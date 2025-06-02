¡Ú¥Ñー¥½¥ë¥À¥¤¥Ðー¥¹¡Û·²ÇÏ¸©Æâ5µòÅÀÌÜ¡Ö¤Þ¤¨¤Ð¤·¾÷¹©Ë¼¡×¤ò³«Àß¡£ÇÀ¶È¤ÈÊ¡»ã¤ÎÏ¢·È¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¿·¤·¤¤¤«¤¿¤Á
Áí¹ç¿Íºà¥µー¥Ó¥¹¤Î¥Ñー¥½¥ë¥°¥ëー¥×¤Ç¾ã³²¼Ô¸ÛÍÑ»Ù±ç»ö¶È¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥Ñー¥½¥ë¥À¥¤¥Ðー¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅÏÉô ¹ÏÂ¡¢°Ê²¼¥Ñー¥½¥ë¥À¥¤¥Ðー¥¹¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯6·î2Æü¡¢·²ÇÏ¸©Á°¶¶»Ô¤Ë¸©Æâ5µòÅÀÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ö¤Þ¤¨¤Ð¤·¾÷¹©Ë¼¡×¤ò³«Àß¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/82189/table/89_1_120df195beda895a07bb22f611632467.jpg ]
¤Þ¤¨¤Ð¤·¾÷¹©Ë¼¤Ç¤Ï¡¢¾ã³²¤Î¤¢¤ë¼Ò°÷¤¬ÃÏ¸µÇÀ²È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¼«¼£ÂÎ¤äJA¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ÇÀ¶È»Ù±ç¶ÈÌ³¤Ë·È¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£ÇÀÊ¡Ï¢·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Î¿ÍºàÉÔÂ¤ò»Ù¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾ã³²¤Î¤¢¤ëÊý¡¹¤¬½»¤ß´·¤ì¤¿¤Þ¤Á¤Ç¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤Ï¤¿¤é¤±¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î³°´Ñ¤ÈÃÏ°èÇÀ²È¤Î¥Ï¥¦¥¹¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¥È¥é¥¤¥¢¥ëÇÀºî¶È¤ÎÍÍ»Ò
¢£·²ÇÏ¸©Æâ¤Ç5µòÅÀÌÜ¡¡ÇÀ¶ÈÊ¬Ìî¤Ç¾ã³²¤Î¤¢¤ë¼Ò°÷¤Î³èÌö¤Î¾ì¤òÁÏ½Ð
¥Ñー¥½¥ë¥À¥¤¥Ðー¥¹¤Ï¡¢·²ÇÏ¸©Æâ¤ÇÃÏ°è¤ÎÊý¡¹¤ä¼«¼£ÂÎ¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¾ã³²¤Î¤¢¤ëÊý¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¤Ï¤¿¤é¤Êý¤ò»Ù¤¨¤ë¸ÛÍÑ»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2017Ç¯¤Ë³«Àß¤·¤¿¡Ö¤È¤ß¤ª¤«Ëú¹©Ë¼¡ÊÉÙ²¬»Ô¤Ç¤ÎÍÜ»½¶È¡Ë¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡ÖMerci Cocon & Cafe¡ÊÉÙ²¬»Ô¤Ç¤Î¥«¥Õ¥§¡¦¥·¥ç¥Ã¥×±¿±Ä¡Ë¡×¡¢¡Ö¤Þ¤¨¤Ð¤·ºÌ¹©Ë¼¡ÊÁ°¶¶»Ô¤Ç¤Î²ÖºàÀ½ÉÊÀ©ºî¡Ë¡×¡¢¡Ö¤¤ê¤å¤¦¥¢ー¥È¹©Ë¼¡Ê¶ÍÀ¸»Ô¤Ç¤Î¥·¥ë¥¯²½¾ÑÉÊ¡¦ÀÐ¸´À½Â¤¡Ë¡×¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë4µòÅÀ¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¤È¤ß¤ª¤«Ëú¹©Ë¼¤Ç¤Ï¡¢¹âÎð²½¤Ë¤è¤ëÃ´¤¤¼êÉÔÂ¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉÙ²¬»Ô¤ÎÍÜ»½¶È¤ò·Ñ¾µ¡£ÍÜ»½¤Ë´Ø¤ï¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êºî¶È¤ä¡¢Ëú¤ÎÀ¸»º¤«¤é¸¨»å¤ò³èÍÑ¤·¤¿À½ÉÊ¤Å¤¯¤ê¤Þ¤Ç¡¢¾ã³²¤Î¤¢¤ë¼Ò°÷¤¬ÃÏ°è¤ò»Ù¤¨¤ëÎÏ¤È¤Ê¤ê³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯6·î¸½ºß¡¢¸©Æâ¤Ç150Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ë¾ã³²¤Î¤¢¤ë¼Ò°÷¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÇØ·Ê¤ª¤è¤Ó³«Àß¤ÎÌÜÅª
