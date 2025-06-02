ÌîÂ¼AM¡¢¡Ö¤Î¤à¥é¥Ã¥×¡¦¥Õ¥¡¥ó¥É¡¡ÌÜÉ¸Ê¬ÇÛ¶â¼õ¼è·¿¡×¤òÀßÄê
ÌîÂ¼¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊCEO·óÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹:¾®ÃÓ¹Ì÷¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¤Î¤à¥é¥Ã¥×¡¦¥Õ¥¡¥ó¥É¡×¥·¥êー¥º¡Ê°Ê²¼¡ÖÅö¥·¥êー¥º¡×¡Ë¢¨1¤Î¿·¤·¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¡¢ÄÉ²Ã·¿Åê»ñ¿®Â÷¡Ö¤Î¤à¥é¥Ã¥×¡¦¥Õ¥¡¥ó¥É¡ÊÊÝ¼é·¿¡ËÇ¯3¡óÌÜÉ¸Ê¬ÇÛ¶â¼õ¼è·¿¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¤Î¤à¥é¥Ã¥×¡¦¥Õ¥¡¥ó¥É¡ÊÀÑ¶Ë·¿¡ËÇ¯3¡ó/Ç¯6¡óÌÜÉ¸Ê¬ÇÛ¶â¼õ¼è·¿¡×¤Î3¥Õ¥¡¥ó¥É¤ò6·î18Æü¤ËÀßÄê¤·¡¢±¿ÍÑ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¡Ö¡ÊÇ¯3¡ó/Ç¯6¡óÌÜÉ¸Ê§½Ð¡Ë¤Î¤à¥é¥Ã¥×¡¦¥Õ¥¡¥ó¥É¡ÊÉáÄÌ·¿¡Ë¡×¡Ê2019Ç¯11·îÀßÄê¡Ë¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ÉÌ¾¾Î¤ò¡Ö¤Î¤à¥é¥Ã¥×¡¦¥Õ¥¡¥ó¥É¡ÊÉáÄÌ·¿¡ËÇ¯3¡ó/Ç¯6¡óÌÜÉ¸Ê¬ÇÛ¶â¼õ¼è·¿¡×¤ØÊÑ¹¹¤·¡¢¡ÖÌÜÉ¸Ê¬ÇÛ¶â¼õ¼è·¿¡×¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤·¤ÆÅý°ì¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¥·¥êー¥º¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤Î³ô¼°¡¢ºÄ·ô¡¢REIT¤È¤¤¤Ã¤¿ÂåÉ½Åª¤Ê»ñ»º¤Ø¹ñºÝÊ¬»¶Åê»ñ¤ò¹Ô¤¦¥Ð¥é¥ó¥¹·¿¥Õ¥¡¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢Åê»ñ´Ä¶¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Äê´üÅª¤Ê¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹µ¡Ç½¤òÍ¤¹¤ë±¿ÍÑ¤Ë¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÅê»ñÌÜÅª¤äÅê»ñ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁªÂò¤Ç¤¤ë¥ê¥¹¥¯¿å½à¤¬°Û¤Ê¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹¼÷²½¤äÊª²Á¾å¾º¤¬¿Ê¤àÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢À¸³¶¤Ë¤ï¤¿¤ë·×²èÅª¤Ê¡Ö»ñ»º±¿ÍÑ¡×¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¤è¤êË¤«¤ÊÊë¤é¤·¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀ¸³èÀß·×¤ò¹Ô¤¦¡Ö»ñ»º³èÍÑ¡×¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢»ñ»º±¿ÍÑ¤È»ñ»º³èÍÑ¤Î¤¤¤º¤ì¤Î¥Ëー¥º¤â¤ª»ý¤Á¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ø¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢1·î¡¢3·î¡¢5·î¡¢7·î¡¢9·î¤ª¤è¤Ó11·î¤Î³Ö·î