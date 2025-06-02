登校は、ログインから。～メタバースで体験する、新しい通信制高校のカタチ～
株式会社アットマーク・ラーニング（本社：東京都品川区、代表取締役：日野公三）が運営する EuLa（ユウラ）通信制中等部 は、ネットコースを有する通信制高校６校と連携し、2Dメタバース空間(VRゴーグル不要）上で合同進路説明会を開催します。
各校の学び方やサポート体制、学費などを一度に比較できるほか、終了後は担当者と直接相談できる個別ブースもご用意。フリースクール生やオンライン学習に取り組む生徒・保護者の皆さまが、安心して進路を検討できる場を提供します。
◆開催概要
日時：2025年6月28日（土）10:00～12:00（約120分）
会場：2Dメタバース空間
形式：６校合同プレゼン（各校７分）＋個別相談
参加費：無料
主催：EuLa通信制中等部
共催：NPO法人 日本ホームスクール支援協会
参加予定校（６校）
明蓬館高等学校
明蓬館高等学校 SNEC
アットマーク国際高等学校
東京インターハイスクール
名古屋敬進高等学院
アットスクール高等学院
いずれもネットコースを備え、フリースクール出身や発達特性を持つ生徒へ柔軟に対応しています。
◆プログラム
10:00 開会あいさつ
10:05 各校プレゼンテーション
11:05 全体会閉会あいさつ
11:15 個別相談（メタバース内ブース）
12:00 終了予定
◆お申し込み方法
登録は３分、参加無料。
下記フォームから必要事項をご入力ください。
申し込みフォーム：https://www.jicoo.com/t/2D3ieskmqnEn/e/jointinfosession
※参加人数に限りがあり、先着順とさせていただきます、ご了承ください。
＜オフィシャルサイト＞
EuLa通信制中等部 https://eula.jp
<サービス概要>EuLa通信制中等部
EuLa通信制中等部は、メタバース空間で自由自在に、変化する社会を生き抜く力を伸ばすために、さまざまな背景や個性を持つ生徒一人ひとりが、自分らしく学び、成長できる通信制中等部です。
通信制普通科の学びが中学に！
高等学校が始める、フリースクールのような温かみを持つ「EuLa通信制中等部」。
「誰もが学びの天才だ！」- 出席日数にとらわれない、その先の学びへ。
フリー・フロム出席日数の中学生活を、キラキラ、ゆらゆらと過ごそう。
＜運営会社＞
会社名 ：株式会社 アットマーク・ラーニング
代表者 ：代表取締役 日野 公三
所在地 ：〒141-0001 東京都品川区北品川五丁目12番4号 リードシー御殿山ビル3F
設立 ：1999年4月
会社HP ：https://at-learn.co.jp/
事業内容：学校設置運営 インターネットを使った通信教育事業および学校事業の企画・運営、白山市特区アットマーク国際高等学校事業、川崎特区明蓬館高等学校事業
関連オフィシャルサイト：
アットマーク国際高等学校 https://at-mhk.com/kokusai/
明蓬館高等学校 https://at-mhk.com/
明蓬館高等学校SNEC https://at-mhk.com/course/snec/
明蓬館高等学校STEC https://at-mhk.com/course/stec/
明蓬館中等部 https://at-mhk.com/course/junior-highschool/
特定非営利活動法人 日本ホームスクール支援協会 https://homeschool.ne.jp/
＜本件に関するお問合せ先＞
EuLa通信制中等部 ：info(at)eula.jp
※(at) は @ に置き換えて下さい。