½ËSixTONES¥Ç¥Ó¥åー5¼þÇ¯¡Ã¤¤¤Þ¤µ¤éÊ¹¤±¤Ê¤¤SixTONES¤Î¥È¥ê¥»¥Ä6

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KKBOX: https://www.kkbox.com/jp/ja/column/showbiz-0-1823-1.html
au SPM: https://au.utapass.auone.jp/lp/6-things-you-should-know-about-sixtones
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