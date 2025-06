Acall の会議室管理アプリ「 Acall Meeting 」が、 Neat App Hub で日本初のアプリケーションとして登場

Acall株式会社



Acall株式会社(本社所在地:東京都港区、 以下「Acall」 )は、会議室チェックインアプリ「Acall Meeting」と、 Neatframe Ltd. (本社所在地:ノルウェー・オスロ、以下「Neat」)が提供する高品質な会議デバイスとの連携を通じて、コミュニケーションを目的とした出社の増加と、利便性の高いリモート会議の普及が同時並行で進む今、場所にとらわれないスムーズな会議体験を提案します。

会議室の予約、入退室の管理、オンライン会議の開始、会議後の分析までをシームレスに連携。これまで分断されていた会議運用の各ステップをひとつにつなぎ、無駄のないスマートな会議体験を実現します。

なお、「Acall Meeting」はNeatのアプリケーションプラットフォーム「Neat App Hub(https://neat.no/app-hub/)」における、日本初のアプリケーションです。Neat Padに直接インストールすることで、導入・活用がすぐに可能です。

提供背景:会議の「質」こそが問われる時代へ

Acallが2024年に実施した調査(※) では、1日の勤務時間の約3割を占める会議は生産的な企業活動には欠かせない業務である一方で、「本当に必要だと感じる会議」は約4割にとどまり、同じく約4割が「もっと効率化できる」と考えられていることがわかりました。さらに、会議の調整作業については約8割もの人が効率化の余地を感じており、会議に関わる業務全体に大きな改善の可能性があることが明らかになっています。

また、オンラインとオフラインが混在するハイブリッド会議においては、一部の参加者が不利に感じる「情報格差」や、予約されても使われない“カラ予約”といった課題も浮き彫りになっています。特に出社頻度の上昇により対面での会議も増加する中、これまで以上に会議の質や運営効率が問われるようになっています。

Acallは、こうした状況に対し、AIによる会議室分析・改善機能「AI会議室」の提供を通じて、会議そのものの価値向上に取り組んできました。今回のNeat連携は、ハードウェアとソフトウェアの垣根を越えて、会議参加者にとっての快適で円滑な会議体験と、管理者にとっての効率的な運用・データ活用を一気通貫で実現する、次なるステップです。

主な連携内容と特長

Neat Padでの「Acall Meeting」稼働:Neat Pad にAcall Meetingを直接インストールし、ワンタッチで会議のチェックイン/チェックアウトや延長操作が可能。Neat Pad 端末のLED表示で会議室の利用状況が一目でわかります。

端末予約とオンライン会議の自動連携:Acall PortalやOutlookを使って会議室を予約するだけで、Microsoft Teams URLが自動で発行され、会議準備の手間を大幅に削減できます。



即時利用・予約なし対応も柔軟に:空いている会議室は、予約なしでも社員番号で即時利用が可能。予定は自動でスケジューラーに反映され、無駄なスペースを生みません。



利用実績の可視化とAI活用:Neatが取得したリアルな会議参加人数データをAcall側へ連携。CSV出力により、稼働率・参加傾向などを定量的に分析するお手伝いをします。

導入による主なメリット

・カレンダー、会議室予約、会議ツールなど複数のサービスにまたがる準備作業の手間を削減

・ハイブリッド会議における参加体験の不公平感を解消

・会議室の利用状況を「見える化」し、カラ予約や即時利用を改善

・会議データを活用し、継続的な改善サイクルを構築(管理者メリット)

Neat App Hub責任者からのコメント

Niko Walraven, Area Vice President -APAC

「Neatは卓越した会議室体験を提供することに尽力しており、Acallと協力することで、私たちの共同顧客にシンプルで効率的な会議体験を実現する効果的なツールを提供することができます。Acallを日本初のNeat App Hubアプリケーションとしてお迎えできることを大変嬉しく思います。」

原文

“Neat is committed to delivering exceptional meeting room experiences, and working with Acall provides an effective tool that lets our joint customers enjoy simple, efficient meeting experiences. We are excited to welcome Acall as our first Neat App Hub application from Japan,”

Acall株式会社について(https://www.acall.inc/)

Acallは、AIによる空室提案やカラ予約の自動解放、カレンダー連携により、企業における会議室運用をスマートに最適化。次世代の会議体験を中心に、柔軟かつ快適なワークスタイルを実現します。