¤ÇÊ¬ÇÛ¶â¤ò¼õ¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¢¨2¾åµ¤Î¡ÖÌÜÉ¸Ê¬ÇÛ¶â¼õ¼è·¿¡×¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ËÄÉ²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¿·µ¬ÀßÄê¤ÇÅö¥·¥êー¥º¤Î¹½À®¤Ï¡¢´ûÂ¸¤Î7¥Õ¥¡¥ó¥É¤«¤é10¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ë³ÈÂç¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢2025Ç¯4·î¤Ë¥ê¥¿¥¤¥¢¥á¥ó¥È¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÉô¤ò¿·Àß¤·¡¢Âà¿¦¸å¤Î¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¤Ë¹ç¤Ã¤¿»ñ»º±¿ÍÑ¤Î¹Í¤¨Êý¤ò¹¤¯¿»Æ©¤µ¤»¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»ñ»º±¿ÍÑ¤È»ñ»º³èÍÑ¤ò·Ò¤²¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÄó¶¡¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¤è¤ê°ìÁØ¡¢¥»¥«¥ó¥É¥é¥¤¥Õ¤òÁ÷¤ëÊý¡¹¤Ë¤â»ñ»º±¿ÍÑ¤Î½ÅÍ×À¤òÅÁ¤¨¡¢±¿ÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é»ñ»º¤ò¼è¤êÊø¤·¤Æ¤¤¤¯¡Ö¥Ç¥¥å¥à¥ìー¥·¥ç¥ó¡×¤ÎÍýÇ°¤ò¹¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¥ê¥¿¥¤¥¢¸å¤ÎË¤«¤ÊÀ¸³è¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥µ¥Ýー¥È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡¡¥ê¥¹¥¯¡Ê¥ê¥¿ー¥ó¤Î¿¶¤ìÉý¡Ë¿å½à¤Î°Û¤Ê¤ë5¤Ä¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ö¤Î¤à¥é¥Ã¥×¡¦¥Õ¥¡¥ó¥É¡ÊÊÝ¼é·¿/¤ä¤äÊÝ¼é·¿/ÉáÄÌ·¿/¤ä¤äÀÑ¶Ë·¿/ÀÑ¶Ë·¿¡Ë¡×¡¢¤ª¤è¤Ó¡Ö¤Î¤à¥é¥Ã¥×¡¦¥Õ¥¡¥ó¥É¡ÊÉáÄÌ·¿¡Ë¡×¤ÈÆ±ÍÍ¤Î¥ê¥¹¥¯¿å½à¤Ë¤Æ±¿ÍÑ¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤é°ìÄê¤ÎÊ¬ÇÛ¤ò¹Ô¤¦2¤Ä¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ö¡ÊÇ¯3¡óÌÜÉ¸Ê§½Ð¡Ë¤Î¤à¥é¥Ã¥×¡¦¥Õ¥¡¥ó¥É¡ÊÉáÄÌ·¿¡Ë/¡ÊÇ¯6¡óÌÜÉ¸Ê§½Ð¡Ë¤Î¤à¥é¥Ã¥×¡¦¥Õ¥¡¥ó¥É¡ÊÉáÄÌ·¿¡Ë¡×¤ÎÁí¾Î¡£ÈÎÇä²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ê¤ª¼è¤ê°·¤¤¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢ÈÎÇä²ñ¼Ò¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨2¡¡Åê»ñ¼Ô¤¬¼õ¤±¼è¤ëÊ¬ÇÛ¶â¤Î³Û¤Ï¡¢Åê»ñ¼ÔËè¤Î¸ÄÊÌ¸µËÜ¤Î¾õ¶·¤ä²ÝÀÇÊýË¡Åù¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¡ÖÇ¯3¡óÌÜÉ¸Ê¬ÇÛ¶â¼õ¼è·¿¡×¤ÏÇ¯Î¨3%ÁêÅö¤ÎÊ¬ÇÛ¶â¤ò¡¢¡ÖÇ¯6¡óÌÜÉ¸Ê¬ÇÛ¶â¼õ¼è·¿¡×¤ÏÇ¯Î¨6%ÁêÅö¤ÎÊ¬ÇÛ¶â¤ò¼ÂºÝ¤Ë¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤³¤È¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤ª¡¢Ê¬ÇÛ¶â¤Î¼õ¼èÊýË¡¤È¤·¤Æ¡ÖºÆÅê»ñ¡×¤òÁªÂò¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢³Æ·è»»»þÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼õ¤±¼è¤Ã¤¿Ê¬ÇÛ¶â¤Ï¼«Æ°Åª¤ËºÆÅê»ñ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ö°ÑÂ÷²ñ¼Ò¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤è¤êÊ¬ÇÛ¤ò¹Ô¤Ê¤ï¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¾Íè¤ÎÊ¬ÇÛ¶â¤Î»ÙÊ§¤¤¤ª¤è¤Ó¤½¤Î¶â³Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¨º¶¡¢ÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
°Ê¾å
¡ãÌîÂ¼¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤«¤é¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡ä
¢£¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÅê»ñ¥ê¥¹¥¯
³Æ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï¡¢Åê»ñ¿®Â÷¾Ú·ô¤Ø¤ÎÅê»ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢³ô¼°¡¢ºÄ·ô¤ª¤è¤ÓÉÔÆ°»ºÅê»ñ¿®Â÷¾Ú·ô¡ÊREIT¡ËÅù¤Ë¼Â¼ÁÅª¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¸ú²Ì¤òÍ¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÁÈÆþ³ô¼°¤Î²Á³Ê²¼Íî¡¢¶âÍøÊÑÆ°Åù¤Ë¤è¤ëÁÈÆþºÄ·ô¤Î²Á³Ê²¼Íî¡¢ÁÈÆþREIT¤Î²Á³Ê²¼Íî¤ä¡¢ÁÈÆþ³ô¼°¤ÎÈ¯¹Ô²ñ¼Ò¡¢ÁÈÆþºÄ·ô¤ÎÈ¯¹ÔÂÎ¤ª¤è¤ÓÁÈÆþREIT¤ÎÅÝ»º¤äºâÌ³¾õ¶·¤Î°²½Åù¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê¡¢´ð½à²Á³Û¤¬²¼Íî¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢³°²ß·ú»ñ»º¤ËÅê»ñ¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ÙÂØ¤ÎÊÑÆ°¤Ë¤è¤ê´ð½à²Á³Û¤¬²¼Íî¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢Åê»ñ²È¤Î³§ÍÍ¤ÎÅê»ñ¸µ¶â¤ÏÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ð½à²Á³Û¤Î²¼Íî¤Ë¤è¤ê¡¢Â»¼º¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢Åê»ñ¿®Â÷¤ÏÍÂÃù¶â¤È°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾Ü¤·¤¯¤ÏÅê»ñ¿®Â÷ÀâÌÀ½ñ¡Ê¸òÉÕÌÜÏÀ¸«½ñ¡Ë¤Î¡ÖÅê»ñ¥ê¥¹¥¯¡×¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ë·¸¤ëÈñÍÑ¡¡¡Ê2025Ç¯6·î¸½ºß¡Ë
¡Ú¤´¹ØÆþ»þ¼ê¿ôÎÁ¡Û
¤´¹ØÆþ²Á³Û¤Ë1.1¡ó¡ÊÀÇÈ´1.0¡ó¡Ë°ÊÆâ¤ÇÈÎÇä²ñ¼Ò¤¬ÆÈ¼«¤ËÄê¤á¤ëÎ¨¤ò¾è¤¸¤ÆÆÀ¤¿³Û¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢ÈÎÇä²ñ¼Ò¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú±¿ÍÑ´ÉÍýÈñÍÑ¡Ê¿®Â÷Êó½·¡Ë¡Û
¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÊÝÍ´ü´ÖÃæ¤Ë¡¢´ü´Ö¤Ë±þ¤¸¤Æ¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü¤Î¤à¥é¥Ã¥×¡¦¥Õ¥¡¥ó¥É¡ÊÊÝ¼é·¿¡ËÇ¯3¡óÌÜÉ¸Ê¬ÇÛ¶â¼õ¼è·¿
½ã»ñ»ºÁí³Û¤ËÇ¯0.517¡ó¡ÊÀÇÈ´Ç¯0.47¡ó¡Ë¤ÎÎ¨¤ò¾è¤¸¤ÆÆÀ¤¿³Û
¡¦¼Â¼ÁÅª¤Ë¤´ÉéÃ´¤¤¤¿¤À¤¯¿®Â÷Êó½·Î¨¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥É¤¬Åê»ñÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë³°¹ñÅê»ñ¿®Â÷¤Î¼Â¼ÁÅª¤ÊÉéÃ´¡Ê2025Ç¯6·î2Æü»þÅÀ¡Ë¤ò²ÃÌ£¤·¤Æ¡¢Åê»ñ¼Ô¤¬¼Â¼ÁÅª¤ËÉéÃ´¤¹¤ë¿®Â÷Êó½·Î¨¡Ë¡§Ç¯1.23¡ó¡Þ0.05¡óÄøÅÙ¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¤³¤ì¤é¤ÎÃÍ¤Ï¡¢2025Ç¯6·î2Æü¸½ºß¤Ç°ÑÂ÷²ñ¼Ò¤¬ÃÎ¤ê¤¦¤ë¾ðÊó¤ò´ð¤Ë»»½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢³°¹ñÅê»ñ¿®Â÷¤¬Åê»ñÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ëETF¤ÎÊÑ¹¹Åù¤Ë¤è¤êº£¸åÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü¤Î¤à¥é¥Ã¥×¡¦¥Õ¥¡¥ó¥É¡ÊÉáÄÌ·¿¡ËÇ¯3¡óÌÜÉ¸Ê¬ÇÛ¶â¼õ¼è·¿/Ç¯6¡óÌÜÉ¸Ê¬ÇÛ¶â¼õ¼è·¿
½ã»ñ»ºÁí³Û¤ËÇ¯0.627¡ó¡ÊÀÇÈ´Ç¯0.57¡ó¡Ë¤ÎÎ¨¤ò¾è¤¸¤ÆÆÀ¤¿³Û
¡¦¼Â¼ÁÅª¤Ë¤´ÉéÃ´¤¤¤¿¤À¤¯¿®Â÷Êó½·Î¨¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥É¤¬Åê»ñÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë³°¹ñÅê»ñ¿®Â÷¤Î¼Â¼ÁÅª¤ÊÉéÃ´¡Ê2024Ç¯10·îËö»þÅÀ¡Ë¤ò²ÃÌ£¤·¤Æ¡¢Åê»ñ¼Ô¤¬¼Â¼ÁÅª¤ËÉéÃ´¤¹¤ë¿®Â÷Êó½·Î¨¡Ë¡§Ç¯1.39¡ó¡Þ0.05¡óÄøÅÙ¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¤³¤ì¤é¤ÎÃÍ¤Ï¡¢2024Ç¯12·î17Æü¸½ºß¤Ç°ÑÂ÷²ñ¼Ò¤¬ÃÎ¤ê¤¦¤ë¾ðÊó¤ò´ð¤Ë»»½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢³°¹ñÅê»ñ¿®Â÷¤¬Åê»ñÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ëETF¤ÎÊÑ¹¹Åù¤Ë¤è¤êº£¸åÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü¤Î¤à¥é¥Ã¥×¡¦¥Õ¥¡¥ó¥É¡ÊÀÑ¶Ë·¿¡ËÇ¯3¡óÌÜÉ¸Ê¬ÇÛ¶â¼õ¼è·¿/Ç¯6¡óÌÜÉ¸Ê¬ÇÛ¶â¼õ¼è·¿
½ã»ñ»ºÁí³Û¤ËÇ¯0.737¡ó¡ÊÀÇÈ´Ç¯0.67¡ó¡Ë¤ÎÎ¨¤ò¾è¤¸¤ÆÆÀ¤¿³Û
¡¦¼Â¼ÁÅª¤Ë¤´ÉéÃ´¤¤¤¿¤À¤¯¿®Â÷Êó½·Î¨¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥É¤¬Åê»ñÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë³°¹ñÅê»ñ¿®Â÷¤Î¼Â¼ÁÅª¤ÊÉéÃ´¡Ê2025Ç¯6·î2Æü»þÅÀ¡Ë¤ò²ÃÌ£¤·¤Æ¡¢Åê»ñ¼Ô¤¬¼Â¼ÁÅª¤ËÉéÃ´¤¹¤ë¿®Â÷Êó½·Î¨¡Ë¡§Ç¯1.55¡ó¡Þ0.05¡óÄøÅÙ¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¤³¤ì¤é¤ÎÃÍ¤Ï¡¢2025Ç¯6·î2Æü¸½ºß¤Ç°ÑÂ÷²ñ¼Ò¤¬ÃÎ¤ê¤¦¤ë¾ðÊó¤ò´ð¤Ë»»½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢³°¹ñÅê»ñ¿®Â÷¤¬Åê»ñÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ëETF¤ÎÊÑ¹¹Åù¤Ë¤è¤êº£¸åÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤ÎÈñÍÑ¡¦¼ê¿ôÎÁ¡Û
¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÊÝÍ´ü´ÖÃæ¤Ë¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙ¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê±¿ÍÑ¾õ¶·Åù¤Ë¤è¤êÊÑÆ°¤¹¤ë¤¿¤á¡¢»öÁ°¤ËÎÁÎ¨¡¦¾å¸Â³ÛÅù¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¡Ë
¡üÁÈÆþÍ²Á¾Ú·ôÅù¤ÎÇäÇã¤ÎºÝ¤ËÈ¯À¸¤¹¤ëÇäÇã°ÑÂ÷¼ê¿ôÎÁ
¡ü´ÆººË¡¿ÍÅù¤Ë»ÙÊ§¤¦¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î´Æºº¤Ë·¸¤ëÈñÍÑ
¡ü¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ë´Ø¤¹¤ëÁÅÀÇ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åù
¡Ú¿®Â÷ºâ»ºÎ±ÊÝ³Û¡Ê¤´´¹¶â»þ¡Ë¡Û
1Ëü¸ý¤Ë¤Ä¤´ð½à²Á³Û¤Ë0.3¡ó¤ÎÎ¨¤ò¾è¤¸¤ÆÆÀ¤¿³Û¡£
¾åµ¤ÎÈñÍÑ¤Î¹ç·×³Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Åê»ñ²È¤Î³§ÍÍ¤¬¥Õ¥¡¥ó¥É¤òÊÝÍ¤µ¤ì¤ë´ü´ÖÅù¤Ë±þ¤¸¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢É½¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢Åê»ñ¿®Â÷ÀâÌÀ½ñ¡Ê¸òÉÕÌÜÏÀ¸«½ñ¡Ë¤Î¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÈñÍÑ¡¦ÀÇ¶â¡×¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Ê¤ª¡¢Åö¼Ò¤ÏËÜÆü¡¢´ØÅìºâÌ³¶É¤Ø¤Î¡Ö¤Î¤à¥é¥Ã¥×¡¦¥Õ¥¡¥ó¥É¡ÊÊÝ¼é·¿¡ËÇ¯3¡óÌÜÉ¸Ê¬ÇÛ¶â¼õ¼è·¿¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¤Î¤à¥é¥Ã¥×¡¦¥Õ¥¡¥ó¥É¡ÊÀÑ¶Ë·¿¡ËÇ¯3¡ó/Ç¯6¡óÌÜÉ¸Ê¬ÇÛ¶â¼õ¼è·¿¡×¤ÎÆÏ¤±½Ð¤ò´°Î»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/84182/table/223_1_ce7cc1269f19686873e2a0db0d9c932f.jpg ]
Åö¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¾¦¹æ¡§ÌîÂ¼¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò
¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°ú¶È¼Ô¡¡´ØÅìºâÌ³¶ÉÄ¹¡Ê¶â¾¦¡ËÂè373¹æ
²ÃÆþ¶¨²ñ¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÅê»ñ¿®Â÷¶¨²ñ¡¿°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÅê»ñ¸ÜÌä¶È¶¨²ñ¡¿°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÂèÆó¼ï¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°ú¶È¶¨²ñ
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://www.nomura-am.co.jp/¡¡
X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§https://x.com/nomura_am_jp