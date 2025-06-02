¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥í¥¤¥È ¥Èー¥Þ¥Ä¡¢ÆÈÎ©Èó¶ÈÌ³¼¹¹ÔÌò°÷¤òÁªÇ¤
¿·¤¿¤Ê³°ÉôÍ¼±¼Ô¤ò¾·æÛ¤·¡¢2017Ç¯¤«¤éÆ³Æþ¤Î¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹µ¡Ç½¸þ¾å¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò·ÑÂ³¶¯²½¥Ç¥í¥¤¥È ¥Èー¥Þ¥Ä ¥°¥ëー¥×¤Î¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹µ¡Ç½¤òÍ¤¹¤ë¥Ç¥í¥¤¥È ¥Èー¥Þ¥Ä¹çÆ±²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢¥°¥ëー¥×CEO¡§ÌÚÂ¼¸¦°ì¡Ë¤ª¤è¤Ó¡¢Í¸ÂÀÕÇ¤´ÆººË¡¿Í¥Èー¥Þ¥Ä¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼¹¹ÔÌò¡§Âçµ×ÊÝ¹§°ì¡Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î·Ð±Ä°Õ»×·èÄê¤ª¤è¤Ó´ÆÆÄµ¡Ç½¤ò²Ì¤¿¤¹¥Üー¥É(°ìÈÌ»ö¶È²ñ¼Ò¤Î¼èÄùÌò²ñ¤ËÁêÅö)¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆÈÎ©Èó¶ÈÌ³¼¹¹ÔÌò°÷(Independent Non-Executive¡¢°Ê²¼¡ÖINE¡×) ¤òÃ´¤¦³°ÉôÍ¼±¼Ô3Ì¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ç¤´üËþÎ»¤ËÈ¼¤¦¡¢¿·¤¿¤ÊÁªÇ¤¤òÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡ÊÆâ£²Ì¾¤Ï½ÅÇ¤¡Ë¡£3Ì¾¤Ï2025Ç¯7·î¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¥Ç¥í¥¤¥È ¥Èー¥Þ¥Ä ¥°¥ëー¥×¤ª¤è¤ÓÍ¸ÂÀÕÇ¤´ÆººË¡¿Í¥Èー¥Þ¥Ä¤Î½Ð»ñ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤Ë¤è¤ëÄê»þ¼Ò°÷Áí²ñ½ª·ë¤ò¤â¤Ã¤Æ½¢Ç¤¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
Î¾ÁÈ¿¥¤Ç¤Ï2017Ç¯6·î¤ÎINEÀ©ÅÙÀßÃÖ°ÊÍè¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë·Ð±Ä¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¢¿Íºà°éÀ®¡¢¶âÍ»»Ô¾ì¡¢²ñ·×¡¦ºâÌ³Åù¤Î·Ð¸³¡¦ÃÎ¸«¤òÍ¤¹¤ëINE¤¬¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹µ¡Ç½¤Ë»²²è¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Üー¥É¤Ë¤ª¤±¤ëµÄÏÀ¤Î¼Á¤ÈÆ©ÌÀÀ¤ò¹â¤á¡¢±¿±ÄÂÎÀ©¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¿·¤¿¤ÊINE¤Î¾·æÛ¤Ë¤è¤ê¡¢¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹µ¡Ç½¤ò°ìÁØ¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤ê¼¹¹Ôµ¡Ç½¤Î¶¯²½¤â¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ç¥í¥¤¥È ¥Èー¥Þ¥Ä¹çÆ±²ñ¼Ò¤Ë¤ª¤±¤ëINE¤ÎÌò³ä
INE¤Ï¡¢¥Ç¥í¥¤¥È ¥Èー¥Þ¥Ä¹çÆ±²ñ¼Ò¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Üー¥É¤ËÇæÀÊ¤·¡¢¥Ç¥í¥¤¥È ¥Èー¥Þ¥Ä ¥°¥ëー¥×¤Î±¿±Ä¤ª¤è¤Ó·Ð±Ä¼¹¹ÔÂÎÀ©¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë´ÆÆÄµ¡Ç½¤Î½¼¼Â¤Ë´Ø¤·¤Æ½õ¸À¡¦Äó¸À¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Êó½·¡¢¿äÁ¦¡¢´Æºº¤Î³Æ°Ñ°÷²ñ¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì1Ì¾ÇæÀÊ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢INE¤Î¤ß¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¸ø±×´ÆÆÄ°Ñ°÷²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼Ò²ñ¤ä¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤«¤é¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë²ñ·×´Æºº¤Î¼Á¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥°¥ëー¥×¤Ë¤ª¤¤¤ÆÅ¬ÀÚ¤Ê¶ÈÌ³´ÉÍýÂÎÀ©¤¬À°È÷±¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆÈÎ©¤·¤¿»ëÅÀ¤«¤é¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ËÂÐ¤·¤ÆÄ¾ÀÜ¡¢½õ¸À¡¦Äó¸À¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Í¸ÂÀÕÇ¤´ÆººË¡¿Í¥Èー¥Þ¥Ä¤Ë¤ª¤±¤ëINE¤ÎÌò³ä
Í¸ÂÀÕÇ¤´ÆººË¡¿Í¥Èー¥Þ¥Ä¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢´ÆººË¡¿Í¤ÎÁÈ¿¥Åª¤Ê±¿±Ä¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¶Â§¡Ê´ÆººË¡¿Í¤Î¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡¦¥³ー¥É¡Ë¤Çµá¤á¤é¤ì¤ëÁÈ¿¥Åª¤Ê±¿±Ä¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢¸ø±×Åª¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹´ÑÅÀ¤«¤é¡¢INE¤Ï¤½¤ÎÃÎ¸«¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ´ÆººË¡¿Í¤ÎÁÈ¿¥Åª¤Ê±¿±Ä¤ª¤è¤Ó·Ð±Ä¼¹¹ÔÂÎÀ©¡¢´ÆÆÄµ¡Ç½¤Î½¼¼Â¤Ë´Ø¤¹¤ë½õ¸À¡¦Äó¸À¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´ÆººË¡¿Í¤ÎÊó½·¡¢¿äÁ¦¡¢´Æºº¤Î³Æ°Ñ°÷²ñ¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì1Ì¾ÇæÀÊ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢INE¤Î¤ß¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¸ø±×´ÆÆÄ°Ñ°÷²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼Ò²ñ¤ä¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤«¤é¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë²ñ·×´Æºº¤Î¼Á¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢´ÆººË¡¿Í¤Ë¤ª¤¤¤ÆÅ¬ÀÚ¤Ê¶ÈÌ³´ÉÍýÂÎÀ©¤¬À°È÷±¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆÈÎ©¤·¤¿»ëÅÀ¤«¤é¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ËÂÐ¤·¤ÆÄ¾ÀÜ¡¢½õ¸À¡¦Äó¸À¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÆÈÎ©Èó¶ÈÌ³¼¹¹ÔÌò°÷¡Ê50²»½ç¡Ë
ÃæÈø ÀµÊ¸¡Ê¤Ê¤«¤ª ¤Þ¤µ¤Õ¤ß¡Ë»á¡Ê½ÅÇ¤¡Ë
¸µ °°²½À®³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò ·ó Éû¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷
¸½ °°²½À®³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¸ÜÌä
¸½ ¤Ä¤Ð¤áBHB³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¼Ò³°¼èÄùÌò
¸½ ¹ñÎ©Âç³ØË¡¿ÍËÌÎ¦ÀèÃ¼²Ê³Øµ»½ÑÂç³Ø±¡Âç³Ø ·Ð±Ä¶¨µÄ²ñ°Ñ°÷
¶¶ËÜ ¹§Ç·¡Ê¤Ï¤·¤â¤È ¤¿¤«¤æ¤¡Ë»á¡¡(½ÅÇ¤)
¸µ ÆüËÜ¥¢¥¤¡¦¥Óー¡¦¥¨¥à³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¼èÄùÌò²ñÄ¹
¸½ ÆüËÜ¥¢¥¤¡¦¥Óー¡¦¥¨¥à³ô¼°²ñ¼Ò¡¡Ì¾ÍÀÁêÃÌÌò
¸½ ÃæÉôÅÅÎÏ³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¼Ò³°¼èÄùÌò
