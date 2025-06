豪華講師陣によるテイスティングセミナー、チケット好評発売中！ウイスキーの大規模試飲イベント「ウイスキーフェスティバル2025 in 大阪」

株式会社ウイスキー文化研究所

株式会社ウイスキー文化研究所(本社:東京都渋谷区、代表:土屋守)は、今年6月にATCホール(大阪府大阪市)で開催するウイスキーの大規模試飲イベント「ウイスキーフェスティバル2025 in 大阪」内で、日本のウイスキー業界を牽引するブレンダーなど豪華講師陣から、直接ウイスキーの解説や製造の秘話などが聞ける貴重なテイスティングセミナーを全8コマ開催いたします。

【Webページ】https://whiskyfestival.jp/osaka2025/seminar/(https://whiskyfestival.jp/osaka2025/seminar/)

テイスティングセミナー詳細

本イベントの目玉のひとつであるテイスティングセミナーは、日本のウイスキー業界を牽引するブレンダーなど豪華講師陣を迎え、全8コマで開催いたします。セミナーでは、直接ウイスキーの解説や製造の秘話などが聞けるほか、貴重な構成原酒を味わうことができるセミナーもあります。どちらもまたとない内容になっていますので、是非この機会をお見逃しなく!

【開催セミナー】

1. 開催日時:2025年6月28日(土)10:30~11:15 ※完売

タイトル:ニッカウヰスキー90年の原酒づくり

講師:尾崎 裕美氏(ニッカウヰスキー株式会社 シニアブレンダー)

詳細:ニッカウヰスキーは昨年創業90周年を迎えました。この間、竹鶴政孝のDNAを引き継ぎながらさまざまな原酒をつくってきました。 このセミナーではテイスティングをしながら、これまでと次の100周年に向けたニッカの原酒づくりを楽しんでいただきます。

受講料:4,400円(税込)

◆テイスティングアイテム

5種

◆講師プロフィール

1988年ニッカウヰスキー株式会社入社。研究所に配属され酒類製造の技術開発に携わる。その後、アサヒビール酒類研究所にてRTD、焼酎等の新商品開発、ニッカ栃木工場および仙台工場の品質管理部長、ニッカ本社原料部長を歴任。2019年ブレンダー室長、2021年チーフブレンダーに任命される。

2. 開催日時:2025年6月28日(土)12:15~13:00

タイトル:『安積らしさ』とは何か ~安積蒸溜所のこれまでとこれから~

講師:黒羽 祥平氏(笹の川酒造株式会社 安積蒸溜所 ヘッドディスティラー(ウイスキー課 課長))

詳細:2016年より蒸溜を開始した安積蒸溜所。稼働当初から変わらない個性、設備の変更や試行錯誤によって変化しつつある個性を、バーボン樽熟成安積原酒を中心としていくつかご紹介します。

受講料:4,400円(税込)

◆テイスティングアイテム

安積カスクサンプル5種

◆講師プロフィール

1989年生まれ。2010年 森トラスト・ホテルズ&リゾーツ株式会社入社。7年間ホテル内のラウンジにてバーテンダーとして勤務。2012年 日本ホテルバーメンズ協会認定HBAバーテンダー。2017年 笹の川酒造株式会社入社。安積蒸溜所ウイスキー製造担当として糖化醗酵から蒸留、樽詰めまでの一連の工程を担当。

3. 開催日時:2025年6月28日(土)14:00~14:45 ※完売

タイトル:定義から紐解くサントリーウイスキー

講師:福與 伸二氏(サントリー株式会社 チーフブレンダー兼 Suntory Global Spirits Whisky Quality Advisor)

詳細:昨年施行された「ジャパニーズウイスキーの定義」を基に、サントリーの代表的なウイスキーをテイスティングしながら、その品質を紐解いていきます。

受講料:4,400円(税込)

◆テイスティングアイテム

5種

◆講師プロフィール

チーフブレンダーとして、サントリーのすべてのウイスキーの香りと味に関する責任を担う。 開発に携わった主な商品は「山崎55年」「響ジャパニーズハーモニー」「碧Ao」など数多い。

