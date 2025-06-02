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～四国エリアにおける周遊型観光を促進～四国4県の高速バス乗り放題パス『Shikoku Highway Bus Free Pass』をインバウンド観光客向けに「JBLサイト」で販売開始！
国内79社の高速バス事業者が参画するJAPAN BUS LINES協議会（以下「JBL協議会」）は、四国エリア内を運行する高速バスのインバウンド観光客向け乗り放題パス『Shikoku Highway Bus Free Pass』（以下「本フリーパス」）を、本日2025年6月2日（月）より「JBLサイト（http://japanbuslines.com/）」にて販売を開始します。
本フリーパスは、昨年10月に販売を開始した『TOHOKU HIGHWAY BUS TICKET』（特設ページ：https://japanbuslines.com/en/buspass/shikoku-pass/）に続く、インバウンド観光客向けのエリア限定乗り放題パスの第2弾です。インバウンド需要は今後も増加することが見込まれており、四国エリア内での高速バスを活用した周遊観光促進および利用者の利便性を向上するため、今回「JBLサイト」を通じて多言語（英語・韓国語・繁体字）販売を実現しました。
本フリーパスは、利用者が鉄道等では行きにくい地域への移動も可能にし、バスを自由に組み合わせて四国エリアを効率よく旅ができる周遊型パスです。滞在日数に応じて選べる3種類のフリーパス（2-day、3-day、5-day）と、旅の計画をサポートする情報ガイドもセットになっており、快適で効率的な旅行を実現します。
「JBLサイト」では、さらなるインバウンド観光客の利便性向上のため、東北エリア・四国エリアに続くエリアパスの展開など、インバウンド観光客が簡単・便利・安心に移動できるサービス拡充を図る予定です。
今後もJBL協議会は、インバウンド観光客が高速バスを利用して自由に日本中を移動できる世界を創造してまいります。
■『Shikoku Highway Bus Free Pass』概要
【販売開始】
2025年6月2日（月）
【対象路線】
四国4県（徳島、香川、愛媛、高知）を運行する高速バス7路線
・松山⇔高松（坊っちゃんエクスプレス）
運行会社：四国高速バス株式会社、伊予鉄バス株式会社、ジェイアール四国バス株式会社
・松山⇔徳島（吉野川エクスプレス）
運行会社：徳島バス株式会社、伊予鉄バス株式会社、ジェイアール四国バス株式会社
・松山⇔高知（ホエールエクスプレス）
運行会社：とさでん交通株式会社、伊予鉄バス株式会社
・松山⇔高知（なんごくエクスプレス）
運行会社：ジェイアール四国バス株式会社
・高知⇔高松（黒潮エクスプレス）
運行会社：四国高速バス株式会社、ジェイアール四国バス株式会社、とさでん交通株式会社
・高松⇔徳島（高徳エクスプレス）
運行会社：大川自動車株式会社、四国高速バス株式会社、徳島バス株式会社
・高知⇔徳島（高知徳島エクスプレス）
運行会社：とさでん交通株式会社、ジェイアール四国バス株式会社、徳島バス株式会社
【価格】
・2-dayフリーパス：10,000円 （有効期間のうち2日間を利用日に設定）
・3-dayフリーパス：11,000円 （有効期間のうち3日間を利用日に設定）
・5-dayフリーパス：12,000円 （有効期間のうち5日間を利用日に設定）
※購入日から1ヶ月間有効。使用日の非連続（飛び石）利用可
【販売サイト】
JBLサイト http://japanbuslines.com/
【対応言語】
英語（https://japanbuslines.com/en/）
韓国語（https://japanbuslines.com/ko/）
繁体字（https://japanbuslines.com/tw/）
【購入方法】
JBLサイト内の『Shikoku Highway Bus Unlimited Ride Pass』特設ページ（https://japanbuslines.com/en/buspass/shikoku-pass/）より購入いただけます。
【利用方法】
乗降車時にスマートフォン等でチケットを表示して乗務員へ呈示ください。
※詳細は、以下の特設ページをご覧ください。
（英語） https://japanbuslines.com/en/buspass/shikoku-pass/
（韓国語） https://japanbuslines.com/ko/buspass/shikoku-pass/
（繁体字） https://japanbuslines.com/tw/buspass/shikoku-pass/
■JAPAN BUS LINES 協議会概要
・ 設立日：2016 年 7 月 20 日
・ 理事：京王電鉄バス株式会社(代表)、名鉄バス株式会社、南海バス株式会社
・ 参画事業者：79社
・ JBL 協議会事務局：WILLER ACROSS株式会社
全国の交通事業者と提携した交通ネットワークを販売・サポート：https://willer-across.co.jp/mobility_network/
・ JBL サイト：http://japanbuslines.com/
・ JBL サイト対応言語：英語、韓国語、繁体字
