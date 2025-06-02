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マルハン×シント＝トロイデンVVカップsupported byキリンビバレッジに特別協賛
～６月７日（土）千葉県八千代市の少年サッカー大会～パチンコホールを中心に総合エンターテイメント事業を展開する株式会社マルハン（本社：京都・東京）の東日本カンパニー（社長：韓 裕、以下マルハン東日本）は、2025年6月7日（土）に八千代総合グラウンド（千葉県八千代市）にて開催される「マルハン×シント＝トロイデンVVカップsupported by キリンビバレッジ」（八千代市サッカー協会主催）に昨年に引き続き、３大会連続で特別協賛いたします。
「マルハン×シント＝トロイデンVVカップsupported by キリンビバレッジ」は小学校４年生以下の年代で行われる少年サッカー大会で、今年は千葉県八千代市内の10チームと招待チーム2チーム、さらにはFC Yachiyo Girls（千葉県）、小田原女子TC（神奈川県）、Salvus FC（群馬県）の女子３チームの計１５チームが参加予定です。
特別ゲストとして、シント=トロイデン VVからは谷口彰悟選手、山本理仁選手、小久保玲央ブライアン選手、STVVアンバサダーである岡崎慎司氏、元サッカー女子日本代表の宮間あや氏・岩渕真奈氏、元サッカー日本代表のカレン・ロバート氏など来場予定のほか、フード屋台の出店、molten主催の【マイフットボールキット】制作イベント、豪華景品が当たる抽選会なども開催予定です。詳しくは大会ホームページをご覧ください。
株式会社マルハンは、2022 年3月31日に子会社である「株式会社マルハンユナイテッドパートナーズ」を通じてシント＝トロイデンVV（本社：ベルギー シント＝トロイデン、代表取締役社長 CEO：立石敬之）と資本業務提携を締結しました。プラチナスポンサーであるマルハン東日本は、シント＝トロイデンVVサポーター、スポンサーの皆様と共にチームの発展、世界に挑戦する選手たちを応援しています。 また、マルハングループは八千代市内において、デイサービス「ラスベガス八千代」、パチンコホール「マルハン八千代緑が丘店」「マルハン八千代東店」、ゴルフ場「太平洋クラブ八千代コース」を運営しています。
マルハン東日本はこの大会を通じてシント＝トロイデンVV および八千代市と更なる共創関係を構築し、サッカーを通じて心身共に健康な青少年を育て、本大会参加チームの技術向上と親睦を図ることで友情の輪を広め、地域がさらに活性化していくことを目的にこの大会に特別協賛いたします。今年も多くの方々との交流を図りながら、大会を盛り上げていきたいと思います。
■大会概要
大会名称： マルハン×シント＝トロイデンVVカップsupported by キリンビバレッジ
大会ウェブサイト： https://maruhan-stvvcup-lp.net
主 催： 八千代市サッカー協会
後 援： 八千代市、八千代市教育委員会、八千代市スポーツ協会、八千代市地域振興財団、八千代商工会議所、教育スポーツアカデミー、八千代市社会福祉協議会、ふくろうエフエム、株式会社ジェイコム千葉YY船橋習志野局
特別協賛： 合同会社DMM.com、株式会社キリンビバレッジ、株式会社マルハン東日本カンパニー、シント＝トロイデンVV、KIRANAH GARDEN豊洲、ME TOKYO SHINJUKU・IKEBUKURO・SHIBUYA、ART AQUARIUM美術館GINZA
協賛企業： 株式会社朝日建装、ソフトバンク株式会社、大一電器産業株式会社、株式会社サイエンスアーツ（buddycom）、株式会社光新星、株式会社Ｂ＆Ｍテクノサービス、愛和食品株式会社、Ｊ－ＮＥＴ株式会社、株式会社エース電研、株式会社エルゴジャパン、東レエンジニアリングDソリューションズ株式会社、株式会社イチケン、小久保製氷冷蔵株式会社（ロックアイス）、ダイコク電機株式会社、グローリーナスカ株式会社、高橋建設株式会社、株式会社河野設計東京、株式会社NOVA、株式会社マインズ、株式会社ZIZAI、明治安田生命保険相互会社、株式会社メガクリエイト、さんぎょうい株式会社、株式会社パイオニア、株式会社ニューギンアドバンス、株式会社プロテラス、日本ゲームカード株式会社、プーマジャパン株式会社、株式会社サイバーネット、株式会社モルテン、コーシン乳業株式会社、株式会社オーイズミ、昭和ゴム工業株式会社、株式会社パック・エックス、株式会社エメトレ（SENOBiRU）、株式会社赤門、スタンバイ株式会社、株式会社C&Pマネジメント、株式会社京葉エナジー、八千代フットボールクラブ（八千代FC）、株式会社ZEPE（Z FUTSAL SPORT）、一般社団法人 TOCAR FOOTBALL協会本件に関するお問合わせ先株式会社マルハン 広報担当 高城（たかぎ）TEL：03-5221-7986 FAX：03-5221-7174E-mail：toiawase2@maruhan.co.jp関連リンク マルハン×シント＝トロイデンVVカップhttps://maruhan-stvvcup-lp.net
