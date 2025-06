「うたの☆プリンセスさまっ♪BACK to the IDOL」4大NEWSを公開！

配信 :LINEマンガ

株式会社ブロッコリー(本社:東京都練馬区 社長:鈴木 恵喜)は、アイドルプロジェクト「うたの☆プリンセスさまっ♪BACK to the IDOL」の2周年を記念したイベント「うたの☆プリンセスさまっ♪BACK to the IDOL 2nd Anniversary Event -Next stage!!-」を2025年6月1日に開催。今後の展開に関する4つのNEWSを公開しました。詳細は「うたの☆プリンセスさまっ♪BACK to the IDOL」公式サイト( https://backpri.com/ )をご覧ください。【NEWS①:コミカライズ決定!】7月29日より、LINEマンガにてコミカライズの先行配信が決定しました。“タイムスリップ”をテーマにした本作、初めて明かされるアイドルたちの物語にご注目ください。原作 :上松範康/ブロッコリー【NEWS②:初のグループ合同曲をリリース!】デジタル配信限定シングルとして、初のグループ合同曲「時を超えて…わたしたちは!」をリリースしました。夢に向かって進み始めた6人の青春(アオハル)ソングをお楽しみください!タイトル:うたの☆プリンセスさまっ♪BACK to the IDOLFlower Candy&SILENT QUEEN 1st コンビネーションシングル「時を超えて…わたしたちは!」アーティスト名:Flower Candy&SILENT QUEEN花道すず(CV.其原有沙)、柊 乙葉(CV.響野こひめ)、桜田ルリ(CV.和泉風花)、白鳥風香(CV.鈴木杏奈)、双星きらら(CV.各務華梨)、双星すばる(CV.安 雪璃)配信開始日:2025年6月2日(月)主要配信サイトはこちらからご確認ください。https://fanlink.tv/BP_combination1【NEWS③:歴代楽曲全曲のカラオケ配信が決定!】最新曲「時を超えて…わたしたちは!」のカラオケがJOYSOUNDにて配信決定!歴代楽曲もすべて追加になるほか、「バックトゥザ☆はぁと」「QUEEN’S ROAD」はMVを使用した<アニメ映像>も初登場!CDの初回限定盤にのみ収録されていた完全版を見ながら、カラオケをお楽しみください♪配信開始日:2025年6月4日(水)【NEWS④:カードゲーム「Z/X-Zillions of enemy X-」コラボ第2弾決定!】ブロッコリーがおくるトレーディングカードゲーム「Z/X-Zillions of enemy X-」に、「Flower Candy」と「SILENT QUEEN」が再び登場!詳細は続報をお楽しみに!ますます盛り上がる「うたの☆プリンセスさまっ♪BACK to the IDOL」を、今度ともよろしくお願いします。【リンク先】「うたの☆プリンセスさまっ♪BACK to the IDOL」公式サイトhttps://backpri.com/「うたの☆プリンセスさまっ♪BACK to the IDOL」公式X(旧Twitter)https://x.com/backpriofficial「うたの☆プリンセスさまっ♪BACK to the IDOL」公式YouTubeチャンネルhttps://www.youtube.com/@backpri© SAOTOME PRODUCTION Illust.ceco(ルノテオ)本件に関するお問合わせ先株式会社ブロッコリー宣伝グループ プロモーションチームTEL: 03-5946-2811(代)