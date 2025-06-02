¡Ú»²²Ã¼ÔÊç½¸Ãæ¡ÛÀµ¼Ò°÷ÂÎ¸³·¿¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖÅìµþ¤·¤´¤È½Î¡×2025Ç¯ÅÙ Âè4´ü¡¡2025Ç¯8·î5Æü¡Ê²Ð¡Ë³«¹Ö¡ª
- ¡ÖÅìµþ¤·¤´¤È½Î¡×¤È¤Ï
¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÅìµþ¤·¤´¤ÈºâÃÄ¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÅÔÆâ¤ÇÀµ¼Ò°÷½¢¿¦¤òÌÜ»Ø¤¹30～54ºÐ¤Îµá¿¦¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Àµ¼Ò°÷ÂÎ¸³·¿¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖÅìµþ¤·¤´¤È½Î¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤¿¤á¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼õ¹Ö¸å¡¢´ë¶È¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤¿£²¤«·î´Ö¤Î¿¦Ì³¼Â½¬¤òÄÌ¤¸¤ÆÀµ¼Ò°÷½¢¿¦¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÈÀµ¼Ò°÷¤È¤·¤Æ¤Î½¢Ï«·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¡É ¡ÈÂà¿¦¤·¤Æ¤«¤é¥Ö¥é¥ó¥¯¤¬¤¢¤ë¡É ¾ì¹ç¡¢Àµ¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤±¤ë¤«ÉÔ°Â¤òÊú¤¡¢½¢¿¦³èÆ°¤ËºÃÀÞ¤¹¤ëÊý¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËÜ»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢»²²Ã¼Ô¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¼«¿È¤Î¶¯¤ß¤ä¼å¤ß¤òÈ¯¸«¤·¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÊý¸þÀ¤òÀ°Íý¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿¦Ì³¼Â½¬¤ÇÆ¯¤¯»ÑÀªÅù¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÅìµþ¤·¤´¤È½Î¤Î¥µ¥Ýー¥È¡ä
¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¼õ¹Ö¤«¤é½¢¿¦³èÆ°¡¢½¢¿¦¸å¤Î¿¦¾ìÄêÃå¤Þ¤Ç¡¢Ã´Åö¤Î¥¸¥ç¥Ö¥È¥ìー¥Êー¤¬·ÑÂ³Åª¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦Í×·ï¤òËþ¤¿¤·¤¿¼õ¹Ö¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¼Â½¬1Æü5,000±ß¤Î¡Ö½¢³è»Ù±ç¶â¡×¤ò»Ùµë¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãÅìµþ¤·¤´¤È½Î 2025Ç¯ÅÙ Âè4´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
¢£¼Â»Ü´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î5Æü¡Ê²Ð¡Ë～9·î29Æü¡Ê·î¡Ë9:30～16:30¡ÊÅÚÆü½ËÆü½ü¤¯¡Ë
¢£²ñ¾ì¡§Åìµþ¤·¤´¤È½Î¡¡¥×¥í¥°¥é¥à²ñ¾ì¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É7-7-29¡¡À¾¿·½É¥Ó¥ë4F¡Ë
¢£Äê°÷¡§20Ì¾¡ÊÌÌÃÌ¤Ë¤è¤ëÁª¹Í¤¢¤ê¡£Äê°÷¤Ë¤Ê¤ê¼¡ÂèÊç½¸¤òÄù¤áÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ë
¢£¿½¹þ´ü´Ö¡§7·î31Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤Ç
¢¨ºÇ½ªÆü¤Î¿½¹þ¼õÉÕ»þ´Ö¤Ï9:00～16:00¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãÂÐ¾Ý¼Ô¡ä
¼¡¤Î£±.£².¤Î¤¤¤º¤ì¤Ë¤â³ºÅö¤¹¤ëÊý¤Ç¡¢³«¹ÖÆü¸½ºß30～54ºÐ¤ÎÀµ¼Ò°÷½¢¿¦¤òÌÜ»Ø¤¹Êý
£±. ³«¹ÖÆü¸½ºß¡¢Àµ¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý
£². Ä¾¶á1Ç¯°ÊÆâ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀµ¼Ò°÷¤Ç¤Î¿¦Îò¤¬ÄÌ»»6¤«·î¤òÄ¶¤¨¤Ê¤¤Êý
- ¥×¥í¥°¥é¥àÀâÌÀ²ñ³«ºÅ¡ª¡Ê»öÁ°Í½ÌóÀ©¡Ë
¢¡2025Ç¯
6·î16Æü (·î) 14¡§00～15¡§00
6·î17Æü (²Ð) 15¡§00～16¡§00
6·î19Æü (ÌÚ) 11¡§00～12¡§00
6·î26Æü (ÌÚ) 15¡§30～16¡§30
7·î1Æü (²Ð) 15¡§30～16¡§30
7·î3Æü (ÌÚ) 15¡§30～16¡§30
7·î4Æü (¶â) 11¡§00～12¡§00
7·î8Æü (²Ð) 15¡§30～16¡§30
7·î9Æü (¿å) 15¡§30～16¡§30
7·î11Æü (¶â) 15¡§30～16¡§30
7·î15Æü (²Ð) 15¡§30～16¡§30
7·î16Æü (¿å) 15¡§30～16¡§30
7·î18Æü (¶â) 11¡§00～12¡§00
7·î23Æü (¿å) 15¡§30～16¡§30
7·î25Æü (¶â) 15¡§30～16¡§30
7·î28Æü (·î) 15¡§30～16¡§30
¥×¥í¥°¥é¥àÆâÍÆ¤Î¾ÜºÙ¤òÀâÌÀ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Í½Ìó¤Î¤¦¤¨¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ÒÉþÁõ¼«Í³¡Ó
¤´Í½Ìó¤Ï https://sigotojuku-thc.tokyo/inquiry/¡¡¤Þ¤¿¤Ï¤ªÅÅÏÃ¡¡03-3221-5871 ¤Ç¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì :Åìµþ¤·¤´¤È½Î ¥×¥í¥°¥é¥à²ñ¾ì¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É7-7-29 À¾¿·½É¥Ó¥ë4F¡Ë
- Åìµþ¤·¤´¤È½Î¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¡ãÅìµþ¤·¤´¤È¥»¥ó¥¿ーÅìµþ¤·¤´¤È½Î»öÌ³¶É¡ä¡¡
TEL¡§03-3221-5871¡¡
¼õÉÕ»þ´Ö¡¡Ê¿Æü9:00-20:00 ÅÚÍËÆü9:00-17:00
¡ÊÆüÍËÆü¡¢½ËÆüµÚ¤ÓÇ¯ËöÇ¯»Ï¡Ê12/29～1/3¡Ë¤Ï¤ªµÙ¤ß¡Ë
¢¨Åìµþ¤·¤´¤È½Î¤Ï¡¢¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÅìµþ¤·¤´¤ÈºâÃÄ¤è¤ê°ÑÂ÷¤ò¼õ¤±¡¢¥Ñー¥½¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥í¥»¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
HP¡§https://sigotojuku-thc.tokyo/
X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§https://twitter.com/sigotojuku_thc
Facebook¡§https://www.facebook.com/sigotojuku.thc/