（写真は昨年大会の様子）
「マルハン×シント＝トロイデンVVカップsupported by キリンビバレッジ」は小学校４年生以下の年代で行われる少年サッカー大会で、今年は千葉県八千代市内の10チームと招待チーム2チーム、さらにはFC Yachiyo Girls（千葉県）、小田原女子TC（神奈川県）、Salvus FC（群馬県）の女子３チームの計１５チームが参加予定です。
特別ゲストとして、シント=トロイデン VVからは谷口彰悟選手、山本理仁選手、小久保玲央ブライアン選手、STVVアンバサダーである岡崎慎司氏、元サッカー女子日本代表の宮間あや氏・岩渕真奈氏、元サッカー日本代表のカレン・ロバート氏など来場予定のほか、フード屋台の出店、molten主催の【マイフットボールキット】制作イベント、豪華景品が当たる抽選会なども開催予定です。詳しくは大会ホームページをご覧ください。
株式会社マルハンは、2022 年3月31日に子会社である「株式会社マルハンユナイテッドパートナーズ」を通じてシント＝トロイデンVV（本社：ベルギー シント＝トロイデン、代表取締役社長 CEO：立石敬之）と資本業務提携を締結しました。プラチナスポンサーであるマルハン東日本は、シント＝トロイデンVVサポーター、スポンサーの皆様と共にチームの発展、世界に挑戦する選手たちを応援しています。 また、マルハングループは八千代市内において、デイサービス「ラスベガス八千代」、パチンコホール「マルハン八千代緑が丘店」「マルハン八千代東店」、ゴルフ場「太平洋クラブ八千代コース」を運営しています。
マルハン東日本はこの大会を通じてシント＝トロイデンVV および八千代市と更なる共創関係を構築し、サッカーを通じて心身共に健康な青少年を育て、本大会参加チームの技術向上と親睦を図ることで友情の輪を広め、地域がさらに活性化していくことを目的にこの大会に特別協賛いたします。今年も多くの方々との交流を図りながら、大会を盛り上げていきたいと思います。
■大会概要
大会名称： マルハン×シント＝トロイデンVVカップsupported by キリンビバレッジ
大会ウェブサイト： https://maruhan-stvvcup-lp.net
主 催： 八千代市サッカー協会
後 援： 八千代市、八千代市教育委員会、八千代市スポーツ協会、八千代市地域振興財団、八千代商工会議所、教育スポーツアカデミー、八千代市社会福祉協議会、ふくろうエフエム、株式会社ジェイコム千葉YY船橋習志野局
特別協賛： 合同会社DMM.com、株式会社キリンビバレッジ、株式会社マルハン東日本カンパニー、シント＝トロイデンVV、KIRANAH GARDEN豊洲、ME TOKYO SHINJUKU・IKEBUKURO・SHIBUYA、ART AQUARIUM美術館GINZA
協賛企業： 株式会社朝日建装、ソフトバンク株式会社、大一電器産業株式会社、株式会社サイエンスアーツ（buddycom）、株式会社光新星、株式会社Ｂ＆Ｍテクノサービス、愛和食品株式会社、Ｊ－ＮＥＴ株式会社、株式会社エース電研、株式会社エルゴジャパン、東レエンジニアリングDソリューションズ株式会社、株式会社イチケン、小久保製氷冷蔵株式会社（ロックアイス）、ダイコク電機株式会社、グローリーナスカ株式会社、高橋建設株式会社、株式会社河野設計東京、株式会社NOVA、株式会社マインズ、株式会社ZIZAI、明治安田生命保険相互会社、株式会社メガクリエイト、さんぎょうい株式会社、株式会社パイオニア、株式会社ニューギンアドバンス、株式会社プロテラス、日本ゲームカード株式会社、プーマジャパン株式会社、株式会社サイバーネット、株式会社モルテン、コーシン乳業株式会社、株式会社オーイズミ、昭和ゴム工業株式会社、株式会社パック・エックス、株式会社エメトレ（SENOBiRU）、株式会社赤門、スタンバイ株式会社、株式会社C&Pマネジメント、株式会社京葉エナジー、八千代フットボールクラブ（八千代FC）、株式会社ZEPE（Z FUTSAL SPORT）、一般社団法人 TOCAR FOOTBALL協会本件に関するお問合わせ先株式会社マルハン 広報担当 高城（たかぎ）TEL：03-5221-7986 FAX：03-5221-7174E-mail：toiawase2@maruhan.co.jp関連リンク マルハン×シント＝トロイデンVVカップhttps://maruhan-stvvcup-lp.net