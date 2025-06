古河電工とノキア　超高速ブロードバンド技術で提携

~日本におけるブロードバンドアクセス・次世代光ネットワークの構築を加速~● OLT世界シェアNo.1(注1)のノキアと、光ファイバ製造・販売世界シェアトップクラスの古河電工が、超高速ブロードバンド技術分野において戦略的販売提携● 古河電工の平塚事業所内にノキアの25G PONおよび将来的に50G PONなどの次世代ファイバソリューションを検証する環境を設置し、2025年内の稼働開始を予定● 2022年にラテンアメリカにおける光LAN展開を加速するための戦略的提携を開始しており、日本でも同様の取り組みを展開古河電気工業株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:森平英也、以下「古河電工」)は、ノキアソリューションズ&ネットワークス合同会社(本社:東京都港区、代表執行役員社長:加茂下哲夫、以下「ノキア」)と、グローバル仕様に準拠したPON(Passive Optical Network)製品の日本国内における戦略的販売提携を開始しました。■背景近年、5Gやクラウド、IoTなどの急速な普及により、光ファイバを使った通信ネットワークへのさまざまな要求が高まっています。このような状況下で、PON技術はその中核を担う通信技術として注目されており、今後さらなる高速化・高機能化・低遅延化が求められます。古河電工は、古河電工グループ ビジョン2030に「情報/エネルギー/モビリティが融合した社会基盤の創造」を掲げており、ノキアは、「Fiber for Everything」のビジョンのもと、あらゆるものを高速インターネットサービスへ接続するため、将来性と省エネルギー性に優れたPON技術を幅広くご提供することに注力しています。両社は2022年にラテンアメリカでの光LAN展開を加速するための戦略的提携を開始しており、日本でも同様の取り組みを展開することとなりました。■内容本提携の概要今回の提携により、両社は日本市場に特化したPONソリューションの共同企画・開発を推進するとともに、ノキア製の最新OLT/ONT(Optical Line Terminal/Optical Network Terminal)とオプティカルLAN製品に対するローカルサポート体制の強化に取り組みます。さらに、通信キャリア、企業、自治体向けに共同販売および導入支援を行うことで、日本国内における次世代光アクセスネットワークの普及を加速していきます。また、環境負荷の低減を重視した持続可能なネットワークの構築にも、両社が連携して取り組みます。古河電工は、光ファイバ製造・販売世界シェアトップクラスの実績と、国内のEPON(注2)インテグレーションの実績およびケーブルコンポーネントのノウハウを活かし、ノキアのOLT技術を連携することで、日本における次世代光アクセスネットワークの構築を加速します。今後の展開古河電工の平塚事業所内に、ノキアの25G PONおよび将来的に50G PONなどの次世代ファイバソリューションを検証する環境を2025年内に設置し、稼働を開始する予定です。また、ネットワークオペレーションの自動化による省人化や生成AIを活用した事前障害予知など、運用管理の最適化に関する技術ビジョンについても両社が連携し、次世代通信市場における新たなビジネス創出を目指します。

記者会見の様子

(左:古河電気工業株式会社 執行役員常務 情報通信ソリューション統括部門長 太田 寿彦、右:Nokia ネットワークインフラストラクチャー部門 アジア太平洋マーケットエンタープライズグループ バイスプレジデント スチュアート・ヘンドリー)(注1)Dell’Oro Broadband access reports Q4 2024(注2)EPON(Ethernet Passive Optical Network):米国電気電子学会(IEEE:Institute of Electrical and Electronics Engineers)にて標準化されたアクセス系光伝送技術。イーサネットフレームを用いて1本の光ファイバを多重化することにより、複数のユーザーで共有することが可能。関連ニュースリリースNokia and Furukawa Electric LatAm partner to accelerate Optical LAN in Latin America関連情報古河電工 ブロードバンドソリューション事業およびシステムhttps://www.furukawa.co.jp/broadband/https://www.furukawa.co.jp/product/communication/system/ノキア Optical LAN(POL)https://www.nokia.com/fixed-networks/optical-lan-pol/https://www.nokia.com/fixed-networks/25gpon/■お問い合わせ先古河電気工業株式会社広報部お問い合わせフォーム:https://www.furukawa.co.jp/srm/form/index.php?id=news