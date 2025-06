【東京グレートベアーズ】村山豪選手 新規選手契約のお知らせ

株式会社グレートベアーズ

このたび、東京グレートベアーズ(本社:東京都渋谷区、代表取締役:久保田健司)は、村山豪選手と2025-26シーズンの新規選手契約を締結いたしましたので、お知らせいたします。

■村山 豪(むらやま・ごう)選手プロフィール

【ポジション】ミドルブロッカー

【 生年月日 】1998年7月30日(26歳)

【 出 身 】東京都練馬区

【身長/体重】192cm/81kg

【 利き腕 】右

【 経 歴 】駿台学園高校→早稲田大学→ジェイテクトSTINGS愛知

【背番号】12

■村山 豪 選手コメント

このたび、東京グレートベアーズと契約をいたしました。

東京グレートベアーズでプレーできることを嬉しく思います。充実した環境、素晴らしい選手達と一緒にプレーできることにワクワクしています。

チーム関係者のみなさま、ファンのみなさま、どうぞよろしくお願いします。

■カスパー・ヴオリネン監督 コメント

豪はすでに豊富な経験を持ち、重要な試合でも責任あるプレーに慣れている選手です。私たちは、彼が今後さらなる成長を遂げられる大きな可能性を秘めていると感じています。自身の成長だけでなく、チームの成長にも強い意志を持っているように見受けられ、一緒に限界を超えていくことを心から楽しみにしています。

Go is already experienced player and got used to take a lot of responsibility in big games. We have identified big potential in him even to grow more in many areas of the game. He seems to have strong mentality for development for himself and for team, so really look forward to break the limits with him together.

■クラブ運営会社

社名:株式会社グレートベアーズ

所在地:東京都渋谷区広尾1-1-39 恵比寿プライムスクエアタワー11階

代表者:代表取締役 久保田健司

設立:2022年5月

業種名:プロバレーボールチームの運営、興行、普及活動

ホームページ:https://tokyo-greatbears.com/