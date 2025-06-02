¡ØSTOP¡ª¼ã¼Ô¤Î¾ÃÈñ¼Ô¥È¥é¥Ö¥ë¡Ù¼ã¼ÔÈ¯¿®¤Î£Ã£Í¥·¥Ê¥ê¥ª¡¦Æ°²è¤òÂçÊç½¸¡ª
ÅìµþÅÔ¤Ç¤Ï¡¢¼ã¼Ô¼«¤é¾ÃÈñ¼Ô¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¡¢¾ÃÈñ¼Ô¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤òËÉ»ß¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ËèÇ¯ ¡ØSTOP¡ª¼ã¼Ô¤Î¾ÃÈñ¼Ô¥È¥é¥Ö¥ë CM¥·¥Ê¥ê¥ª¡¦Æ°²è¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ù¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À®Ç¯Ç¯Îð¤¬°ú¤²¼¤²¤é¤ì¤¿ÎáÏÂ£´Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¡¢°ú¤²¼¤²Á°¤ËÈæ¤Ù¤Æ18ºÐ¡¦19ºÐ¤¬°¼Á¾¦Ë¡¤Î¥¿ー¥²¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÁÀ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
18ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë¹â¹»À¸¤Ê¤É¤ÎÈï³²ËÉ»ß¤Î¤¿¤á¡¢³Ø¹»¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤ò¶¯²½¤·¡¢¾ÃÈñ¼Ô¶µ°é¤òÁ´ÎÏ¤Ç¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë²èÁü
³µÍ×
£¶·î£²Æü～10·î17Æü¡¡¡¡CM¥·¥Ê¥ê¥ª¡¦Æ°²è¤òÊç½¸- ±þÊç»ñ³ÊÅÔÆâºß½»¡¦ºß³Ø¡¦ºß¶Ð¤ÎÃæ³ØÀ¸°Ê¾å£²9ºÐ°Ê²¼¤Î¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤ÎÊý¡Ê¸Ä¿Í¡¦ÃÄÂÎ¤ÏÌä¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ë
- ±þÊçÊýË¡ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Î¥Õ¥©ー¥à¤«¤é±þÊç
- ±þÊçÍ×·ï¼ã¼Ô¤Î¾ÃÈñ¼ÔÈï³²ËÉ»ß¤Ë»ñ¤¹¤ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÀ¹¤ê¹þ¤ß¡¢ÅìµþÅÔ¾ÃÈñÀ¸³èÁí¹ç¥»¥ó¥¿ー¤ò°ÆÆâ¤¹¤ë¤³¤È
¢¨ ÎáÏÂ£¶Ç¯ÅÙ±þÊç·ï¿ô¡§7,973·ï
11·î～12·î¡¦¹ë²ÚÃøÌ¾¿Í¤Ë¤è¤ë¿³ºº¡ÊÍ¥½¨¾Þ£³ÅÀ¡¦ÆþÁª12ÅÀ¡Ë
ÂåÉ½¿³ºº°÷
¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー
12·î～3·î¡¦CMÆ°²è¤ÎÀ©ºî¡¦¸ø³«
Í¥½¨¾Þ¤Î3ºîÉÊ¤ò¤â¤È¤ËCMÆ°²è¤òÀ©ºî¤·¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¡Ê¾ÜºÙ¤ÏÊÌÅÓ¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡Ë
¢¨ ÎáÏÂ£¶Ç¯ÅÙCMÆ°²è¤ÎÁíºÆÀ¸²ó¿ô¡§Ìó46.5Ëü²ó¡£»ëÄ°¤ÏÅìµþ¤¯¤é¤·WEB(https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.lg.jp/manabitai/tieup/seinen/2024-3works.html)¤Ø
Í¥½¨¾Þ3ÅÀ¡¦ÆþÁª12ÅÀ
ËÜ»ö¶È¤Î¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://www.cmcontest.metro.tokyo.lg.jp
Åìµþ¤¯¤é¤·WEB
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.lg.jp/manabitai/tieup/seinen/
https://prtimes.jp/a/?f=d52467-5849-190a55ce3cbe4a8e3b8ff3c20e1e0c98.pdf
Ìä¹ç¤»Àè
ÅìµþÅÔ¾ÃÈñÀ¸³èÁí¹ç¥»¥ó¥¿ー¡¡³èÆ°¿ä¿Ê²Ý
ÅÅÏÃ¡¡03-6228-1331