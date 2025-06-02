¡ÖÂè62²ó¥®¥ã¥é¥¯¥·ー¾Þ¡×¤Ë¤ÆÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ!!
³ô¼°²ñ¼ÒÅìËÌ¿·¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®ºä·Ã°ì¡Ë¤¬À©ºî¤·¤¿ºîÉÊ¤¬¡¢¡ÖÂè62²ó ¥®¥ã¥é¥¯¥·ー¾Þ¡×¤Ë¤Æ¡¢CMÉôÌç¡ÒÂç¾Þ¡Ó¤ò¼õ¾Þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥®¥ã¥é¥¯¥·ー¾Þ¤Ï¡¢ÊüÁ÷ÈãÉ¾º©ÃÌ²ñ¤¬ÆüËÜ¤ÎÊüÁ÷Ê¸²½¤Î¼ÁÅª¤Ê¸þ¾å¤ò´ê¤¤¡¢Í¥½¨ÈÖÁÈ¡¦¸Ä¿Í¡¦ÃÄÂÎ¤ò¸²¾´¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢1963Ç¯¤ËÁÏÀß¤·¤¿Îò»Ë¤¢¤ë¾Þ¤Ç¤¹¡£¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥é¥¸¥ª¡¢CM¡¢ÊóÆ»³èÆ°¤Î£´ÉôÌçÀ©¤ò¤È¤ê¡¢ÊüÁ÷ÈãÉ¾º©ÃÌ²ñ¤Î²ñ°÷¤¬°ì´Ó¤·¤Æ¿³ºº¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Ç¯´Ö¤Î¾Þ¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎCMÉôÌç¤ÎÁª¹ÍÂÐ¾Ý¤Ï¡¢2024Ç¯4·î1Æü¤«¤é2025Ç¯3·î31Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¡£±þÊçÁí¿ô335ºîÉÊ¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ç¯´Ö¾Þ¤È¤·¤Æ¡ÒÂç¾Þ¡Ó£±ËÜ¡¢¡ÒÍ¥½¨¾Þ¡Ó£³ËÜ¡¢¡ÒÁª¾©¡Ó£¹ËÜ¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¡¢Åö¼Ò¤¬À©ºî¤·¤¿ºîÉÊ¤¬¡ÒÂç¾Þ¡Ó¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
CMÉôÌç¡ÒÂç¾Þ¡Ó
¡Ú¥¦¥§¥ÖCM¡Û
¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¡§»°°æ½»Í§¶ä¹Ô
¹¹ð²ñ¼Ò¡§ÅÅÄÌ¡¢TUGBOAT
À©ºî²ñ¼Ò¡§ÅìËÌ¿·¼Ò
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Pr¡§ÌîÃæ Ä¾¡¿ ÅÄÅç¹°´ð
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡PM¡§»åÀîÂç´´
Olive¡¡¥·¥êー¥º
¡ÖÄÌÄ¢¤Î¿Í£±.¡×
[Æ°²è1: https://www.youtube.com/watch?v=hP428AqN6I8 ]
¡ÖÄÌÄ¢¤Î¿Í£².¡×
[Æ°²è2: https://www.youtube.com/watch?v=P_yeioBM3xk ]
¡ÖÄÌÄ¢¤Î¿Í ¼êÂ³¤¤Ã¤Æ¡¢¡È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡É¤ä¤Í¤ó¡£¡×
[Æ°²è3: https://www.youtube.com/watch?v=Ymwf0cjlSds ]
¡ÖÄÌÄ¢¤Î¿Í ²¶¤â¤Þ¤È¤á¤Æ¤ó¤Í¤ó¡£¡×
[Æ°²è4: https://www.youtube.com/watch?v=ZvBhlwA6Gb0 ]
¡ÖÄÌÄ¢¤Î¿Í ¤½¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤¯¤ì¤ó¤Î¤Ï¡¢Ã¯¤ä¡©¡×
[Æ°²è5: https://www.youtube.com/watch?v=kMk7kYd9KRI ]
¥®¥ã¥é¥¯¥·ー¾Þ ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.houkon.jp/galaxy-award/