¶áÇ¯¡¢ÇÀ¶ÈÊ¬Ìî¤Ç¤Ï½¾»ö¼Ô¤Î¸º¾¯¤ä¹âÎð²½¤Ë¤è¤ë¿ÍºàÉÔÂ¤¬¿¼¹ï²½¤·¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦¹ÌºîÊü´þÃÏ¤ÎÁý²Ã¤äÀ¸»ºÀ¤ÎÄã²¼¤¬Á´¹ñÅª¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÇÀ¶È¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¿Íºà¤Î³ÎÊÝ¤¬Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢Á°¶¶»Ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢ÃÏ°èÇÀ¶È¤ò»Ù¤¨¤ë¿Íºà¤Î³ÎÊÝ¤Ç¿·¤·¤¤»ÅÁÈ¤ß¤ÎÆ³Æþ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¾ã³²¼Ô¸ÛÍÑ¤Î½ÅÍ×À¤âÇ¯¡¹¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÆÃ¤ËÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢¤Ï¤¿¤é¤¯¾ì½ê¤ä¿¦°è¤ÎÁªÂò»è¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¼Â¾ð¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¨¤Ð¤·¾÷¹©Ë¼¤ÏÇÀ¶È¤Î³èÀ²½¤È¾ã³²¼Ô¸ÛÍÑ¤Î³È½¼¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¡ÖÇÀÊ¡Ï¢·È¡×¤Ë¤è¤ê¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀ¸»º³ÈÂç¤Ë¹×¸¥¤·¤Ê¤¬¤é¡¢2028Ç¯3·î¤Þ¤Ç¤ËÌó30Ì¾¤Î¾ã³²¤Î¤¢¤ëÊý¡¹¤Î¸ÛÍÑ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤Þ¤¨¤Ð¤·¾÷¹©Ë¼¤Î±çÇÀ¥â¥Ç¥ë
¤Þ¤¨¤Ð¤·¾÷¹©Ë¼¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ°è¤ÎÇÀ²È¤«¤éÇÀºî¶È¤ò¼õÂ÷¤·¡¢»ØÆ³¥¹¥¿¥Ã¥Õ£±Ì¾¡¢¾ã³²¤Î¤¢¤ë¼Ò°÷3～6Ì¾¤ÇÊÔÀ®¤µ¤ì¤¿1¥Áー¥à¤¬¡¢ÇÀ²È¤ÎÈª¤ä¥Ï¥¦¥¹¤ËÉë¤¡¢Êà¾ìÀ°È÷¤äÉÄ¤ÎÄê¿¢¡¢¼ý³Ï¤Ê¤É¤ÎÇÀºî¶È¤ò¹Ô¤¦¡Ö±çÇÀ¥â¥Ç¥ë¡×¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¿ÀÆàÀî¸©²£¿Ü²ì»Ô¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤è¤³¤¹¤«¡¦¤ß¤¦¤éÌ¨¹©Ë¼¡×¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏ°èÇÀ¶È¤òÆü¾ïÅª¤Ë»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿ÍºàÉÔÂ¤Î²ò¾Ã¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÄÌÇ¯¤Ç°ÂÄê¤·¤¿±çÇÀÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤Ë¤Ï¡¢¼«¼£ÂÎ¤äJA¤Ê¤É¤È¤ÎÏ¢·È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£ÃÏ°èÇÀ¶È¤ËÀºÄÌ¤·¤¿¤³¤ì¤é¤Îµ¡´Ø¤Ï¡¢ÇÀ¶È·Ð±Ä¼Ô¤ò·Ð±ÄÌÌ¡¦µ»½ÑÌÌ¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é»Ù±ç¤¹¤ëÎ©¾ì¤Ë¤¢¤ê¡¢ÈË´×¤Î»þ´ü¤Ë±þ¤¸¤¿ºî¶È¤ä¿ÍºàÉÔÂ¤¬À¸¤¸¤ä¤¹¤¤ºî¶È¤Ë¤â¾Ü¤·¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¡¢ÇÀ¶È·Ð±Ä¼Ô¤äºî¶ÈÆâÍÆ¤È¤ÎÅª³Î¤Ê¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¡¢¸ú²Ì¤Î¸¡¾Ú¡¢ÇÀ¶È½¾»ö¼Ô¤Ø¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¡¦Íý²òÂ¥¿Ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¼«¼£ÂÎ¤äJA¤«¤é¤Î´ÖÀÜÅª¤Ê»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÏ¢·È¤ò¿¼¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¤Þ¤¨¤Ð¤·¾÷¹©Ë¼ ¥Þ¥Í¥¸¥ãー ¹À¥ Íº°ì¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡Öº£¸å¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿ÃÎ¸«¤ÈÇÀÊ¡Ï¢·È¤Î¼ÂÀÓ¤ò³è¤«¤·¡¢¾ã³²¤Î¤¢¤ëÊý¡¹¤¬½»¤ß´·¤ì¤¿ÃÏ°è¤ÎÃæ¤Ç¤¤¤¤¤¤¤È³èÌö¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò°ìÁØ¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÃÏ°èÇÀ²È¤ä¼«¼£ÂÎ¡¢JA¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢°ÂÄê¤·¤¿ÇÀºî¶È¤Î¼õÂ÷ÂÎÀ©¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿±çÇÀ¥â¥Ç¥ë¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¢£¥Ñー¥½¥ë¥À¥¤¥Ðー¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ãhttps://persol-diverse.co.jp/¡ä
¥Ñー¥½¥ë¥°¥ëー¥×¤ÎÆÃÎã»Ò²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¾ã³²¼Ô¸ÛÍÑ¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÀè¤Ø¡£¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¾ã³²¼Ô¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¤Ï¤¿¤é¤Êý¤È¤Ï¤¿¤é¤¯²ÄÇ½À¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥ëー¥×Æâ³°¤Î´ë¶È¤äÃÏ°è¤ÈÏ¢·È¤·¤¿Â¿ÍÍ¤Ê¶ÈÌ³¼õÂ÷¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¹ñÆâºÇÂçµé¤Îµá¿Í¡¦ÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤ò»ý¤Ä¾ã³²¼Ô¤Î¤¿¤á¤ÎÅ¾¿¦¡¦½¢¿¦»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡Ödoda¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¡¢½¢Ï«°Ü¹Ô»Ù±ç»ö¶È½ê¡Ö¥ß¥é¥È¥ì¡×¡ÖNeuro Dive¡×¤Î±¿±Ä¤ä¡¢´ë¶È¤Î¸ÛÍÑ²ÝÂê¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡Ö¾ã³²¼Ô¤Î¿Íºà¾Ò²ð¡×¡Ö¾ã³²¼Ô¸ÛÍÑ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤Ê¤É¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖPERSOL¡Ê¥Ñー¥½¥ë¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ãhttps://www.persol-group.co.jp/¡ä
¥Ñー¥½¥ë¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¡Ö¡È¤Ï¤¿¤é¤¯Well-being¡ÉÁÏÂ¤¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡×¤È¤·¤Æ¡¢2030Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¿Í¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤ë¤³ ¤È¤Ç¡¢100Ëü¿Í¤Î¤è¤êÎÉ¤¤¡È¤Ï¤¿¤é¤¯µ¡²ñ¡É¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¡×¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¶È¡¦¥µー¥Ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤Ï¤¿¤é¤¯¿Í¡¹¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¡¢²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÃ¯¤â¤¬¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¤¤Æ¡¢¾Ð¤ª¤¦¡£¡× ¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤òÁÏÂ¤¤·¤Þ¤¹¡£