4. 開催日時:2025年6月28日(土)16:00~16:45

タイトル:富士御殿場蒸溜所 次の50年へ ~モルト・グレーンのつくり分けと進化~

講師:田中 城太氏(キリンビール株式会社 マスターブレンダー)

詳細:日本の風土や食文化に合うウイスキーを目指し、富士の麓でモルトとグレーンの両方をつくり分ける独自のスタイルを磨き上げて来た富士御殿場蒸溜所。 2023年に操業開始50周年を迎え、次の50年に向けますます進化し続ける「クリーン&エステリー」なウイスキーの魅力をモルト・グレーン両方の貴重なカスクサンプルとともに、マスターブレンダー・田中城太氏が解説いたします。

受講料:4,400円(税込)

◆テイスティングアイテム

グレーン原酒(カナディアンタイプ)12年熟成

グレーン原酒(バーボンタイプ)11年熟成

モルト原酒(クリーンタイプ)12年熟成

モルト原酒(フルーティータイプ)7年熟成

モルト原酒(クリーンタイプ)29年熟成

◆講師プロフィール

1962年京都出身。1988年「キリンビール株式会社」に入社。1989年にナパバレーのワイナリーに勤務後、カリフォルニア大学デービス校大学院修士課程を修了。1995年に帰国し、ワイン・その他の洋酒業務を担当。2002年に再度渡米し、ケンタッキー州のフォアローゼズ蒸溜所にてバーボン製造および商品開発全般に携わる。帰国した2009年からは、キリンビール商品開発研究所でブレンダー業務に従事し、2010年にチーフブレンダーに、2017年にはマスターブレンダーに就任。同年、「パラグラフ・パブリッシング社」が主催する世界的ウイスキー・アワード「アイコンズ・オブ・ウイスキー(IOW)2017」において「マスターディスティラー/マスターブレンダ―・オブ・ザ・イヤー」を受賞。2022年3月には世界的ウイスキー専門誌「ウイスキーマガジン」認定の「Hall of Fame」を受賞し、日本人として4人目の「ウイスキー殿堂入り」を果たした。

5. 開催日時:2025年6月29日(日)10:30~11:15

タイトル:津貫2025エディションのブレンドメソッド

講師:草野 辰朗氏(本坊酒造株式会社 マルス津貫蒸溜所 マルスウイスキーチーフディスティリングマネージャー兼ブレンダー)

詳細:今年1月にリリースした津貫2025エディションについて、構成原酒をテイスティングしながら、どのような構成でブレンドしていったのかを解説します。

受講料:4,400円(税込)

◆テイスティングアイテム

津貫2025エディション構成原酒5種

◆講師プロフィール

2013年4月 本坊酒造株式会社入社。マルス駒ヶ岳蒸溜所勤務。

2016年6月 マルス津貫蒸溜所へ異動。蒸溜所立ち上げから携わる。

現在、マルスウイスキーチーフディスティリングマネージャー兼ブレンダーとして、主に津貫、屋久島の原酒管理、ブレンドをおこなう。

6. 開催日時:2025年6月29日(日)12:15~13:00

タイトル:ザ・スコッチモルトウイスキー・ソサエティとは?

講師:ジャック・チェンバース氏(ザ・スコッチモルトウイスキー・ソサエティ株式会社 代表取締役社長)

詳細:『ザ・スコッチモルトウイスキー・ソサエティ』(SMWS)は、1983年に愛するウイスキーを仲間同士で分かち合い、認識を深めながら味わっていく、そして、なによりも楽しむために設立された世界で最初のウイスキークラブです。 SMWSでは専門のテイスティングパネル(識者)が厳選した、世界160以上の蒸溜所から、市場に出回っていないウイスキーを独占的に味わうことが可能。18,000以上の樽から厳選した一樽を、カスクストレングス(無加水)とノンチルフィルター(冷却濾過せず)のまま瓶詰めして、ウイスキー本来の味わいを楽しんでもらいたい想いを込めています。 今回のセミナーは、SMWS 日本支部 社長のジャック氏より、ソサエティの歴史と魅力を紹介しながら、様々シングルカスクを通して、ウイスキーの冒険をご案内します。

