ç¹½À® : ³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥¯¥È¥ë 51¡ó
³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥ë¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È 49¡ó
URL¡¡¡¡¡§https://clinictv.jp/
¥µー¥Ó¥¹URL¡§https://prd.clinictv.jp/
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥¯¥È¥ë ²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥¯¥È¥ë
½»½ê¡¡¡¡¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä 4-15-1 ÀÖºä¥¬ー¥Ç¥ó¥·¥Æ¥£ 18F
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§1993 Ç¯ 3 ·î 30 Æü
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§À¾¹¾ È¥»Ê
»ñËÜ¶â¡¡¡§3,038É´Ëü±ß¡Ê2024Ç¯2·î¸½ºß¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§PR»ö¶È¡¢¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹ÇÛ¿®»ö¶È¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥êー¥¹ÇÛ¿®»ö¶È¡¢
¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¡¢¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¡¢HRTech »ö¶È¡¢
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¡¢¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È¥Ù¥ó¥Á¥ãー»ö¶È Åù
URL¡¡¡¡¡§http://www.vectorinc.co.jp/
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥ë¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È ²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥ë¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È
½»½ê¡¡¡¡¡§ ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è·ÃÈæ¼÷1-8-18K-1¥Ó¥ë 3F
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§ 2020 Ç¯ 9 ·î 13 Æü
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ Ë¾·îÍ¦ºÈ
»ñËÜ¶â¡¡¡§ 1000Ëü±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ °åÎÅµ¡´Ø¸þ¤±¸åÊý»Ù±ç»ö¶È¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç»ö¶È¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È
URL¡¡¡¡¡§https://cellagent.jp/
¥µー¥Ó¥¹URL¡§https://rental-jimucho.com/
--------------------
[i] ¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê °ìÈÌ¿¦¶È¾Ò²ð¾õ¶·¡ÊÎáÏÂ7Ç¯3·îÊ¬µÚ¤ÓÎáÏÂ6Ç¯ÅÙÊ¬¡Ë¤è¤ê