JBL協議会は、「インバウンドが日本国内を隅々まで簡単・便利・安心に移動できる仕組みを提供する」をビジョンに、2016年7月に設立しました。JBL協議会がインバウンド向けに提供する高速バスポータルサイト「JBLサイト」では、日本全国150路線以上の高速バス・空港バスがワンストップで予約・決済・利用することができ、これまで10万人以上のインバウンドが利用しています。
※WILLER ACROSS株式会社は、WILLER株式会社のグループ会社です。
本フリーパスは、昨年10月に販売を開始した『TOHOKU HIGHWAY BUS TICKET』（特設ページ：https://japanbuslines.com/en/buspass/shikoku-pass/）に続く、インバウンド観光客向けのエリア限定乗り放題パスの第2弾です。インバウンド需要は今後も増加することが見込まれており、四国エリア内での高速バスを活用した周遊観光促進および利用者の利便性を向上するため、今回「JBLサイト」を通じて多言語（英語・韓国語・繁体字）販売を実現しました。
本フリーパスは、利用者が鉄道等では行きにくい地域への移動も可能にし、バスを自由に組み合わせて四国エリアを効率よく旅ができる周遊型パスです。滞在日数に応じて選べる3種類のフリーパス（2-day、3-day、5-day）と、旅の計画をサポートする情報ガイドもセットになっており、快適で効率的な旅行を実現します。
「JBLサイト」では、さらなるインバウンド観光客の利便性向上のため、東北エリア・四国エリアに続くエリアパスの展開など、インバウンド観光客が簡単・便利・安心に移動できるサービス拡充を図る予定です。
今後もJBL協議会は、インバウンド観光客が高速バスを利用して自由に日本中を移動できる世界を創造してまいります。
■『Shikoku Highway Bus Free Pass』概要
【販売開始】
2025年6月2日（月）
【対象路線】
四国4県（徳島、香川、愛媛、高知）を運行する高速バス7路線
・松山⇔高松（坊っちゃんエクスプレス）
運行会社：四国高速バス株式会社、伊予鉄バス株式会社、ジェイアール四国バス株式会社
・松山⇔徳島（吉野川エクスプレス）
運行会社：徳島バス株式会社、伊予鉄バス株式会社、ジェイアール四国バス株式会社
・松山⇔高知（ホエールエクスプレス）
運行会社：とさでん交通株式会社、伊予鉄バス株式会社
・松山⇔高知（なんごくエクスプレス）
運行会社：ジェイアール四国バス株式会社
・高知⇔高松（黒潮エクスプレス）
運行会社：四国高速バス株式会社、ジェイアール四国バス株式会社、とさでん交通株式会社
・高松⇔徳島（高徳エクスプレス）
運行会社：大川自動車株式会社、四国高速バス株式会社、徳島バス株式会社
・高知⇔徳島（高知徳島エクスプレス）
運行会社：とさでん交通株式会社、ジェイアール四国バス株式会社、徳島バス株式会社
【価格】
・2-dayフリーパス：10,000円 （有効期間のうち2日間を利用日に設定）
・3-dayフリーパス：11,000円 （有効期間のうち3日間を利用日に設定）
・5-dayフリーパス：12,000円 （有効期間のうち5日間を利用日に設定）
※購入日から1ヶ月間有効。使用日の非連続（飛び石）利用可
【販売サイト】
JBLサイト http://japanbuslines.com/
【対応言語】
英語（https://japanbuslines.com/en/）
韓国語（https://japanbuslines.com/ko/）
繁体字（https://japanbuslines.com/tw/）
【購入方法】
JBLサイト内の『Shikoku Highway Bus Unlimited Ride Pass』特設ページ（https://japanbuslines.com/en/buspass/shikoku-pass/）より購入いただけます。
【利用方法】
乗降車時にスマートフォン等でチケットを表示して乗務員へ呈示ください。
※詳細は、以下の特設ページをご覧ください。
（英語） https://japanbuslines.com/en/buspass/shikoku-pass/
（韓国語） https://japanbuslines.com/ko/buspass/shikoku-pass/
（繁体字） https://japanbuslines.com/tw/buspass/shikoku-pass/
■JAPAN BUS LINES 協議会概要
・ 設立日：2016 年 7 月 20 日
・ 理事：京王電鉄バス株式会社(代表)、名鉄バス株式会社、南海バス株式会社
・ 参画事業者：79社
・ JBL 協議会事務局：WILLER ACROSS株式会社
全国の交通事業者と提携した交通ネットワークを販売・サポート：https://willer-across.co.jp/mobility_network/
・ JBL サイト：http://japanbuslines.com/
・ JBL サイト対応言語：英語、韓国語、繁体字
JBL協議会は、「インバウンドが日本国内を隅々まで簡単・便利・安心に移動できる仕組みを提供する」をビジョンに、2016年7月に設立しました。JBL協議会がインバウンド向けに提供する高速バスポータルサイト「JBLサイト」では、日本全国150路線以上の高速バス・空港バスがワンストップで予約・決済・利用することができ、これまで10万人以上のインバウンドが利用しています。
※WILLER ACROSS株式会社は、WILLER株式会社のグループ会社です。