受講料:4,400円(税込)

◆テイスティングアイテム

未定

◆講師プロフィール

ザ・スコッチモルトウイスキー・ソサエティ日本支部 代表取締役社長。イングランド出身。

秋田の国際教養大学への留学のため20歳で来日した後、京都大学院の修士課程に進み幹細胞を研究する。卒業後はベンチャー企業で働いていたが、プライベートで蒸溜所を訪れたことをきっかけにウイスキーに魅了され、ウイスキー業界へ。レミーコアントローでブルックラディ蒸留所やウエストランド蒸留所のアンバサダーを務めたのち、さらにウイスキーの知識や経験を深めるため、世界160以上の蒸溜所とパートナーシップある「ザ・スコッチモルトウイスキー・ソサエティ」の代表取締役として次のステージに進んだ。

7. 開催日時:2025年6月29日(日)14:00~14:45

タイトル:御岳蒸留所のこだわり ~ニューポットと樽のマリアージュ~

講師:眞喜志 康晃氏(西酒造株式会社 御岳蒸留所 醸造責任者)

詳細:私たちはニューポットだけでなく「樽」も大切な原料の一つと考えています。 現地に足を運び、一樽一樽を自らの目で確かめ、厳選。 精魂込めて生み出した御岳蒸留所のニューポットと、選び抜いた樽が織りなすマリアージュを、ぜひご堪能ください。

受講料:4,400円(税込)

◆テイスティングアイテム

御岳 NEW POT

御岳 THE FIRST EDITION 2023

JAPANESE SINGLE MALT WHISKY 御岳 2025

御岳 SHERRY CASKno.0060 CASK STRENGTH

秘蔵酒

◆講師プロフィール

1975年、神奈川県生まれ。日本体育大学卒業。

2004年9月に西酒造株式会社へ入社。本格焼酎「宝山」の製造に3年間携わる中で、西酒造の理念である「農業から始まる酒造り」に触れ、農業の奥深さに魅了される。その後、営業部へ異動し、12年間にわたり全国で宝山の普及に努める。

2019年、御岳蒸留所の立ち上げメンバーに抜擢され、醸造責任者に就任。現在に至る。

8. 開催日時:2025年6月29日(日)16:00~16:45 ※完売

タイトル:ベンチャーウイスキー20年の軌跡と未来へと続く苫小牧蒸溜所

講師:肥土 伊知郎氏(株式会社ベンチャーウイスキー 代表取締役社長・マスターブレンダー)詳細:2024年に20周年を迎えたベンチャーウイスキー。その歴史やつくりを振り返りながら、初夏に稼働予定である苫小牧のグレーン蒸溜所についても最新情報をお伝えします。

受講料:4,400円(税込)

◆テイスティングアイテム

カスクサンプル5種

◆講師プロフィール

2004年に有限会社ベンチャーウイスキーを設立。2005年に残された原酒をもとにイチローズモルトを発売。その後、軽井沢蒸溜所やスコットランドのベンリアック蒸溜所にてウイスキーづくりを学び、2008年2月より秩父蒸溜所にてウイスキー造りを開始。 その間、ワールドウイスキーアワードやウイスキーアドボケートアワードなど数多くの受賞歴があり、2019 年には、ISC(インターナショナル・スピリッツ・チャレンジ)にて、マスターブレンダーオブザイヤーを受賞。2024年には、WWA(ワールドウイスキーアワード)にてホールオブフェイム(殿堂入り)を果たす。

セミナーチケット購入方法

セミナーが開催される日の「ウイスキーフェスティバル2025 in 大阪」入場チケットを事前に購入いただき、そのデジタルチケットの券面にあるご希望のセミナーの申込みボタンをタップして、お申込みにお進みください。各セミナー1人1枚のみ購入可能です。複数枚の入場チケットを購入した場合でも、同一のセミナーは2枚以上ご購入いただけません。その場合、入場チケットを参加される方へ分配し、分配先の方が購入手続きをする必要があります。なお、購入には受講料のほか、別途「CLOUD PASS(クラウドパス)」システム利用料がかかります。

