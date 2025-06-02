【シントトロイデン】6月7日千葉県八千代市にて開催の少年サッカー大会「マルハン×シント=トロイデン VV カップ supported by キリンビバレッジ」に特別協賛

STVV N.V.

2025 年 6月7日(土)に八千代総合グラウンド(千葉県 八千代市)にて、八千代市サッカー協会主催「マルハン×シント=トロイデン VV カップ」が開催されます。STVVは、プラチナスポンサーである株式会社マルハン(本社:京都・東京)の東日本カンパニーとともに本大会へ特別協賛いたします。

「マルハン×シント＝トロイデンVVカップsupported byキリンビバレッジ」は小学校４年生以下の年代で行われる少年サッカー大会で、今年は千葉県八千代市内の10チームと招待チーム2チーム、さらには八千代ガールズ、小田原TC（神奈川県）、SalvusFC（群馬県）の女子３チームの計１５チームが参加予定です。

特別ゲストとして、STVVからは、以下選手が参加予定です。

・谷口彰悟選手

・山本理仁選手

・小久保玲央ブライアン選手

谷口彰悟選手山本理仁選手小久保玲央ブライアン選手

・STVVアンバサダー岡崎慎司

岡崎慎司氏【Photo by Daisuke Akita】

また、元サッカー女子日本代表の宮間あや氏、岩渕真奈氏、カレン・ロバート氏(元サッカー日本代表)、など豪華ゲストが来場いたします。フード屋台の出店、molten主催の【マイフットボールキット】制作イベント、豪華景品が当たる抽選会なども開催予定です。

詳しくは大会ホームページをご覧ください。(https://maruhan-stvvcup-lp.net)

■大会概要

大会名称： マルハン×シント＝トロイデンVVカップsupported by キリンビバレッジ

大会ウェブサイト： https://maruhan-stvvcup-lp.net

主 催： 八千代市サッカー協会

後 援： 八千代市、八千代市教育委員会、八千代市スポーツ協会、八千代市地域振興財団、八千代商工会議所、教育スポーツアカデミー、八千代市社会福祉協議会、ふくろうエフエム、株式会社ジェイコム千葉YY船橋習志野局



特別協賛： 合同会社DMM.com、株式会社キリンビバレッジ、株式会社マルハン東日本カンパニー、シント＝トロイデンVV、KIRANAH GARDEN豊洲、ME TOKYO SHINJUKU・IKEBUKURO・SHIBUYA、ART AQUARIUM美術館GINZA



協賛企業： 株式会社朝日建装、ソフトバンク株式会社、大一電器産業株式会社、株式会社サイエンスアーツ（buddycom）、株式会社光新星、株式会社Ｂ＆Ｍテクノサービス、愛和食品株式会社、Ｊ-ＮＥＴ株式会社、株式会社エース電研、株式会社エルゴジャパン、東レエンジニアリングDソリューションズ株式会社、株式会社イチケン、小久保製氷冷蔵株式会社（ロックアイス）、ダイコク電機株式会社、グローリーナスカ株式会社、高橋建設株式会社、株式会社河野設計東京、株式会社NOVA、株式会社マインズ、株式会社ZIZAI、明治安田生命保険相互会社、株式会社メガクリエイト、さんぎょうい株式会社、株式会社パイオニア、株式会社ニューギンアドバンス、株式会社プロテラス、日本ゲームカード株式会社、プーマジャパン株式会社、株式会社サイバーネット、株式会社モルテン、コーシン乳業株式会社、株式会社オーイズミ、昭和ゴム工業株式会社、株式会社パック・エックス、株式会社エメトレ（SENOBiRU）、株式会社赤門、スタンバイ株式会社、株式会社C&Pマネジメント、株式会社京葉エナジー、八千代フットボールクラブ（八千代FC）、株式会社ZEPE（Z FUTSAL SPORT）、一般社団法人 TOCAR FOOTBALL協会

【シント＝トロイデンVV（STVV）とは】

1924年創立のベルギー・プロ・リーグ1部に所属するサッカークラブ。 2017年11月に合同会社DMM.comが経営権を取得。2018年に元FC東京GMの立石敬之が最高経営責任者（CEO）に就任 。 5つの柱として、トップチームの強化・アカデミーの充実・新たな事業スキームの構築・スタジアムの拡充・IT導入による技術革新を掲げている。伊藤涼太郎選手（前所属 アルビレックス新潟）、小川諒也選手（前所属 FC東京 ）、山本理仁選手（前所属 ガンバ大阪）、藤田譲瑠チマ選手（前所属 横浜F・マリノス）、小久保玲央ブライアン選手（前所属 SLベンフィカ）、谷口彰悟選手（前所属 アル・ラーヤンSC）、小森飛絢選手 （前所属 ジェフユナイテッド市原・千葉）が所属。2024-25シーズンは勝ち点31の14位（7勝10分13敗／得失点-15／41得点56失点）、プレーオフ3は1位で終了した。