4·î¤Î±ê¾åÊ¬ÀÏ¥Çー¥¿¸ø³«¡ª±ê¾å·ï¿ô¡¢59·ï¡ÊÄ´ººÂÐ¾Ý´ü´Ö¡§2025Ç¯4·î1Æü～4·î30Æü¡Ë

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2. ±ê¾å¤ÎÆâÍÆÊÌ È¯À¸·ï¿ô2-1. ±ê¾å¤ÎÆâÍÆÊÌ È¯À¸·ï¿ô¤È³ä¹ç¡ÊÁ°·îÈæ¡Ë
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±ê¾åÆâÍÆ¤Î¾ÜºÙ¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÈó¾ï¼±¤Ê¹ÔÆ°¡Ê¥â¥é¥ë¤Î¤Ê¤µ¡Ë¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë±ê¾å»ö°Æ¤¬17·ï¤ÈºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¼¡¤¤¤Ç¡ÖÌäÂêÈ¯¸À¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë±ê¾å»ö°Æ¤¬15·ï¤Ç¤·¤¿¡£
4-1. Ë¡¿ÍÅù¤Î¶È³¦ÊÌÈ¯À¸·ï¿ô¤È³ä¹ç¡Ê±ê¾å¤ÎÆâÍÆÊÌ¡Ë
±ê¾å¼çÂÎ¤Î¤¦¤Á¡¢¡ÖË¡¿ÍÅù¡×¤Ë³ºÅö¤¹¤ë±ê¾å23·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶È³¦¤´¤È¤ËÊ¬Îà¤·¤Þ¤·¤¿¡£±ê¾å»ö°Æ¤¬ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¶È³¦¤Ï¡Ö¸ä³Ú¡¦¥ì¥¸¥ãー¡×¶È³¦¤Ç¡¢11·ï¡Ê47.8%¡Ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ç¤·¤¿¡£
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5-1. ±ê¾å¼çÂÎ¤Ë¤ª¤±¤ë¾å¾ì´ë¶È¡¦Èó¾å¾ì´ë¶È¤Î·ï¿ô¤È³ä¹ç¡ÊÁ°·îÈæ¡Ë
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5-3. ±ê¾å¼çÂÎ¤Ë¤ª¤±¤ë¾å¾ì´ë¶È¡¦Èó¾å¾ì´ë¶È¤Î·ï¿ô¤È³ä¹ç¡ÊÁ°Ç¯Æ±·îÈæ¡Ë
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5-4. ±ê¾å¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿½¾¶È°÷¿ô¤ÈÇä¾å¹â¤Î»¶ÉÛ¿Þ
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