【入場チケット購入サイト】

https://cloud-pass.jp/get/4c8e7bf9ff02924737facffbba5eec691e800cf978c82c411010bbffbdbcb65e

【注意事項】

・ご入場される日に開催するセミナーのみ、セミナーチケットは購入いただけます。

【第1部】【第2部】の入場チケット購入 ⇒ 6/28(土)のセミナーチケットが購入対象。

【第3部】【第4部】の入場チケット購入 ⇒ 6/29(日)のセミナーチケットが購入対象。

・セミナーチケットのみの購入はできません。

・購入したチケットは、購入者都合でのキャンセル、変更、返金には対応できません。

イベント概要

イベント名:ウイスキーフェスティバル2025 in 大阪

日時:2025年6月28日(土)第一部 10:00~13:30 / 第二部 14:30~18:00

6月29日(日)第三部 10:00~13:30 / 第四部 14:30~18:00

会場:ATCホール 〒559-0034 大阪府大阪市住之江区南港北2-1-10

https://whiskyfestival.jp/osaka2025/access/

入場料:5,000円(税込)

入場者数:各部1,500名(2日間合計6,000名・予定)

出展企業(99社 2025年6月現在)

アクサス 六甲山蒸溜所/安積蒸溜所/アサヒビール/有明産業/井川蒸溜所/伊勢萬 伊勢蒸留所/伊藤忠食品/ヴァイアンドフェロウズ/Whiskey&Co. Distillery Water Dragon/ウイスキー専門店相葉・BAR SIMON・BAR MINMOE HOUE/江井ヶ嶋蒸留所/8DOORS DISTILLERY/叡醂酒造/エシカル・スピリッツ/エス・シー・ティー/NTG/MHD モエ ヘネシー ディアジオ/オーシャン貿易/お酒の美術館/尾鈴山蒸留所/雄山/ガイアフロー静岡蒸溜所/月光川蒸留所/嘉之助蒸溜所/元盛せせらぎ酒造/CAMPARI JAPAN/木内酒造 八郷蒸留所/黄桜 丹波蒸溜所/キリンビール/KING's BARREL/久住蒸溜所/藤桂京伊/神戸蒸溜所/コートーコーポレーション/国分グループ本社/小牧醸造/サイズ/蔵王/サクラオブルワリーアンドディスティラリー/酒ハックプロジェクト/三郎丸蒸留所/サントリー/三陽物産/シーバックス/Shelbourne Liquor/ジスハル蒸留所/信濃屋食品/篠崎 新道蒸溜所/ショコラティエ パレドオール/シングルキャスクジャパン/ザ・スコッチモルトウイスキー・ソサエティ株式会社/高藏蒸留所/宝酒造/玉野アセンド蒸留所/中国大芹威士忌 Daiking Whisky/ディアジオジャパン/都光/長濱浪漫ビール 長濱蒸溜所/新潟亀田蒸溜所/西酒造 御岳蒸留所/ニセコ蒸溜所/日和商事/日光街道 小山蒸溜所/日本酒類販売/野沢温泉蒸留所/Bar wizard/BIRDY./Highlander inn TOKYO/バカルディジャパン/飛騨高山蒸溜所/火の神蒸溜所/富士北麓蒸留所/ブラウンフォーマンジャパン/ヘリオス酒造/ベルギーウィスキーJapan/ベンチャーウイスキー/ventura spirits/ボニリジャパン/馬追蒸溜所/マルスウイスキー 本坊酒造/青島蒸留所/ミリオン商事/明治屋/森の京都蒸溜所/養父蒸溜所/山鹿蒸溜所/大和貿易/yumarrest/遊佐蒸溜所/ユニオンリカーズ/横浜燻製工房/吉田電材蒸留所/YOSHINO SPIRITS 神息酒造 奈良蒸留所/ラオックス・トレーディング/RUDDER LTD./リカーズハセガワ本店/リカーたぬきち/リカーマウンテン/REMY COINTREAU JAPAN