¸½ ¹ñÎ©Âç³ØË¡¿ÍÅì³¤¹ñÎ©Âç³Øµ¡¹½¡¡·Ð±Ä¶¨µÄ²ñ°Ñ°÷
ÉÍÊÕ ¿¿µª»Ò¡Ê¤Ï¤Þ¤Ù ¤Þ¤¤³¡Ë»á¡Ê¿·Ç¤¡Ë
¸µ ¥ä¥Õー³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¸½ LINE¥ä¥Õー³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¥ê¥ìー¥·¥ç¥ó¥ºËÜÉôÄ¹
¸µ ¥Ç¥£¥Ã¥×³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¼¹¹ÔÌò°÷
¸½ ÆüËÜ¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÆÈÎ©¼Ò³°´ÆººÌò
¸½ ³ô¼°²ñ¼ÒÂçÄÍ¾¦²ñ¡¡ÆÈÎ©¼Ò³°¼èÄùÌò
¡Ê»²¹Í¡ËÇ¤´üËþÎ»¤Ë¤è¤êÂàÇ¤¤¹¤ëÆÈÎ©Èó¶ÈÌ³¼¹¹ÔÌò°÷
°úÆ¬ Ëã¼Â¡Ê¤¤¤ó¤É¤¦ ¤Þ¤ß¡Ë»á
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè¥Ç¥í¥¤¥È ¥Èー¥Þ¥Ä ¥°¥ëー¥× ¹ÊóÃ´Åö ÎëÌÚ¡¢µÆÃÓTel: 03-6213-3210 Email: press-release@tohmatsu.co.jp´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯¤ªÃÎ¤é¤»https://www.deloitte.com/jp/ja/about/press-room/nr20250602.html
Î¾ÁÈ¿¥¤Ç¤Ï2017Ç¯6·î¤ÎINEÀ©ÅÙÀßÃÖ°ÊÍè¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë·Ð±Ä¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¢¿Íºà°éÀ®¡¢¶âÍ»»Ô¾ì¡¢²ñ·×¡¦ºâÌ³Åù¤Î·Ð¸³¡¦ÃÎ¸«¤òÍ¤¹¤ëINE¤¬¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹µ¡Ç½¤Ë»²²è¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Üー¥É¤Ë¤ª¤±¤ëµÄÏÀ¤Î¼Á¤ÈÆ©ÌÀÀ¤ò¹â¤á¡¢±¿±ÄÂÎÀ©¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¿·¤¿¤ÊINE¤Î¾·æÛ¤Ë¤è¤ê¡¢¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹µ¡Ç½¤ò°ìÁØ¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤ê¼¹¹Ôµ¡Ç½¤Î¶¯²½¤â¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ç¥í¥¤¥È ¥Èー¥Þ¥Ä¹çÆ±²ñ¼Ò¤Ë¤ª¤±¤ëINE¤ÎÌò³ä
INE¤Ï¡¢¥Ç¥í¥¤¥È ¥Èー¥Þ¥Ä¹çÆ±²ñ¼Ò¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Üー¥É¤ËÇæÀÊ¤·¡¢¥Ç¥í¥¤¥È ¥Èー¥Þ¥Ä ¥°¥ëー¥×¤Î±¿±Ä¤ª¤è¤Ó·Ð±Ä¼¹¹ÔÂÎÀ©¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë´ÆÆÄµ¡Ç½¤Î½¼¼Â¤Ë´Ø¤·¤Æ½õ¸À¡¦Äó¸À¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Êó½·¡¢¿äÁ¦¡¢´Æºº¤Î³Æ°Ñ°÷²ñ¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì1Ì¾ÇæÀÊ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢INE¤Î¤ß¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¸ø±×´ÆÆÄ°Ñ°÷²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼Ò²ñ¤ä¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤«¤é¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë²ñ·×´Æºº¤Î¼Á¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥°¥ëー¥×¤Ë¤ª¤¤¤ÆÅ¬ÀÚ¤Ê¶ÈÌ³´ÉÍýÂÎÀ©¤¬À°È÷±¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆÈÎ©¤·¤¿»ëÅÀ¤«¤é¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ËÂÐ¤·¤ÆÄ¾ÀÜ¡¢½õ¸À¡¦Äó¸À¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Í¸ÂÀÕÇ¤´ÆººË¡¿Í¥Èー¥Þ¥Ä¤Ë¤ª¤±¤ëINE¤ÎÌò³ä
