登校は、ログインから。～メタバースで体験する、新しい通信制高校のカタチ～

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株式会社アットマーク・ラーニング

株式会社アットマーク・ラーニング（本社：東京都品川区、代表取締役：日野公三）が運営する EuLa（ユウラ）通信制中等部 は、ネットコースを有する通信制高校６校と連携し、2Dメタバース空間(VRゴーグル不要）上で合同進路説明会を開催します。
各校の学び方やサポート体制、学費などを一度に比較できるほか、終了後は担当者と直接相談できる個別ブースもご用意。フリースクール生やオンライン学習に取り組む生徒・保護者の皆さまが、安心して進路を検討できる場を提供します。


◆開催概要

　日時：2025年6月28日（土）10:00～12:00（約120分）


　会場：2Dメタバース空間
　形式：６校合同プレゼン（各校７分）＋個別相談


参加費：無料


　主催：EuLa通信制中等部


　共催：NPO法人 日本ホームスクール支援協会


参加予定校（６校）
　明蓬館高等学校
　明蓬館高等学校 SNEC
　アットマーク国際高等学校
　東京インターハイスクール
　名古屋敬進高等学院
　アットスクール高等学院




いずれもネットコースを備え、フリースクール出身や発達特性を持つ生徒へ柔軟に対応しています。




◆プログラム

　10:00　開会あいさつ


　10:05　各校プレゼンテーション


　11:05　全体会閉会あいさつ
　11:15　個別相談（メタバース内ブース）
　12:00　終了予定



◆お申し込み方法

登録は３分、参加無料。
下記フォームから必要事項をご入力ください。
申し込みフォーム：https://www.jicoo.com/t/2D3ieskmqnEn/e/jointinfosession


※参加人数に限りがあり、先着順とさせていただきます、ご了承ください。




＜オフィシャルサイト＞


EuLa通信制中等部　https://eula.jp



<サービス概要>EuLa通信制中等部


EuLa通信制中等部は、メタバース空間で自由自在に、変化する社会を生き抜く力を伸ばすために、さまざまな背景や個性を持つ生徒一人ひとりが、自分らしく学び、成長できる通信制中等部です。


通信制普通科の学びが中学に！


高等学校が始める、フリースクールのような温かみを持つ「EuLa通信制中等部」。


「誰もが学びの天才だ！」- 出席日数にとらわれない、その先の学びへ。


フリー・フロム出席日数の中学生活を、キラキラ、ゆらゆらと過ごそう。



＜運営会社＞


会社名　：株式会社 アットマーク・ラーニング


代表者　：代表取締役 日野 公三


所在地　：〒141-0001 東京都品川区北品川五丁目12番4号 リードシー御殿山ビル3F


設立　　：1999年4月


会社HP ：https://at-learn.co.jp/


事業内容：学校設置運営　インターネットを使った通信教育事業および学校事業の企画・運営、白山市特区アットマーク国際高等学校事業、川崎特区明蓬館高等学校事業


関連オフィシャルサイト：
　 アットマーク国際高等学校 https://at-mhk.com/kokusai/
　 明蓬館高等学校　https://at-mhk.com/


　 明蓬館高等学校SNEC https://at-mhk.com/course/snec/


　 明蓬館高等学校STEC https://at-mhk.com/course/stec/
　 明蓬館中等部　https://at-mhk.com/course/junior-highschool/　


　 特定非営利活動法人 日本ホームスクール支援協会　https://homeschool.ne.jp/



＜本件に関するお問合せ先＞


EuLa通信制中等部　：info(at)eula.jp


　　 　　　　　　　　　　※(at) は @ に置き換えて下さい。