ウイスキーフェスティバルとは

ウイスキーフェスティバルは、世界中のウイスキー、スピリッツが集まる大規模試飲イベントです。

ウイスキーやスピリッツの蒸留所、メーカー、インポーター、酒販店、バーなどのブースが、国内外から約60~100社出展します。それぞれのブースではさまざまなウイスキーやスピリッツを無料・有料試飲できるほか、ウイスキーに合うフード・グッズなどもご購入いただけます。本イベントは、20歳以上の方ならどなたでもご参加いただける、すべてのウイスキーファン、スピリッツファンに向けたイベントです。ウイスキーフェスティバルは2007年に始まり、定期開催の「ウイスキーフェスティバル in 東京」「ウイスキーフェスティバル in 大阪」のほか、テーマを絞った「バーボン&アメリカンウイスキーフェスティバル」や「ボトラーズウイスキーフェスティバル」、さらに地域の熱い声にお応えして実現した名古屋や京都、長野、清里など、毎年規模を拡大しながら開催を重ねてきました。2024年からは「ウイスキー&スピリッツフェスティバル in 横浜」と題したウイスキーだけでなく、世界の蒸留酒にテーマを広げたイベントも開催しています。

※会場内出展ブースのウイスキーやスピリッツの8割近くは無料でご試飲いただけます。一部高価で貴重なウイスキーについては有料となります。フードブースとグッズ販売は有料です。試飲アイテムは出展者によって異なります。

ウイスキー文化研究所について

ウイスキー文化研究所は、ウイスキー評論家の土屋守が代表を務めるウイスキー文化の普及団体です。2001年3月の発足以来、国内外のウイスキー・酒文化全般を深く学ぶべく研究を重ね、情報の収集および発信を行っています。また業界に関わる方々とともに、ウイスキー愛好家や飲み手の育成、ウイスキー文化の普及を目的とした取り組みを企画・立案、実施してきました。

国内で唯一のウイスキー専門誌『Whisky Galore』の編集・発行、ウイスキーフェスティバルなどのイベントの企画・運営のほか、ウイスキーに関する知識、鑑定能力を問う資格認定制度「ウイスキーコニサー資格認定試験」や、ウイスキーを楽しむための知識を問う「ウイスキー検定」を主催しています。また、2019年より世界のウイスキーおよびスピリッツを審査する、日本で唯一の品評会「東京ウイスキー&スピリッツコンペティション(TWSC)」も運営しています。

【会社概要】

社名:株式会社ウイスキー文化研究所

本社所在地:〒150-0012 東京都渋谷区広尾1-10-5 テック広尾ビル5F

代表取締役:土屋 守

事業内容:ウイスキーガロア編集発行/ウイスキーコニサー資格認定試験教本編集発行/ウイスキー関連書籍執筆、監修/ウイスキーフェスティバル企画・運営/ウイスキーコニサー資格認定試験企画・運営/ウイスキー検定運営/東京ウイスキー&スピリッツコンペティション(TWSC)運営/ウイスキーの製造アドバイス・技術指導

設立: 2001年3月

HP:https://scotchclub.org/

ウイスキー文化研究所 代表 土屋守プロフィール

1954年新潟県佐渡生まれ。学習院大学文学部卒。週刊誌記者を経て1987年に渡英。取材で行ったスコットランドで初めてスコッチのシングルモルトと出会い、スコッチにのめり込む。帰国後はウイスキー評論家として活躍し、98年にはハイランド・ディスティラーズ社より「世界のウイスキーライター5人」の一人に選ばれる。2014年9月から2015年3月に放送されたNHK朝の連続テレビ小説「マッサン」では、ウイスキー考証として監修を務めた。

近著に『完全版 シングルモルトスコッチ大全』(小学館)、『ジャパニーズウイスキーイヤーブック(蒸留所年鑑)』(ウイスキー文化研究所)などがある。