Í¸ÂÀÕÇ¤´ÆººË¡¿Í¥Èー¥Þ¥Ä¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢´ÆººË¡¿Í¤ÎÁÈ¿¥Åª¤Ê±¿±Ä¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¶Â§¡Ê´ÆººË¡¿Í¤Î¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡¦¥³ー¥É¡Ë¤Çµá¤á¤é¤ì¤ëÁÈ¿¥Åª¤Ê±¿±Ä¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢¸ø±×Åª¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹´ÑÅÀ¤«¤é¡¢INE¤Ï¤½¤ÎÃÎ¸«¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ´ÆººË¡¿Í¤ÎÁÈ¿¥Åª¤Ê±¿±Ä¤ª¤è¤Ó·Ð±Ä¼¹¹ÔÂÎÀ©¡¢´ÆÆÄµ¡Ç½¤Î½¼¼Â¤Ë´Ø¤¹¤ë½õ¸À¡¦Äó¸À¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´ÆººË¡¿Í¤ÎÊó½·¡¢¿äÁ¦¡¢´Æºº¤Î³Æ°Ñ°÷²ñ¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì1Ì¾ÇæÀÊ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢INE¤Î¤ß¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¸ø±×´ÆÆÄ°Ñ°÷²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼Ò²ñ¤ä¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤«¤é¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë²ñ·×´Æºº¤Î¼Á¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢´ÆººË¡¿Í¤Ë¤ª¤¤¤ÆÅ¬ÀÚ¤Ê¶ÈÌ³´ÉÍýÂÎÀ©¤¬À°È÷±¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆÈÎ©¤·¤¿»ëÅÀ¤«¤é¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ËÂÐ¤·¤ÆÄ¾ÀÜ¡¢½õ¸À¡¦Äó¸À¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÆÈÎ©Èó¶ÈÌ³¼¹¹ÔÌò°÷¡Ê50²»½ç¡Ë
ÃæÈø ÀµÊ¸¡Ê¤Ê¤«¤ª ¤Þ¤µ¤Õ¤ß¡Ë»á¡Ê½ÅÇ¤¡Ë
¸µ °°²½À®³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò ·ó Éû¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷
¸½ °°²½À®³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¸ÜÌä
¸½ ¤Ä¤Ð¤áBHB³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¼Ò³°¼èÄùÌò
¸½ ¹ñÎ©Âç³ØË¡¿ÍËÌÎ¦ÀèÃ¼²Ê³Øµ»½ÑÂç³Ø±¡Âç³Ø ·Ð±Ä¶¨µÄ²ñ°Ñ°÷
¶¶ËÜ ¹§Ç·¡Ê¤Ï¤·¤â¤È ¤¿¤«¤æ¤¡Ë»á¡¡(½ÅÇ¤)
¸µ ÆüËÜ¥¢¥¤¡¦¥Óー¡¦¥¨¥à³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¼èÄùÌò²ñÄ¹
¸½ ÆüËÜ¥¢¥¤¡¦¥Óー¡¦¥¨¥à³ô¼°²ñ¼Ò¡¡Ì¾ÍÀÁêÃÌÌò
¸½ ÃæÉôÅÅÎÏ³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¼Ò³°¼èÄùÌò
¸½ ¹ñÎ©Âç³ØË¡¿ÍÅì³¤¹ñÎ©Âç³Øµ¡¹½¡¡·Ð±Ä¶¨µÄ²ñ°Ñ°÷
ÉÍÊÕ ¿¿µª»Ò¡Ê¤Ï¤Þ¤Ù ¤Þ¤¤³¡Ë»á¡Ê¿·Ç¤¡Ë
¸µ ¥ä¥Õー³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¸½ LINE¥ä¥Õー³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¥ê¥ìー¥·¥ç¥ó¥ºËÜÉôÄ¹
¸µ ¥Ç¥£¥Ã¥×³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¼¹¹ÔÌò°÷
¸½ ÆüËÜ¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÆÈÎ©¼Ò³°´ÆººÌò
¸½ ³ô¼°²ñ¼ÒÂçÄÍ¾¦²ñ¡¡ÆÈÎ©¼Ò³°¼èÄùÌò
¡Ê»²¹Í¡ËÇ¤´üËþÎ»¤Ë¤è¤êÂàÇ¤¤¹¤ëÆÈÎ©Èó¶ÈÌ³¼¹¹ÔÌò°÷
°úÆ¬ Ëã¼Â¡Ê¤¤¤ó¤É¤¦ ¤Þ¤ß¡Ë»á